Murat Başak: Aldığımız her puanda ŞEHRİN alın teri var!..

Sözlerine Antalya kampını değerlendirerek başlayan Murat Başak şu ifadelere yer verdi: Gölcükspor’da oynarken Melas Otel’de bir kez kamp yapmış, bir maçta da günlük konaklamıştık. Burası hep iyiydi, beğeniyorum. Kalacak yer ve yemek şartlarımız çok güzel. Havalar biraz sıkıntılı olsa da çalışma ortamı olarak zeminler hayli iyiydi.

KAZANMAK ÖNEMLİ

Antalya kampı beklediğimizden hızlı geçti. Verimli bir kamp olduğunu söyleyebiliriz. Hazırlık maçlarımızın tamamını kazanmak isterdik. Çünkü alışkanlıklar açısından bu önemli. Sezon öncesi kampında sadece Şile’ye mağlup olduk, sürekli kazanmış olmanın etkilerini ligde gördük. İnsanın özgüvenini arttırıyor.

+1’İMİZ TABİİ Kİ TARAFTARIMIZ

5 yıldır birlikte oynayan önemli bir gruba sahibiz. İşin tekniği ve taktiği tabii ki önemli ancak bana göre saha içi duygusu ve coşkusu bende daha baskın oluyor. Rakibimiz kim olursa olsun o gün coşkumuz yerindeyse deviremeyeceğimiz kimse olmaz. Tabii ki her zaman +1’imiz var. O da taraftarımız. İlk bölümlerde taraftarımızın da desteği ile rakibimizi çözüp öne geçtiğimizde sonrası daha da kolay oluyor.

33’TEN FAZLA PUAN TOPLAYABİLİRDİK

Bu sezon öncesinde takımdaki birkaç arkadaşımla şunu konuştuk. 2 yıl önce yani Altay ile Play-Off oynadığımız sezondaki gibi bir hissiyatımız vardı. Bu sezonun çok farklı olacağını öngörüyorduk. Doğru “33 puanı ilk yarıda toplayabilir miyiz?” sorusuna vereceğimiz cevaba “Evet” dersek kendimizi kandırırdık. Ama oldu, belki de daha fazlası da olabilirdi. Hepimizin bildiği Bayburt, Cizre, Diyarbakır maçlarından 2 yerine 5-6 puan alabilirdik. İçeride kaybettiğimiz Erzincan maçı… O maça da çok yazık oldu.

KENDİMİ AFFETMEZDİM

Yeni stat… Düşünsenize… İnsanlar yıllar sonra “İsmetpaşa’da ilk kimle oynadık, maç kaç kaç?” diye sordu. Siz de yeni stat için yıllar sonra sorulacak soruların muhatabı olacaksınız. Kısacası tarihe geçiyorsunuz… Tribünde 20 binden fazla taraftar… Akıl almaz bir atmosfer… Bu sizi inanılmaz motive ediyor. Ancak bunun ters psikolojisi de var. Kazanmaktan başka çareniz yok. Tüm şehir senin için oraya gelmiş. O kadar insanı tarihi maçta evlerine üzgün gönderseydik, kendimi affetmezdim. Çok şükür Allah yüzümüze güldü ve bizi şehre mahcup etmedi.

BİZLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Dediğim gibi 5 yıldır Kocaelispor’dayım. Her yıl takımda eksilmeler oluyor ve alttan kardeşlerimiz geliyor. Haliyle onların yüzde yüz hazır olmasını bekleyemeyiz. Bir tane bile profesyonel maça çıkmamış bir futbolcudan 10 bin kişi önünde iyi şeyler yapmasını istiyorsunuz. Ancak bu o kadar kolay değil. Burada bizlere yani tecrübelilere çok iş düşüyor.

YANINA TOPU ATAMAZSIN

Transfer açılırsa, alt yapıdan gelen futbolcu kardeşlerimiz de bizim ile birlikte olmaya, kadro bulmaya, dahası 11’de olmaya devam ederse işte o zaman gerçek manada kazanım sağlamış oluruz. Gençlerde kimsenin hakkını yiyemem. Hepsi yılmadan çalışıyor, idealleri var, seviyelerini çıkarmak istiyor. Ancak bu seviyeler dışarıdan görüldüğü kadar basit değil. Kendini ne kadar yetenekli görürsen gör öyle bir an gelir ki, yanına topu atamazsın. Maç tecrübesi bazı konularda belirleyici oluyor.

YENİ YÜZLER GÖRMEK TARAFTARIN DA HAKKI

Kocaelispor taraftarını çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Bu şehri ve Kocaelispor’u çok seviyorlar. Yeri geldiği zaman orta segment bir futbolcuyu bile kabul etmeyecekler. Çünkü kısa zaman önce bu ligin zirvesini gördüler. Şu da var. 5 yıldır Murat Başak’ı, Kadir’i, Ali’yi izliyorlar. Farklı yüzler görmek onların da hakkı. Yasak kalkarsa bu dakikadan sonra da Kocaelispor’a gelecek futbolcunun 11’de direk oynaması gerekiyor.Yoksa transferin hiçbir anlamı olmaz.

GENİŞ BAKALIM

İlk yarıdaki 33 puan… Açalım yelpazeyi ve her açıdan olaya bakalım… Transfer yasağı var. Takım içi rekabet 8-10 kişi arasında. (Bunun 15-20’leri bulması lazım)Bazı mevkilerin alternatifi yok, ya da çok kısıtlı. Farklı bölgedeki adamı, yerinin dışında oynatmak zorundasın. Kadir Öge kadro dışı kaldı ve sakatlandığım Cizre maçına kadar Kadir ile sadece 1 maça çıktım.

ALİ KETEN’E ÇOK HAKSIZLIK EDİLDİ

Deyim yerindeyse bu süreçte sol bek orijini olmayan Ali ile oynadık. Ali Keten’e de çok haksızlık edildi. O’nun mecburiyetten sol bekte oynadığını kaçıran çok kişi vardı. Ne kadar ekstra futbol oynayabilir ki. Bunu beklemek de doğru değil. Tüm bunlara rağmen bu takım 33 puan topladı. Alınan tüm puanlarda başkanın, yönetimin, teknik ekibin, futbolcuların, taraftarın, basının, kısacası şehrin alın teri var.

13-14 YILDA 1 OLUR

Kocaelispor’da başarısız olma şansın yok. Hedef şampiyonluksa “Ben ikinci de olsam yeter” gibi bir duygun olamaz. Kocaelispor’da beşinci sezonum. Her sezon söyledim, yine söylüyorum. Bu kadar karakterli bir futbolcu grubunu istesen bir araya toplayamazsın. 20 yıldır futbol oynuyorum. Bunun 13-14 senesi profesyonel. Bu 13-14 yılda 1 ya da 2 kez böyle bir kadro yakalarsın.

BİZİ CAMİANIN BÜYÜKLÜĞÜ OYNATIYOR

Yanlış anlaşılmasın… Yetenekten bahsetmiyorum. Karakterden bahsediyorum. Rekabetin olmadığı ortamda 1 yıl dışında her yıl bu takım sürekli yukarıyı zorladı. Bunun örneği çok azdır. Bizi bu şekilde oynattıran unsur ise camia. Az önce de dedim. Fatsa maçı… 20 bin küsür taraftarın var. O taraftarın önünde başarısız olma gibi bir şeyi düşünemiyorsun. Her maç aynı. Taraftarı tartışmanın bir anlamı yok zaten. Sadece içeride değil, dışarıda da ev sahibi biz oluyoruz.Az önce de ifade ettiğim gibi. Taraftar bizim artı 1’imiz.

SİNAN VE MESUT’UN DÖNÜŞÜ

Geçen sezon inanılmaz şanssız maçlar çıkardık. Lig atlayan Uşak, İzmit’teki maçı oksijen maskesi ile bitirdi. İlk 7-8 hafta yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kaçırdıklarımızın yanında 90’larda goller yedik. Bu süreçteki puanları alabilseydik her şey güllük gülistanlık olacak, belki Mesut ve Sinan hiç gündeme gelmeyecekti. Belki de geçen sezon saha içi performansı olarak son yılların en iyi performansını verdik ancak bunu skora yansıtamadık. Sinan ve Mesut aramıza tekrardan dahil oldu ve durumu iyi toparladık.

HER TAKIMDA BULAMAZSINIZ

Kadromuzdaki tüm futbolcular bir birinden değerli ve herkes üzerlerinde nasıl bir sorumluluk taşıdığının farkında. Yetenekli arkadaşlarımız var. Onlardan birisi Burak Süleyman mesela… O’nu pamuklar içinde beslemeliyiz. Elimizde ikinci bir Süleyman yok. Çoğu takımda da böyle bir duygu bulamazsınız. Çünkü herkes işini yapar, zaman zaman bencil olur. Bizde herkesin yeteneğe ve kaliteye de saygısı vardır. Süleyman da “Ben en yeteneklinizim” demedi, bunu takıma satmadı. “Keyfime bakarım, nasıl olsa takımın bana ihtiyacı var” kaprisine girmedi

BAŞKAN SÖYLEDİ, GARDIMIZI ALDIK

Bu sezon bitince 5. yılım da bitecek. Hiçbir sezon sonunda kulüpte tek delikli kuruşumuz kalmadı. Allah razı olsun başkanımız ve yönetimimiz öyle ve ya böyle haklarımızı veriyor. Bu süreçte kimse kalkıp da “Benim Kocaelispor’da şu kadar param kaldı” diyemez. Tabii ki her takım gibi bizler de sıkıntılar yaşadık. Ama bunun olacağını yönetimimiz sezon başında söyledi. Bunu bizim ile paylaşması çok önemliydi çünkü biz de ona göre gardımızı aldık.

NİYETLERİ BANA YETER

Şunu biliyoruz ki bizim içeride bakiyemiz kalmaz. Bu takımdan ayrılsam ve aradan aylar sonra da geçse hesabıma paranın yatacağını bilirim. Çünkü 5 yıldır bu durum böyle. He ödeme yapmasalar bile niyetlerini biliyorum, o da bana yeter. Hatta şunu da diyeyim, ödeme noktasında makas açıldığında bu takım 6’da 5 yaptı. Takımdaki herkesin yönetime olan inancın bir göstergesidir bu bence.

O İŞLER BİTTİ ARTIK

Bu takımın tek derdi, duygu. Bizim duygumuzu ve heyecanımızı alırlarsa ne yaparsan yap nafile. Sayısız teknik adamla çalıştım. Hayt, huyt olduğu zaman, sessiz ol, yemek alırken tek sıraya geç, çok gülme vs. gibi şekiller artık günümüz futbolunda çok geçerli değil. Futbol iletişim ve psikolojiye doğru evrildi. Ayaklardan önce beyinlere dokunmalısın. Oluşan sinerji senin en önemli itici gücün oluyor. Biz her maça stresli değil bilakis bol bol makara yaparak gittik.

CANLI İZLEDİĞİM İLK KOCAELİSPOR MAÇI

Yıllar önce Metin Peken hocamınçalıştırdığı Gölcükspor Genç Takımı ile Kocaelispor’un Ankaragücü maçını izledik. İsmetpaşa Stadı’ndaki o ortam beni çok etkilemişti. Camianın içine girince de o duyguyu kaptım ve Kocaelispor’un büyüklüğünü çok daha iyi anladım. Bana bunu Başkan Bahri Yavuz sağladı diyebilirim. (Başkanın ki hastalık seviyesinde zaten)Çocuğum bile “Baba önce Milli takımlıyım, sonra Kocaelisporluyum” diyor.

ÖNCE BİZ DİK DURMALIYIZ

Kazanma isteğim de fazla. Antrenmanda dar alan, 5’e 2 oynarken bile yenilgiyi kaldıramıyorum. İnsanın içinde bu vardır, ben de daha fazla var. Kötü oynayabiliriz, buna bir şey diyemem. Ama mücadeleden asla kaçamayız. Koşacağız arkadaş. Benim için teknik, taktikten önce coşku gelir, duygu gelir, inanç gelir. Sahada dik duracağız ve bu duruşumuzu da gençlerimize inandırmalıyız ki onlar da özgüven sahibi olsun, sorumluluk alsın.

YEREL MEDYAYI GÜNLÜK TAKİP EDİYORUM

Sosyal medya kullanmıyorum. Bunu çok da sevmiyorum açıkçası. Benim ile ilgili bir şeyler yazıldığı zaman arkadaşlar haber veriyor, ekran görüntüsünü gönderiyor. Günlük olarak yerel basını takip ediyorum. Her zaman şak şak iyi değil Eleştiri kişinin törpüsüdür. Tabii ki insanların, basının bizi eleştirmesinden daha normal bir durum yok. Ama zaman zaman haksız eleştirilere de maruz kaldık. Gerçek olan şu ki, bizi tanıyanların, iyi niyetimizden şüphe etmemeleri en önemli manevi zenginliklerimiz arasındadır.

EN HEYECANLANDIĞIM MAÇ

Gölcük’ün ve Gölcükspor’un hayatımda çok önemli bir yeri var. O kadar uzun süre top oynadım. Ama 2 yıl önce İsmetpaşa’daki Gölcükspor maçı kadar heyecanlandığım bir maç hatırlamıyorum. Play-Off için bize beraberlik yeterliydi, Gölcükspor ise kazanmak zorundaydı. Maçın öneminin dışında iki tarafa da süspansiyon olmam lazımdı.

HAMZA BU JESTİ HEP YAPIYOR

Gölcük ile oynadığımız maç 2-1 sona erdi ve Play-Off’a kaldık. Maç bir ara 1-1 oldu, son anlarda Sefa’nın golü ile kazanmıştık. İkinci yarının ilk iç saha maçı da Gölcükspor ile olacak. Gölcükspor devre arasında ofans hattını zenginleştirdi, eski futbolcuları geri geldi. Kocaeli Stadı’nda sıkı ve kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Sevgili kaptan Hamza, daha önce de sorgusuz sualsiz Gölcük maçlarında kaptanlık pazı bandını bana verdi. Eğer oynarsam o maça da kaptan olarak çıkacağım.

HER TÜRLÜ PLAY-OFF OYNARIZ

Bayburt ile aramızda 6 puanlık bir fark var. Öncelikli olarak rakibimizi yakalamamız lazım. Direk çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben bu takımın her türlü Play-Off’a kalacağına tüm samimiyetim ile inanıyorum. Eğer üst lige çıkarsak çok mutlu olacağız, insanları mutlu edeceğiz. Bu sezonki en büyük gayem sezonu başımız dik bir şekilde tamamlamak.

KOCAELİSPOR’DA NOKTALAMAK İSTİYORUM

Beni 30’umdan sonra “Murat Başak” yapan Kocaelispor’dur.Bunu şirinlik olsun diye söylemiyorum. Zaten buna da ihtiyacım yok. Allah bana bu formayı nasip etti, ben de her maçta hakkını vermeye çalıştım. Kendimi iyi hissediyorum. 3 ya da 4 yıl daha futbol oynayabilirim. Nasipten ötesi yalan tabii ki ama futbolu Kocaelispor’da “En iyi şekilde”noktalamak istiyorum.

MURAT BAŞAK’A GÖRE KOCAELİSPOR’UN ENLERİ

En savaşçı: Mesut Özdemir

En duygusal: Fatih Adıgüzel, Kemal Can Aydemir

En sosyal medyacı: Ali Keten ve gençler.

En obur: Burak Süleyman… Onu nasıl doyuracağız bilmiyorum.

En dobra: Kadir Öge. Lap diye adamın yüzüne söz yapıştırır. Tabii ki Kaptan Hamza.

En sırdaş: Kadir Öge... O benim için bambaşka bir dost.

En çok gülen: Ali Keten… Ağzı hep açık.

En şakacı ve esprili: Can Emre... Her takıma öyle birisi lazım.

En ince kelimesi olan: Beni söylerler. Bazen argo ile karışık iğnelerim.

En çok bulaştığınız futbolcu: Yine Can Emre… Sürekli kurban o’dur. Zaman zaman bana da kuruyorlar.

En soğuk: Küçük Kerem… O’nun Türkiye’de doğduğuna inanmıyorum. Finlandiya’da doğdu bence.

Murat Başak kimdir?

Deneyimli savunma oyuncusu 34 yaşında. Aslen Erzincanlı. Futbola 15 yaşında Gölcükspor’da başladı. 1999’da Gölcük İdmanyurdu’na geçti. 18 yaşında Gölcükspor’da profesyonel oldu. 2006’da yılında Ankara’da Bak Spor Kulübü’ne transfer oldu. 1 yıl sonra önce Gölcükspor ardından Gebzespor’da forma giydi. 2008’den 2012’ye kadar tekrar Gölcükspor deneyimi yaşadı. 2012’den beri Kocaelispor forması giyiyor. Başak kariyerinde 345 maça çıktı, 10 gol attı, 98 sarı, 6 da kırmızı kart gördü.

RÖPORTAJ: Erdem ÖVÜÇ