DP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki: Emanet oyları geri alacağız

Demokrat Parti’nin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki, gazetemize verdiği röportajında çok özel açıklamalarda bulundu. Kocaeli’nin sanayi kenti olduğunu, ancak bacalı sanayiye doyduğunu dile getiren başkan adayı Baki, şehrimizin kültür, sanat ve turizm alanında da zirveye çıkacak bir şehir haline getirmek istediğini dile getirdi.

“SARAY KURACAĞIM”

Fuar alanına aslına uygun olarak bir Nikomedia Sarayı kuracaklarını belirten Kocaeli’nin tarihi özelliklerinden faydalanacaklarını ifade etti. Kocaeli’yi aynı zamanda büyük bir spor kenti haline getireceklerini kaydeden DP’li Nail Baki, her mahalleye spor tesisleri kuracaklarını, okullarla anlaşma yaparak öğleden sonrasında hiçbir çocuğun ders işlemesini istemediğini ve yeteneklerine göre faaliyetlerde bulunmalarını planladıklarını kaydetti.

“ERDOĞAN ARAYACAKTIR”

Baki’nin en özel projesi ise SEKA Kağıt Müzesi’ni yeniden üreten bir fabrika haline getirmek… Aynı zamanda tarım ve hayvancılık projelerini hayata geçirerek halkın 20-25 liraya et yemesini sağlayacaklarını dile getiriyor. Seçimler için iddiasını da ortaya koyan Baki, “En büyük hedefimiz AKP’ye giden emanet oyları geri almak. Seçimden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan beni arayıp tebrik edecek” dedi.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1971 İzmit doğumluyum. ODTÜ’de İngilizce hazırlık bölümü sonrasında, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Ankara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Ekonomisi üzerine yüksek lisans programını tamamladım. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu’ndan mezun oldum.

1997 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde dış ilişkilerden sorumlu olarak o zamanki başkan Sefa Sirmen’in yanında göreve başladım. APK müdürlüğü, daire başkanlığı ve başkan danışmanlığı görevlerini gerçekleştirdim. Daha sonrasında Kocaeli Üniversitesi'nde akademik personel olarak çalıştıktan sonra, 2008 yılında kendi şirketim olan Name Proje'yi kurarak yenilikçi iş fikirleri ve yatırımlar ile girişimciler arasında yer aldım.

Ülkemizdeki büyükşehir belediyelerine proje danışmanlığı yaptım. Bunların yanı sıra 2004-2012 yılları arasında Avrupa Proje Geliştirme ve Uygulama Derneği Başkanlığı, 2010 yılında Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Başkanlığı, AIESEC Danışma Kurulu üyeliği görevlerini gerçekleştirdim. İngilizce, Almanca ve Rusça biliyorum. Bunların haricinde tarihle yakından ilgileniyorum. Tarih üzerine araştırmalar yapmaktan hoşlanıyorum.

Demokrat Parti ile siyasete atıldınız. Bu partideDemokrat Parti'de olmanızın sebebi nedir?

Rahmetli Turgut Özal cumhurbaşkanı iken kara hareketinde görev almıştım. O dönemlerde Ankara'da üniversite öğrencisiydim. Orada bürokrat olarak aldığım görevler sebebiyle siyasete atılmak istedim. Daha sonrasında da Demokrat Parti'den siyasete atıldım. Menderes'ten, Demirel'den, Özal'dan bu ülkenin her noktasında emeği olan siyasetçilerden etkilendim.

“AKP'DEN EMANET OYLARIMIZI ALACAĞIZ”

Seçimlerde öncelikli hedefimiz özellikle AKP'de emanet olan oylarımızı geri almak. Bizim bütün seçmenimiz orada. AKP'nin tüm seçmenleri en az bir kere bizlere oy vermiştir. Biz merkez sağın gerçek sahibiyiz. Onun dışında da duruşumuz sayesinde bütün partilerden oy alacağıma eminim. Merkez sağın gerçek sahibi olarak kazanacağımıza inanıyoruz. Herkesi baba ocağına davet ediyorum. İnsanlar kalıplaşmadan, partiler arası çatışmalardan ve kutuplaşmadan bıktı. Herkesi kucaklayıcı bir politikaya ihtiyaç var ve o biziz.

Kocaeli’yi yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Peki, bu şehirde gördüğünüz eksikler neler?

15 yıl Kocaeli’de kayıp. Ben hayatım boyunca projeler yaptım. 15 yıldır da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni yakından takip ediyorum. Biz milli gelire katkı veren dördüncü il olarak listedeyiz. Vergi tahsilatında ise birinci sıradayız. 71 ili topladığınız zaman ancak Kocaeli kadar vergi verebiliyorlar. Milli gelire 120 milyar katkıda bulunulmuş. Fakat bu kent, milli gelire verdiği katkının karşılığını alamıyor. Biz bu kentin hakkını almalıyız. Benim için birinci sorun bu.

Kandıra’da, Başiskele’de doğru düzgün bir hastane yok. Bu kentin insanları hizmete muhtaç. AKP'nin şöyle bir hatası var; merkeze üretilen projeleri her yerde uyguluyor, ihtiyacı gözetmeksizin her yere park, stat, köprü yapılıyor. Yerellik ne demek, ulusal yönetilmemesi ve o bölgedeki sorunların tespit edilerek çözülmesi demektir. Genel merkez insanların gözüne sokmak için borç harçla proje üretip iktidar oluyor.

Biz bu kente kurumlar vergi dairesi kurdurmak için çok uğraştık. Bu ne demek, şehrimizde 2 bin 500 tane sanayi kuruluşu var, fakat genel müdürlükleri başka yerlerde olan bu kuruluşlar vergilerini havasını suyunu kirlettikleri şehre ödemiyor. Bu sanayiciler burayı kirletip buradan ekmek kazanıyor. Kurumlar vergi dairesinin kurulmasını bu yüzden istedik. Genel müdürlüklerini buraya taşımalarını istedik. Bu sayede takip edilip vergi geliri elde edilebilirdi, fakat peşine düşmediler.

“ERDOĞAN TEBRİK EDECEK”

Biz düşük bir bütçeyle yola çıktık. Halkımızın, basınımızın olduğu ortamda gelsin bütün adaylar hep birlikte projelerimizi konuşalım, sonrasında halk bizi kendi iradesiyle seçsin. Batılı demokrasilerde bundan çekinmiyorlar. Fakat bu konuyu defalarca söylememe rağmen karşı taraftan seç çıkmıyor. Demek ki korkuyorlar. Kimse kendi fikirlerini söylemiyor, herkes sırtını bir ittifaka dayamış. Onlar benim toplantılarıma gelmeyecek, ama ben onları sıkı takip edeceğim. AKP'li adayların kazanacağını ve çok güçlü olduklarını düşünmüyorum.

Ben güçlü bir belediye başkanı olacağım. Neden mi, çünkü genel başkan rüzgarıyla seçilen bir isim olmayacağım. AKP, seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sayesinde kazanıyor. Ben seçimi kazandığımda Erdoğan beni arayıp tebrik edecek, “Helal olsun. Benim rüzgarıma rağmen seçimi kazandın” diyeceğine eminim. Benim amir-memur ilişkim yok. Halk seçecek beni. Kolumun altına dosyamı alır ve bu şehrin hakkını sarayda ararım.

Karaosmanoğlu, sizce bu şehrin sorunlarıyla yeterince ilgilenemedi mi?

Hayır, ilgilenemedi. İbrahim bey hiçbir gün bu kentin sorunları için Cumhurbaşkanı'ndan randevu alıp gitmedi. Gittiyse kaç defa gitti, biz hiç tanık olmadık. AKP'nin yeni adayı da aynısını yapacak, amir-memur ilişkisine sadık kalacaktır. Bundan ötürü yerel bir yönetim de yapılamayacak. O da bu kentin hakkını savunmayacak, AKP'nin belirlediği projeleri yapmaktan uzağa çıkamayacak.

Kentimizin çevre sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu kent, sanayi şehri olmasının ve yapılan yanlış hamlelerin sonucunda gri bir tabaka haline gelmiş. Bu kent bacalı sanayiye doydu. Biz artık buna müsaade etmeyeceğiz. Bacasız sanayi, lojistik, depolama alanları ve kongre merkezleri kurmak istiyoruz. İstanbul'un dibindeyiz ve bu potansiyelden faydalanmak istiyoruz. Umuttepe'ye bir atık yakma tesisi planladılar. Sonuna kadar karşıyım buna. Maliyet ve çevre açısından zararlı olacak bu projeye müsaade etmeyeceğiz. O alan bu şehrin nefes alacağı tek nokta. Ormanların olduğu bu bölgeye tesis yapılırsa şehir yaşanamaz hale gelir. Atık yakmak yerine evde ayrıştırılması için bilinç oluşturacağız. Evlerinde geri dönüşüm ürünlerini toplayan insanlara miktarları karşılığında ekmek fişi vereceğiz. Böylece insana yönelik sosyal bir belediye olacağız.

“İSTİHDAM BÜROSU KURACAĞIM”

Bu kentin çocuklarının istihdamına yaptığımız projelerde katkıda bulunacağız. Onlara söz veriyorum, belediyenin önüne istihdam bürosu açacağım. Ben bu kentin çocuğuyum. Bu kente inanıyorum. Benim kapım herkese açık. İstihdam önceliğim olacak. Buradaki gençler hepimizin evladı. Onları asla işsiz bırakmayacağım. Bir tane gencimizin işsiz kalmasına, şehrimizin kaybetmesine asla izin vermeyeceğim.

Kocaeli, adını sadece sanayi ile duyurabiliyor. Oysa turizm ve kültür açısından da kıymetli bir şehir burası. Bu konular için hali hazırda projeleriniz var mı?

Kocaeli’yi; kültür, sanat ve turizm kenti yapmak hedefim... İnsanlar sanayiden bıktı. Karayolları bu şehrin kabusu... İnsanlar sahile geçmek için keçi gibi köprüleri aşmaya çalışıyor. Sahille insanların arası bıçak gibi kesildi. Buralara güzel asfaltlar dökerek buranın sorunu çözülmüyor. Böyle bir ulaşım anlayışı dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizim önceliğimiz yayalar, motorlu araçlar değil. Biz bu karayolu şehir içi ulaşıma dönüştürüp karayolu özelliğini kaldıracağız. Yaşlılarımız, engellilerimiz ve çocuklarımızın rahatça sahile ulaşabileceği bir tasarım yapacağız.

Nikomedia’nın aslına uygun bir Nikomedia Sarayı yapacağız. Bunun içinde müzelerin, kafelerin bulunacağı ve o dönemin mimari güzelliklerinin olacağı bir proje. Fuar içine planladığımız bu proje beni heyecanlandırıyor. Fuar yıllardır sıradanlığın dışına çıkamadı. Bu alanı amacına uygun, gençlere hitap eden bir yer haline getirerek canlandıracağız.

Çok derin tarihi olan bir kentte yaşıyoruz. Nereyi kazsak tarih fışkırıyor. Doğal ve tarihi güzelliklerimizi gün yüzüne çıkaracak, turist çekecek projeler yapacağız. Turizm geliri herkesin yararınadır. Kültür sanatın bitirilmesini engelleyeceğiz ve sanatı sokaklara getireceğiz. Herkes her yerde politika konuşmaya başladı. Nefes alacak, konuşacak başka alanlar yaratmak için sanatı şehrimizde yaşatacağız. Festivallerle bu şehri ayağa kaldıracağız. Üniversite öğrencilerinin vakit geçireceği cazibe merkezleri yapacağız.

Sizin belediyecilik anlayışınızda sporun yeri nedir? Başkan olursanız neler yapmak istiyorsunuz?

Çocuklar ekmek davasına spor hayatlarını bırakıp geçim derdine düşüyor. Kocaeli’den gençlerimizi olimpiyatlara hazırlayacağız. Ben çocuklarımı kilometrelerce uzaktaki yerlere taşıyorum, sırf spor yapabilsinler diye. Çocuklarımızın spor yapması böylesine zor olmamalı. Bu yüzden her mahalleye spor tesisi yapacağız. Okullarla anlaşma yaparak öğleden sonrasında hiçbir çocuğun ders işlemesini istemiyorum. Yeteneklerine göre faaliyetlerde bulunmalarını planlıyorum. PISA değerlendirmelerinde görüyoruz ki çocuklarımızı sabahtan akşama kadar okula kapatmamızın hiçbir faydası olmamış. Milli eğitim bizim işimiz değil, ama buna da el atacağız.

“SEKA’DA KAĞIT ÜRETİLECEK”

SEKA Kağıt Müzesi’ni eski üreten haline getirecek ve bu ülkede üretilmeyen selülozu üreterek hem istihdam sağlayacağız hem de kağıt üreteceğiz. Bu kentin yatırımcılarından da yardım alarak üretim sağlayacağız.

Dışarıdan inek getiriyoruz. Bize üniversitede hocalarımız, yabancı ülkelerin Türkiye için, “Siz bir şeyler üretmeyin, tarım yapın” dediğini anlatırdı. Biz de hayıflanırdık. Şimdi tarım dahi yapamıyor, dışarıdan getiriyoruz. Bir diğer projemiz ise üretim çiftlikleri ile kooperatifleri kuracağız ve dünyaya örnek olacağız. Bu kentte et yenilmiyor, fındık fıstık tüketemiyor çocuklarımız. Bu proje sayesinde halkımız 20 ila 25 lira arasında et yiyebilecek. Bu şehri marka kent yapacağız.