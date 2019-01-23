Yılın Bilim İnsanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, yeni nesil diş macunu üretti

Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümünde profesör olarak görev yapan ve ayrıca Temel Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüten Prof. Dr. Mahmut Durmuş, led ışıkta aktifleşerek ağızdaki tüm mikropları öldüren, yeni nesil bir diş macunu üretmeyi başardı. Durmuş, bu buluşuyla gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2018’in bilim insanı oldu.

Sayın Durmuş, sizi tanıyabilir miyiz?

1974 İstanbul doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1992 yılında Marmara Üniversitesi, Kimya Bölümünde başladığım üniversite eğitimimi 1996 yılında tamamladım. Aynı yıl Eylül ayında yüksek lisans eğitimime başladığım Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümünde Kasım 1996 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde 2000 yılında yüksek lisansımı, 2004 yılında doktoramı tamamladım. 2006 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Bilimsel Araştırma Kurumunun bursu ile bu ülkede doktora sonrası araştırmalar yaptım. 2008 yılında Üniversiteler Arası Kuruldan Doçentlik unvanını alarak aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümünde Doçent olarak atandım. 2014 yılından beri Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümünde Profesör olarak görev almaktayım. Ayrıca Temel Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürütmekteyim.

Araştırdığınız konularla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz?

Başlıca araştırma konularım; fotodinamik terapi yöntemiyle kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni kanser ilaçlarının geliştirilmesi, hastalıkların erken dönem teşhislerini yapabilecek yeni görüntüleme ve sensör sistemlerinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneşten enerji üretebilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesi olup bu konularda yurtdışı saygın dergilerde basılmış olan 250’nin üzerinde bilimsel makale ve iki adet kitap bölümü bulunmaktadır. Ayrıca bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile ilgili iki adet patent başvurum bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, inovatif yeni ürünler geliştirmek ve özellikle ithal ürünlerin yurt içinde yerli ve milli olarak üretimi vizyonu ile Göktaş Grup bünyesinde kurulan Nanovasyon Kimya Teknolojik Araştırmalar şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yürütmekteyim.

Çocukken hayalini kurduğusunuz mesleği mi yapıyorsunuz?

Belki çocukken olmayabilir ama üniversite döneminde hep olmak istediğim mesleği yapıyorum. Küçük yaşlarımdan beri yeni bir şeyler geliştirmek hep ilgimi çekmiştir. Üniversitedeyken bunu yapabileceğim tek yolun akademisyenlik olduğunun farkına vardım ve akademisyenlikten başka bir meslek hiç düşünmedim.

Bize led ışıkta aktifleşerek ağızdaki tüm mikropları öldüren yeni nesil bir diş macunun üretmeyi başardınız, bize bu buluştan bahsede bilir misiniz?

Yirmi yılı aşkındır elde ettiğim bilimsel bilgi ve tecrübenin ürüne dönüştürülmesinin gerekliliğinin farkına vardıktan sonra ne yapabileceğimi düşündüğümde bilimsel olarak üzerinde çalıştığım bileşiklerin fotodinamik terapi ve antimikrobiyal etkilerinden yola çıkarak bu bileşikleri diş macunlarında kullanılabilirlikleri üzerine yoğunlaştım. Bu amaç için ışık ile aktive olan ve ışık olmadığı zaman herhangi bir toksik yan etkisi bulunmayan nano boyutta yeni akıllı moleküller sentezlendi. Bu akıllı molekülleri aktive edebilmek için üzerinde belli dalga boyunda ışık yayabilen LED lamba bulunan yeni bir diş macunu dizayn edildi. Bu projenin ticarileştirilebilmesi için KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programına başvuru yapıldı ve projemiz desteklenmeye layık bulundu. Önümüzdeki dönemde proje kapsamında orijinal akıllı nanomoleküller içeren diş macunu formülasyonlarının oluşturulması ve aktivitelerinin belirlenmesi çalışmaları tamamlanarak, bu yeni ürünün ticarileşmesi safhasına geçilecektir.

DAHA HİJYENİK BİR TEMİZLİK

Bu çalışma sayesinde ülkemizde bulunmayan ve dünyada örneğine rastlanılmayan yeni bir diş macunu ve bu diş macununu aktifleştirebilecek üzerinde LED lamba bulunduran diş fırçası geliştirilerek bu inovatif ürünler gerekli izinler alındıktan sonra ticarileştirilerek piyasaya sürülecektir. Geliştirilecek olan bu diş macunu, halihazırda kullanılmakta olan diş macunlarından farklı olarak bilinen klasik diş temizliğinin yanı sıra aynı zamanda diş fırçası üzerindeki ışık ile aktive edilerek diş fırçalama sırasında diş eti, diş minesi ve ağız içinde bulunan bakteri, virüs ve mikrop gibi zararlı mikroorganizmaları temizleyerek daha hijyenik ağız ve diş bakımını sağlayacaktır. Bu sayede daha etkin bir şekilde ağız ve diş bakımı yapılacaktır. Geliştirilecek olan bu diş macunu ile diş çürüklerinin önlenmesi yanı sıra ağızda çok sık görülen aft (uçuk) oluşumunun da önüne geçmesi beklenmektedir.

Projeniz KOSGEB tarafından destekleniyor. Bu destek teklifi size nasıl ulaştı?

Evet. Projemiz KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. Geliştirdiğimiz ürünlerin ticarileşebilmesi için gerekli olan maddi kaynağın sağlanması için ne yapabileceğimizi araştırdığımızda KOSGEB in birçok konuda girişimcileri desteklediğini gördük. Geliştirdiğimiz ürünler inovatif Ar-Ge ürünleri olduğu için KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programına başvuru yaptık ve kurulun olumlu görüşü ile projemiz desteklenmeye layık görüldü. Önümüzdeki dönemde bu projenin sağladığı mali kaynak ile gerekli test ve analizler yapılarak ürünlerimizin ticarileşmesi sağlanacak. Bu konuda yeri gelmişken desteğinden dolayı KOSGEB’e çok teşekkür ederim. Gerçekten de girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için devletimizin hem KOSGEB hem de TÜBİTAK aracılığıyla verdiği birçok sayıda destek olduğunu da belirtmek isterim.

Bu çalışmanız sonrası hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?

Bu çalışmamızın KOGGEB tarafından desteklenmesi ve kamuoyunda duyulmasından sonra son derece olumlu tepkiler aldım. Birçok kişiden destek mesajlarının yanı sıra ürünleri bir an önce kullanmak istediklerine dair yorumlar geldi. Hatta Hindistan’dan bir kişiden ürünlerimizin Hindistan’da temsilcisi olmak istediği yönünde mesaj aldım. Bu da benim doğru yolda olduğumu gösterdi ve kendime olan güvenimi arttırdı.

Üzerinde çalıştığınız ya da çalışmayı arzuladığınız bir proje bulunuyor mu?

Bilimsel olarak üzerinde çalıştığım konu aslında tam olarak bu değildi. Ben bütün çalışmalarımı kanser hastalığının tedavisi üzerine yoğunlaştırdım. Bu kapsamda yaptığım çalışmalarda iyi bir noktaya geldi. Ümit ediyorum ki kısa süre içerisinde bu çalışmalar sonucunda klinik öncesi in vitro hücre ve in vivo hayvan denemeleri tamamlanmış bir kanser ilacının insan denemelerine geçerek fotodinamik terapi ile kanser tedavisinde kullanılabilecek yerli ve milli olarak geliştirilmiş ilk ilacı da kamu oyuna duyurabileceğiz. Bunun yanı sıra kuruduğumuz Nanovasyon Kimya firması bünyesinde yapacağımız çalışmalar ile yut dışından ithal edilen kimyasal maddelerin Ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmeleri konusunda çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Bu sayede Ülkemizin cari açığının kapatılmasına katkı sunmak istiyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir konudur.

Genç bilim insanlarına önerileriniz ne olacak?

Genç bilim insanlarına kendilerine bir hedef koymalarını ve bu hedefe ulaşabilmek için çok ama çok çalışmalarını önerebilirim. Gayretle çalıştıktan sonra yapılmayacak iş, ulaşılmayacak hedef yoktur. Ülkemizin bilimsel çalışmaların yanı sıra bu bilimsel çalışmaları Ülkemizin gelişime katkı sağlayacak ürünlere dönüştürecek bilim insanlarına her zamankinden daha çok ihtiyacı var.