Yılın Yatırımcısı Onko&Koçsel İlaçları 2018’de 91 adet ilaç üretme ruhsatı aldı

1987 yılında yüzde yüz yerli sermayeli olarak Türk ilaç sektörüne giren Onko&Koçsel ilaçları, 2018 yılı itibariyle Türkiye’de 91 adet ilaç üreteme ruhsatı aldı. Avrupa, Afrika ve Orta Dogu pazarlarına ihracat yapan firma 2019’da ihracatını artırmayı hedefliyor.

Onko-Koçsel Firması’nı tanıyabilir miyiz?

Onko&Koçsel ilaçları %100 yerli sermayeli olarak Türk ilaç sektöründeki yerini 1987 yılında kan ürünlerini ilk olarak Türkiye'ye getirerek almıştır. Firmamızın 32 yıllık hikayesi daima Türk Tıbbı'na hizmet ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi bir anlayışla gelişim felsefesi üzerine şekillenmiş, ilklere ve kalıcılığa atılan imzalar ile sektördeki seçkin yerini almıştır.2010 yılında ise Türkiye için yine bir ilk olan yüksek aktiviteli ürünler için ileri teknoloji farmasötik üretim tesislerimizin temellerini attık. 2015 yıllında Turkiye, 2017 yılında EU GMP’i alarak faaliyete geçen üretim tesislerimiz; onkolojik steril likit ve non-steril solid ilaçlar ile onkolojik olmayan steril likit ilaçların üretimini yapabilecek ünitelerden ve alt yapıdan oluşmaktadır. Ayrıca onkoloji alanında GMP onaylı tek AR & GE pilot üretim tesisine sahibiz.

YATIRIM TEŞVİK ÖDÜLÜ

Tüm bu çabaların neticesinde ilaç sanayisinde bugüne kadar yapılan en büyük yatırım olmamızla, yatırım teşvik ödülümüzü Sağlık Bakanlığımızdan büyük bir gururla aldık, bunun yaninda bir cok farkli odullerimiz de mevcuttur. İlk günkü heyecanımızla ülkemiz ve insanlık için daima çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Uzun soluklu bu yolda geldiğimiz seviye ve Türkiye’de ilaç sektörüne lokomotif etkisi oluşturacak potansiyelimiz ülkemiz adına bizler için çok heyecan vericidir.

Ürettiğiniz ilaç türleri ve ürünleriniz nelerdir?

Basta onkoloji, hematoloji, radyoloji, romatoloji, FTR, dermatoloji, nöroloji ve üroloji olmak uzere tıbbın pek çok branşına yönelik olarak reçeteli ve otc ürünlerimiz bulunmaktadir. Türkiye’de 2018 yılı itibariyle 91 adet ilaç ruhsatına sahibiz. Ürün sayımızın 2020 sonu itibari ile 200'ü aşmasını planlıyoruz. Bu anlamda bazı prosedür ve proseslerin daha pratik hale getirilmesi üretim ve ihracat konularında bizlerin ülkemize olan kazanımlarını çok daha fazla oranlarda gerçekleştirebilmemize olanak sağlayacaktır.

İhraç ettiğiniz ürünler bulunuyor mu, ihraç ediliyorsa hangi ülkelere ihracatınız var?

Onko&Koçsel ilaçları olarak Avrupa, Afrika ve Ortadoğu pazarlarında faaliyet göstermekteyiz. AB pazarına sadece ilk girdiğimiz yılda 20 milyon TL’lik ihracat yaptık. Üç yıllık dönemde ise AB pazarında ulaşabileceğimiz ciro yıllık bazda 500 milyon TL civarındadır. Bu oranlar üç sene içinde Onko&Koçsel ilaçlarını Türkiye ilaç sektöründe ihracat lideri konumuna yükseltecektir. Türkiye’nin ilaç dış ticaret açığı 4 milyar ABD dolarıdır. Bu cari açığın azaltılmasında önümüzdeki yıllarda devletimize en büyük desteği verecek olan sirket Onko&Koçsel ilaçlarıdır. Bu pazarlarin yani sira Kanada, Amerika, Avustralya ve Güney Amerika gibi pazarlara da girme mücadelemiz devam etmektedir. Sektörümüz çok fazla regülasyona tabi olduğundan her yeni ülkeye giriş yapmak hem çok maliyetli, hem de en azından bir kaç yıl süreç alıyor. Maalesef yatırım teşvikleri de çok net değil dolayısıyla riskleri ve yatırımları paylaşmanız gerekiyor.

2019 hedeflerinizde neler var?

Yüksek kalite ve üretim standartlarımızla sadece ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda global onkolojik ilaçlar pazarında endüstri devlerinin yanında ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırmak en büyük hedefimizdir. Bu bağlamda yukarıda da bahsettiğimiz gibi 2019 hedefimiz hiç durmadan tam güç ile ihracat faaliyetlerimize hız vermektir. Dolayısıyla Türkiye’de ihracat- ithalat arasındaki büyük açığı kapatmayı amaçlamaktayız. Bunun yani sıra en büyük ikinci hedefimiz Ar-Ge ve üretim tesislerimizin ana kuruluş amacı olan Türkiye’de çoğunlukla teknolojik ve bilimsel yetersizlik nedeniyle, kısıtlı sayıda veya hiç üretimi yapılamayan, hayati önemi olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların geliştirmesini ve üretimini gerçekleştirmektir.

ONKO İlaç yöneticileri İrfan Koç, Tuğçe Koç ve Sezen Tuğba Koç’u tanıya bilir miyiz?

İrfan KOÇ: Onko Koçsel İlaçları, Türkiye’nin dışa olan bağımlılığını azaltmanın yanı sıra, onkolojik olarak sahip olduğu yüksek kapasite sayesinde Türkiye’nin bu alanda tüm ihtiyacını karşılayabilecek gücü elinde bulundurmaktadır. Günümüzün dünyasında sürdürülebilir büyüme için yüksek teknolojik üretimin öneminin farkındayım. İnsana ve doğaya saygılı üretim anlayışı doğrultusunda ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak yüksek teknoloji yatırımını da bu inançla yaptım. Hepimiz ülkemiz ekonomisini güçlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. İnsan sağlığına hizmet , ileri teknoloji uygulamaları ile ülke itibarını artırmak için bilime ve sağlık alanına yatırım yapma çabasını inançla sürdürmeliyiz.”

TUĞÇE KOÇ; İstanbul’da doğup büyüdükten sonra eğitim için Ankara ya gittim ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünü şeref derecesi ile bitirdim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde eğitimin 3.sınıfında Yale Üniversitesinde bulundum; onkoloji alanında önemli araştırmalara katıldım. Daha sonrasında öğrenimini MBA eğitimi ve Uluslararası İşletme yüksek lisansı ile Miami Üniversitesi’nde devam ettirerek bu bölumleri şeref dereceleri ile tamamladım.Çalışma hayatına 2006 yılında Yale Üniversitesi’ndeki stajım ile başladım. 2007 yılında Onko Koçsel İlaçları’nın Yönetim Kurulu’na geçtim. 2007 yılından bu yana şirketin genel koordinatörlük bünyesindeki bölümlerin genel müdürlüğünü yapmaktayım.Tüsiad, Deik, Türk Amerikan İşadamları Derneği(TABA/Amcham) ve Pembe Izler Dernegi üyesim.

TUĞBA KOÇ; İstanbul’da doğduktan sonra Miami Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği anadal ve Matematik yandal eğitimini şeref derecesi ile bitirdim. Yüksek öğrenimine aynı üniversitede devam ederek Endüstri Mühendisliği ve Yöneticilik yüksek lisanslarını tamamladım. Çalışma hayatına Amerika’da 2006 yılında 3 ayrı şirket ve projeye danışmanlık yaparak başladım. Daha sonra Türkiye’de Global bir ilaç firmasında Pazarlama ve Üretim bölümlerinde staj yaptım. 2008 yılında Onko Koçsel İlaçları’nın Yönetim Kurulu’na geçtim. 2008 yılından bu yana şirketin Pazarlama, Satış ve Uretim faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür görevini yerine getirmekteyim. Bunun yani sira Kocaeli Sanayi Odasi Tıbbi ve Zirai Kimyasal Urünler Meslek Komitesi Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Tüsiad, Deik, Kocaeli Kadin Girisimciler Dernegi ve Pembe Izler Dernegi üyesiyim.

Son olarak iş dünyasına mesajınız ne olacak?

İRFAN KOÇ: Türkiye’nin bu zor dönemden çıkabilmesi için üretim şart! Tüm saniyecilerimizi bu dönemde daha çok üretip, ihracata odaklanıp, ülkemizin ithalatının azaltılması yani cari açığımızın düşürülmesi için daha fazla çalışmaya davet ediyorum.

TUĞCE KOÇ: Ülkece tasarruf ve verimliliğin öne çıktığı bir yıl yasayacağız. Bizler de ekibimizle daimi yaptığımız paylaşımlarımızda verimliliği artırmak üzerine çalışmalar yapmaktayız. Zorlu ekonomik sartlarda bu ikili unsura onem veren şirketlerin basarılı olacağına inanıyorum.

TUGBA KOÇ: Hepimizi zor bir yıl bekliyor, ülkece bunu atlatmamızın en kolay yolu çalışmak ve çalışmaktır. Bu süreçte is veren çalışanına, çalışan işverenine sahip çıkmalıdır. Başarı tek başına bir oyun değil, ekip isidir.

Röportaj: Bülent EKİNCİ