CHP’li Çalık’ın sloganı “Değişime Gülümse”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık; “Değişime Gülümse” sloganı ile yerel seçimlere hazırlanıyor. İlçede adaylığı ilan edilen ilk isim olan Çalık, “Biz Karamürsel halkını gülümsetmeyi kendimize görev edindik. Onun için sloganımızı da “değişime gülümse” olarak belirledik. Projelerimizin detaylarını ilerleyen süreçte açıklayacağız” dedi.

“SAĞCIYIM, SOLCUYUM DEMEYİN”

Yerel seçimin öneminden de söz eden Çalık, “Seçmenimiz ‘Ben sağcıyım, sola oy vermem, ben solcuyum sağ oy vermem’ demesin. Karamürsel’e daha iyi hizmet edip, projeler üretecek olana, adaletli ve vatandaşa yakın adaya destek versinler” diye konuştu. Çalık son olarak da Karamürsellileri 19 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te Belediye Kültür Merkezi’nde yapılacak olan aday tanıtım toplantısına davet etti.

Belediye başkanlığına neden aday oldunuz?

Karamürsel sosyal, siyasal, ticari ve ekonomik hayatının içinde yer aldığım yaşadığım şehrim. Bu güzel ilçemin hak ettiği şekilde yönetilmediğini düşünüyorum. Tüm Karamürsel halkımızla birlikte ilçemize yakışan hizmetleri yapmak, geleceğine iz bırakmak, adaletli, ahlaklı, akılcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile fark yaratmak arzusu ile yola çıktım.

Siz Karamürsel’de ilk açıklanan adaydınız. Yola erken çıktınız, bunun bir avantaj olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet. Ben 26 Ekim 2018 tarihinde adaylık başvurumu yaptım. Partimin yetkili kurulları da kısa sürede adaylığımı onayladı. Ben de hemen seçim çalışmalarına başladım. Yoğun bir ziyaret trafiğim oldu. Halen de ziyaretlerime devam ediyorum. Diğer siyasi partilerin adayları açıklanıncaya kadar ben birçok seçmenimizle buluşmuş oldum. Bu da benim için önemli bir avantaj oldu.

İktidar partisinin adayı da açıklandı. Beklediğiniz bir aday mıydı, ne düşünüyorsunuz?

Biz arkadaşlarımızla ve teşkilatımızla beraber bir yola çıktık. Diğer siyasi partilerin aday tercihleri kendi iç meseleleri, bu konuda yorum yapmak bize yakışmaz. Ben aday olan veya olacak olan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Güzel, ahlaklı ve adaletli bir seçim olur inşallah. Karamürsel halkımız en doğru tercihi yapacaktır. Karamürsel’in mevcut durumundan ve gidişatından memnun olanlar tercihlerini ona göre yapacaklardır, ama ilçemizin hak ettiği şekilde yönetilmediğini düşünenler, artık Karamürsel’de değişim zamanının geldiğini düşünenler, yeni bir bakış açısı, yeni bir heyecan, yeni bir vizyon isteyen tüm vatandaşlarımız bizim yanımızda safları sıklaştıracaktır.

Neler yapmak istiyorsunuz? Projeleriniz neler?

Biz tüm Karamürsel halkımızı ailemiz gibi görüyoruz. Aile bireylerimizi konforlu, güvenli, ferah, bölgesinde çekim merkezi olan, marka değeri yüksek bir kentte yaşatmak istiyoruz. Bunun için projelerimizin odağına insanı koyuyoruz. Karamürsel’de yaşayan tüm sosyal kesimlere dokunmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha rahat hale getirmek bizim görevimiz.

Bu düşünceden yola çıkarak emekliler, engelliler, gençler, ev hanımları ve toplumun diğer kesimleri için ayrı ayrı projeler geliştirdik. Biz tüm Karamürsel halkımızı gülümsetmeyi kendimize görev edindik. Onun için sloganımızı da “değişime gülümse” olarak belirledik. Projelerimizin detaylarını ilerleyen süreçte açıklayacağız.

Son olarak seçmenlerinize bir mesajınız var mı?

İlk olarak bütün Karamürselli vatandaşlarımızı 19 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te Belediye Kültür Merkezi’nde yapılacak olan aday tanıtım toplantımıza davet ediyorum. Bütün seçmenlerimizden yapılacak olan seçimlerde ilçemizi ve ilçemizin geleceğini düşünerek, adaylara bakarak ön yargılardan uzak bir şekilde tercihlerini yapmalarını istiyorum. Halkımızın “Ben sağcıyım, sola oy vermem, ben solcuyum sağ oy vermem” demeden, Karamürsel’e kim daha iyi hizmet eder, kim daha çok proje üretir, kim daha adaletli ve vatandaşa yakın olur diye bakarak oylarını tercihlerini yapmalarını bekliyorum.

Ahmet Çalık kimdir?

1971 doğumlu. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetim Bölümü son sınıf öğrencisi. Karamürsel İdman Yurdu’nda uzun yıllar uzak doğu sporlarıyla uğraştı. İlçede kurulu bulunan birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı. 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Karamürsel Belediyesi meclis üyesi oldu ve burada grup sözcülüğünü üstlendi. 36 yıldır Çalıklar Tekstil firmasında ticari faaliyetlerini sürdürüyor. 2019 yerel seçim sürecinde ise CHP’den Karamürsel Belediye Başkan adayı gösterildi.