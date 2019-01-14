Yılın Sanatçısı İsmail Menekşe: Eserlerdeki imzam; camilerdir

Yağlı-Sulu Boya Sanatçısı İsmail Menekşe, gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2018 yılı değerlendirmelerinde büyük jüri tarafından ‘Yılın Sanatçısı’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Menekşe, sanata nasıl başladığını ve yaptığı eserlerinden açtığı sergilere kadar her türlü özelini gazetemizle paylaştı.

ÜCRETSİZ KURS VERİYOR

60 yaşından sonra şirketini çocuklarını bıraktığını ve resim yapmaya başladığını belirten Menekçe, “Resme zaten çocukluğumdan bu yana meraklıydım. Eserlerimde camiler benim olmazsa olmazımdır” dedi. Menekşe ayrıca, her yaştan insana ücretsiz resim eğitimi verdiğini de söylüyor.

Kendinizi biraz tanıtır mısınız?

1943 yılında Kütahya’nın Emet ilçesinde doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi Kütahya’da tamamladım. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nden mezun oldum. Daha sonrasında meslek ile ilgili çalışmadım. Bir dönem bilgisayar programcılığı yaptım. 18 sene boyunca endüstriyel malzemeler satmak amacıyla bir şirket kurduk. Daha sonra şirketimizi yalıtım malzemeye dönüştürerek ticarete atıldık. Şirketi çocuklarım yönetiyor. Ben 2003 yılından sonra 60 yaşında resim yapmaya başladım.

Resim yapmaya nasıl başladınız?

Ben sanata aslında hobi olarak başladım. Elimde bir yetenek vardı ve ilkokuldan bu yana resim yapmaktan zevk alıyordum. Hayat mücadelesi ile uğraşırken resme zaman ayıramamıştım. 60 yaşından sonra şirketi çocuklara bıraktım, ben de resme ağırlık verdim. Yaklaşık 16 yıldır da aktif olarak resim yapıyorum. İyi ki ölmeden önce resme vakit ayırmışım.

Şimdiye kadar kaç sergi düzenlediniz? Resimlerinizi hangi fiyat aralıkları ile satıyorsunuz?

Şimdiye kadar yaklaşık 25 tane kişisel sergi düzenledim. Ankara’da, Bursa’da, İzmit’te ve İstanbul’da çeşitli sergilerim oldu. Resimlerimin fiyatları açıkçası boyutlarına göre değişiyor. O yüzden belli bir fiyat aralığı söylemem doğru olmaz.

“ÜCRETSİZ RESİM DERSİ VERİYORUM”

Özel olarak resim dersi veriyor musunuz?

Ortalama 20 kişiye ücretsiz resim dersi veriyorum. Gönüllülük esası üzerine bunu yapıyorum. Belirli bir yaş aralığı yok. Pazartesi günü Aydili Sanat Derneği’nde saat 14.00-17.00’de cuma günü ise 13.00-16.00 saatleri arasında Kocaeli Sanat Evi’nde ders veriyorum. Arzu eden, resme ilgisi olan herkes kursa gelebilir.

Yakın zamanda bir serginiz olacak mı?

4-8 Şubat tarihleri arasında öğrencilerimiz ile Cumhuriyet Parkı’nda bulunan sanat galerisinde karma sergimizi gerçekleştireceğiz. Bu şimdiye kadar üçüncü sergimiz olacak. İnsanın olduğu her konu bizim temamız. Ben kişisel olarak İstanbul’daki mimarileri çizdim. Arkadaşlarımızı ise konu seçiminde serbest bıraktık.

İzmit’in sanata ve sanatçıya bakış açısı nasıl?

İzmit bu tabuyu yıkmış durumda. İzmitlilerin sanata ve sanatçıya bakış açısı çok iyi. İzmit küçümsenecek bir şehir değil. Her konuda avantajlı bir yer burası.

“CAMİLER BENİM İMZAMDIR”

Yaptığınız resimlerinizde olmazsa olmaz dediğiniz, benim imzam diye tasvir ettiğiniz bir şey var mı?

Hemen hemen görmediğim, gezmediğim memleket kalmadı. Her memleketin de kendine ait bir mimari özelliği var. Aynı şekilde Türkiye’yi ön planda tutan mimari özellikler de bulunuyor. Mesela başka ülkelerdeki minareler ile Sultan Ahmet Camii’nin minaresi aynı değildir. O yüzden ben resimlerimde muhakkak bir cami çizerim. Camiler benim olmazsa olmazımdır, resimlerimde camileri imza olarak kullanırım. Bir Türk resme baktığında bunu bir Türk yapmış diye düşünmeli.

Resme ilgisi olanlara ve yeni resim çizmeye başlayanlara ne tavsiye edersiniz?

Resim çizmek yüzde 20 yetenek, yüzde 40 bilgi, yüzde 40 çalışma gerektirir. Herkes; ‘yetenek olmazsa bir şey olmaz’ diye düşünüyor. Ancak bilgi ve çalışmak bu konuda son derecede önemli. Umulmadık sonuçlar elde edebilirsiniz. O yüzden bilinçli bir şekilde resim yapmak ve istemek gerekiyor. Ortaokul veya lise düzeyinde resim ile ilgili kitaplar var. Onları mutlaka okusunlar, araştırsınlar.

Doruktakiler 2018’de ‘Yılın Sanatçısı’ kategorisinde ödüle layık görüldünüz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Ben o zaman İstanbul’daydım. Bir arkadaşım arayıp ödül aldığımı haber verdi. Yılın sanatçısı seçilmek çok onurlu bir şey, çok mutlu oldum. Başta Kocaeli Gazetesi’ne ve Doruktakiler değerlendirmelerinde yer alan ve oy kullanan tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Röportaj: Selin BECER