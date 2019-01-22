Çubuklu Osmaniye Köyü Muhtar Adayı Hakan Uzun: Çubuklu tarımla kalkınacak

İzmit’e bağlı Çubuklu Osmaniye Mahallesi (Köyü) muhtar adayı Hakan Uzun, 40 yıldır aynı ailenin muhtar olarak görev yaptığı bölgelerinde artık değişimin şart olduğunu söyleyerek göreve talip oldu. Köylerinin gün geçtikçe kan kaybettiğini savunan ve bu durumu düzeltmek için adaylığı gündemine aldığını söyleyen Uzun, “Bu kararı köyümüzün gençleri ile yaptığımız istişarelerin ardından aldık” dedi.

“GENÇLERLE BAŞARACAĞIZ”

Mevcut muhtarın 73 yaşında olduğunu dile getiren Uzun, “Diğer adayların yaş ortalaması da hayli yüksek. Köyümüz gün geçtikçe kan kaybediyor. Köyümüzü kalkındırmak bizlerin elinde, bu kalkınmayı hep birlikte genç kuşağın desteğiyle başaracağız” dedi. Muhtar adayı Hakan Uzun, açıklamasında ayrıca projelerinden de söz etti.

TARIMSAL KALKINMA

Tarımsal kalkınmanın önünü açacak işler yapacaklarını dile getiren Uzun, “Aromatik, tıbbi bitkilerle tarım ve hayvancılığa dayalı bir kooperatif kuracağız. Kendi ürettiğimiz ürünleri markalaştırıp pazarlayacağız. Kendi kendine yeten ve üreten bir köy haline gelmek en özel hedefimiz. Köyümüz gençlerinin Kandıra Gıda OSB’de istihdamını sağlayacağız” dedi.

Hakan bey, sizi tanıyabilir miyiz?

1978 yılında İzmit’te dünyaya geldim. İlk, orta ve lise tahsilimi İzmit’te tamamladım. Üniversiteyi Kıbrıs’ta, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde, İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olarak tamamladım. Geçmiş yıllarda DYP’de gençlik kolları ve ana kademe yönetimlerinde görevler üstlendim. Yeni uzun süre siyasette aktif olarak sahada mücadele ettim. HOMETÜRK Gayrimenkul firmasının sahibiyim. Kocaeli Emlakçılar Odası’nın da kurucu üyesiyim. Eşim Fatma Uzun ile mutlu bir evliliğim var.

Daha önce muhtar adaylığınız oldu mu?

Daha önce sadece Demokrat Parti döneminde meclis üyesi adayı olmuştum. İlk defa muhtarlık için aday oluyorum. Aklımda böyle bir şey yoktu.

Muhtar adayı olmaya nasıl karar verdiniz?

Muhtarımız 73 yaşında. Diğer bir aday 60’ın üzerinde. Bir diğeri de 45’li yaşlarda. Köyümüzün gençleri artık liyakatli insanları tercih ediyor. Gerekli ihtiyaçları talep edebilecek, temsil yeteneği bulunan kişilere görev vermek istiyor. Biz de bu talepler doğrultusunda aday olmaya karar verdik.

Muhtar seçilirseniz, mahalleliye ne gibi taahhütlerde bulunuyorsunuz?

Öncelikli olarak Çubukluspor’un yeniden kurulması istiyoruz. Belediye tarafından kurulmuş bir futbol sahası var, burayı spor kompleksi haline getirmeyi planlıyorum. Kadastro olarak açık olan, ancak kapalı durumdaki yollarımızı yeniden açacağız. İzmit’in mahallesi olmamıza rağmen toplu taşıma ücretlerimiz daha yüksek, onu düzenleyeceğiz.

“KÖY KOOPERATİFİ PROJESİ”

Üretime dayalı aromatik, tıbbi bitkilerle tarım ve hayvancılığa dayalı bir kooperatif kurmak istiyoruz. Kendi ürettiğimiz ürünleri markalaştırıp pazarlayacağız. Kendi kendine yeten ve üreten bir köy haline gelmek en özel hedefimiz. Kandıra Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurulurken özellikle bizim köyümüzden de işçi alınmasını sağlayacağız. Köyümüzün ahalisiyle her 6 ayda bir istişare toplantıları tertip etmeyi düşünüyorum.

“ÜRETİM BİTMİŞ DURUMDA”

Doğal orman parkları oluşturmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. Şu an köyümüzde hiçbir şey üretilmiyor. Tarım alanlarımız atıl durumda bekliyor. Yaklaşık 200 hanelik bir köy olmasına rağmen üretim sıfır.

Köyünüzün eksikleri nelerdir?

En basit eksiğimiz bir PTT şubemiz bile bulunmuyor. PTT aracılığıyla gönderilen evrak ve mektuplar muhtarlığa ve kahveye bırakılıyor. Bu belgeler bazen açılıp okunduktan sonra teslim edilmiyor. O yüzden mutlaka bir PTT şubesine ihtiyaç var. Sağlık ocağımız var, ancak 8-10 köy bize bağlı olmasına rağmen sürekli bekleyen bir ambulansımız bulunmuyor. Bunu sağlayacağız. En önemlisi muhtarlık binası artık herkese açık hale gelecek. İsmimiz muhtar olacak, ama kendimiz hizmet adamı olacağız. Muhtar diye hitap etmeleri için bu işe talep olmadım ben.

Azalarınızı oluşturdunuz mu?

Aza heyetimiz genç ve yetkin isimlerden oluşacak. Adı ihtiyar heyeti olacak, ama içi genç arkadaşlarımızla dolacak. 8 kişilik bir ekip kuracağız. Gençlerimiz köyleri için bir şeyler yapmak istiyor. Biz genel hatları ile bu işbirliği sağlayacak, gençlere Çubuklu için hizmet edebilme imkanını sunacağız. Ne demek istediğimi yakın zamanda daha net bir şekilde görürsünüz.

Çubuklu Mahallesi’ndeki seçmenlerinize ne mesaj vermek istersiniz?

Çubuklu’nun istikbali için, gençlerimiz için yeni bir soluk olmak istiyorum ve bu nedenle muhtarlığa aday oldum. Ben mahallemizdeki seçmenlerimize güveniyorum. Onların da bana güvenmesini istiyorum. Köyümüzü kalkındırarak tanıtmak için bu göreve talibim.