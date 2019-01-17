“2019’da 50 ülkeye ihracat yapacağız”

İlimizin kadın girişimcilerinden Senem Göktaş, gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler 2018 değerlendirmelerinde “Yılın Girişimcisi” kategorisinde ödüle layık görüldü. Kurduğu Sekiz Litre Süt isimli firması ile sütlü tatlılar alanında yeni bir marka oluşturan Göktaş, aynı zamanda dondurma ve donuk pasta gibi farklı alanlarda da ürünleri ile öne çıkıyor.

50 ÜLKEYE SATILACAK

Firmayı dikkate değer kılan bir diğer özellik ise ihracat kapasitesi. Ürünlerini yurt içinde başarılı kılıp yurt dışına satmayı planlayan Senem Göktaş, “2019 yılı içinde en az 50 ülkeye ihracat yapmayı planlıyoruz. Türkiye’nin yurt dışına satabileceği en uygun ürün gıda... Etrafımızdaki herkes bizim mutfağımız ve lezzetlerimizi beğeniyor” dedi.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1988’de Kocaeli’de dünyaya geldim. Kocaeli Üniversitesi Gıda Teknolojileri bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdim. 13 yıldır gıda sektöründe çalışmaktayım. Bundan önceki 10 yılımı Hoşgör Pastaneleri’nde yöneticilik yaparak geçirdim. Sonrasında Antikkapı AŞ’de satış pazarlama koordinatörlüğü yaptım. 18 ay Antikkapı’da çalıştıktan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim.

Şirketiniz ne zaman kuruldu?

2017 yılında kendi şirketimi kurdum. Murat Zeytin ile birlikte şirketimizi oluşturduk. Öncesinde Sütlü Çardak markası kurulmuştu, daha sonra üretim tesisi kurmaya karar verdik. O dönemlerde günlük 8-10 litre süt işliyorduk. Bugün ise 100-130 litre süt işler duruma geldik. Sütlü tatlı çeşitleri üretiyoruz.

Ürün yelpazenizden bahseder misiniz?

Yaklaşık 43 çeşit sütlü tatlımız bulunuyor. Onun dışında donuk pasta çeşitlerimiz var. 2018’de Yurt dışına ilk ihracatımızı yaptık. Kuveyt’e donuk pasta gönderdik. Yurt içinde de tüm Marmara içerisine taze pasta üretimi ve sevkiyatı yapıyoruz. Marmara bölgesi dışındaki alanlara da donuk pasta üretimi ve sevkiyatımız var.

“BİRÇOK FİRMAYLA ÇALIŞIYORUZ”

Franchising sisteminde, bizim kurgumuzda insanlar mağazalarını açtıktan sonra ürünün yüzde 80’ini biz üretip gönderiyoruz. Bunun içerisinde donuk börek, donuk poğaça, donuk pizzalarımız da oluyor. Bir franchising konusunda ihtiyaç olan her şeyi biz üretip gönderebiliyoruz. Kendi markamız dışındaki mağazalara da satış yapıyoruz. Bu mağaza zincirleri için özel ürün üretebiliyoruz. Fason üretim yaparak pek çok firmayla çalışıyoruz. Eksi 18 derecede nakliye yapan özel araçlarımızda bu ürünleri yerine teslim ediyoruz. Bünyemiz üretiminde 18 kişi bulunuyor. Bunun dışında grup şirketimizde toplam çalışan sayısı 4’i buldu.

FUARLARIN KATKISI

2018’de franchising ile ilgili olarak marka kurgumuzun temel alt yapılarını oluşturduktan sonra 2017’de CNREXPO Fuarı’na katıldık. Bu fuarın ardından markalarımızı şubeleştirmeye başladık. “Sütlü Çardak” ve “Zaika” isimli iki markamız var. Şubat ayında Riyad Fuarı’na katıldık. Burada da ihracat görüşmeleri yaptık ve o dönem ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Daha sonra 2018’in ekim ayında yine CNREXPO’da “Bayim olur musunuz?” fuarına katıldık ve halen Türkiye genelinde şubelerimizi açmaya devam ediyoruz.

Şubelerinizden bahseder misiniz?

15 gün sonra Samsun’da yeni bir şube daha açacağız. Daha sonra iki şube de Bodrum’da kurulacak. Ekonomik krizin etkilerini hissetmiş olsak da şubeleşme sayımızı 40 olarak hedefliyoruz. İlk süreçte biz dükkanları açtığımızda temelinin sağlam olmasını ve süreklilik arz etmesini isteğimizden dolayı her şeyi ince eleyip sık dokuyoruz. Doğru rakamlarla işletmenin açılmasına dikkat ediyoruz. Şubemiz olmak isteyenlerin bu işi yapıp yapamayacağına bakıyoruz. Eleyerek gittiğimiz için yavaş yavaş ilerliyoruz.

“DONDURMA ÜRETİYORUZ”

Johne Parker’s ile marka olmuş bir dondurma üretiyoruz. Bu dondurma içerisindeki reçete ve Ar-Ge tamamen bize ait. Ürünle ilgili dışarıdan destek aldığımız bir süreç oldu. Hatta İtalya’dan bir ustamızla da çalıştık. Ancak bu ürünün reçetesi tamamen bize ait olduğunun bilinmesini isterim. Bunu biz üreteceğiz ve büyüteceğiz. Önce yurt içi ve daha sonra yurt dışına ihraç edeceğiz. Özel bir dondurma. Aslına bakarsanız biraz da Maraş’ımsı bir tadı var. İtalyan dondurması su bazlı bir dondurmadır, biz Türklerin sevdiği ise biraz daha Maraş usulü salepli dondurmalardır. Biz iki lezzeti bir araya getirmek istedik. İtalyan dondurması gibi kaymak ve krema bazlı, ama o Maraş’ın sertliği ile salebin yer aldığı bir dondurma versiyonu olsun.

“SÜTÜ KENDİMİZ PASTÖRİZE EDİYORUZ”

Biz pastörize edilmiş süt kullanmıyoruz. Taze alıp kendimiz pastörize ediyoruz. Bir toplama tesisi var, süt oradan istediğimiz yağ oranında alınıyor ve pastörize edildikten sonra aynı gün ürüne dönüştürülüyor. Hiçbir zaman bugünün sütü yarına kalmıyor ve yüzde 100 doğal olarak kullanılıyor.

Başarınızın sırrı nedir?

En büyük sırrı, biz başarmaya odaklı çekirdek denilebilecek insanların bir araya geldiği insan topluluğuyuz. İçimizdeki bütün ortaklık yapımızda herkes inanılmaz çalışkan ve işini biliyor. Birbirimize olan güvenimizle hep ileriye dönük planlar kurduk. En büyük başarımız çok çalışan bir ekibimizin olması. Ve bütün ekibin başarıya odaklanmalı. Hepimiz alanında uzman kişileriz ve bir araya gelerek bir sinerji oluşturduk.

“BİZ BU KENTİN ÇOCUKLARIYIZ”

Biz Kocaeli çocuğuyuz, burada doğduk ve burada büyüdük. Bir şey yapacaksak önce buradan yapacağız. İhracat yapacaksak da, üretim yapacaksak da Kocaeli’de yapacağız. O yüzden firma merkezinin Kocaeli’de olmasını planladık ve öyle yaptık. İstanbul’da da ofisimiz var. Ama buranın insanı olarak hep Kocaeli ağırlıklı yaşadık ve yatırımlar yaptık.

Önümüzdeki yıl ihracat planlarınız var mı?

Elbette var. 2019 içerisinde en az 50 ülkeye ihracat yapmayı planlıyoruz. Hatta bununla ilgili birkaç görüşme yaptık. Bu konuya çok eğileceğiz. Mevcut koşullarda iç piyasada iş yapmak ve ürünü değerinde satmak çok zor. O yüzden yurt dışına ürün satmalıyız. Yurt içinde büyüceğiz, kaygısız iş yapmak içinde yurt dışına ürün satacağız. Yurt dışına satılacak en uygun ürün gıda… Yurt dışına teknoloji satamayız, çünkü öyle bir alt yapımız yok. Makine ekipman da satamayız. Türkiye’nin yurt dışına satabileceği en uygun ürün gıda... Etrafımızdaki herkes bizim mutfağımız ve lezzetlerimizi beğeniyor.

Girişimci insanlara öneriniz ne olacak?

Ben aslında girişimcileri genellemem, yaşım itibariyle bu uygun olmaz, ama ben daha çok girişimci kadınlar için bir şeyler söylemek istiyorum. Kadının çalışan oranı yüzde 26. Bu oran beni çok üzüyor. Bu rakamların yüzde 50 ve 60 oranında olan ülkeler var. Çalışan insanların yüzde 26’sının bayan olması dediğim gibi üzücü bir durum. Ben özellikle bayan girişimcilerin kesinlikle yapmak istedikten sonra bütün kapıların açıldığını söylemek isterim. Kadının çalışması demek güzel evlatlar, özgüveni yüksek anneler yetişmesi demektir. Geçtiğimiz günlerde Türk halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin’i ziyaret ettim. 2 çocuk annesi ve 91 yaşında. Ve halen şunu söylüyor, “Kadınlar asla ve asla bir erkeğe hayatlarını idame ettireceği, onların kıstası altına girecek bir yaşam seçmemeli…” Kadın her şekilde çalışır, yeter ki istesin. Röportaj: Bülent EKİNCİ