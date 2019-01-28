Hayatı dama gibi değil, satranç gibi yaşayın

Avrupa Jinekolojik Endoskopi kongresine davet edilerek Avrupalı doktorlara Hibrid teknikle vajinal laparoskopik rahim alma ameliyatını anlatan ve gazetemizin Doruktakiler 2018 organizosyununda "Yılın Sağlıkçısı" seçilen Doç.Dr. Hasan Terzi, ameliyat hakkında bilgi vererek, doktor adaylarına "hayatı ‘dama’ gibi sıradan değil de, ‘satranç’ gibi yaşayın" dedi.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1976, Ödemiş/ İzmir Doğumluyum. Evliyim ve 2 çocuğum var. 1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 2001-2006 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlık eğitimimi tamamladım. 2006-2009 yıllarında Yozgat'ta Boğazlıyan Devlet Hastanesinde devlet zorunlu hizmetimi yaptım. 2010 yılından itibaren Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapmaktayım. Burada 2016 yılında Doçent Doktor unvanını aldım.

Doktorluğu seçmenize sebep olan bir hikayeniz var mı?

Ödemiş'te büyüdüğüm ev Ödemiş Devlet Hastanesi'nin tam karşısındaydı. Hastanenin çam ağaçları ile dolu büyük bir bahçesi vardı ve arkadaşlarımla oyun saatlerimizin çoğunluğu bu bahçede geçerdi. Çocukluğumda acil servisteki hareketliliğe ve insanların hastanelere başvurarak şifa aramalarına hep şahit oldum. Hekimliği seçmemde çocukluğumdan beri tanık olduğum bu tablonun etkili olduğunu düşünüyorum.

Doktorluktan yorulduğunuz ya da pes etme noktasına geldiğiniz olaylar oldu mu?

Büyük bir fedakarlıkla yaptığım mesleğimde zaman zaman hayal kırıklığına uğradığım ve pes etme noktasına geldiğim anlar oldu. Son yıllarda hasta hekim arasındaki güvenin kırılması nedeni ile giderek artan oranlarda görülen sağlık çalışanlarına saldırı haberleri benim de enerjimi düşürmekte ve motivasyonumu kırmakta. Kliniğin hocası olarak bazen kanaması durmayan hastalar için zaman gözetmeksizin arkadaşlarıma yardıma gidiyorum ve gece yarısından sabaha kadar ameliyatta kaldığımız oluyor. Böyle bir fedakarlık sonrası tek istediğimiz içten bir teşekkür. Teşekkür yerine sitem dolu hasta yakınları olduğunda motivasyonumun azalması kaçınılmaz oluyor.

Kocaeli İli Anne Ölümleri Komisyonu Başkanı olduğunuzu biliyoruz. Bize komisyon ve çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Kocaeli Sağlık Müdürlüğü Anne Ölümleri Komisyonuna başkanlık ediyorum. Bu komisyon, ilde meydana gelen anne ölümlerini bir hafta içerisinde analizini yaparak değerlendiriyor ve Sağlık Bakanlığına rapor ediyoruz. Ayrıca komisyonumuzun bir diğer amacı ildeki anne ölümlerini azaltmak. Bunun için çalışmalar yürütülüyor. 2018 yılında da anne ölümlerini azaltmak için ildeki bütün kadın doğum hekimlerimizin katıldığı eğitim toplantıları düzenledik. Sağlık Müdürlüğü ile beraber hastanelerimizin doğumhanelerinde aktif çalışan ebelerimize ve aile hekimliğinde görev alan sahadaki ebelerimize eğitimler verdik. Bu eğitimlerin temel amacı, yüksek riskli gebeleri erken tespit etmek, erken müdahale için doğru yönlendirmek ve ilimizdeki anne ölümlerini düşürmektir. Bu çalışmaların sonucunu alıyoruz. 2018 anne ölüm oranımız gelişmiş Avrupa ülkeleri seviyesindedir.

Avrupa Jinekolojik Endoskopi kongresine davet edilerek Avrupalı meslektaşlarınıza Hibrid teknikle vajinal laparoskopik rahim alma ameliyatını anlattınız. Bu ameliyatın önemi nedir?

Dünyanın en önemli Jinekolojik Endoskopi Kongrelerinden biri olan Avrupa Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 2018 Ekim ayında Viyana/Avusturya’da gerçekleştirildi. Bu kongreye davet edildim ve ‘’innovation’’ yani yenilikler oturumunda konuşma yaptım. Dünya literatürüne tanımladığımız hibrid teknikle vajinal yolla laparoskopik rahim alma ameliyatını Avrupalı meslektaşlarımıza anlattım. Bu teknik sayesinde hastanın karın bölgesinde hiç iz olmadan rahim alma, yumurtalık kisti, dış gebelik ameliyatları yapılabilmekte. Vajinal yolla laparoskopik rahim alma ameliyatı daha önce dünyada tanımlanmıştı ancak daha önce başka bir ameliyat olmuş ve büyük kitlesi olan hastalarda bu teknik mümkün değildi. Biz, tanımladığımız hibrid teknik sayesinde daha önce birçok kez ameliyat öyküsü olan ve büyük kitlesi olan hastalar için de bunun yapılabilir olduğunu gösterdik. Kadın hastalıkları alanında ilk kez tarafımızdan tanımlanmış oldu hibrid teknik. Çok önemli bir organizasyonda yenilikler oturumuna davet edilmiş olmak ve dünyada ilk kez kliniğimizde gerçekleştirilen bu operasyonu Avrupalı meslektaşlarımıza anlatmak, hem ülkemiz hem de hastanemiz adına çok gurur verici. Bu gelişimimde önemli desteği olan Türk Jinekolojik Endoskopi Derneği başkanı Prof.Dr. Fatih Şendağ'a ve kliniğimizin eski hocası Prof.Dr. Ahmet Kale'ye teşekkürlerimi sunmak isterim.

İlimizin en önemli ve başarılı isimlerindensiniz. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Türkiye’de ilk Anne Dostu Eğitim Araştırma Hastanesi unvanını alması sizin sayenizde oldu. Hastanenin bu önemi neye bağlı?

Türkiye'de anne dostu unvanını alan ilk eğitim araştırma hastanesi bizim hastanemizdir. Anne dostu unvanı almak için ilk kural sezeryan oranlarınızın düşük olmasıdır. Çok fedakar ve yeniliklere açık bir ekibim var. Anne dostu olmak için çalışmalarımızı yürütürken özellikle büyük fedakarlık ve özveri gösteren mesai arkadaşım Dr. Ünal Turkay'ın katkılarını belirtmek isterim. Anne dostu unvanı sayesinde bütün anne adaylarımızın ev huzuru ortamında en modern ve güncel bilgiler yönlendirmesinde doğum yaptıklarını belirtmek isterim. Gebe eğitim sınıflarımızda annelere normal doğumun önemi ve nasıl konforlu kolay doğum yapılabileceği ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Derince Eğitim Hastanesi Kadın Doğum Kliniğimizin ilimiz için çok önemli, yoğun ve modern bir hizmet verdiğini belirtmek isterim. Örneğin 2018 yılında kadın doğum kliniğimizde yatarak tedavi edilen hasta sayısı 11 bin 7, normal poliklinik hizmeti haricinde acil kadın doğum birimimize başvurarak tedavi edilen hasta sayısı: 33 bin, doğum sayımız ise 6 bin. Bu rakamlar da ne kadar büyük çapta bir hizmet verildiğini gösteriyor. Yine belirtmek isterim ki, Türkiye'de birçok üniversite ve eğitim hastanesinde yapılmayan özellikli ameliyatlar, kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır. Özellikle halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen ‘’laparoskopik ve histeroskopik’’ operasyonlar örnek sayı ve kalitede gerçekleştirilmektedir. Bu konuda öncü bir kliniğimiz var. 2014 yılında Türkiye'de ilk kez ‘’single port’’ tek delikten kanser cerrahisi kliniğimizde gerçekleştirilmiştir.

Hastalara yönelik bu hizmetlerimizin dışında eğitim hizmetlerimiz de mevcut. Kliniğimizde 11 uzmanlık öğrencisi ‘’asistan doktor’’ olarak eğitim almaktadır. Toplam 4 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Gazetemizin geleneksel Doruktakiler ödül töreninde büyük jürinin oylamasıyla "Yılın Sağlıkçısı" ödülüne layık görüldünüz. İdealist doktor adaylarına önerileriniz var mı?

İdealist doktor adaylarına söylemek istediğim en önemli konu, iyi hekim olmanın yolunun iyi insan olmaktan geçtiğidir. Ayrıca bilgi birikimlerinin yüksek olması ve hayatı ‘’dama’’ gibi sıradan değil de, ‘’satranç’’ gibi yaşamalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca bizlere inanarak ve destek olarak iyi işler yapmamızı sağlayan sayın İl Sağlık Müdürümüz Opr. Dr. Şenol Ergüney ve ekibine, başhekimimiz Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ve ekibine, büyük özveri ile çalışan tüm kadın doğum kliniği çalışanlarımıza teşekkür ederim. Ekin EKEN