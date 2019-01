"Vali olmazsam emekli olup İzmit’te yaşarım"

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2018’de ‘Yılın Bürokratı’ kategorisinde büyük jüri tarafından ödüle layık görüldü. Güler yüzü ve insanlarla olan iletişimiyle alışık olunmayan bir bürokrat kimliğine sahip olan Emiroğlu ile renkli bir röportaj gerçekleştirdik. 3-4 yıl içinde Vali olmazsa emekli olmayı düşündüğünü belirten Emiroğlu, emekli olduğunda ise İzmit’te yaşayacağını söyledi.

Sayın Emiroğlu kendinizi tanıtır mısınız?

1969 Zonguldak doğumluyum. İlk ve orta öğrenimini Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1990 yılında mezun oldum. İçişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak 1992 yılında Bolu’da kaymakam adayı olarak göreve başladım. Mesleğe başlar başlamaz evlendim. Adaylık süresini tamamladıktan sonra 1995 yılında Kastamonu Abana Kaymakamlığı'na başladım. 1998-2000 tarihleri arasında Diyarbakır Kulp Kaymakamlığı, 2000-2004 tarihleri arasında Balıkesir İvrindi Kaymakamlığı, 2004-2007 tarihleri arasında Mardin Nusaybin Kaymakamlığı görevinden sonra, Eylül 2007-2011 tarihinde Sakarya Kaynarca Kaymakamlığı görevlerinde bulundum. 2011 Kaymakamlık Kararnamesi ile Aydın-Didim'e atandım. Son kararname ile 2014 yılında İzmit'e atandım. Meslekte 26. yılım bitti. Evli ve iki kız çocuğu babasıyım.

Yaklaşık 5 yıldır İzmit'tesiniz ve İzmit'e çok çabuk uyum sağladınız bunun nedenini neye bağlıyorsunuz?

Benim Kocaeli'ye gelirken çok büyük bir beklentim yoktu. Kocaeli'ye gelme sebebim kızımın İstanbul'u kazanmasıydı. Ona yakın olmak amacıyla Kocaeli'ye geldim. Kocaeli sonuçta uyum sağlanamayacak bir kent değil, konumu çok güzel. İzmit şehrin merkezi, burada bütün imkanlar var. Bir de fıtratım gereği insanlarla çabuk anlaşıyorum. Bu çok güzel bir nimet. Ben insanları çok seviyorum. Ben mesleğimi yaparken de hep kendim gibi davrandım.

Alışık olunmayan bir bürokrat kimliğine sahipsiniz bunun nedeni sizce nedir?

Bunu gittiğim her yerde söylüyorlar. Ersin Emiroğlu kimliğimi Kaymakam kimliği ile hiç bir zaman bastırmadım. Ben buyum. Mesleğimiz davranışlara göre şekil alır. Yürütmenin başı olarak aynı kanunları uygularsınız, ama kişiliğinize göre bu uygulama şekliniz değişir. Ben de her zaman insan ön planda olduğu için benim uygulamalarımda da bunlar yansıyor. Aileden aldığım terbiye ve fıtratım gereği tebessümlü bir yüz ile yaklaşıyoruz fark orada sanırım. Onun haricinde her kaymakam, kaymakamlığını yapıyor.

EVDE 5 KEDİM VAR

Kedilere olan düşkünlüğünüz herkes tarafından biliniyor. Kaymakamlıkta da kedi bakıyordunuz ismi Kamu’ydu. Hala bakıyor musunuz Kamu ne yapıyor?

Kamu genelde dışarıda duruyor. Yaklaşık 1 buçuk senedir burada ona bakıyoruz. Onun haricinde 6 aydır yeni bir kedi daha sahiplendik. Onun adı da Kumsal. Aşağıda görüyorum Kamu ve Kumsal'ın dışında 3 ayrı kedi daha var. Mamaları var geleni besliyoruz.

Evde de kedi bakıyor musunuz?

Evde tam 5 kedim var. Bizim ilk göz ağrımız adı Yaman, eve ikinci gelen kedimizin adı Cesur, üçüncü kedimizin adı Limon. Limon elimizde doğdu, annesini araba ezmişti. Dördüncü kedimiz yaklaşık 10 yaşında. O da çok unutkan bir kedi. Yıllarca bizim mahalledeymiş dayanamayıp onu da eve aldık. Ona ben kapı kulu diyorum, kocaman bir kafası var bazen kocabaş diyoruz. En son 2-3 hafta önce eşimin çalıştığı kuruma bir yavru kedi gelmiş. Onu da sokakta bırakamadık ve eve aldık. Ona ben Pudra diyorum, kızlarım Latte ve Tozlu diyor, eşim başka bir şey söylüyor. Şuan da net bir ismi yok.

İZMİT’İ ÇOK SEVİYORUM

Emekli olduğunuzda Kocaeli'de yaşamak ister misiniz?

Emekliliğime 3 ya da 4 yıl kaldı. Büyük konuşmayayım ama ben 65 yaşına kadar çalışmak istemiyorum. Bu meslekte 26 yıldır bir fiil Kaymakam olarak çalışıyorum, hiç Vali Yardımcılığı yapmadım. Bizim meslekte muhakkak Vali Yardımcılığı yapılır. Eğer 3 yıl sonra meslekte Vali olmazsam, emekli olmayı düşünüyorum. İzmit'ten Tüysüzler'de evimi aldım. Emekli olunca İzmit'te yaşayacağım. Çünkü İzmit konum olarak avantajlı, her yere yakın. Ben burayı sevdim, burası da beni sevdi. Vali olmazsam hobilerim var; resim çiziyorum, fotoğraf çekiyorum emekli olup onlarla ilgilenirim.

Resim ve fotoğrafa olan ilginiz nereden geliyor? Eğitim aldınız mı?

İlkokula gitmeden önce kalem tutmadan, boya tutuyordum. Bir çocuğun yetişmesinde ailesinin çok büyük rolü var. Bana hep boya kalemleri alınırdı, bol bol resim defteri alınırdı. Ben resim yapmayı çok seviyordum. Ancak resim ile ilgili özel bir eğitim almadım. Lisede de resme ilgi gösteriyordum ancak üniversiteye gidince resimden uzaklaştım. Üniversite döneminde fotoğrafa merak saldım. O dönemlerde genelde siyah beyaz çalışıyordum. Daha sonrasında mesleğe başladım, İngiltere'ye gittim, hemen oradan kendime fotoğraf makinesi aldım. Fotoğrafçılıkla ilgili de hiç bir eğitim almadım. Bazen sırt çantama fotoğraf makinemi alırım, fotoğraf çekmeye çıkarım. Bunlar beni çok dinlendiriyor.

YOUTUBE KANALI AÇACAĞIM

Gezi ve gezi görüntüleri paylaşmayı düşünüyorum. Hatta bu yaz eşimle yavaş yavaş başladık. Dolaşacağız mesela bir köye gideceğiz, köyün güzelliklerini anlatacağız. İlla meşhur bir yere gitmemize gerek yok. Köylerden çok güzel hikayeler çıkıyor. Ben bunları hobi olarak yapmayı düşünüyorum. Benim yapmak istediğim şey, bir şeylerin kaybolmadan önce tarihe kaydı gibi olacak. Youtube üzerinden kanal açacağım ve orada videolar yayınlayacağım. Zaten sosyal medyayı çok aktif kullanıyorum. Facebook'tan da paylaşacağım. Çok güzel bir ülkemiz var. Emekli olunca bol bol gezeceğim.

Gazetemizin Doruktakiler Ödül Töreni'nde Yılın Bürokratı seçildiniz. Bununla ilgili duygularınızı alabilir miyiz?

Öncelikle Kocaeli Gazetesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu bizim motivasyonumuzu arttırıyor. Beni seçen jüriye çok teşekkür ediyorum. Bazen beni yılın bürokratı seçmelerindeki en büyük etken ne olabilir diye düşünüyorum. Sonra Kaymakam değil, Ersin Emiroğlu olduğum için olduğunu düşünüyorum.

ÖDÜL, NORMAL OLMANIN TESCİLİ

Büyükşehirlerde çalışıyoruz. Büyükşehirlerde Kaymakam'ın özel idare köylere hizmet götürme gibi bütçeleme sistemleri yok. Eskiden köylere kaymakamlar hizmet götürürdü şimdi tamamen büyükşehirlerde belediyeler bu işi yapıyor. Biz genelde yazı çizi işlerine bakmaya başladık. Direkt halka doğrudan bir yatırımda bulunamıyoruz. O jüri ve jürideki kişiler artık demek ki klasik bürokrat çizgisi değil de normal bir şey istiyorlar. Bana göre bu ödül normal olanın tescilidir.

BİZLER KARAR VERİP İCRA EDEMİYORUZ

2013 yılında bir araştırma yapılmış ve vatandaşa Kaymakamdan ne beklenir diye sormuşlar. Vatandaş ilk olarak güvenin tesisi demiş. Tabi 2013'lü yıllar terör bakımından hızlı dönemlerdi. İkinci olarak ise vatandaş Kaymakamdan eğitim sorunlarının halledilmesini bekliyormuş. Üçüncü olarak da sağlık sorunlarını halledilmesini bekliyormuş. Şuanda bir Kaymakam, eğitim ve sağlık konusunda yatırımcı değil. Emniyet konusunda da zaten bir yatırım yok, kadro alınması gerekiyor. Sonuç olarak bizler kendimiz karar verip, icra edemiyoruz.

2019’UN SONANA KADAR TEKLİ EĞİTİME GEÇECEĞİZ

Biz şimdi eğitimin içinde biraz daha aktif bulunuyoruz. Bazı okulların eksikliklerini belirliyorsunuz. Genç nüfus hızlı bir şekilde artıyor, o artış ile birlikte talep de artıyor. Spor kulüplerinin sayısını arttırmaya çalışacağız. 2019'un sonuna kadar inşallah tekli eğitime geçmeye çalışacağız. Geçenlerde Yeşilova'da bulunan Fahrettin Paşa Ortaokulu'nda İngilizce drama, tiyatro sergilediler ve 28 okul içinden Türkiye şampiyonu oldular, bu da bizleri çok mutlu etti. Röportaj: Selin BECER