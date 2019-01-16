Hande Kaya: Anne Oteli’nin sayısı artacak

Kocaeli Anneleri Derneği, gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2018 değerlendirmelerinde ‘Yılın Sivil Toplum Örgütü’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sadece kente değil, tüm ülkeye fayda sağlayacak projeler üretmek için çalıştıklarını belirten Kaya, “Anne Oteli, her yoğun bakımı olan hastanede kesinlikle olmalı ve bizler de başka ilçelerde yapmayı çok istiyoruz. Zamanla Anne Otellerinin sayıları artacak” dedi.



Kendinizi tanıtır mısınız?

1984 İzmit doğumluyum. Çocukluğum Gölcük Kavaklı’da geçti. 2007 yılında hayatımdaki en doğru karar olduğunu her geçen gün daha iyi anladığım eşim Hasan Kaya ile evlendim. 2011 yılında İsmet Yiğit, 2013 yılında Ilgın İpek ve 2016 yılında ise Sare Mia adında 3 evladımız oldu.

ÇOCUKLUKTAN TEMELLERİ ATILMIŞ

İnanılmaz keyifli bir çocukluk geçirdim. Annem öğretmen olduğu için hep bir yardım döngüsü içinde büyüdük. Annem hep bize bot alırken okuldaki Ahmet'in de ayakkabısı yok ona da almak lazım derdi. Annem arabaya mutlaka okul yolunda alabildiği kadar çocuk alırdı. Keza babam da öyleydi. Anlam veremediğim her bir olayın aslında çocukluktan şimdinin temellerini atılmış.

Kocaeli Anneleri Derneği nasıl kuruldu?

Oğlum Yiğit doğduğunda sudan çıkmış balık gibiydim. Küçük bir aileydik biz. Hiç iş yapmamış, hiç çocuk bakmamış biri olarak ev işlerine henüz adapte olmuşken bebek olgusuyla karşı karşıya kalmak, anne yeterliliğine sahip miyim endişesinin içine olmak çok zordu. Tam da bu ruh halinde iken benim gibi olan annelerle iletişim kurabilelim diye bir sosyal medya sayfası açtım. Bebeklerine neler yediriyorlar, neler kullanıyorlar, nerelere gidiyorlar gibi konuları konuşabilmek amacıyla.

BİRBİRİNİ TANIMAYAN ONLARCA KADIN

Hakikaten de amacına ulaştığı, çok güzel dostluklar kurduk. Çocuklara oyun grupları yaptık, anneler ve çocuklar buluştuk. Sonra bir baktık sayfa sayısı binlerden on bine, yirmi bine çıktı. Konular da arttı, talepler ve isteklerde. Dedim ki ‘Var mısınız bir şeyler yapalım' birbirini tanımayan onlarca kadın sadece bir buluşalım postu ile bir araya geldi, inanılmaz bir gündü. O günün başlangıcından da belliydi, aslında devamında gelecek güzellik ve farklılıklar.

Anne Oteli’nden bahseder misiniz?

Anne Oteli, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya yerleşkesinde var olan bir alanın revizesi, yeni bir alanın eklenmesi ve tefrişatı ile oluşturuldu. Şuan 18 yataklı, annelerin çocukları yoğun bakımda tutuldukları süre içerisinde rahatça kalabilecekleri, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki şartlara sahip bir alan olarak kullanılıyor.

Anne Oteli’ni açmaya nasıl karar verdiniz?

Alikahya yerleşkesinde Hastane Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih Zer ile bir gün konuşurken annelerin sıkıntılarından bahsettik. Konu konuyu açtı ve dedik ki biz böyle bir şeyi üstlenir hemen de yapabiliriz. Sağ olsun başta Fatih Bey olmak üzere tüm yönetimin de desteği ile planlamalar yapıldı. Dernek yönetimi ve üyeler de hemen organize oldu ve tüm gelirin anne otelinde kullanılmak üzere bir kahvaltı düzenledik. Çok kısa zamanda çok iyi bir sayı ile kahvaltıyı gerçekleştirdik ve bu olayla bize duyulan güveni de perçinlemiş olduk.

Başka ilçelerde de Anne Oteli kurmayı düşünüyor musunuz?

Anne Oteli, her yoğun bakımı olan hastanede kesinlikle olmalı ve bizler de başka ilçelerde yapmayı çok istiyoruz. Zamanla umarım Anne Otellerinin sayıları artacak.

Bu zamana kadar yaptığınız faaliyetlerden bahseder misiniz?

2017 sonunda kurulduk dolayısıyla daha 2 yıl bile olmamışken sayısız eve girdik çıktık. Erzak yardımları yaptık, yakacak götürdük. Bu aileleri kayıt altına alıp çeşitli yardımlar yapıyoruz. Binlerce çocuğumuz okula başlarken kırtasiye yardımı yaptık. Onlarca öğrencimize lise, üniversite, dil kursu gibi eğitimler için burs veriyoruz. Eğitim bizim için çok önemli, o yüzden kütüphane kuruyoruz ve kurulmuş kütüphaneleri destekliyoruz.

UZMANLARLA CANLI YAYINLAR YAPIYORUZ

Ayda iki kez olmak kaydıyla çeşitli alanlarda uzmanlarla sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapıyoruz. Rehabilitasyon merkezlerinde yaşayan çocuk ve gençlerimizle her ay düzenli olarak etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımız bizim için çok kıymetli, onlarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Diğer derneklere de güzel ve anlamlı projeler de hep destekçi olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında etik değerler gereği paylaşmadığımız pek çok yardıma da hız kesmeden devam etmenin gururunu yaşıyoruz.

Peki, 2019 yılı için yeni projeleriniz var mı?

Özel çocuklarımızın annelerini istihdam etmeye yönelik geçen yıl başlattığımız bir projemiz var. Bu yıl daha da genişletip devam ettiriyoruz. Bu yıl İzmit’i pilot ilçe olarak değerlendirip önümüzdeki yıl bir Avrupa Birliği projesi haline getirmeyi hedefliyoruz. Annelere, ailelere ve çocuklara yönelik seminer, söyleyişi ve derneğimiz bünyesindeki psikolog, pedagog ve özel eğitimci arkadaşlarımızla özel destekler veriyoruz.

TÜM ÜLKEYE FAYDA SAĞLAYACAK PROJELER

Ekibimiz çok dinamik her zaman bir proje üretim kapasitesi mevcut, ama çok çok proje yapıp geçmek yerine geniş kapsamlı, yarar sağlayacak, kalıcı, gerçekçi, gösteriş için yapılmış olmayan projelere önem veriyoruz. Mevcut projelerimizi genişletip büyütmek en büyük hedefimiz. Bunun yanında yurtdışı denkliklerini araştırıyoruz. Farklı proje örnekleri inceliyoruz. Sadece kente değil, tüm ülkeye fayda sağlayacak projeler üretmek için çalışıyoruz.

Doruktakiler 2018 ödül töreninde yılın Sivil Toplum Örgütü seçildiniz. Konu ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Bu ödül de tüm bunların perçini ve hepimize aslında ödülden çok inanılmaz bir motivasyon kaynağı oldu. İlk ödülümüz, biliyoruz ki niceleri gelecek. Ama ilkler değerlidir, uğurumuz olsun bu ilk ödül. Aday olmamız için bizi öneren herkese, finale kalmamız için oy veren herkese, finalde en iyi STK seçilmemizi sağlayan, tüm oy verenlere ben ve tüm ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyoruz.

Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Biz tesadüfen bir arada olan kadınlar değiliz. Biz bir amaç uğruna, bir çocuğun yüzü gülsün bir anne yastığa başını rahat koysun diye çırpınan, didinen anneleriz. Bu ülkeyi bu dünyayı anneler kurtaracak. Gün geçtikçe çoğalacağız.

Bize, kendilerini ne sanıyorlar? dediler

Çok çalıştık, çok uğraştık, çok fazla zorlukla mücadele ettik. Herkesin gözündeki dernekçilik anlayışından farklı hareket etmemiz çok yadırgandı, ne yapıyor bunlar dediler? Kendilerini ne sanıyorlar? Dediler bir kaç aya biter hevesleri? Dediler, dediler, dediler... Ama biz bitmedik, aksine çoğaldık. Bin düşündük bir söyledik, kolay işler değil yaptıklarımız, gönül koymadan olacak iş değil. Hepimiz koyduk gönlümüzü ortaya, bir olmak için 'hadi' dememiz yetti. Röportaj: Selin BECER