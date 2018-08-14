Derinceli Melih golle başladı…

-KOCAELİ: Futbola nasıl başladınız?

- MELİH OKUTAN: 7 yaşındayken Fenerbahçe futbol okulunda başladım diyebiliriz.

Babam, küçükken çok hareketli ve futbola meraklı olduğumu görüp, beni Fenerbahçe futbol okuluna yazdırdı. Orada 1-2 sene oynadıktan sonra, Eski adıyla Demirspor yeni adıyla Derince Belediye Demirspor'da Zeki Cömert'in antrenörlüğünde 3 sene oynadım. 3 yılın sonunda Türkiye Şampiyonalarına katıldık ve ben Fenerbahçe tarafından fark edildim. 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldum. Fenerbahçe’de U13’den U21’e kadar tüm yaş kategorilerinde oynadım. Orada güzel bir altyapı eğitimi aldım. 2014 yılında da Fenerbahçe'ye profesyonel oldum.

GOLLE BAŞLADI…

-Sezona, gol atarak güzel bir başlangıç yaptınız. Bu yıl Boluspor'la ve daha sonrasında geleceğiniz için hedefleriniz nelerdir?

- Boluspor’a geçtiğimiz sezon başında transfer oldum. Tabii ki herkes Fenerbahçe’de kalmak ister, fakat daha fazla forma şansı bulabilmem için kariyerimde yeni bir sayfa açmam gerekiyordu. Genç oyuncuların oynamaya çok ihtiyacı var. Boluspor bana güzel bir teklif yaptı, ben de orada oynayabileceğime inandığım için ve kendimi daha fazla geliştirebileceğimden Boluspor’u tercih ettim. Sonrasında 3 yıllık sözleşme imzaladık. Geçen sezon hem takım halinde hem de bireysel olarak iyi bir sezon geçirdik, Play-Off oynadık. Kendi adıma da 10 gol, 4 asistlik bir performans gösterdim.

Ama tabii ki gelişimimi devam ettirmek için çalışıyorum. Ligimizde ilk haftayı geride bıraktık. İlk hafta da Osmalıspor’u 1-0 yenmeyi başardık. Galibiyet benim attığım golle geldi, bu beni çok mutlu etti. Oynamaya ve gelişmeye devam etmek istiyorum. Tabii ki hedeflerim var, öncelikle Fenerbahçe’ye dönmek isterim veya 3 büyüklerin herhangi birinde oynamak isterim. Şu anda daha 22 yaşındayım, Önümde uzun yıllar var. Vücudum el verdiği sürece futbol oynamak istiyorum. Bundan dolayı kendime bir limit koymuyorum. Neden Avrupa olmasın?... Ben böyle bir şansımın olduğunu düşünüyorum.

-Her şeyden önce siz de bir Kocaelilisiniz. Kocaeli'deki futbol atmosferini ve Kocaelispor'u nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Kocaelispor’u yakından takip ediyorum. Tabii ki zor günler geçiriyor. Borçlar var, transfer yasağı var, ama ben Kocaelispor’un bir gün hak ettiği yer olan Süper Lig’e döneceğine inanıyorum. Kocaelispor büyük bir camia, büyük bir taraftara sahip. Kocaeli halkı Kocaelispor’u çok seviyor. Kocaelispor BAL'da oynarken bile 15-20 bin taraftar geliyordu maçlara. Umarım Kocaelispor en kısa zamanda hak ettiği ve olması gereken yerlere gelir ve belki ben de Kocaelispor'da oynarım.

GENÇLERE DEĞER VERİLMİYOR…

-Sizce Türkiye de genç futbolculara değer veriliyor mu?

-Ben Türkiye de genç futbolculara pek fazla değer verildiğini düşünmüyorum. Altyapıdan bir sürü oyuncu yetişiyor, fakat bu oyuncular A takıma çıktıklarında yüzlerine bile bakılmıyor. Genç oyuncuların gelişmesi için sabır göstermek yerine, yabancı oyuncular getirmek daha cazip geliyor. 96-97 jenerasyonunda çok değerli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi birçok örnek var. Önemli olan böyle gençlere daha fazla değer vermek. 18-19 yaşında bir futbolcuya çocuk gözüyle bakılıyor, bunun böyle olmaması gerekir. O yaşta futbolcular A takımlarda forma giymeliler. Avrupa'da sistem bu şekilde uygulanıyor, umarım ülkemizde de bu zihniyet değişir ve altyapıdan çok daha fazla oyuncu yetişir, çünkü bu potansiyele sahibiz. Türkiye de altyapı sıkıntısı olduğu hep söyleniyor. Bence altyapılara yeterli imkanlar sağlanmıyor. Daha fazla ve daha doğru eğitimcilerin olması gerekiyor. TFF'nin veya büyük kulüplerin bütçe ayırıp, bu konu üzerinde yoğunlaşmaları gerekiyor. Eğer böyle olursa Cengiz, Çağlar gibi oyuncuların sayısı artar.

Biz genç futbolcular imkanlar dahilinde milli takıma hizmet etmek istiyoruz. A milli takım forması giymek en büyük hedeflerim arasında. Alt yaş kategorilerinde ve ümit milli takımda çok kez forma giydim. Fakat A milli takım henüz kısmet olmadı. Şu ana kadar üzerimde emeği olan hiç kimseyi mahcup etmeyeceğime inanıyorum. Özellikle ailem ve şu ana kadar ki tüm antrenörlerimi.

Türk halkı milli takımını Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlar da sürekli olarak görmeyi hak ediyor. Ama bazen futbolcular kulüplerinde gösterdikleri performansları milli takımda gösteremiyorlar. Biz genç oyuncular olarak bu durumların üstesinden gelip ülke futboluna daha iyi hizmet etmeyi istiyoruz.