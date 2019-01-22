Başiskele'de kurulduğu 2015 yılından itibaren ilimizde önemli başarılara imza atan Özel Bilgili Kültür Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Aydemir, oğulları Genel Müdürü İsmail Aydemir ve Eğitim Koordinatörü Saim Seçkin Aydemir’in birlikte organize ettiği Kış Şenliği gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2018 organizasyonunda ‘Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi’ seçildi. Evrensel vizyona sahip araştıran geliştiren merak eden ve yaşamı sorgulayan bireyler yetiştirmenin yanı sıra akademik başarıyla birlikte sosyal başarıyı da hedeflediklerini söyleyen Aydemir,” Kış Şenliği’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

YAŞAYAN OKUL

2003 yılında Kocaeli’ye geldiklerini söyleyen Özel Bilgili Kültür Okulları Genel Müdürü İsmail Aydemir, “Sürekli İstanbul’a gidip gelirken Kocaeli’de yapabilir miyiz diye düşünüyorduk. Kocaeli’de 2003 yılında Kültür Dershanesi olarak 2 şube ile eğitim hayatına başladık. Dershanelerin kapanma sürecine girmesiyle böyle bir yatırım yapmaya karar verdik. 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında ilk ders zilimiz çaldı. “Yaşayan Okul” sloganımız ile Kocaeli’de En’lerin okulu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ENLERİN OKULU OLMAK İÇİN BU YOLA ÇIKTIK”

Öncelikle böylesine anlamlı bir etkinliğe imza attığınız için sizi ve etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Özel Bilgili Kültür Okulları hakkında bilgi verir misiniz?

Eğitimci bir aileden geliyoruz. İstanbul’a gelip giderken Kocaeli’ye böyle bir yatırım yapmaya karar verdik. İlk olarak 2003 yılında Kültür Dershanesi olarak Kocaeli’de eğitim hayatına başladık. Daha sonra dershanelerin kapatılması sürecinde kolej açmaya karar verdik. En iyi nasıl oluruz diyerek Özel Bilgili Kültür Okulları’nı açmadan önce en yüz okul gezdik. İlk yıldan itibaren iyi bir kadro ile yola çıktık. Kampusumuzda anasınıfı, ilk ve ortaokul, Anadolu Lisesini kapsayan eğitimimiz var. Aynı zamanda dönüşüm sürecinin ardından İzmit merkezinde özel öğretim kursu ve temel lise olarak eğitim vermeye devam ediyoruz. Yüzde 90’ı öğretmen olmak üzere yaklaşık 160 kişilik kadromuzla eğitim veriyoruz. Geriye dönüp baktığımız kendimizle ve kadromuzla gurur duyacak başarılı projelere imza attık. Enlerin okulu olmak için bu yola çıktık. En başarılı, en sportif, en sosyal…

“TAKDİR EDİLEN OKUL OLMAKTAN ÖTE, TAKLİT EDİLEN OKUL OLDUK”

Kısa sürede her alanda büyük başarı yakaladınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu yıla kadar yaptığımız işlerle ilgili her zaman mütevazi davrandık. Şuan biz takdir edilen okul olmaktan öte, taklit edilen okul olduk. Yaptığımız etkinlikleri sosyal medyamızda paylaşıyoruz ve kısa sürede farklı okullarında benzerlerini yaptığını görüyoruz. Takip edilmek ve taklit edilmek güzel. Dışarıdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Yaşayan Okul sloganıyla her gün farklı aktiviteler içinde yer alıyoruz. Aynı anda farklı sınıflarda 3-5 tane etkinlik düzenliyoruz. Sosyal etkinliklerimizin yanında akademik başarımız bize gurur veriyor.

Her geçen gün büyüyen Kış Şenliği etkinliği ilk olarak nasıl ortaya çıktı?

İdari İşler Koordinatörü Ahmet Yakın’ın yerli malı etkinliğini büyütelim, şenlik havasında kutlayalım önerisi üzerine böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. İlk olarak 15 masa ile etkinliğe başlamaya karar verdik. Proje olgunlaşmaya başladığında çevremizden katılmak isteyenler oldu. Şenliğe birkaç gün kala masa sayımız 27’ye çıktı. Açıkçası bizde bu kadar büyüyeceğini düşünmedik. İşin ucunda para olduğu için çekindik. İlk yıl düzenlenen Kış Şenliği etkinliğinde elde edilen yaklaşık 25 Bin Lirayı LÖSEV'e, ikinci yılında elde edilen 40 Bin Lirayı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne, geçtiğimiz yıl toplanan tüm gelir ise Down Sendromu Derneği'ne bağışladık. Bu yıl ise ünlü oyuncu Alper Türedi'nin kurucusu olduğu Bir Dileğim Var Derneği'ni bağışladık dedi.

“EŞİM, ANNEM VE TEYZEMLER GÖZLEME YAPTI”

Bu kadar ses getireceğini düşünüyor muydunuz?

Açıkçası bu kadar büyüyeceğini düşünmedik. Öğrencilerimizden, ailelerimize kadar herkes büyük bir özveri gösterdi. İkinci yıl etkinliğinde eşim, annem ve 2 teyzemde buradaydı. Teyzemler de gözleme standı açtı. Annemi, eşimi gözleme standında görenler çok şaşırdı. Bu bir hayır işiydi ve hepimiz taşın altına elimizi koyduk. Çok ciddi yoruluyoruz, ama işin sonunda yardımların güzel yerlere gittiğini gördüğümüzde yorgunluğumuz kalmıyor. Paylaşmayı seven ve bilen kalender bir toplumuz. Vurdum duymaz, komşusunu düşünmeyen bir toplum yerine ülkesini düşünen bir nesil yetiştirmemiz lazım. Bu etkinlikle çocuklarımıza paylaşmayı öğretiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.