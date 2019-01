Patır: Kandıra Gıda OSB’de yeni bir tesis planlıyoruz

Gazetemizin Doruktakiler 2018 organizasyonunda 'Yılın İş İnsanı' layık görülen Çayırova Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Patır, süt üreticiliği ve iyi bir iş insanı olma konusunda açıklamalarda bulundu. Patır, “Süt, yoğurt, peynir, ayran ve yağ gruplarında 78 çeşit üretim ile ‘Ottan sofraya’ ülke ekonomisine gururla katkı sağlıyoruz. Pazarın değişen yapısı, yeni ihtiyaçlar ile Kandıra’da kurulmasını beklediğimiz Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yıllık 100 milyon litre çiğ süt kapasiteli yeni tesislerimizi planlıyoruz” dedi.

Çayırova Süt’ün hikayesi nedir?

Aile büyüklerimiz 1923 Lozan mübadelesinde Selanik Kayalar kazasından İzmit’e göç edip yerleşmişler. Şekerleme, lokum ve pişmaniye ile başlayan üretim dedem Salim Patır ile 1958 yılında İzmit çarşısında perakende dükkan ve İzmit’in köylerine toptan satış ile devam etmiş. Çarşıbaşındaki satış mağazamızda cam kasede üreterek satmış olduğumuz yoğurt babam Ertan Patır ile 1972 yılında o zaman Vezirçiftliği olarak bilinen şu anki tesislerimizin temelini oluşturmuştur.

Dedenizden sizlere kalan bir miras ‘Çayırova Süt’… Peki, siz ne zaman dahil oldunuz bu hikayeye?

Ben çocukluk dönemlerimden beri işin içinde oldum. Hafta sonları ve yaz tatillerinde okulumdan fırsat buldukça babamla işyerine giderdim. Sütün üreticiden toplanması, işletmeye getirilmesi, işlenip ürün haline getirilmesi ve pazarlanması kısaca ottan sofraya kadar olan süreçleri çocuk denecek yaşlarımda gördüm. 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yüksekokulu’nu bitirdim ve askerlik görevimden sonra işlerimizin başına geçtim. Şu anda işletmemiz yıllık 35 milyon litre çiğ süt kapasitesine ulaşmıştır..Babam Ertan Patır, kardeşim Tolga S.Patır, ben ve 120 kişilik çalışanımızla birlikteyiz.

Çayırova Süt’teki ürün çeşitliliği nedir, geleceğe yönelik yeni planlarınız var mı?

Süt, yoğurt, peynir, ayran ve yağ gruplarında 78 çeşit üretim ile ‘Ottan sofraya’ ülke ekonomisine gururla katkı sağlıyoruz. Pazarın değişen yapısı, yeni ihtiyaçlar ile Kandıra’da kurulmasını beklediğimiz Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yıllık 100 milyon litre çiğ süt kapasiteli yeni tesislerimizi planlıyoruz.

Gelişen sanayi kollarının yanında sizi yoran ve sizi pes etmeye sürükleyen durumlar oldu mu?

Süt endüstrisi emek yoğun bir sektördür. Tabiatın insana verdiği, damla damla sağılan süt son derece değer görmesi gereken önemli bir besin kaynağıdır ve her aşamasında üretim vardır. Bu sebeple yorulmadan bıkıp usanmadan bizi işimize bağlayan ise süt ve üretim aşkıdır. Unutulmamalıdır ki tarımsal ve hayvansal üretim ekonominin beslendiği temel ve en büyük dinamiktir.

Süt ve süt ürünlerine talepte azalma yaşandı mı?

İlk yıllarda köylerdeki tarım, hayvancılık, çiğ süt üretim potansiyeli ve süt üreticileri ile iyi ilişkilerimiz neticesinde Kocaeli’ndeki sanayi tesislerinin kuruluşundan sonra artan nüfus, gelişen ticaret hayatı sofralarımızın vazgeçilmezi süt ve yoğurt talebini arttırmıştır. Artık Kocaeli, sanayi ve turizm bölgesi olmuştur. Tarım, hayvancılık ve çiğ süt üretimi her geçen gün azalmaktadır. Ancak gelişen teknolojiler ve lojistik ile Türkiye’nin her yerinden işletmemize süt gelmektedir. 50 yıllık geçmişimizle tüketicimizin bize olan güvenini sarsmamak ve layık olmak adına çiğ süt kalitesine son derece önem vermekte, ‘Sütün Geçek Tatları’ misyonuyla geleneksel lezzetleri yaşatmaktayız. Süt ürünlerinde tazelik esastır. Günlük olarak ürünlerimizi her gün satış noktalarına ulaştırmak için çalışıyor, çabalıyoruz.

Peki, kendinizi nasıl bir iş insanı olarak görüyorsunuz diye sorsam…

Başarılı bir iş insanının olmazsa olmazı insana değer vermek, mütevazı olmak, pozitif düşünmek, bazen risk alıp bazen sabretmek, her zaman yenilikçi olup değişime ayak uydurabilmektir Benim başarımın sırrı işimi çok sevdim, çalıştım, eleştiriye açık oldum. İşime erken saatlerde başlar en son ben çıkarım. Çalışanlarımızla her türlü konuda sohbet etmeye önem veririm. Kendimi alçak gönüllü, disiplinli, iş konusunda takipçi olarak nitelendiriyorum.

Gazetemizin gelenekselleşmiş Doruktakiler 2018’de büyük jürinin oylamasıyla ‘Yılın İş İnsanı’ ödülüne layık görüldünüz. Sizce başarılı bir iş adamının olmazsa olmazları nedir, gençlere tavsiyeniz var mı?

Şehrimizin yerel gazetesi Kocaeli Gazetesi’nin Doruktakiler ödül töreninde yılın İş İnsanı Ödülüne layık görüldüm. Bu son derece gurur verici ve motive edici… Geleneksel bir hale gelen bu ödül organizasyonu için Kocaeli Gazetesi’nin değerli yöneticilerini tebrik ediyor, şehrimizin çok değerli büyük jürisine teşekkür ediyor ve diğer kategorilerde ödül alan şehrimizin tüm başarılı insanlarını tebrik ediyorum.

Benim gençlere tavsiyem, işinizi ve eşinizi iyi seçin. Aile huzurunuz ve eşinizin desteği olmazsa işinizde başarılı olmanız zor olur. Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka seven bir kadın vardır. Dünyadaki gelişmelerin farkında olmalarını, üretmelerini, yeniliğe ve değişime açık olmalarını, bugünkü çalışma ortamında en az üç lisan öğrenmelerini mutlaka tavsiye ediyorum.