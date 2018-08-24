“Gökçe adaysa, ortaklığı bitirmeli”

Röportaj: Bülent EKİNCİ - Selin BECER

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Haber Müdürümüz Bülent Ekinci ve muhabir arkadaşımız Selin Becer’in sorularını yanıtlayan Sarıbay, yaklaşan yerel seçim süreci ile ilgili önemli bilgiler verdi. Sarıbay, adaylarını 3 aşamayla belirleyeceklerini ve genel merkezi önseçim yapılması konusunda ikna etmeye çalışacağını söyledi.

“GÖKÇE ORTAKLIĞINI BİTİRSİN”

İlk büyükşehir belediye başkan adayının da çıktığını söyleyen Sarıbay ayrıca CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’ya da artık yerel seçime odaklandıklarına vurgu yaptığı bir açıklama yapması çağrısında bulundu. Sarıbay, Derince adaylığı için adı geçen Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin de AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile ortaklığını bitirmesini istedi.

İstifa eden ilçe başkanı ve yönetimi yerine Kandıra’ya atama mı yapılacak?

Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ve yönetimi geçtiğimiz günlerde istifa ettiler ve yerine atama yapacağız. Bunun için görüşmeler yapıldı. Bayramdan sonra 20-30 kişilik bir grup oluşturup fikir alışverişi yapacağız. Kandıra’ya kayyum atayıp 45 gün içinde seçime götürmek istiyorum.

24 Haziran seçimlerinden önce Körfez’de seçim sonrasında kongre yapılacak denmişti. Körfez’de de seçime gidilecek mi?

Körfez’e kayyum atamadım, yönetim atadım. O yüzden Körfez’de seçime gerek yok. Orada yönetime bir ihtiyaç henüz bulunmuyor.

Yerel seçimlerde aday kriterleri nasıl olacak? Adayları nasıl belirleyeceksiniz?

Genel seçimlerden önce yerel seçimler yapılacaktı, ancak erken seçim kararı alındı. O dönemlerde ‘Adaylarımızı 1 sene önce belirleyelim’ demiştik. Genel merkez ise, ‘Ön seçim yok, adayları siz belirleyeceksiniz’ dedi. Bunu söylerken tek başına değil, ilçe başkanları, milletvekilleri, mahalle temsilcileri, meclis üyeleri ile istişareler yapıp bize önerin, biz atayacağız demek istedi. Genel merkez bizden 150-200 kişilik ön seçim yerine eğilim yoklaması istedi.

Peki, partililerin bu karara karşı tepkisi nasıl oldu?

Partililerimiz bunun yanlış olacağını söylüyor. İzmit’in adayını, İzmit’te bulunan üyeler belirlesin, Gebze’nin adayını Gebze’deki üyeler belirlesin diyor. Bu bana makul geliyor, ama genel merkez önseçim istemiyor. 150-200 kişinin seçeceği adaydansa tüm partililerin belirleyeceği adaylar olmalı. Bunun yanında bir de meclis üyelerimiz var. Tamamını bu oylamayla yaparsak meclis üyesi listelerinde istediğimiz renk ve meslek çeşidini tutturamayız. Önseçim olursa bunlar giremeyebilir ve renk çeşitliği olmaz. Benim genel merkezle görüşmem gerek. Fermuar sistemi yapacağız, benim fikrim bu. Genel merkez ne der bilmem, ama benim düşüncem bu. Ne kadar geniş üye sayısıyla yaparsak başımız o kadar rahat olur. Ben genel merkezi ikna edeceğime inanıyorum.

"3 AŞAMADA ADAYLAR BELİRLENECEK"

200 kişiyi yönlendirmek, avucunda tutmak kolay olur. Diyelim ki 7 bin 500 üye 8 aday için sıralamayı yaptı. Seçilecek ilk 3 aday kamuoyuna sunulacak. Partiden birinci çıkan kamuoyunda birinci çıkmayabilir. Kamuoyundan çıkılacak duruma göre yeniden sıralamaya konulacak. Daha sonra genel merkeze sıralamayı göndeririz. Genel merkez de tercihte bulunur. Adayımızı belirlerken kısacası 3 aşamalı bir süreç olacak. Üye bazlı önseçime, kamuoyu yoklamasına ve genel merkez tercihine bakacağız.

Büyükşehir belediye başkan adayını nasıl belirleyeceksiniz?

Büyükşehir ile ilgili genel merkez atama yapacak. Tabi bizimle de istişare yapıldıktan sonra bu karar alınacak. Düşündüğümüz isimler yerel olabileceği gibi aynı zamanda yerel olmayabilir. Birkaç alternatifimiz var. Ama şunu söyleyebilirim, herkesin tanıdığı biri olacak.

Belediye başkanlığı için genel merkeze önereceğiniz kadın aday olacak mı?

Ben aday olmak istiyorum diyen kadın adayımız varsa düşünürüz. Ben sevinirim ve sonuna kadar arkasında dururum, destek veririm, ama önce kendine güvenip er meydanına çıkması lazım.

“BÜYÜKŞEHİR’E İLK ADAY ÇIKTI”

Şimdiye kadar aday olmak istediğini size ileten oldu mu?

Keramettin Gençtürk, Büyükşehir için aday adayı olacağını söyledi. Bunun gibi başka adaylar da olabilir, ama şimdiye kadar Keramettin bey dışında adaylık düşüncesini benimle paylaşan olmadı. Biz adayımızı erken belirleyeceğiz, sadece 7-8 ayımız kaldı. Ben duyurularımı eylül ayında yapıp ekim ayında harekete geçip, bitireyim diyorum. Ben çağrımı yaptım, aday olanlar bu yüzden elini çabuk tutsun. Adayım diyen adaylığını açıklayacak. İl binasına gelmesine de gerek yok telefon edip bana söylesin yeter.

“İMZA TOPLAMAK İHANET ANLAMINA GELİR”

CHP’li muhalifler olağanüstü kurultay için imza topladılar. Sosyal medyada da genel merkeze yönelik ağır sözler edilmişti. Bunun için disiplin kurulu harekete geçecek mi?

CHP tüzüğü imza toplanması gibi bir hakkı delegeleri, üyeleri vermiş. O yüzden disiplin kurulunu harekete geçirmeye gerek yok. Yeterli imza toplayamadılar, ama bu bize zarar verdi. Bu aşamadan sonra artık imza toplamak bile bile partiye ihanet etmek anlamına gelir. Kandıra ilçe başkanıma da, istifa etmemesini söyledim. Bu parti sizin, bizim, hepimizin. İmza verdiğiniz için aforoz edilmezsiniz dedim. Ben ve genel merkez sürece hiç karışmadı.

“İMZA KAMPANYASI PARTİYİ YARALADI”

Bir arkadaşımı arayıp da gözdağı vermedim ve vaatte bulunmadım. İrfan başkanımı, Gülay başkanımı, Ali başkanımı aradım ve ne yapacaklarını sordum, bana imza vereceklerini söylediler. Ben de ‘Tamam’ diyerek konuyu kapattım. İmza verenleri suçlayamam, onların kanuni hakkı. Ben hepsini bağrıma basıyorum, benim görevim partiyi toparlamak. İmza kampanyası partiyi yaraladı onun için imza verenlerin artık bundan uzaklaşıp Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere odaklanmalı. Bizde bu konu kapandı.

KÜÇÜKKAYA’YA ÇAĞRI!

CHP’li muhaliflerin başını çeken İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ile sürekli bir polemik içindesiniz, bunun sebebi nedir?

Mehmet Ümit Küçükkkaya ile 3 seneden bu yana çalışıyoruz. Ne ben ne de o hiç desteğini esirgemedi. Bazen gazeteciler arıyor bazı cevaplar veriyor, ama artık onunla polemiğe girmeyeceğim. Aynı şekilde Küçükkaya’ya da tavsiyede bulunuyorum. Kendisinin de, ‘Artık bu tür şeyler bitmiştir, biz CHP olarak 2019 Mart seçimlerine odaklanacağız’ demesini bekliyorum.

YENİDEN ADAY OLMAYACAK

Bir sonraki kongre döneminde il başkanlığına aday olacak mısınız?

Ben 5 dönemdir il başkanlığı yapıyorum. Bir sonraki dönem kesinlikle il başkanlığına aday olmayacağım. Artık tadında bırakmanın faydası var, yerimizi gençlere bırakmalıyız. Bu işi seven, kendi kendine yeten, partiyi toparlayacak olan aday olursa onun yanında yer alırım ve emirlerini sonuna kadar uygularım.

Siyaset sizi yordu mu?

Ben siyaseti seviyorum. Kimseye kolay kolay kızmam, kırgınlık ve kızgınlık duymam, kızdığımda da kimse söylediğim lafı kaldıramaz. Bana oy vermedilerse hatayı kendimde ararım. Ben ağabeyi olarak bu partide elimden geleni yaptım ve bir şey almadım. Kim aldı, zamanın belediye başkanları aldı. En az onlar kadar ben de bu partiye emek verdim. Hiçbir şey beklemeden bu hizmeti yapıyorum. Bir dahaki dönem aday olmayacağım ve avukatlığa devam edeceğim. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu geldi, “Siz sadece CHP’nin değil, şehrin ağabeyisiniz” diyor.

Şimdiye kadar anket yaptırdınız mı?

Önümüzde zaten en geniş anket 24 Haziran seçimleri. Aldığımız oy belli. Cumhurbaşkanlığı seçiminde değil, ama milletvekilliği seçiminde bizden İYİ Parti’ye ve HDP’ye oy gitti. Onlara ben başka partiye oy verin demedim. Ne olursa olsun farklı parti, böyle bir şey demem. Vatandaş onlar da Meclis’e girsin diye oy verdi. Akşener ve Demirtaş’ın, Tayyip bey karşısında şansı olmadığı için Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye oy verildi. Parti ile cumhurbaşkanlığı seçimindeki 8 puanlık fark buradan geliyor. Muharrem bey iyi bir aday, ama keşke başarılı olsaydı.

Yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı düşünür müsünüz?

İzmit ve büyükşehir adaylığını kesinlikle düşünmüyorum. Milletvekilliğini istedim, bu düşüncemi hiç saklamıyorum. Ben bu partide 1991 yılında aday olmuştum ve 6’ncı sıraya girmiştim. O tarihten beri mahalli yönetim hiç düşünmedim ve düşünmüyorum. Başka birini aday olması için yönlendirmemiz lazım.

CHP’nin Kocaeli’de en çok hangi ilçelerde iddialı?

Hedefimiz 13 belediyeyi de almak. Hepsinde iddialıyız, ama Gebze, Darıca, Çayırova, Gölcük, Körfez’i neden almayalım. CHP şemsiyesinde ‘evet-hayır’ referandumundaki gibi diğer görüşleri birleştirmemiz lazım. Sendikalarla, sivil toplum örgütleri ile, siyasi partilerle ittifak yapıp adayımızı belirlemeliyiz. Ufak bir destek ve iyi bir aday ile başarabiliriz.

“PARALARI ÇAR ÇUR ETTİLER”

İlimizde; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

15 sene önce mahalli yönetimlerdeydik. Ortada ne var? Bizim dönemimizde yaptık dedikleri sadece tramvay var. 1989-2003 döneminde 2 buçuk milyar dolar almışız baraj, doğalgaz yapmışız. Bunlar daha bir baraj yapamadılar, doğalgaz gibi büyük yatırım yapamadılar, İZAYDAŞ gibi tesis kuramadılar. Paraları çar çur etmişler. Çünkü bunlarda çap yok. Gelen parayla park yapalım, çiçeklendirelim dediler. Ağaç dikmede başarılı olabilirler, ama diktiklerinden daha çok ağaç kesecekler.

“YOLSUZLUKLARI ÇIKINCA ALTINDAN KALKAMAZLAR”

Umuttepe bölgesine katı atık tesisi yapacaklar. İzmit’in kuzey rüzgarı geldiğinde tüm kötü koku İzmit’e gelecek. 12 milyon ağaç kesilecek diye raporlar geliyor. Yazık değil mi ya? Elimizdeki ormanı koruyalım önce. Doğru propaganda ile belediyeleri alabiliriz. Kendi adamlarına ihale vermek amacıyla sürekli ihale değiştiriyorlar. Yaptıkları yolsuzlukları ortaya çıktığı zaman kaçacak yerleri yok, altından kalkamazlar.

“MALİ YATIRIMLARI İZLEME KOMİSYONU”

Yerel seçimler için çalışmalarınız neler?

Mali yönetimleri, yolsuzlukları, yatırımları izleme ve araştırma komisyonu kuruyoruz. Başına belediye meclis üyelerimiz olacak. Seçimlerde gittiğimiz zaman ilçelerde neler olmuş söyleyeceğiz, bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Adamın karnı aç, senin anlattığını dinlemiyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen İl Danışma Kurulu’nda katılımın düşük olduğu ileri sürülmüştü. Sizce de bu durum böylemiydi?

İl Danışma Kurulu ile ilgili bir gazetede 50-60 kişinin katıldığı yazıldı. O salonda zaten 260 koltuk vardı ve bazı partililerimiz de ayakta kalmıştı. Salona 310 kişinin parasını verdik. Salonda oturacak yer kalmamıştı. Katılım oldukça yoğun gerçekleşti.

“GÖKÇE ORTAKLIĞI BİTİRMELİ”

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin CHP’den Derince’de belediye başkan adayı olması durumunda AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile ortaklığını bitirmesini ister misiniz?

Bu konuyu Sertif bey ile görüşeceğiz. Tabi ki dostluğu baki kalır, ama ortaklıktan ayrılması lazım. Adayım demeden ortaklığı bitirmeli, çünkü bu doğru olmaz. Partililer hoş karşılamaz.

Yerel yönetimler için Kocaelililere ve partinize bir çağrıda bulunmak ister misiniz?

Vatandaşımız, partililerimiz bize ve CHP’ye güvensinler. Mali yönetimlerde bizim yapacaklarımızı bunlar yapamaz. 15 yıldan beri gördük hiçbir şey yapamadılar. Trafiği düzeltemediler, yollar çok kötü, altyapı yok. Bir saatlik yağmur İzmit’i sele teslim etti. Gebze’ninn trafiği buradan daha kötü. Biz adaletli şekilde iyi bir aday belirleyeceğiz. Adaylarımıza, halkımız ve partililerimiz güvensin.

“BURASI DİNGONUN AHIRI DEĞİL”

Ayrıca partililerimiz eleştiride cimri, övgüde cömert olsunlar. Sosyal medyayı genel merkeze küfür etmek için kullanmasınlar. Burası dingonun ahırı değil. Kim suç işleyip genel başkana hareket ederse bu partide yeri yoktur. En ağır şekilde disiplin kuruluyla cezasını vereceğiz, artık affetmeyeceğiz. İl Danışma Kurulu’na gelmeyeceksin, klavyenin başına oturup genel başkana, Sarıbay’a hakaret edeceksin. Bunun cezasını vereceğiz.