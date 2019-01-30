Rauf İsmailyov sadece Kocaeli Gazetesi’ne konuştu: "Bizi Murat Aydın buluşturdu…"

ERDEM ÖVÜÇ: Rauf Bey… Darıca Gençlerbirliği ile birlikteliğiniz ne şekilde oluştu? Darıca’yı nereden buldunuz? Bu birlikteliği size kim sağladı?

RAUFİSMAİLYOV: Darıca kulübü ile bir araya gelmemiz için aracı olan kişi Murat Aydın’dı. Murat Aydın, teknik adamımız Asım İbrahimov ile Amatör Milli karmayı çalıştırdığı dönemden tanışıyordu ve bu birlikteliğe kendisi öncülük etti. Aydın’ı, buraları iyi bildiği ve çevresinin geniş olduğunu düşündüğümüz için başkan yaptık. Aynı zamanda kendisi ile maaş usulü anlaştık. Bu temasımız 2018 Ağustos ayından beri sürüyordu.

1.5 MİLYON LİRA HARCADIM

E.Ö: Koltuğa resmi olarak ne zaman oturdunuz? Şirket hisselerinin tamamı sizin mi?

R.İ: 26 Aralık 2018 itibari ile şirketi resmen aldık ve hisselerin tamamı bana ait.

E.Ö: Şu ana kadar ne kadar para harcadınız?

R.İ: Dediğim gibi yaklaşık 6 aydır Darıca kulübü ile temas halindeydik. Bu şirketi alana kadar 780 bin lira ödedim. Şirketi aldım ve eski borçlar, diğer sarf giderlerle birlikte yaklaşık 1.5 milyon liralık bir harcamam oldu.

E.Ö: Futbolculara ve personele neden aylardır ödeme yapılamadı?

R.İ: Açıkçası ben parayı ön planda futbolcu ve personele dağıtılır düşüncesi ile verdim. Ancak aylardır futbolcu ve personele 5 kuruş para verilemedi. Bu durum benim tasarrufumun dışında gelişti.

E.Ö: Antalya kampındaki skandalı nasıl yorumlayacaksınız? Kaleci antrenörü Eşref Doğmenç’e neden senet imzalatıldı?

R.İ: Antalya’da bazı sıkıntılar olduğu doğrudur. Kampın bittiği günün akşamı bir miktar ödemeyi yaptım. Amed maçı için de şunu diyebilirim. Amed takımına 1 gün önce hava muhalefeti nedeni ile maçın iptal edildiği belirtildi. Ki o gün 28 maçın bu nedenle iptal edildiğini öğrendik. (Bilgi: Eşref Doğmenç'in imza attığı 88 bin liralık senet ile ilgili sadece 5 bin liralık bir ödeme yapıldığı, konu ile ilgili senetlerin hacze verileceği öğrenildi.)

TRANSFERİ AÇIYORUZ

E.Ö: 1. 5 milyon lira ödeme yaptığınızı belirttiniz. Peki, transfer yasağının kalkması için Ömer Yalçın’a 129 bin lira da ödenemez miydi?

R.İ: Arkadaşlarımız akşam saatlerine Eskişehir’deydi. İnşallah bu parayı ödeyip evrakı alacağız ve transferi açacağız.

E.Ö: Kadronuzda kaç futbolcunuz var?

R.İ: 24…

E.Ö: Transfer açılırsa takım ligde kalabilir mi?

R.İ: O potansiyelin var olduğunu düşünüyorum.

BENDEN HABERSİZ CENGİZ GÜNAYDIN ÖN PROTOKOL YAPILMIŞ!..

E.Ö: Karagümrükspor’un başkanı Cengiz Günaydın’ın da şirketi almak istediği biliniyor.

R.İ: Evet… Cengiz Günaydın’ı tanımıyoruz. Mücahid Vural kendisi ile görüşmüş hatta ön protokol bile yapmışlar.

(Bilgi… Elde edilen bilgilere göre, Cengiz Günaydın yüklü bir miktarda para ile sabah saatlerinde tesislere geldiği ancak İsmailyov’un anlaşma yapmadığı öğrenildi. Hatta tesise gelenler arasında Şükrü Karabacak ve Murat Aydın da vardı ve İsmailyov’a her ay 100 bin lira ödeme yapılması için teklifte bulunulduğu, İsmailyov’un bunu kabul etmediği de gelen haberler arasında)…

E.Ö: Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Kulüp Başkanı Mücahid Vural ile buluşmalarınızda neler konuştunuz?

R.İ: Murat Aydın aracılığı ile gerçekleşen buluşmamızda, Türkiye’yi, Türk insanını sevdiğimizi, iyi niyetli bir hizmette bulunmayı istediğimizi ifade ettim. Az önce de dediğim gibi, ön planda 780 bin liralık bir ödeme yaptım. Ancak kulüp verilmedi. Paramızı geri istedik ve 2018 Ekim 30’una kadar ödeme yapılamayınca geri çağrıldık. O dönemlerde zaten kulüp ile resmi bir bağımız yoktu. Kısacası biz zaten gitmiştik. Gelmeye de mecbur değildik ancak ödediğim 780 bin lira geri verilemediği için kulübü almamız için çağrıldık.

ŞİRKETİN AYNI ANDA İKİ KİŞİYE SATILDIĞI DOĞRUDUR

E.Ö: Şirket eş zamanlı olarak iki kişiye satıldı mı?

R.İ: Evet, bu doğrudur. Ama ben diğer kişiyi tanımıyorum.

E.Ö: Tehdit edildiğiniz iddiaları doğru mu?

R.İ: Önce taraftarlar tesise geldi, ardından, bu sabah da farklı bir grup geldi. Üstü kapalı tehdit edildik. Can güvenliğimizden şüpheliyim. Bu durum devam ederse tabii ki savcılığa suç duyurusunda bulunabiliriz. İnanın, son 6 ayda çok yorulduk. Bu 6 ayda kimse ortalarda yokken, şimdi kalkıp bizlere neden böyle bir muamelede bulunuyorlar? Bunu da anlamıyorum.

E.Ö: Antalya kampındaki skandal, transfer yasağının 129 bin liralık para ödenmediği için kalkmaması, Tokat ile Menemen maçlarında yenilen toplam 10 gol sonrası alınan yenilgiler ve perşembe günü transfer döneminin sona erecek olması buna etken olabilir mi?

R.İ: Olabilir…

E.Ö: Antalya ile oynanan kupa maçının ardından Oktay Derelioğlu ile neden yolları ayırdınız?

R.İ: Tüm şehri rezil eden bir açıklama yaptı. ‘Otobüs ile getirildik, uçakla gelemedik’ dedi. Bizzat onun uçak biletini kendim aldım. Bu açıklamalar bizi çok kızdırdı. Biz de yolları ayırdık. Mücahid Vural, Derelioğlu ile aylık 20-25 bin liralık bir maaş anlaşması yaptı. Derelioğlu üzerinden kulüp 700 bin lira borçlandırıldı.

E.Ö: Kulübün ne kadar borcu var?

R.İ: Yaklaşık 12 milyon lira. Piyasa, eski başkan ve yönetici borcu 6.9 milyon, kalanı futbolcu borcu.

E.Ö: Metin İnan ile görüştünüz mü?

R.İ: Evet… Kendisi samimi bir bey. Kulübün bilançosunu kendisine takdim ettik. Tüm hesaplarımız ortada ve resmidir. Kulüp ile ilgili düşünceleri var. Ancak miktarda anlaşma durumumuz olmadı.

E.Ö: Son maçınızı neden Gölcük’te oynadınız?

R.İ: TFF, sahamızın yetersiz olduğunu bildirdi.

E.Ö: Yarın belediye tesisteki personeli çekerse ne yapacaksınız?

R.İ: Yemeği kendimiz sağlıyoruz. Belediyeden 5 personel bizim ile birlikte çalışıyor. Böyle olursa personel temin ederiz.

(Bilgi... Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın tesis personelini çekeceği ve tesislerde kalınması ile ilgili her an olumsuz bir tavır sergileyeceği öne sürülüyor)

E.Ö: Bu süreçte sizi en çok üzen konu nedir?

R.İ: Biz Murat Aydın ile yola çıktık. O’nu tanıdık. Amatör federasyon başkanı olduğu için çevresinin geniş olduğuna inandık. Dahası birbirimize güvendik. Başkan olarak onu öne çıkardık. Her yerden patlak verdi ve hayal kırıklığı yaşadık. Kendisi tarafından bize sürekli “Onu hallederiz, bunu çözeriz” dedi, birçok söz verdi, ancak bunu başaramadı. Açıkçası yarı yolda bırakıldığımızı düşünüyorum. Demek ki onun da bir korktuğu, çekindiği bir şeyler var. Şimdilik bu kadarını anlatayım. Röportaj: Erdem ÖVÜÇ