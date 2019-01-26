Montel artık bir dünya markası

Gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler 20198 yılı değerlendirmelerinde ‘Yılın Markası’ kategorisinde ödül almaya hak kazanan Montel firmasının CEO’su Orhun Turfanda, şirketleri ile ilgili olarak tüm detayları okurlarımız için paylaştı. Firmanın Hollanda merkezli olarak kurulduğunu dile getiren Turfanda, “1980’lerin başında kurulan şirket sadece 2 bin metrekare alanda, 2 ülkeye ihracat yapan bir ülkeydi. Geçen süre içinde Montel artık 53 ülke ihracat yapan, 20 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip bir firma haline geldi” dedi

Orhun bey, sizi tanıyabilir miyiz?

1985 Hollanda doğumluyum. Çocukluk yıllarında eğitimimi Hollanda’da aldıktan sonra 1997 yılında ailemle beraber kendi Türkiye’ye dönüş yaptık. İstanbul Maltepe Üniversitesi İşletme mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten hemen sonra Amerika’ya yabancı dil eğitimi için gittim. 2008 yılı sonu yurtdışından dönüşte 2-3 yıl inşaat sektöründe satış departmanında görev aldım. 2011 yılında aile mesleğimiz olan mobilya sektöründe başladım. Kendi şirketimiz olan Montel Mobilya firmasında sırasıyla ithalat, ihracat, yurt içi ve yurtdışı satış departmanlarında görev aldıktan sonra 2017 yılında şirketimize CEO olarak göreve başladım ve halen de bu görevime devam ediyorum.

MONTEL firmasını tanıyabilir miyiz?

Firma 1980'li yılların başında Hollanda'da kuruldu. İşgücü temini ve Türkiye’ye dönme isteği doğrultusunda 1997'de ülkemize taşıyarak, sektörde lider olma yolunda birçok başarılara imza attı. 2000'li yılların başında üretim alanını revize ederek genişletmiş ve 35 bin metrekare alan içerisinde 20 bin metrekare kapalı alanda faaliyet göstermeye başladı.

2005 yılı itibarıyla Avrupa ve Türkiye’de bayilikler vererek, daha çok perakende müşterilere ulaşmayı hedeflemiş ve bunda da başarılı oldu. Her sene bayilik ve satış noktaları açısından büyüyor. Ülkemizde birçok sosyal sorumluluk projelerine fiilen katılıp destek veriyor.

Kurulduğu yıldan bu yana birçok ödül almaya hak kazandı. Bunların başında 4 kez farklı yıllarda alınmış İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği “Mobilya İhracat” Ödülü, 3 kez farklı yıllarda alınmış “Kurumlar Vergisi” Ödülü ve 2 kez farklı yıllarda alınmış “MOBSAD En İyi Modern Yemek Odası” Ödülü bulunuyor.

Firmamızın TSE ve ISO 9001:2015 belgeleri de var.

MONTEL ürün yelpazesinde ne tür üretimler bulunuyor?

Firmamızın ürün yelpazesinde modern koltuk takımları, berjerler, sandalyeler, yatak, yemek ve salon takımları bulunuyor. Ürün tasarımı konusunda dünyanın önde gelen yerli ve yabancı tasarımcılarından hizmet almaktayız. Ahşap mobilya gruplarında yüksek kalitede malzeme ve işçilikle üretim yapmaktayız.

Özellikle tüm oturma gruplarımızda ithal kumaşlar ve hakiki İtalyan deriler kullanmaktayız.

İhraç ettiğiniz ürünler var mı? Daha çok hangi ülkelerle ihracatınız söz konusu?

Kurulduğumuz 1980 yılında 12 çalışan, 2 bin metrekare üretim alanıyla 2 ülkeye ihracat yaparken, bugün itibariyle yaklaşık 20 bin metrekare üretim alanında 150 çalışanı ile 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri

Arnavutluk

Avustralya

Avusturya

Azerbeycan-Nahçıvan

Belçika

Benin

Birleşik Arap Emirlikleri

Bulgaristan

Bosna Hersek

Çin Halk Cumhuriyeti

Danimarka

Dubaı

Fas

Filipinler

Fransa

Gana

Güney Afrika

Gürcistan

Hindistan

Hollanda

Irak

İngiltere

İspanya

İsrail

İsveç

İsviçre

İtalya

Kanada

Katar

Kıbrıs Rum Kesimi

Kırgızistan

Kongo

Kosova

Kuveyt

Kuzey Kıbrıs Türk Cum.

Lübnan

Macaristan

Makedonya

Mısır

Nijerya

Norveç

Özbekistan

Panama

Polonya

Rusya

Surınam

Suudi Arabistan

Togo

Türkmenistan

Umman

Yunanistan

2018 yatırımlarından bahseder misiniz?

Gelişimin ve değişimin getirdiği heyecanı her zaman çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Özellikle kişi bazlı yetkinliklere göre şirket içi ve dışı eğitimler düzenliyoruz ve bu eğitimlere de hız kesmeden devam edeceğiz. Şirket olarak insana ve eğitime çok önem veriyoruz. Bunu değerlerimiz içerisinde de sürekli vurgulayan bir yapımız var. Bu yüzden 2019 yılı da diğer yıllarda olduğu gibi insana ve eğitime yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; kurulduğumuz günden bugüne kadar yaptığımız tüm yatırımlar arasındaki en önemli ve en değerli yatırım insana ve eğitime yaptığımız yatırımdır. Bunun yanında 2018 yılı içerisinde 2 yurtiçi 2 de yurt dışı olmak üzere fuara katıldık. Gelen talepler doğrultusunda dikiş makine parkurumuzu 1 milyon 500 bin liraya yeniledik. 2018 yılı içinde Ar-Ge çalışmaları için 1 milyon 250 bin lira yatırım yaptık.

2019 hedeflerinizde neler var?

Firmamız ihracat odaklı bir yapıya sahiptir. Piyasaların global çalkantı içinde bulunması nedeniyle, ihracatın yapılması gerektiği bir dönem olduğunu her zaman olduğu gibi görüyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı pazarları önem taşımaktadır. Ülkemize yakın bölgelere ihracatımız mevcut olduğundan dolayı bu yıl yakın ülkelerden ziyade daha uzak ülkelere örneğin Amerika, Uzakdoğu, Hindistan, Afrika’ya ihracat hedefliyoruz. Hedef sektörlerimize ürün ve hizmet sunarken mühendislik ve Ar-Ge çözümlerimizi bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi ön planda tutuyoruz. Paydaşlarımıza sunduğumuz çözümlerimizle yeni ve mevcut ihtiyaçları göz önünde bulundurarak inovatif bir yaklaşımla hizmet veriyoruz. Bu dinamiklerle Türkiye’de ve dünyada sektörün lider markalarından olmayı hedefliyoruz.

Son olarak dünyasına mesajınız ne olacak?

Dünyada giderek artan korumacılık politikaları ve ticaret savaşları da özellikle ihracatçıların başlıca sorunlarındandır. Mobilya sektörüne iki kez uygulanan KDV indirimin kalıcı olması gerektiğini düşünüyorum. İhracatlarımızı artırmak için; lojistik ve gümrük maliyetlerimizi daha rekabet edilebilir hale getirmeliyiz. Ayrıca, ihracatçının önünü açmak için gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Montel Mobilya olarak iş dünyasında bir oyuncu olmakla birlikte, yerli mobilya üretimiyle tüm paydaşlarımızı daima bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bülent EKİNCİ