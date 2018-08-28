Baş: İYİ Parti’de hedef 2023 seçimi olmalı

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Mehmet Baş, istifa gerekçesini ve bu kararı almadaki siyasi sebeplerini gazetemizle paylaştı. Baş, yaptığı açıklamasında istifa gerekçesini paylaştı ve “7 bin oy hedeflerken, 4 bin 500 oyda kaldık. Başarısız olduk ve ben de istifa ettim. Bu karar tamamen şahsidir” dedi.

2023 ÇOK ÖNEMLİ

İYİ Parti’yi güzel günlerin beklediğini de sözlerine ekleyen Baş, “İYİ Parti için 2023 seçimleri çok önemli. Bu seçimlerde partinin geleceği de ortaya çıkar. Ancak başarılı olunacağını düşünüyorum. 2019 yerel seçimleri için CHP İlçe Örgütü ile yaptığımız ittifak çalışmaları ise ben istifa edince bitti” diye konuştu

Kendinizi bize tanıtır mısınız?

1957 Karamürsel doğumluyum. 1984 yılında evlendim. iki çocuk babası, 1 torun sahibiyim. Oğlum endüstri mühendisi, kızım kimya mühendisi. Her ikisi de işlerinde başarılar. 32 yıldır beyaz eşya satarak ticaret hayatımı sürdürüyordum, bu yıl aldığım karar ile emekli oldum. Sonrasında ise iş yerimi kapattım.

Siyasete girişinizi anlatır mısınız?

Siyasete ilk adımımı rahmetli Turgut Özal’ın genel başkanlığını yaptığı Anavatan Partisi’nde attım. 1991 yılında Karamürsel İlçe Başkanlığı’na getirildim. Bu memleketin menfaatlerini korumanın en doğal hakkımız olduğuna inandığım için siyasete girdim. O dönemde şu anki Ankara evlerindeki Anadolu lisesini, zamanın Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol ile birlikte açtık. Eski milletvekili Bülent Atasayan’la birlikte zamanın parasıyla 2 milyon lira ödenek çıkartarak devlet hastanesini yaptık.

Geçen yıllar içinde siyaseti ve siyasetçiyi nasıl yorumluyorsunuz?

Siyasette şunu gördüm, bana göre dürüst, namuslu, şerefli, onurlu insanları ha hapse atmışsınız, ha bir yerde makam sahibi yapmışsınız. Bugünden örnek verecek olursam, Karamürsel’in geleceği iktidar partisinin yöneticilerinin iki dudağının arasında. Kaymakamın tayininden tutun bütün devlet memurlarının atamalarına kadar iktidarın onayı olmalı. Bu tamamen yanlış, siyaset bu atamaların dışında kalmalı.

Bugün alakası olmayan insanlar bir anda hiç bilmedikleri görevlere getiriliyor ve arkasından sıkıntılar başlıyor. Ve birilerinin hakkı yenmiş olur.

Avrupa’nın siyaseti çok farklı. Oradaki mütevazılık bizde yok. Çevremizdeki neredeyse tüm seçilmişler çıkar peşinde. Sahte dostlukları gördüm ve siyaseti bırakma kararı aldım. Geçen 20 yıl boyunca siyasete girmem için baskılar oldu. Bugün siyasete giren kimse çalışması ve bu ülkeye bir şeyler vermesi gerekiyor. Her zaman görevinizi onurunuzla yapacaksınız.

Bakın rahmetli Özcan Özalgın, 15 yıl boyunca Karamürsel’e önemli hizmetler kazandırdılar. Birçok insana ekmek vermiştir. Yani geçmişe belediye başkanlığı yapan hiç kimsenin zenginleştiğini, paralandığını görmedim. Bu insanlar aksine elindekileri kaybetmiştir.

Geçen aranın ardından sizin bir CHP dönemini hatırlıyoruz. Siyasete dönme kararı nasıl alındı?

Evet, gelen baskılara dayanamadım ve 20 yıl aradan sonra ısrarlara dayanamayarak 2014 yılında CHP’den siyasete dönüş yaptım. Bu kararın sebebi memleketime katkı sağlamaktı. CHP’yi, “Ben değil, biz yaparız” anlayışına yakın gördüğüm için tercih ettim. Ama ne yazık ki CHP’nin söylemi ile eylemi başka oldu. Bana gel dediler seçimlerde “havuz yapacağız, demokrasi var” dediler. 50-60 kişi toplanacak demokrasi ile onların karar vereceği söylendi.

Ama 15 gün geçmeden havuz olmadan CHP’nin adayı olarak Mustafa Asım Uğurlu açıklandı. Hemen CHP’den istifa ettim.

Sonrasında ise Saadet Parti’nden meclis üyesi adayı gösterildim. Saadet’in düşünceleri bazı kesimler tarafından farklı görülebilir. Çok dürüst bir parti. Meclis üyesi seçildikten sonra 25 önerge verdik. Fakat hiç biri kabul görmedi.

Ardından başlayan bir İYİ Parti maceranız var…

2017 yılında Meral Akşener tarafından İYİ Parti kuruldu. Bana ve benim fikirlerime, düşüncelerime hitap edecek bir yapı içerisinde olduğuna inandığım İYİ Parti’den ilçe başkanlığı teklifi geldi. Bana göre “Görev istenmez, verilir” anlayışıyla, Saadet Partisi’nden izin isteyerek ve meclis üyeliğinden istifa ederek İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığına getirildim. Yapılan genel seçimlerde 7 bin oy hedeflerken 4 bin 500 oy aldık.

İYİ partili gözüken, ama bu partinin başarılı olmasını istemeyen kişilerle mücadele ettim. Bize gelip üye olanlar, eşinin ve çocuklarını da üye olacağını belirten kişiler, Karamürselli ak saçlıların tavırları, söylemiyle eylemi farklı olanlar baktığımızda samimiyetle yaklaşan çok az kişi vardı.

MHP’liler bu partiyi ele geçirmek için tüm güçleriyle çalıştı. Çok dedikodu üretildi, entrikalar yapıldı. Bu dönemde çok yıprandım. Yine de parti olarak Karamürsel’de iyi oy aldık. Ben beklediğimiz oyun altında kaldığımız için istifa ettim. İstifa kararın şahsidir ve kimsenin baskısı ile alınmamıştır. Şu an için aktif siyaseti düşünmüyorum.

Yıllarını siyasete vermiş bir isim olarak Karamürsel Belediyesi’nin çalışma performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’dan daha iyi çalışmalar beklerdim. Bana göre bir belediye başkanlığı 2 dönem yapılmalı. Ben ise bir dönem yapar, kenara çekilirdim. Bakın Sedat Özalay’ın başkanlığını beğeniyordum. O da sosyal değildi. İsmail Yıldırım’ın bu avantajı var. Özalay ise belediyeyi şirket gibi yönetiyordu. Hiç unutmuyorum, AK Parti’nin ilk yıllarında Karamürsel’e bir iskele yapıldı. 3 defa proje değişikli yaşandı yapıldı, olmadı, tekrar yapıldı olmadı, tekrar yapıldı.

İYİ Parti’den ayrılış sürecinizi de değerlendirir misiniz?

Görevden ayrıldım, ancak kimseye kırgın değilim. İlçemizde bu partiyi bizler kurduk. Doğup büyümesi ellerimize oldu. Yönetimimdeki bazıları dış güçlere bize uzaktan kumanda ile hükmetmek isteyenlerle birlikte hareket ettiler. Genel başkanımız Meral Akşener seçim sonunda ‘aday değilim’ dedi. Teşkilatları ise ona sahip çıktı. Yönetim kurulum bana ne kadar sahip çıkı; hiç…

Şayet böyle bir görevde iseniz işinin ehli insanları tercih etmelisiniz. Yoksa ister istemez sorun yaşanıyor.

Okurlarımız için son bir mesaj verir misiniz?

Ülkemiz en güzeline layık. Karamürsel’de denizimiz güzeldi, pırıl pırıldı. Adeta akvaryum gibi balığın her çeşidi burada vardı. Şimdi ise denizi kirletmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İsraf ve savurganlık hat safhada. İslam ülkelerine kaos içinde, neyi paylaşamıyoruz? Bizler bu ülkemizi mahvetmek için adeta yarışıyoruz.

İYİ Parti’de çok büyük revizyon olacak. Liyakat sahibi kişiler göreve gelecek. Bunun da 2023 seçimlerinde yaşanacağına inanıyorum. Yerel seçimlerde Karamürsel’den bir isim aday gösterilmeli. Gençlerin mutlaka siyasete girmesi lazım. Bu seçim de kaybedilebilir. Ancak ileri günler çok daha iyi olacak.

İlçe başkanlığım döneminde CHP Karamürsel İlçe teşkilatı ile oturup anlaştık. Genel seçimden sonra ortak bir aday ile seçime gidilmesi kararını aldık. Ben istifa edince o konuşma da geçersiz kaldı. Yapılacak anket ile kimin adayının önde olduğu belirlenecek ve o isim üzerinde uzlaşılacaktı. Tüm partilerin olacağı bir meclis listesi yapılacaktı.

Her şey ortada, AK Parti’de demokrasi yok, ancak CHP’de var. AK Parti kimi isterse onu aday gösteriyor. Yukarıdan gelen talimat uygulanıyor. Yani her zaman ben var, biz orada hiç olmadı.