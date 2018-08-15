Kocaeli’de öğretmen ve derslik açığı bulunmuyor

Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül’de başlayacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorunsuz bir dönem için mesai yapıyor. Yeni derslikler ve kadrolara atanan yeni öğretmenler, Kocaeli’deki 384 bin öğrenci için hazırlıklarını sürdürüyor. İlimizin eğitim konusunda başarılı bir noktaya gelmesinde önemli pay sahibi olan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik yeni dönem için yapılan çalışmaları Kocaeli Gazetesi okurları için anlattı.

Tekli eğitime geçiş için alt yapımız müsait mi? Kocaeli’de tüm okullar ne zaman tekli eğitime geçecek?

Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 100 günlük planda, bu dönemi kastederek “Yüzde 68 olan tekli eğitim yüzde 71’e çıkacak” dedi. Bizde zaten tam gün eğitim yapma oranı yüzde 86 seviyesinde. İlk ve ortaokullar arasında ikili eğitim var. Onlarda 2019 yılı sonunda bir aksilik olmazsa tüm okullarda tekli eğitime geçeceğiz.

Bu konuda yeterli alt yapı var mı?

Şu an devam eden 82 okul inşaatımız var. Ayrıca 26 okul için yeni ihale açıyoruz. 110 projeyle tekli eğitime geçmiş olacağız. Bizim liselerde ikili eğitim yapan okulumuz yok. Hepsi tekli eğitim sisteminde. Temel eğitimde ikili eğitim yapan var. Nüfus artışı ve göç oranını hesaplayarak çalışıyoruz.

“570 YENİ DERSLİK AÇTIK”

Bu dönem 26 yeni okul, 570 yeni derslik açılmış olacak. Derslik açılığımız yok. Sınıflarımızdaki öğrenci sayılarını da makul seviyelerde tutmayı başardık. Sınıflardaki öğrenci sayılarına gelince; orta öğretimde 22, temel eğitimde 23 ve anaokulunda da 19 civarında sınıf mevcudu olacak.

Öğretmen açığımız bulunuyor mu?

Marmara bölgesinde bu dönem yeni öğretmen ataması yapılmadı. Ama ona rağmen, İstanbul’a 40 öğretmen verilirken, Kocaeli’ye atanan öğretmen sayısı 52 oldu. Dilovası’nda açıkçımız vardı, yeni öğretmenlerimizi o bölgeye verdik. Şimdi alınacak 20 bin öğretmenden bize düşen eğitimcilerle eksik öğretmenler tamamlanacak.

“BİN 500 ÖĞRETMEN GELDİ”

Bu dönem öğretmen tayiniyle ilimize bin 500 yeni öğretmen geldi. Özür grubundan gelenler de bulunuyor. Özür grubundan bizden 300 öğretmen giderken, yerlerine ise 900 öğretmen geldi. 4 yıl önce göreve başladığımda 17 bin 520 öğretmen vardı, şu anda 24 bin eğitimci ile yeni döneme giriyoruz. 4 yılda 6 bin üzerinde öğretmen artışımız oldu.

Kocaeli’de öğrenci sayısı ne durumda?

4 yıl önce öğrenci sayısı 320 bin civarındaydı. Şu anda 384 bin öğrencimiz bulunuyor. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 18-19 civarında.

Nuh Çimento Eğitim Kampüsü yeni eğitim dönemine yetişecek mi?

Bu kampüsümüzde şu anda çevre düzenlemeleri yapılıyor ve çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 17 Eylül’e yetiştirilmesi için çok hızlı bir çalışma içerisindeyiz. Okulun içi bitmiş durumda, ama çevre düzenlemesi yapılıyor. Bu çalışma Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülecek. İnşallah okullar açıldığında ya da açıldıktan 1 hafta sonra okulu hizmete almış oluruz. Bizim planlamamız 17 Eylül’e kadar bu okulu faaliyete geçirmek. Bunun için çaba gösteriyoruz. Malum, bayram tatili işi biraz aksatabilir.

Bu kampüste hangi okullar olacak?

Eski cezaevi bölgesinde yapılan Nuh Çimento Eğitim Kampüsü içerisinde İzmit Lisesi, Yavuz Kız Meslek Lisesi ve Gazi Lisesi olacak. Bu okullar kampüs içerisinde kendi isimlerini yaşatacaklar.

Bu üç okulun mevcut binaları ne olacak?

İzmit Lisesi, İzmit Ortaokulu olarak öğrenci kabul edecek. Yavuz Kız Meslek Lisesi, 50. Yıl Lisesi olacak. Gazi Lisesi’ni ise kütüphane olarak değerlendirmek istiyoruz. Hızırreis İlkokulu ve Ortaokulu ayrılacak, ortaokul kısmı İzmit Lisesi’ne taşınacak ve tarihi İzmit Ortaokulu geri gelmiş olacak.

Öğrenci yerleştirme işlemleri ne zaman sona erecek?

Öğrenci yerleştirmeler halen devam ediyor. İlk tercih, ikinci tercih, üç, dört, beş derken halen açıkta kalan öğrenci olursa ilçe komisyonları tarafından uygun okullara yerleştirilecekler. 16 Eylül’e kadar herkes okuluna yerleşmiş olacak.

“EN İYİ SİSTEM”

Yeni sınav sistemi öncekinden daha rahat, TEOG’un ilk yapıldığı yıl Kandıra’dan, Gebze’ye, Kartepe’den Karamürsel’e öğrenci yerleşiyordu. Bu sistemde ise böyle bir durum yok. Onun için yeni yerleştirme sistemi gayet başarılı diyebilirim. 4 sınav sisteminde de milli eğitim müdürüydüm. Bu 5. sistem değişikliğinde ciddi bir sıkıntı yaşamadık.

Kocaeli’de özel okul sayısı nedir?

İlimizde son yıllarda özel okul sayıları oldukça arttı. Şu an Kocaeli’de son yapılan okullarla birlikte 274 özel okul bulunuyor. Özel okulların fazla olması bizi sevindiriyor aslında. Ne kadar çok olursa o kadar rekabet olur ve eğitimde kalite artar.

“TÜM OKULLARI ELDEN GEÇİRDİK”

Bu yıl kısıtlı zamanımız olmasın rağmen 200 okulu onarımdan geçirdik. Okullar açıldıktan sonra ilimizdeki hiçbir okuldan çekiç sesi gelmeyecek. Okul tadilatı konusunda başarılı bir dönem geçirdik.