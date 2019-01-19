Ertekin Akbulak: Zenginlik aslında BİR EMANETTİR

Gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler 2018 yılı değerlendirmelerinde ‘Yılın Hayırseveri’ kategorisinde ödüle layık görülen Ertekin Akbulak, yaptığı yardımları ve hassasiyetlerini gazetemizle paylaştı. Şimdiye kadar birçok öğrenciye burs desteği sağladıklarını söyleyen Akbulak, “Şu anda 42 gencimize bu katkıyı sunuyoruz. Fakat hedefimiz rakamı 70’e, belki de 80’e çıkarmak” dedi.

“EMANETİ SAHİBİNE VERİN”

İş adamlarının mutlaka topluma faydası olan isimler olması gerektiğini kaydeden Akbulak, “Allah bir insana servet verir, ama kendine yetenin dışındaki para senin değildir. Onlar sana verilmiş emanettir. O yüzden emaneti sahibine vermek lazım” diyerek hayırseverliğin farklı bir boyutunu da gözler önüne seriyor.

Sizi tanıyabilir miyiz?

1975 Kars Sarıkamış doğumluyum. Mütevazı bir ailenin 5 çocuğundan biriyim. 1979 yılında Derince’ye yerleştik. 1992 yılından beri iş hayatındayım. Gemi sektörüyle alakalı çalışan bir şirketim var. ERG Dizayn isimli şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Gemi donatım şirketimizin merkezi Derince’de bulunuyor. Farklı illerde de şantiyelerimiz var. Bursa, Yalova, Tuzla gibi tersanelerin içerisinde şantiyelerimiz bulunuyor. Evliyim ve 6 çocuk babasıyım. Kocaeli Kars İli Derneği’nin de başkanlığını yürütüyorum.

Doruktakiler 2018 yılı değerlendirmelerinde ‘Yılın hayırseveri’ kategorisinde aday gösterilip seçildiniz. Neler söylemek istersiniz?

Hayrın da, yardımın da en makbulü gizli olandır, ama ister istemez duyuluyor. Bizim ülkemizin en büyük sorunu eğitim. Bir ülkede eğitim iyi ise her şey iyi demektir. Bir ülkede eğitim iyi ise, adalet sistemi de iyidir, bürokrasi de, basın da…

O yüzden öğrencilere ayrı bir önem veriyorum. Şu anda 42 öğrenciye burs veriyorum. Elimizden geldiğince naçizane onların burs, barınma ihtiyaçlarını gideriyoruz. Aşağı yukarı 10 yıldır bu şekilde destek oluyoruz. Mezun olan öğrencinin yerine yenisini buluyoruz. Bu 42 sayısı fiks olarak devam ediyor. Amacımız dernek desteğiyle bu sayıyı 70’e, belki de 80’e çıkartmak. Bu dönem sayıyı tutturamadık. Ama önümüzdeki sene inşallah uygulamaya başlayabileceğiz. Şu an şahsi olarak 42 öğrencimize hizmet ediyorum.

Burs vereceğimiz öğrencileri nasıl belirliyorsunuz?

Bu konuda seçiciyiz. Ben hemşerhiciliğe önem veren biriyim, ama bu burs olaylarında ona hiç bakmıyorum. Belirlenen 42 öğrencinin içerisinde en fazla 10 tane hemşehrimdir. 42 öğrencimizin 37’si kız çocuğu. Özellikle kız çocuklarına önem veriyoruz. Benim de 5 kızım var. 6 çocuğumun 5’i kız. O yüzden kız çocuklarına daha hassasım, onları kendi çocuğum gibi görüyorum. Üstelik burs verdiğimiz çocuklarımızı takip de ediyoruz. Mesela sonradan birinin zengin olduğunu öğrendik. Ödenen bursu geri alıp başka bir ihtiyaç sahibi öğrenciye verdik.

Sadece Kocaeli’de okuyan öğrencilere mi burs veriyorsunuz?

Özellikle doğudan gelen öğrenciler var. Farklı illerden gelip Kocaeli’de okuyanlar ya da Kocaeli dışında okuyanlar… Bir de burs vermeden destek olduğum öğrenciler var. Bunları takip ediyoruz, yurt bulmalarına yardım ediyoruz, sıkıntılarını gideriyoruz. Geçen bir öğrenci bize ulaştı. Ben il dışındaydım. Yurtla ilgili sıkıntısı vardı. Türk Ocakları Kocaeli Şubesi’ne yönlendirdim, konuyla ilgilendiler ve çözdüler.

YARDIM SADECE 1 KERELİK MADDİ DESTEK DEĞİLDİR”

Göç sebebiyle gelip barınamayan vatandaşlarımızla ilgili çözümlerimiz de oluyor. Bu kişileri derneklere ve vakıflara yönlendiriyoruz. İş adamları bulup onların üzerinden kardeş aile yapıp hayatlarını düzene sokmalarına yardımcı oluyoruz. Yardıma şöyle bakıyoruz, “Yardım bir kere para verip, erzak almak değil. Bunu tabii ki yapıyoruz, ama bunun dışında da işe yerleştirmek suretiyle sabit bir gelir kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mesela Derince’de bir aile var, eşi yok. Adam bırakmış gitmiş aileyi. 3 çocuğuyla ortada kalmış. Para veriyorsun kadın gurur yapıyor kabul etmek istemiyor. Bu tip kardeşlerimize de iş imkanı sağlayarak sabit bir gelirinin olmasını sağlıyorsun. Gururları da incinmiş olmuyor.

“SEDANUR’UN AİLESİNE DESTEK OLDUK”

Geçtiğimiz günlerde Kars, Ardahan, Iğdırlı iş adamlarıyla birlikte, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı Köyü’nde kaybolan ve 15 sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel’in ailesine destek olduk. Öldürülen kız çocuğunun ailesini yalnız bırakmadık. 12 iş adamı bir araya gelerek ailenin evini yeniledik. Aileye hayvan da alındı. Hayatlarını idame etmeleri sağlandı. Bu tür çalışmalar yapıyoruz karınca kararınca…

“ZENGİNLİK EMANETTİR”

İş adamlığı sadece para kazanmak ya da devlete katma değer katmak değildir. Kime ne faydası var ona da bakmak lazım. Allah bir insana mal mülk verir, ama kendine yetenin dışındaki para senin değildir. Allah’ın sana verdiği emanettir o. Onu sahiplerine vermen lazım. Kocaeli Kars İli Derneği olarak üyelerimizle iyi bir enerji yakaladık. Dernek yönetimindeki en yaşlı kişi benim. İhtiyarları kenara akıl hocalığı yapsın diye ayırdık ve genç bir yönetim oluşturduk. Sadece yardım değil moral motivasyon etkinlikleri de yapıyoruz. Birçok ilin dernekleriyle de iletişim içerisindeyiz. Asla siyasi bir dernek de değiliz.

Burs verdiğiniz öğrencilerden iyi mevkilere gelenler oldu mu?

Destek olduğumuz öğrencilerin hepsiyle görüşüyorum. Çok mutlu olduğum anılar yaşıyorum. Hiçbirinin ismini herhangi bir ortamda telaffuz etmem. Bursu alanlar hep gizli kalır. Ben okuttum adam ettim gibi bir söylem bende asla olmaz. Bu zaten benim görevim. Her yere devlet yetişemez. Devletin yetişemediği yerde herkes elinden geleni yapmak zorundadır. Burs verdiklerimizden bir tanesi Ankara hakim oldu. Yine bir hukuk fakültesi mezunumuz var. Antalya’da iki kızımız var biri hemşire, biri doktor. Böyle birçok öğrenci dostumuz var. Bunlara tanık olunca daha mutlu oluyorum. Geçenlerde biriyle Antalya’da karşılaştım, çarşıda gezerken geldi boynuma sarıldı. Ben de şaşırdım tanımadım. Sonra kendini tanıttı tabi çok duygulandım…

Sanırım maddi sıkıntılardan dolayı okuyamadınız. Öğrencilere olan desteğinizin altında bu durum mu var?

Ben okumadım, o benim içimde uhde kaldı. 1990’da benim babam 43 yaşında rahmetli oldu. Şu anda ben babamın öldüğü yaştayım. Onun psikolojisini de yaşıyorum aslında. Bir akrabam git oku dedi. Ama 5 kardeştik. Ortanca çocuk bendim. Ben okuyacağım, bana para gönderecekler, ama diğer kardeşlerim ne olacak? Bunu düşündüm. O mantıkla okula gidemedim. Kardeşlerimi okuttum. Ben de çalışma hayatına başladım.

“PARAMIZ OLSAYDI OKURDUM”

İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra çalışmaya başladım. Tırnaklarımla eşeleyerek bir konuma geldim. Öğrencilere yaptığım desteğin en büyük etkisi bu. O dönem paramız olsaydı okurdum, ama okumaktan vazgeçmedim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Açıktan ya da akşam okulu gibi bir yer kazanırsam okuyacağım. Zaten akşamları İngilizce kursuna gidiyorum. Bir şeyler öğrenmek çok güzel bir duygu…

Birçok dernekte görev aldığınızı biliyoruz. İş hayatının dışında nelerle uğraşıyorsunuz?

Yoğun bir insanım Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü’nde başkan yardımcılığı yapıyorum, Amatör Spor Federasyonu’nda disiplin kurulu üyesiyim. Sırrıpaşa’da gönüllü yöneticiyim. Kocaeli Kars İli Derneği Başkanıyım, KAO Vakfı’nda yöneticiyim ve bunun gibi pek çok STK’da gönüllü görev yapıyorum. Elimizden geldikçe her yere yetişmeye çalışıyorum.

Topluma mesajınız ne olacak?

Ülkenin ekonomik durumuna bağlı olarak herkesin temkinli davranmasını istiyorum, önce işleri iyi olmalı çünkü iş yoksa para yok, para yoksa da kimseye faydalı olamazsınız. Ama azıcık çevrelerine baksınlar, olay sadece para kazanmak değil, çevremizde öğrenciler başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibi insan var. Kendileri bulamıyorlarsa muhtarlar ve dernekler aracılığıyla bu insanlara ulaşsınlar. Millete değsinler.

“HERKES BİR FAKİR AİLEYE DESTEK OLSA…”

Muhteşem yüzyıl döneminde saksı şeklinde para kutuları varmış. Millet bu kutulara para koyarmış, gelip geçen ihtiyaç sahipleri alsın diye. Öyle bir dönem gelmiş ki, paralar taşar hale gelmiş kimsede gidip para almıyormuş. İhtiyaç sahibi kalmamış. Ben de şuna inanıyorum. Durumu olanlar gücü yettiğince 1-2 tane insana sahip çıksa Türkiye’de fakir sayısı yüzde 90 azalır. Röportaj: Bülent EKİNCİ