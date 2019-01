Dayıcım Hamburger’in sahibi Öner Çıtak: 40 yıldır aynı lezzetle hizmet veriyoruz

Dayıcım Hamburger’in sahibi Öner Çıtak, gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2018 değerlendirmelerinde ‘Yılın Esnafı” kategorisinde ödüle layık görüldü. Çıtak, neden 40 yıldır bu kentte marka olduklarını anlattı.

Bize kendinizden bahseder misiniz?

Aslen İzmitliyim. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Dayıcım Hamburger’i 1977 yılının başında babam kurdu. Ben de ilkokul 2.sınıftan itibaren babamla birlikte çalışıyorum. 2009 yılında işleri devraldım, o günden bugüne kadar neredeyse 40 senem burada geçti.

Mesleğe nasıl başladınız? Hamburgerle ilk tanışmanız nasıl oldu?

Bu iş aslında benim babamın mesleği, babam Nevzat Çıtak, 1977 yılının başında bu işyerini, Dayıcım Hamburger’i kurdu. Burası İzmit’in ilk hamburgercisi. İstanbul Taksim’de Kristal hamburger’de bu işin etüdünü yapıp ondan sonra İzmit’e İzmit’in ilk hamburgercisini tanıştırdı. Biz de orta 2’den terkiz. 11-12 yaşından beri bu dükkandayız. 2009 yılında babam işleri bana devretti. 2009’dan beri ben kendim yapıyorum. Yaklaşık 40 senedir bu işin başındayım. Aslen İzmitliyiz, İzmit’in yerlisiyiz.

Sizi bu kadar meşhur yapan şey ne oldu, bu işin sırrı nedir?

2013 yılına kadar İzmit Fevziye Camii’nin karşısındaydık, sonra dükkanımızı Ulugazi’nin oraya taşıdık. Yahya Kaptan’da ve Kuruçeşme’de şubemiz var. Toplam 3 dükkanla İzmit halkına hizmet veriyoruz. Bu markayı, İzmit halkı marka haline getirmiştir, bu isim İzmit halkınındır, biz hizmetini veriyoruz. Hamburgerimiz kendi imalatımız, etimiz yerli besi, 40 seneden beri markayı hiç değiştirmedik. Kullandığımız sucuk, sosis ve benzeri ürünler ilk günkü lezzetini koruyor. Tamamıyla yerli firmalarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Limonatamız gerçek el yapımı, her şeyimiz taze ve günlüktür.

İşlerin durumu nasıl? Eskiye oranla daha iyi iş yapabiliyor musunuz?

Ben 50 yaşındayım, şu son 4-5 ay yaşadığımız gibi bir piyasa yaşamadım daha önce. Piyasa çok kötü durumda, yeni esnafların işleri çok zor. Bizim üçüncü nesil müşterimiz var, belirli bir damak tadımız var bir şeyler oluyor ama piyasa şu anda gerçekten çok kötü. Kiralar yüksek, son 3 ayda esnafın gideri arttı, cirolar düştü. Esnaf nereye kadar dayanacak, her gün bir esnaf kapatıyor. Bu şekilde devam ederse 5-6 ay sonra Dayıcım bile kalmayabilir, çoğu esnaf kapatır, küçük esnaf yok olur. Çünkü vergiler hep artıyor. Mesela 50 TL’ye aldığım bir koli patatesi şu an 100 TL’ye alıyorum. 18 TL’ye aldığım salçayı şimdi alıyorum 44 TL’ye… Fiyatlar böyle. Kullandığım her şey yüzde 100 zamlı ama biz yüzde 100 zam yapamıyoruz. Hamburger 5 TL idi, 7 TL yaptık 2 ayda yüzde 40-45 arasında bir zam yapmak zorunda kaldık.

İşleri daha da büyütüp şubeleri genişletmek istiyor musunuz, ileriye yönelik böyle bir çalışmanız olacak mı?

Şuan ben bu dükkanı işletiyorum. İsim hakkını Franchising olarak veriyordum, ama hem alıcının tereddüdü, hem de benim tereddüdümden dolayı durduk. Benim hedefimde Derice Yenikent- 60 Evler arasında bir tane, Gölcük’te bir tane ve bir de Köseköy’de bir şube açıp tamamlayacaktım. Şu an bu kriz olmasaydı, belki de bunu gerçekleştirirdim. Ama şu anki piyasada bir şey yapamıyorsunuz. 3 şubemizden de 2’şer tane eleman çıkarmak zorunda kaldık. Kriz döneminde ilk olarak elemandan başlıyorsunuz, içim el vermiyor ama yapacak bir şey yok.

Gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler 2018 değerlendirmelerinde “Yılın Esnafı” seçildiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyoruz, üyelerin takdiridir, hoşumuza gitti. Bu gurur verici bir şey. İzmitli vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Ben bu işletmeyi babamdan devraldım, büyük bir darbe yaşadık. Bu süreci toparlayıp yılın esnafı seçilmek benim için babama karşı gurur verici bir şey. Babamın da bana verdiği esnaf kitabı var, orada da babamın bir sayfası var. Benim de yılın esnafı seçilmem gurur verici bir şey. Ben bu işi babamdan devraldım, ben isterim ki yine bu işi çocuğuma devredeyim. Sonuçta İzmitliyiz, burada yaşıyoruz, burada öleceğiz. Buraya hizmet etmek isteriz. Ama çocuklarım ister mi bu işi yapmayı bilmiyorum. Röportaj: Nuri AKÇAHARMAN