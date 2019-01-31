Recep Durul’dan genç girişimcilere tavsiyeler

Geride bıraktığımız yıl içerisinde yatırımları ile ihracat miktarını ve dış ticaret yapılan ülke sayısını artıran Durulsan, gazetemiz tarafından düzenlenen Doruktakiler 2018 değerlendirmelerinde “Yılın Sanayi Şirketi” seçildi. Sektörde bir işçi iken alanında ülkenin lideri olmayı başaran şirketteki başarı hikayesini anlatan firma sahibi Recep Durul, genç girişimcilere önemli tavsiyelerde bulunuyor.

GENÇLERE TAVSİYELER

Gazetemize çok özel açıklamalarda bulunan Durul, “Girişimcilerimize en önemli mesajım, yaptıkları işe inansınlar, kendilerine saygı duysunlar. Tecrübeli ve başarılı insanların söylediklerine kulak versinler. Hedeflerini büyük tutsunlar. Uzun vadeli düşünsünler. İnsan önce kendi yaptığı işe saygı duymalı” dedi.

Recep Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1964 Ağrı doğumluyum. Çocukluk yıllarımda ailemle birlikte İstanbul’a yerleştik. Orada büyüdüm ve yetiştim. İlköğretimi orada bitirdim. Daha sonra çalışmayı tercih ettim. Askerlik ve evliliğin ardından 1986 yılında Kocaeli’ye geldim. Evliyim ve 3 kızım var. Kızlarımdan biri İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunu, İstanbul’da İtalyan Konsolosluğu’nda çalışıyor. Türk ve İtalyan iş adamlarının koordinasyonunu sağlayan bölümde görevli… Diğer kızım uluslararası ticaret mezunu ve benimle birlikte çalışıyor. Küçük kızım da iç mimarlık okuyor. O da önümüzdeki sene mezun olduktan sonra benimle birlikte çalışacak. Eşim de Kocaeli Üniversitesi’nde doçent…

Bize Durulsan firmasından bahsedebilir misiniz?

Tüp dolum makineleri, sistemleri ve tesislerini imal eden Durulsan’ı 1995 yılında kurdum. Kurulmadan önce 10 yıl bu sektörde çalıştım. O dönemde çalıştığım iş yeri 1994 krizinde zor günler geçirdi, ben de ayrılmak durumunda kaldım. İşçi olarak çalıştığım o dönemden sonra Durulsan Makine’yi, Körfez Barbaros Mahallesi’nde kurdum. İl olarak tek başına başladım. İşlerim bir anda gelişti. Pek çok firma bizi tanımaya başladı ve mesleğimizde de başarılıydık. Çok hızlı gelişince daha önce birlikte çalıştığımız iki arkadaşla ortaklık kurduk. Bir yıl kadar ortaklığımız sürdü. Daha sonra tek başıma kaldığım yerden devam ettim.

Firmanızın ürün yelpazesi arasında ne tür makineler var?

Dolum kantarı, tüpleri taşıyan bantlar, tüplerin dolum sonrası kontrollerini yapan havuzlar, kaçak kontrol detektörleri, scala sistemi, tüplerdeki hasarın giderilmesinde kullanılan makineleri imal ediyoruz. Aynı zamanda tüpleri imal eden fabrikaların da kısmi makinelerini yapıyoruz. Otogaz dolum makinelerini imal ediyoruz. Ürün yelpazemizi oldukça genişlettik. Portföyümüze sürekli yeni makineler katıyoruz. Sektörde ihtiyaç duyulan ürünleri ve eksik gördüğümüz makine ve sistemleri geliştiriyoruz.

“BU SEKTÖRDE TÜRKİYE’NİN 1 NUMARASIYIZ”

Bugün sektörde kalite, hizmet ve ürün çeşitliği açısından Türkiye’de birinci sıradayız. Ülkemizde LPG sektörü en kötü dönemini yaşıyor. Türkiye’de daha çok doğalgaz kullanılıyor. Bunlar arttıkça LPG kullanımı düşüyor. Sadece otogaz olarak ilerliyor, otogazda da zaten doyuma ulaşmış bir hazar bulunuyor.

Bunları ön görerek 10 yıl önce yüzümüzü yurt dışına çevirdik. İç piyasada sıkışıp kalmak istemedik ve fuarlara katılmaya başladık. Sonra yurt dışındaki makine ve sistemleri görünce biz de kendimizi geliştirip yeniledik. Her geçen gün üzerine koyarak, fuar sayılarını artırdık. Her yıl 10-15 fuara katılıyoruz. Tüm dünya ülkelerine gidiyoruz. Vietnam’a bile gidiyoruz. Malum, Vietnam, dünyada ciddi oranda LPG’nin kullanıldığı bir ülke. Bizim için önemli bir pazar. İşin özü LPG’nin ağırlıklı olarak kullanıldığı ülkeleri seçiyoruz.

“YERİMİZE SIĞAMIYORUZ”

Firmamızda 60 civarında çalışanımız bulunuyor. 7 bin metrekare alan içerisinde 3 bin metrekare kapalı alan 3 bin 500 metrekare açık alanımız var. Fakat bu alan bize yetmiyor. Daha geniş bir bölgeye geçmemiz gerekiyor. 20-25 bin metrekare bir alana ihtiyacımız var. Böyle bir arayış içerisindeyiz.

2018 yılında en büyük başarınız ne oldu?

Biz geçen yıla kadar 35 ülkeyle ihracat yapıyorduk. Bu yıl aldığımız tedbirler ve yatırımlarla bu sayı 50’ye çıktı. İrili ufaklı birçok ülkeye çalışıyoruz ve distribütörlükler vererek ticaretimizi sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Şu an 6 ülkede distribütörümüz var, bize çok büyük katkı sağlıyorlar. Dünyada tanınan bir firma olduğunuzda firmalar distribütör olmak istediklerini söyleyerek onlar bizi buluyor.

Yabancı dilinizi nasıl geliştirdiniz?

Bir ilkokul mezunu olarak yabancı dil bilme şansınız yok, ancak ihracat yapıyorsanız da mutlaka yabancı dil bilmek zorundasınız. Kurslarla ve pratik yaparak, kitap okuyarak İngilizce’yi öğrendim ve ilerlettim. Şu an işlerimi götürecek kadar İngilizce konuşuyorum.

Başarınızın sırrı nedir?

Bu yapıyla alakalı bir şey... Sürekli kendime yetememe… Yaptığım işin daha iyi olması karakterle ilgili diyebilirim. İçimdeki gerçek gücü ortaya çıkarmak için de çabaladım. Yeter ki kendimizi keşfedelim. Kendimi buldukça kendimi keşfetmeye başladım. Kitap okumak çok önemli… İşletmecilerin ve sanayicilerin en büyük eksikliği kendilerini geliştirememiş olmalarıdır. Kendinizi geliştirmenin en kolay yolu da kitap okumaktan geçir. Ahmet Şerif İzgören’in kitaplarını okuyorum iş hayatındaki tecrübelerin aktarıldığı kitaplar var, bunları okuyorum. Gelişimi yakalayabilmek için mutlaka sizin de aynı paralelde bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Başarılı olmanın yolu buradan geçiyor.

Ticarete atıldığınızda bu kadar başarılı olabileceğinizi tahmin ediyor muydunuz?

Açıkçası belli bir tecrübeden sonra daha iyi hedefler koyuyorsunuz. Bir işe başladığınızda insanlar şöyle düşünür; ‘Birkaç evim olsun, arabam olsun. Ben bunları başarayım yeter’ diyor. Bunları başardıktan sonra algınız da değişiyor. Daha iyisini yapmak istiyorsunuz. O zaman kendinizi keşfediyor ve hedeflerinizi büyütüyorsunuz.

Durulsan olarak zaten dünyada birçok ülkede bilinen bir marka haline geldik. Bizim hedefimiz dünyada en saygın şirket haline gelebilmek. Bizim hedeflerimizden biri bu. İlk 5 yıl içerisinde Türkiye’deki ilk 100’e girmek istiyoruz. Bunlar hayali hedefler değil. Pazarı ve yaptığınız işleri görüyorsunuz, kapasitenizi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu size güç veriyor.

Yaşanan global kriz sektörünüzü de etkiledi mi?

Tabi ki, neticede global bir krizdi bu. Türkiye’de olduğu gibi dünyanın diğer ülkelerinde de kriz oldu. Satışlarda bir düşme yaşandı, ama biz bu kriz döneminde şapkamızı önümüze koyup ne yapmalıyız diye düşünmedik. Biz krizi fırsata nasıl çeviririz dedik ve yatırım yaptık. Global krizlerde geçiş çabuk oluyor. Ülkemizdeki krizlerde etki biraz daha uzuyor. Dolayısıyla fırsata çevirerek daha güçlü çıktık ve yaklaşık 10 ülkeye daha ihracat yapmaya başladık.

Sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olduğunuzu görüyoruz. Son olarak engelli vatandaşlar için yapılan bir icatla isminiz anıldı. Bize bundan bahseder misiniz?

Körfez Ticaret Odası tarafından bize bir talep geldi. Bedensel engelleri nedeniyle baskülle tartılamayan engelli vatandaşlarımız için bir sistem geliştirerek, onların tartılabilmesini sağlayacak makine yaptık. Sağ olsun, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’ün ricasıyla böyle bir projeyi yapma fırsatı bulduk.

İş hayatı dışında ilgilendiğiniz bir hobiniz bulunuyor mu?

Aynı zamanda ben milli bir tenisçiyim. 44 yaşında tenise başladım ve 8 yılın sonunda milli takıma seçildim. 2017 yılında ülkemizi Amerika’da şampiyonada takım kaptanı olarak temsil ettim. Dolayısıyla halen milli tenisçi olarak spora devam ediyorum. Plaj yolunda Marten Tenis Kulübü’nde başladım, daha sonra İzmit Tenis Kulübü’nde spora devam ettim. Tenisin işimizde bir disiplin kattığını gördüm. İşinize de ciddi şeyler katıyor. İş hayatındaki başarıya tenisin de katkısı büyük. Haftada 2-3 kez tenis oynuyorum.

Genç iş adamlarına önerilerinizi ne olacak?

Açıkçası girişimcilerimize en önemli mesajım, yaptıkları işe inansınlar, kendilerine saygı duysunlar. Tecrübeli ve başarılı insanların söylediklerine kulak versinler. Yapacakları işe inansınlar ve hedeflerini büyük tutsunlar. Uzun vadeli düşünsünler. Ticaret uzun soluklu bir yol ve finiş çizgisi yok. İnsan önce kendi yaptığı işe saygı duyacak.