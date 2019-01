Ferhat Yüksel: Derdini tasanı sınıftan girince unutursun

Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2018’de “Yılın Eğitimcisi” seçilen İzmit Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Yüksel, “Genel anlayışımız ise hoşgörü adalet liyakat ve işini yapan kişinin başımızın üstünde yeri var anlayışıyla hareket ediyoruz. Özellikle adaletten ve liyakattan kesinlikle ayrılmamaya dikkat ediyoruz” dedi.

Kendinizden bahseder misiniz?

1986 Amasya Taşova doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Taşova'da tamamladım. 2008 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Aynı yıl Düzce Kaynaşlı Yeniyurt Köyü’ne Müdür Yetkili Öğretmen olarak atandım. O dönem içerisinde yüksek lisansa başlayıp 2015 yılında da yüksek lisansı bitirdim. 2013 yılında İzmit'te sınıf öğretmenliğine devam ettim ve 2016 Eylül ayında da İzmit Halk Eğitim Merkezine Müdür Yardımcısı olarak atandım. O dönemde yazılı sınavla geldim. Burada yaklaşık 2 yıldır burada görev yapıyorum. Burada Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorum.

Halk Eğitim’de hangi kurslar yer alıyor?

Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans yapmıştım. Öğretmenliği de severek yapıyordum, ama yöneticiliğe de bir bakalım bir başlayalım dedik. Halk Eğitim'de genel itibariyle kurslar özellikle spor kursları, sanat kursları ve kişisel gelişim kursları benim idaremizde ilerliyor.

Halk Eğitim olarak projeleriniz var mı?

Çeşitli projeler üzerinde duruyorum. Avrupa Birliği projesi denememiz oldu. 2 defa yeterli puanı alamadık. Bu sene de yine mülteciler ile ilgili bir Avrupa Birliği projesi yaptık. Bugün de ulusal ajansa teslim ettik. Onun haricinde proje bazlı ilerlemeyi seviyorum. Kan bağışı kampanyası olsun, mahalleler içerisindeki çocukların futbol kursları olsun özellikle bunların üzerinde duruyoruz. Herhangi bir kurum veya kuruluşla olan işbirliğimiz zaten fazlasıyla var. Biz normal yaygın eğitimin dışında başka ne yönde faydalı olabiliriz insanlara onun arayışı içerisindeyiz. İzmit Halk Eğitim Merkezi de öğrenci anlamında öğretmen anlamında Türkiye'nin en büyük halk eğitim merkezlerinden bir tanesi. Biz hiçbir zaman bu kurs açılamaz demiyoruz, bu kursu nasıl açabiliriz diyoruz. Kursu açmak için öğretmen öğrenci ve kursiyer varsa biz yeri de buluyoruz. Bir şekilde kurslarımıza açıyoruz. Bu anlamda çözüm odaklı olduğumuzu düşünüyoruz.

Hizmet anlayışınız nasıl?

Halk Eğitim'de kimsenin işi çözülmeden gitmesin noktasında da ilerliyoruz. Bu anlamda biz bu yılın eğitimcisi unvanını alırken kurum müdürümüz Salih Aydın, yaklaşık 30 yıldır halk eğitim merkezlerinde idarecilik yapıyor. Diğer 4 müdür yardımcısı arkadaşlarım hepsi çok değerli ve tecrübeli. Bana yol gösterici olmalarından dolayı çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genel anlayışımız ise hoşgörü adalet liyakat ve işini yapan kişinin başımızın üstünde yeri var anlayışıyla hareket ediyoruz. Özellikle adaletten ve liyakattan kesinlikle ayrılmamaya dikkat ediyoruz.

Halk Eğitim’de kaç öğretmen çalışıyor?

Öğretmen olarak da şu anda mevcutta 620 tane öğretmenimiz var. Bunların yaklaşık 100-120 tanesi benim uhdemde çalışan öğretmen arkadaşlarımdır. Eğer bir problem yaşıyorsak öğretmen arkadaşlarımızla oturup konuşup çözebiliyoruz, birbirimizi kazandığımızı düşünüyorum.

OKUMA YAZMADA TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ

Halk eğitimlerin asıl görevi okuma yazma öğretmektir. Bunun yanında sosyal kurslar kültürel kurslar mesleki kurslar vardır. Bizim zaten okuma yazma anlamında da Cumhurbaşkanımızın eşinin başlatmış olduğu eğitim seferberliğinde ilçe anlamında Türkiye'de en çok okuma yazma öğreten Halk Eğitim Merkeziyiz. Kocaeli de bu anlamda okuma yazmada Türkiye birincisidir.

Yeni açılacak kurslar var mı?

Okuma yazma kurslarının yanı sıra dikiş nakış kursları, resim kursları, bağlama, gitar, müzik kursları, halk oyunları kursları, bunlar zaten fazlasıyla var. Onun yanında spor kursları, futbol en başta olmak üzere bisiklet, basketbol, atletizm farklı olarak da geçen yıl yelkencilik kursları açtık. Bu sene buz hokeyi, buz pateni, yetişkinlere ve öğrencilere yönelik olarak kort tenisi, dart kursu, savunma sporları kurslarımızı açacağız. Bayanlara yönelik özellikle İzmit Belediyesi ile birlikte İZMEK kurs merkezlerinde 20'ye yakın pilates kursumuz var. Yüzme kursumuz var. Biz başta okullar ve İzmit Belediyesi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği halindeyiz. Onların talepleri halinde öğretmen yönlendirerek kurs açıyoruz.

TOPLUMUN TALEPLERİ

Dernekler ve kulüpler olsun bunlarla her zaman iletişim halindeyiz ve taleplere göre kurs açabiliyoruz. İş ve sosyal hayatta iletişim, kalorifer ateşçiliği, zeka oyunları öğreticiliği, yönetici asistanlığı, öz bakıma destek elemanı, ağaç baston yapımı, kemençe kursu, üniversiteye hazırlık ve DYK kurslarımız zaten var. Heykel yapımı, pastacılık, Kuranı Kerim kurslarımız, Arapça kursları, dil kurslarımız İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça açtığımız branşlar bulunuyor. KPSS'ye hazırlık DGS hazırlık ALES'e hazırlık bu kurslarımız zaten her zaman devam ediyor piyano kurslarımız var.

Vatandaşların kurslara kayıt olması için ne yapması gerekiyor, belirli bir standardı yaş sınırlaması var mıdır?

Her kursun kendi özelinde kendi standartları var. Bazı kurslara 5 yaşındaki kişi de kayıt olabilirken bazı kurslara öğretmenlik mezunu olması gerekiyor, belirli bir okulu bitirmiş olması gerekiyor gibi şartları var. Bizim başlangıç yaşımız 4-5 yaş üzerinde. Halk eğitimlerin bütün yaş sınırı 16 yaş ve üzeridir yani örgün eğitimi bitirmiş ya da yarıda kalmış kişilerin kurslarımıza katılımıdır. Ama artık 5 yaş üzerindeki kişiler de bazı kurslara katılabiliyor. Başvurular için geçen yıl itibariyle İzmit Halk Eğitim Merkezi’nin internet sitesine girerek online kurs başvuru formu doldurabiliyorlar, herkesin artık cep telefonu akıllı telefonu var, oradan istediği kursa bilgilerini girerek kolaylıkla başvuru yapabiliyor. Biz de yeterli sayı-sınıf ve öğretmen olduğunda kişilere haber vererek kursun başlama tarihini bildiriyoruz. Online başvuru sistemine geçtiğimiz süreden bu zamana kadar kursiyer sayımız 2 katına çıktı, biz de hepsine cevap vermeye çalışıyoruz.

Kurslar genellikle hangi saatler aralığında oluyor, insanların çalışma hayatını ya da okulunu etkiliyor mu? Kurslar ne kadar sürede tamamlanıyor ve kursu tamamlayan kursiyer aldığı sertifikayla neler yapabiliyor?

Kurslarımız sabah 9 akşam 10 arası hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin devam etmektedir. Her kursun saati farklıdır, bakanlığımızın belirlemiş olduğu saatler var. Şu anda açılabilecek 4 bin farklı kursumuz var, tabii bunun için belirli şartlar var. Öğretmen-öğrenci ve yerinin olması gerekiyor. Bizim İzmit’in hemen hemen her bölgesinde her mahallesinde mutlaka bir kursumuz var. Şu anda mevcut olarak devam eden 600 adet kursumuz, yıl içerisinde de 4 bin 500’e yakın kursumuz var. Öğrenci anlamında da 70 bine yakın kursiyerimiz oluyor. Kurs sonunda, kursiyerler sertifika alıyorlar mesleğe yönelik kurslar ise bu sertifika ile mutlaka işe girmesine fayda sağlıyor. Bazı kurslarda ise belgelendirme şeklinde oluyor.

BİRÇOK MAHALLEDE KURSLARIMIZ VAR

Buraya ilk geldiğim yıl eski Kocaelisporlu Sadun Gemici, Veli Akbaş, Kenan Reka, Süleyman Eker gibi hocalarımız bana bir proje anlattılar ve biz çok etkilendik. Ben sınıf öğretmeni olduğum için biraz daha sanki o hassasiyetle yaklaştım. Oradaki çocukları kötü alışkanlıklardan nasıl uzak tutabiliriz diye düşünmeye başladık. Öğretmenlik dönemimle ilgili bu tarz projelere kafa yormuşluğum vardı, onlar da anlatınca akşamları okuldan sonra haftanın belirli günleri kursa gelip liglere katılmaktı amacımız. İlk sene belirli yaş grupları ile başladık şuan 3’üncü senemiz ve artık her yaş grubuyla liglere katılıyoruz. Bu sadece Serdar Mahallesi ve Yenidoğan ile değil birçok mahallede kurslarımız var, şu anda da mevcutta devam eden 25 ayrı futbol kursumuz var. Özellikle buraya eğildik ve kursu devam ettirmek istiyoruz. Oradaki yaptığımız incelemelerde çocukları ziyaret ettiğimizde kötü alışkanlıkların azaldığını hatta bunun yanı sıra okul başarılarının da arttığını öğretmenlerimiz bizlere gözlemlediklerini söylüyorlar. Biz sadece akademik başarı ve futbol başarısı ile kupalar istemiyoruz. Biz hem fair-play’i de bilen, rakibe saygıyı da bilen, futbolu futbol için değil sporu mutlaka hayatının bir parçası gerektiği için biz bu kursları devam ettirmek istiyoruz.

HAYALLERİMİZ VAR BİZİM

Yaklaşık 8 yıl öğretmenlik yaptım. Öğretmenliğimin 3’üncü yılında çalıştığım köy okulu, o ilçenin en iyi, en temiz ve en güzel okulu seçildi. Her zaman öğretmenlik hayatı boyunca ben daha fazla ne yapabilirim diye sordum burada Şehit Ümit Balkan İlkokulu’nda çalışırken öğrencilerimle yaratıcı yazma teknikleri eğitimi vererek bir kitap yazdık ve adına ‘Hayallerimiz var bizim’ dedik. Bu kitaptan öğrencilerimize eğitim verdik ve kitaplar yazdılar. Kitabımızda 22 tane hikayemiz var, bunun editörlüğünü, son düzenlemelerini, tasarımlarını ben yaptım. 2015 yılında kitabımızı bastık, kitap fuarında stant açtık, 2016 yılında imza günü ve söyleşi yaptık. Bana çok şey kattığını düşünüyorum, ayrıca çoğu öğrencime okuma-yazma alışkanlığı, hepsinde de artık kitaplara ve yazarlara saygı ve sevgi var. Özgüvenlerini geliştirici, bu anlamda benim zirve projem diyebilirim. Tabii bununla yetinmeyip ilerleyen zamanlarda daha güzel işlere imza atacağımı düşünüyorum. Akademik başarı çok önemli ama çocukları önce iyi insan sonra daha iyi insan felsefesiyle yetiştirmeye çalıştık.

ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

Öğretmenlik ilk günden itibaren gerçekten severek yaptığım bir iş, ne kadar derdin tasan var ise sınıfın kapısından girdiğin anda çocukların sana bir bakışıyla hepsini unutursun. Güzel ve öyle kutsal bir meslek. Ben cumartesi ve pazar günleri, pazartesi günü olsa da işime kavuşsam ve işime dönsem heyecanı 11’inci yılımda da hala devam ediyor. Öğrencilerin bir gülüşü, bir güzel söz söyleyişi dünyalara bedeldir. Hiçbir şey onun mutluluğu kadar olmuyor. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, ben öncelikle dinimize, sonra Ata’mızın bize bıraktığı bu ülkeye hayırlı evlatlar nasıl yetiştirebilirim ve kendim nasıl faydalı olabilirim diye düşünüyorum. Çünkü 60-70 yıllık kısa bir filmin içerisinde yaşıyoruz bu dünyadan da bir Ferhat Yüksel geldi geçti dedirtebilmek istiyorum. Şu ana kadar yaptığım çalışmaların hiçbirinde maddi bir kazancım olmamıştır. Zaten öğretmenlik para ile yapılacak bir iş olmadığın için benim odamdan çıkan kişinin işi hallolup güler yüzle çıkması lazım.

Gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2018’de Yılın Eğitimcisi seçildiniz. Bununla ilgili duygularınızı alabilir miyiz?

Çok mutlu oldum. Özellikle haberin altına yazılan yorumlardan dolayı da çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Kocaeli gibi 1 buçuk milyon nüfusluk bir yerde yılın eğitimcisi seçilmek, son derece sevindiricidir. Mutlaka yılın eğitimcisi seçilecek çok eğitimci arkadaşlarım vardır. Beni bu güzel ödüle layık gören herkese teşekkür ederim.