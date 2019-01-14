Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:40 TSİ- G: Bugün 16:14 TSİ Röportaj

Yılın Sanatçısı İsmail Menekşe: Eserlerdeki imzam; camilerdir

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2018 organizasyonunda ‘Yılın Sanatçısı’ seçilen Yağlı-Sulu Boya Sanatçısı İsmail Menekşe, eserlerinde olmazsa olmaz bölümün camiler olduğunu söyledi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yağlı-Sulu Boya Sanatçısı İsmail Menekşe, gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2018 yılı değerlendirmelerinde büyük jüri tarafından ‘Yılın Sanatçısı’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Menekşe, sanata nasıl başladığını ve yaptığı eserlerinden açtığı sergilere kadar her türlü özelini gazetemizle paylaştı.

ÜCRETSİZ KURS VERİYOR

60 yaşından sonra şirketini çocuklarını bıraktığını ve resim yapmaya başladığını belirten Menekçe, “Resme zaten çocukluğumdan bu yana meraklıydım. Eserlerimde camiler benim olmazsa olmazımdır” dedi. Menekşe ayrıca, her yaştan insana ücretsiz resim eğitimi verdiğini de söylüyor.

Kendinizi biraz tanıtır mısınız?

1943 yılında Kütahya’nın Emet ilçesinde doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi Kütahya’da tamamladım. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nden mezun oldum. Daha sonrasında meslek ile ilgili çalışmadım. Bir dönem bilgisayar programcılığı yaptım. 18 sene boyunca endüstriyel malzemeler satmak amacıyla bir şirket kurduk. Daha sonra şirketimizi yalıtım malzemeye dönüştürerek ticarete atıldık. Şirketi çocuklarım yönetiyor. Ben 2003 yılından sonra 60 yaşında resim yapmaya başladım.

tek-1547469978.jpg?

Resim yapmaya nasıl başladınız?

Ben sanata aslında hobi olarak başladım. Elimde bir yetenek vardı ve ilkokuldan bu yana resim yapmaktan zevk alıyordum. Hayat mücadelesi ile uğraşırken resme zaman ayıramamıştım. 60 yaşından sonra şirketi çocuklara bıraktım, ben de resme ağırlık verdim. Yaklaşık 16 yıldır da aktif olarak resim yapıyorum. İyi ki ölmeden önce resme vakit ayırmışım.

Şimdiye kadar kaç sergi düzenlediniz? Resimlerinizi hangi fiyat aralıkları ile satıyorsunuz?

Şimdiye kadar yaklaşık 25 tane kişisel sergi düzenledim. Ankara’da, Bursa’da, İzmit’te ve İstanbul’da çeşitli sergilerim oldu. Resimlerimin fiyatları açıkçası boyutlarına göre değişiyor. O yüzden belli bir fiyat aralığı söylemem doğru olmaz.

“ÜCRETSİZ RESİM DERSİ VERİYORUM”

Özel olarak resim dersi veriyor musunuz?

Ortalama 20 kişiye ücretsiz resim dersi veriyorum. Gönüllülük esası üzerine bunu yapıyorum. Belirli bir yaş aralığı yok. Pazartesi günü Aydili Sanat Derneği’nde saat 14.00-17.00’de cuma günü ise 13.00-16.00 saatleri arasında Kocaeli Sanat Evi’nde ders veriyorum. Arzu eden, resme ilgisi olan herkes kursa gelebilir.

Yakın zamanda bir serginiz olacak mı?

4-8 Şubat tarihleri arasında öğrencilerimiz ile Cumhuriyet Parkı’nda bulunan sanat galerisinde karma sergimizi gerçekleştireceğiz. Bu şimdiye kadar üçüncü sergimiz olacak. İnsanın olduğu her konu bizim temamız. Ben kişisel olarak İstanbul’daki mimarileri çizdim. Arkadaşlarımızı ise konu seçiminde serbest bıraktık.

İzmit’in sanata ve sanatçıya bakış açısı nasıl?

İzmit bu tabuyu yıkmış durumda. İzmitlilerin sanata ve sanatçıya bakış açısı çok iyi. İzmit küçümsenecek bir şehir değil. Her konuda avantajlı bir yer burası.

“CAMİLER BENİM İMZAMDIR”

resimle-1547470011.jpg?

Yaptığınız resimlerinizde olmazsa olmaz dediğiniz, benim imzam diye tasvir ettiğiniz bir şey var mı?

Hemen hemen görmediğim, gezmediğim memleket kalmadı. Her memleketin de kendine ait bir mimari özelliği var. Aynı şekilde Türkiye’yi ön planda tutan mimari özellikler de bulunuyor.  Mesela başka ülkelerdeki minareler ile Sultan Ahmet Camii’nin minaresi aynı değildir. O yüzden ben resimlerimde muhakkak bir cami çizerim. Camiler benim olmazsa olmazımdır, resimlerimde camileri imza olarak kullanırım. Bir Türk resme baktığında bunu bir Türk yapmış diye düşünmeli.

Resme ilgisi olanlara ve yeni resim çizmeye başlayanlara ne tavsiye edersiniz?

Resim çizmek yüzde 20 yetenek, yüzde 40 bilgi, yüzde 40 çalışma gerektirir. Herkes; ‘yetenek olmazsa bir şey olmaz’ diye düşünüyor. Ancak bilgi ve çalışmak bu konuda son derecede önemli. Umulmadık sonuçlar elde edebilirsiniz. O yüzden bilinçli bir şekilde resim yapmak ve istemek gerekiyor. Ortaokul veya lise düzeyinde resim ile ilgili kitaplar var. Onları mutlaka okusunlar, araştırsınlar.

Doruktakiler 2018’de ‘Yılın Sanatçısı’ kategorisinde ödüle layık görüldünüz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Ben o zaman İstanbul’daydım. Bir arkadaşım arayıp ödül aldığımı haber verdi. Yılın sanatçısı seçilmek çok onurlu bir şey, çok mutlu oldum. Başta Kocaeli Gazetesi’ne ve Doruktakiler değerlendirmelerinde yer alan ve oy kullanan tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Röportaj: Selin BECER

Bugün 15:40 TSİ - 59 Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İşte AKP'nin adayları! mask
İşte AKP'nin adayları!
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım mask
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki mask
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki
Kar geri dönüyor mask
Kar geri dönüyor
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek mask
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi

GALERİ

Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı mask
Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun" mask
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı
İzmit Körfezi'ne flamingo akını mask
İzmit Körfezi'ne flamingo akını
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL