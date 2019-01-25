Şentürk: En faydalı gıdam insanları mutlu etmek

Gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler 2018 değerlendirmelerinde ‘Yılın Muhtarı’ kategorisinde ödüle layık görülen Değirmendere Topçular Mahallesi Muhtarı Rabia Şentürk, gazetemize yaptığı açıklamasında 3 dönemin ardından yeni dönem için de göreve talip olduğunu söyledi. 7 bin 150 seçmeni bulunan mahalle sakinlerinden 4’üncü kez yetki isteyen Şentürk, “En faydalı gıdam insanlara iyilik yapmak ve onların mutlu yüzlerini görmek” diyor.

15 yıldır muhtarlık yapıyorsunuz. Uzun süre görevde kalabilmenin sırrı nedir?

Üç dönem boyunca bir muhtarın yapabileceği her şeyi elimden geldiğince yaptım. İnsanlara sahip çıkmaya çalıştım. Benim en önemli projem çocuklara dokunmak. Bir tane çocuğu ülkeme kazandırabilirsem çok mutlu olurum. Düzgün, düzeyli bir çocuk yetiştirebilmek benim en önemli derdim.

“ÇOCUKLARI ÇOK ÖNEMSEDİM”

Engelliler ve çocuklar benim için çok önemli. Bölgemizde dokunmadığımız çocuk kalmadı diyebilirim. Dostlarımın desteğiyle benim gücümün yettiği herkese dokunduk. Ramazan ayından okulların açılış tarihine kadar 300’den fazla çocuk giydirdik.

Yardımları nasıl topluyorsunuz?

Bunu internet üzerinden, sosyal medyadan kampanyalar başlatarak yapıyorum. Durumu anlatıyorum, kimi 1 çocuk, kimi 5 çocuk, kimi de 10 çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Dostların arkadaşların desteğiyle bunları yapabiliyorum. Belli bir kişiye değil tüm mahalleye ve ilçeye yayıyorum. Gölcük halkı sağ olsun, dört dörtlük destek oluyor.

“BANA GÜVENİYORLAR”

Bana olan güvenleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Hiç ummadığım anda bir arkadaşım bana 30 bin lirayı teslim etti ve ‘Bununla ne yaparsan yap’ dedi. Bu para ile engelli çocuklarımızın kullanabilmesi için 5 tane akülü araba aldık. Kasları gelişmeyen çocukların yürümesini sağlayan bir yelek temin ettik. Bu yelek özel olarak yapılıyor ve çocukların yürüme alışkanlığı kazanmasını sağlıyor. Bunu ilk olarak Yalovalı bir çocuğa vermiştik. Netice almaya başlanmış. Bu da beni çok mutlu ediyor.

Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz?

1987 yılında Kocaeli’ye geldik. 1998 yılında şu an oturduğum mahalleye taşındık. O dönem ihtiyaç sahipleri için sitemizden yardım topluyor ve o ailelere götürüyordum. Bu ve benzeri pek çok şey yaptım. Çevremdekiler, ‘Sen muhtar olmalısın’ diyordu. Ben de gülüp geçiyordum. Muhtarlığın çok zor ve sorumluluk gerektiren bir iş olduğunu söylüyordum. Seçimler yaklaştığında eşim Cemal bey muhtar adayı olmamı, yapılan iyiliklerin resmi bir makamdan devam etmesi gerektiğini söyledi. Önce itiraz ettim. Bir gün eşim elinde oy pusulalarıyla geldi. Bana oy pusulası bastırmış. Bir sonraki hafta afişler bastırmıştı. Şöyle ki, beni bir nevi aday olmaya itti. Onun sayesinde aday oldum ve seçimleri kazandım. 4 oy farkla muhtar seçildim. Ardından yapılan tüm seçimleri de zorlanmadan kazandım.

Ev hanımlığından muhtarlığa geçtiğinizde bocalama yaşadınız mı?

Aslına bakarsanız bunun cevabının “Evet” olması gerekirdi. Ancak hiç bocalama yaşamadım. Sanki hep muhtarmışım gibi çok kısa sürede adapte oldum. Bu bir meslek gibi sırtıma yapıştı. Keyif alarak yaptığım bir iş. İnsanlarla alakalı olan bu görev aslına bakarsanız tam bir hizmet sektörü. Mahallenize hizmet etmek son derece keyifli bir görev... İnsanlarla konuşup sohbet etmek, onların sorunlarını çözebilmek bana sonsuz bir haz veriyor.

Yeni dönemde de aday mısınız?

Evet, adayım. Mahallemin desteğiyle 4’üncü dönem için görev talebim olacak. 2004 yılından beri muhtarlık görevi yapıyorum ve büyük bir hazla bu görevi yapıyorum. Bu dönemde de aday olmaya karar verdim. Şimdilik benim dışımda bir rakip yok. Son dakika sürprizi olmasa tek başıma seçimlere gireceğim.

Gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler programında ‘Yılın Muhtarı’ seçildiniz, ne hissediyorsunuz?

Çok ayrı bir sevinçti bu. Yılın muhtarı seçildiğimi duyduğu gün aslında çok üzüntülü bir günümdü. Bir cenazemiz vardı ve oradaydım. Beni bir muhtar arkadaşım arayarak Kocaeli Gazetesi’nin düzenlediği Doruktakiler 2018’de yılın muhtarı seçildiğimi söyledi. Şaşırdım, önce inanmadım. Dalga geçme moralim çok bozuk dedim. Ardından gazeteden bir telefon geldi ve o an inandım. Aday gösterildiğimden bile haberim yoktu. O yüzden çok şaşırandım. Takdir görülmek çok güzel bir şey. Çok mutluyum. Anlatacak kelime bulamıyorum.

Yeni muhtar olacaklar için ne gibi önerileriniz olacak?

Muhtar olacak arkadaşlarımdan tek isteğim çevrelerine baksınlar. Muhtarlık önemli bir görev ve bu görevi layıkıyla yerine getirmek asil bir icraattır. Çevrelerine baksınlar, sokaklarını gezsinler. Etraflarında mutlaka ihtiyaç sahibi aileler ve zor durumlarda okumaya çalışan çocuklar vardır. Onlara ellerini uzatsınlar ve onların hayatlarına bir bahar açtırsınlar. Hayatın gerçek tadını insanlara iyilik yaparak alsınlar.