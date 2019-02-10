Şevval Oruç: İzmit'e gönülden bağlıyız

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti’den İzmit Belediye Meclis Üyesi aday adayı Şevval Oruç, bundan sonra İzmit’e meclis üyesi olarak hizmet etmek istediğini söyledi. İzmit’e gönülden bağlı olduğunu söyleyen Oruç, merak ettiğiniz sorularınızı sizler için yanıtladı.

Neden İzmit Belediyesi Meclis Üyeliğine Ak Parti’den aday adayı oldunuz?

İzmitimiz 102 mahallesi, 68 köy statüsünde mahallesi, 400 binden fazla nüfusu ile modern bir kenttir. Dünden bugüne hep İzmit’te yaşadım ve ekmeğimizi burada kazanıyoruz. Şehrimizin çocuk yaşımda gözlerimizin önünde 17 Ağustos Depremi’nde yıkılışını ardından devletimizin desteği ve insanlarımızın azmiyle yeniden ayağa kalkışına şahit oldum. Tüm hemşerilerimiz gibi, depremde burada bahsetmek istemediğim acı kayıplar, türlü zorluklar yaşadık. İzmitimizin sorunlarına ve ihtiyaçlarına vakıf olduğumu düşünüyorum. Çevremin telkini ve bazı partililerimizin de teşvikiyle, belediye meclis üyeliğini de siyasi bir makam olmaktan ziyade, şehrim için çalışma imkanı olarak gördüğümden, Ak Parti İzmit belediye meclis üyesi aday adayı olarak bu göreve talip oldum. Bu kararım, ilçemizde geniş bir kesim ve partimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Edineceğim tecrübeler doğrultusunda on yıl kadar veya önümüzde ki yerel seçimlerde İzmit belediye başkanlığına adaylığımı koymayı düşünüyorum genç ve alanımda bilgi ve birikim doluyum İzmit halkına hizmet etmekten ancak ve ancak onur ve gurur duyarım Allah’tan hakkımda ve şehrim için hayırlısı olması halinde adaylığı nasip etmesini diliyorum…

-Sizce şehir nedir?

İnsan şehrin, şehir de insanın aynasıdır. İnsan yaşam alanı olan şehri inşa ederken, aslında kendini inşa eder. Gönülde her ne var ise, şehir olarak yansır gözümüze. Hiç kuşkusuz, insan merkezli şehirler inşa etmek, sabır ve uzun soluklu bir çalışma ve gayret gerektirir. Bunu da ancak liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan ın dediği gibi gönülleri fethedenler başarabilir.

Ecdadımız, tarih boyunca medeniyetimizin bir yansıması olarak, içinde yaşayanlara huzur veren, çevrelerine güzellik saçan, silüetleri ile bile hayranlık uyandıran, ruhu olan şehirler inşa etmiştir.

HUZUR VEREN SOKAKLAR

Tabiatla ve insanla uyum içindeki evlerde, insan ruhuna huzur veren sokaklarda büyüyen çocuklar, medeniyet mirasımızı sırtlamışlar, kadim bir tarihten aldıkları ilhamla aydınlık bir istikbalin hayalini kurmuşlardır. Bunun yanında; bugün hızla artan nüfustan kaynaklanan imar sorunları, sanayileşmenin getirdiği hızlı yaşam tarzı nedeniyle; trafik, park yeri ve benzeri sorunlar ön plana çıkmıştır. Yeteri kadar yeşil ve sosyal alan bırakılması koşuluyla imar planları da ele alınabilir. Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi şehrimize büyük katma değer sağlayacaktır. Her halükarda, Marmara Denizi’nde olması muhtemel deprem nedeniyle, içinden fay hattı geçen şehrimizde güvenli binalar inşa etmek olmazsa olmazımızdır. Sokaklarımız da, hemşehrilerimizin gönülleri gibi, temiz ve aydınlık olmalıdır.

-Bu anlayış çerçevesinde İzmit i değerlendirir misiniz?

İzmit Belediyesi’nin, İzmit Tarih Koridoru içinde yer alan Saatci Ali efendi konağı Akçakoca Osmanlı meydanı, Kapanca sokak İzmitin üst bölgelerindeki bu günkü adı ile bağçeşme olan evleri’nin yeni kuşaklara, somut olarak geleneksel mimarimizi görme ve yaşama imkanı sunduğunu, kadim şehir anlayışımızla günümüz arasında köprü kurduğunu belirtmek, bu vesileyle de emeği geçenlere teşekkür etmek isterim. İzmit Belediyesi tarafından çeşitli kurum ve STK’larla işbirliğiyle; her yıl yapılan ulusal ve uluslararası sempozyum, yarışma düzenlenmesi sosyal belediyecilik ve şehrimizin kültürel anlamda tanıtımına katkısı yönünden çok önemlidir. Bu etkinliklere ve çok sayıda esere vesile olan Kocaeli Üniversitesi, İzmit Kent Konseyi işbirliğiyle yürütülen projelere destek sağlanmaya devam edilmelidir.

EMEKÇİ BİR ŞEHİRDİR

Bir insan ömrü kadar sürede gelişen ve büyüyen İzmit, son on yılda da hızla toparlanarak yarım milyona yaklaşan bir nüfusa ulaşmıştır. Nüfusun hızlı bir şekilde artışında İzmitteki sanayi turizim ve eğitim kurumlarının etkisi de göz ardı edilemez, İzmit esas itibariyle üreten emekçi bir şehridir. Bugün itibariyle İzmit, ürettiği katma değerle orantılı olarak fiziki koşullarının daha da iyileşmesini hak ettiği gibi, sosyal, sanatsal, kültürel ve spor etkinlikleri anlamında da daha fazlasını hak etmektedir. İzmit te bu gün bir Gölkay park vardır. İzmit’te bu gün bir agua park vardır İzmit halkı adına bu vesile ile Başta İzmit belediye başkanımız Sayın Dr. Nevzat Doğan beyefendiye ve emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim ve bu tür tesislerin sayılarının daha da artması gerekmektedir çünkü İzmit halkı hak etmektedir.

ÖNCE İZMİT ESNAFI

İzmit, yakınlığı nedeniyle, ticari anlamda İstanbul’dan etkilenmektedir. Örneğin; her hangi bir işi için İstanbul a giden bir kişi veya bir aile, alışverişini de İstanbul’dan yapmaktadır. İzmit’te de, önceliği kendi esnafımıza tanımak koşuluyla AVM yapılmasının, İzmit’te kazanılanın İzmit’te harcanmasını sağlayacağını düşünüyorum. Sanayi sitesi sahasında ya da uygun başka bir yerde AVM’ ler yapılabilir dediğim gibi önceliğin İzmit esnafında olması şartı ile. Şu an hali hazırda bulunan bir çok AVM İzmit’in yerli esnafına zarar vermektedir altını çizerek söylüyorum AVM’ leri işletenler İzmit esnafları olmalıdır.

-Bahsettiğiniz sahalarda ne gibi düzenlemeler öngörüyorsunuz?

Günümüzün güçlü demokratik yerel yönetim anlayışının en önemli göstergelerinden birkaçı olan; danışma, şeffaflık ve katılımcılığı slogan olmaktan çıkarıp hayata geçirmeyi, planladığımız projeler hakkında hemşehrilerimizin öneri ve görüşlerini almayı, gönüllerine girmeyi ve şehri birlikte yönetmeyi hedefliyorum. Demokratik katılımla, insanlar şehrin bir parçası olduğunu hisseder, şehri sahiplenirler ve hemşehrilik bilinci artar. Bu bağlamda; az önce bahsettiğim değerlerle ilgili projelerde, STK’ların, diğer partilerin görüşünü alacak, konunun uzmanları ve Belediye Meclisi ile istişare etmenin yanında, hemşehrilerimizin öneri ve görüşleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Gerektiğinde, Belsa plazanın önüne sandık koyacağımız gibi, sosyal medyada da anketlerle hemşehrilerimizin katılım ve katkısını talep edecek ve görüşlerini alacağız.

HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİ

Yasal düzenlemeler, ilçedeki bazı hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından yapılmasını öngörmektedir. Bakanlıkların ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçemizde yapacağı eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, iletişim ve benzeri yatırım ve hizmetlerin önünü açacak, süratlendirecek, yeni ve alternatif projeler hazırlayıp sunacağız. İzmit’in gelişimi için tüm kurumlarla, her türlü işbirliğine açık olacağız. Misyonumuz; şehrimizde yaşam kalitesini arttırmak ve hemşehrilerimizin geleceğe umutla bakmalarını sağlamaktır.

-Aday adaylığı açıklamanızda bazı prensiplerden bahsetmiştiniz.

Evet doğru. Adalet, kalkınma liyakat ve istişare olmazsa olmazımızdır. Yönetimde; tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, her türlü israftan ve gereksiz harcamalardan kaçınmak, erişilebilirlik, kalite, yeniliğe ve gelişime açıklık, etik değerlere bağlılık, cinsiyet eşitliğine duyarlılık, insana ve hukuka saygı, katılımcılık, doğaya ve çevreye duyarlılık gibi ilkeler temel düsturumuz olacaktır. Belediyede bu ilkelere uyum sağlayamayanlar ile yolumuz ayrılacak, yeni ve liyakatli isimlerle yolumuza devam edeceğiz. Hukuk devletinin gereği olarak, siyasi görüş ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm hemşehrilerimize eşit mesafede duracak, gerek hizmet sunumunda, gerekse personel ve diğer kurum, kuruluşlar ile ilişkilerde bu prensiplere özenle uyacağız. Başarı ekip çalışması ile mümkündür. Belediye başkanımdan çok sayıda farklı enstrümanın bulunduğu bir orkestrayı, uyumlu ve ahenkli yöneten orkestra şefi gibi davranmasını isteyeceğim. Liyakatli ve işini vatandaşa hizmet aşkıyla yerine getiren bir ekibin uyumlu çalışması başarıyı getirecek ve hemşehrilerimizin memnuniyetini sağlayacaktır.

- Beldeler hakkındaki düşüncelerinizden bahseder misiniz?

İzmit Belediyesi, daha önce belde belediyesi olan Kuruçeşme, Akmeşe, Alikahya nın yanında, eskiden köy statüsünde olan mahallelere de hizmet götürmektedir. Belde ve mahallelerin her birinin özgün nitelikleri bulunmaktadır. Her belde ve mahalle ayrı ayrı ele alınmalı, ihtiyaç ve sorunları giderecek projeler üretilmelidir. İzmit tarih koridoru projesi ile Gölkayı ile hayalleriniz görevimiz Yeni İzmit Yeni Türkiye solaganları ile marka haline gelmiştir

-Çevre hakkında görüş ve projeleriniz nelerdir?

Biraz önce şehir anlayışım sırasında bahsetmiştim. Şehir doğa ile uyumlu olmalı, tabiatı ve doğal hayatı korumalıdır. İnsanlarımızı doğa ile buluşturan belediyecilik anlayışımız yeşil alanları korumak, arttırmak ve insanlarımızı doğa ile buluşturmak, sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır. İzmit in Kuzeyinde ve doğusunda Tabiat parkları yapımına uygun alanları vardır bunların bir an önce hayata geçirilip dört mevsim İzmitlilerimizin hemşerilerimizin hizmetine sunulmalıdır.

İzmit Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Bal Günleri festivalinin bu yıl 3. Düzenlendi konu üzerinde İzmit Belediyemiz zaten adım atmış vaziyettedir. İzmitimizin Kuzeyinde ve Kuzey doğusunda bulunan Ormanlarımızda doğal olarak yetiştirilebilecek kestane meyvesinden endüstriyel anlamda yararlanmak, kooperatifler eliyle arıcılık ve balcılık yaygınlaştırılmalıdır. Böylece İzmitimizin gıda anlamında da bir markası olacaktır. Şahsen kulağa hoş geliyor İzmit doğal kestane balı…. İzmit Kestane Şekeri ve İzmit Kestane Balını marka haline getirmek, sadece İzmit’te değil pişmaniyemiz bir markadır, Kandıra yoğurdumuz bir markadır, Karamürsel sepetimiz bir markadır bu bağlamda tarımsal kalkınma için, araştırma, etüt, proje ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek istiyorum. Alınan tedbirler sonucunda temizlenen ve balık çeşidi artan İzmit Körfezi’nde oluşturulacak yapay resif alanları, balık miktarının artmasına ve ilçemizde amatör balıkçılığın da gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu arada geri dönüşümün ülkemiz ekonomisi için çok önemli olduğunu, İzmit Belediyesi’nin geri dönüşümle ilgili çalışmalarına da ivme kazandıracağımızı belirtmek isterim.

-Trafik sorunu hakkındaki düşünceleriniz ve çözüm önerileriniz nelerdir?

1999 marmara depreminden sonra inşaa edilen kalıcı konutlarla başlayan gelişmenin sonucunda, ilçemizin özellikle kuzeye, doğuya ve batıya genişlemesi ile İlçemizin nüfus yoğunluğu karayolunun kuzeyinde toplanmıştır. İzmiteki ’teki devlet dairelerinin, banka şubelerinin yer aldığı ve ticaretin yoğun olduğu sokakların birleştiği şehir merkezinde ve Yenişehir Yeşilova bölgelerinde artık araçla gidilememektedir.

Battı çıktı yapılması sonucunda trafik ışıkların kaldırılması, şehir içi karayolu trafiğini hızlandıracağı gibi, Yenişehir Yeşilova Santral ve Bağçeşme ye direkt geçiş de mümkün hale getirecek, İstanbul ve Ankara yönlerden gelen ya da bu yönlere giden araçlar da beklemeden giriş, çıkış yapabileceklerdir. Şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Parkı ve Anıtpark gibi yerler yeniden düzenlenerek yer altı katlı otoparkları ile park sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşacaktır tabi bunlar önemli maliyetleri olan projeler olup özel sektör e yap işlet devret mantığı ile de yapılabilir önemli olan İzmit halkının sorunlarına geçici değil kalıcı çözümler bulabilmemizdir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üzerinde çalıştığı İzmit – Gebze arasında hafif raylı sistem projesinin de şehrimize faydalı olacağı kanısındayım.

-İlçemizdeki diğer sorunlar, bunlar hakkındaki çözüm önerileriniz nelerdir?

Sokak köpekleri ve sahipsiz hayvanlarımız sık sık gündeme gelen bir sorun. Aynı zamanda sokak hayvanlarının bize Allah’ın emaneti olduğunun da bilincinde olarak, yasal çerçevede ve kamuoyunun da desteği ile bu sorunu çözeceğiz.

Bağçeşme’nin muhteşem manzarasında İzmit’in sembolü olabilecek Cumhuriyet parkından teleferik ile çıkılacak bir seyir terası yapılabilir yap işlet devret yöntemi uygulanıp belediyemizede hiçbir maddi külfeti olmaz bu proje İzmit esnafımızın ticari hayatınada katkı sağlıyacağı gibi İzmit imize gelen turistlerinde İzmit hatırası olabilecek fotoğraflar çekmesine vesile olabilir.

Ben özellikle mesleğim gereğide kültür sanat ile fazlaca haşır neşir olan birisiyim. İzmit'te çok büyük bir performans sanatları sahnesi olması gerekiyor. Belki biraz daha sahil kısmına doğru olabilir. Çok büyük sanatçılar Kocaeli'ye gelsin ve insanlar onları izlesin istiyorum. Bu alanda çalışma yapmak istiyorum. Bizim İstanbul'dan eksiğimiz mi var? İzmit bir kültür sanat şehri olacak potansileye sahiptir.

Yine Umuttepede’de öğrencilerimiz için gözlem evi / uzay evi - planetaryum yapılabilir. Sosyal yardımlarda, hayırsever ile ihtiyaç sahiplerini tek bir çatı altında toplamayı, yemek fişi, alışveriş kartı uygulaması ile, ihtiyaç sahiplerine hareket özgürlüğü sağlamayı ve ilçemiz esnafına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yine; İzmit’in mevcut hali ve geçmişte çekilen kişi ve yer fotoğraflarından oluşan dijital bir arşivinin oluşturulmasına da önem veriyorum. Projelerin ihtiyaçların önceliğine göre sıralanması ve bütçe elverdiği ölçüde gerçekleştirilebileceklerinin bilincindeyim. Yapacağımız çalışmaları, periyodik olarak e-dergi ve sosyal medyadan duyurmayı hedefliyorum.

-Engelliler hakkındaki projeleriniz nelerdir?

Oransal olarak en yüksek engelli vatandaşımızın bulunduğu ilçelerden biriyiz. Engelliler konusunda İzmit Belediyesi takdire şayan çalışmalar gerçekleştirmiştir. Mevcut projelere yenilerini ilave ederek, yürüyüş yolları, bina girişleri ve her alandaki engelleri kaldıracak, örneğin çarşı içinde akülü araçlar için şarj cihazları koyacak, engellilerimizin tüm tesislerimizden faydalanmasını, kendi istekleri doğrultusunda sosyal aktiviteler gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Bu konuda İzmit Belediyesinin down cafesi taktire şayan bir projedir. İlçemizde İzmit Belediye Spor Basketbol sporunda tarih yazmakta olup yine bünyesinde futbol, yüzme, okçuluk, karate ve diğer spor branşlarında paralimpik sporcular yetişmesi için de uygun koşulları oluşturacağız.

-Kadınlarla ilgili projeleriniz nelerdir?

Cinsiyet eşitliğine duyarlı olacağımızı söylemiştim. Ancak; kadınlarımızın ekonomik hayatta yaşadıkları zorlukları, şiddete ve haksız uygulamalara maruz kalmalarını dikkate alarak, kendilerine pozitif ayrımcılık uygulayacağız. Kadınlarımızın hayatın her alanında hiç bir kısıtlama ve engelleme ile karşılaşmadan yer almaları öncelikli hedefimizdir. Tabi burada en önemli olan Aile birliğinin korunması temelini sağlam tutmak için İzmitimizde özel çalışmalar yapacağız. Yine İzmit belediyemizin evlilik okulu projesi bu bağlamda çok önemlidir proje devam ettirilip geliştirilmelidir. Okuduğum bir psikoloji kitabında yapılan araştırmalarda boşanmanın asıl nedeninin erkeğin öfkesinin önüne geçememesi ve ona cevap veren kadın olduğu görülmüştür. Bu nedenle aile birliğinin korunması gelecek nesillerimiz için çok önemlidir. Kadınlarımızın kendi ürettikleri ürünleri bizzat satabilmelerine imkan sağlamayı hedefliyoruz. İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi işbirliğiyle, İzmit in tanıtan hatıra objelerinin imal ve satışı projesi de bu kapsamda değerlendirilebilir.

SEN, BEN YOK, İZMİT VAR

Uzun bir sohbet olsa da, değinmediğimiz ve değinsek de detaylandıramadığımız projeler oldu. Her şeyden önce her yaptığımız ziyarette vatandaşlarımıza Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve İzmit Belediye Başkan adayımız Cumhur ittifakının adayı AK partili Sayın Sibel Gönül hanımefendinin selamlarını götürüyoruz ve diyoruz ki, “Kim bir gönüle, gönlüyle dokunursa, vallahi izi kalır…!” Başarı bir ekip işi olduğundan, Sen, ben yok, İzmit var. İzmit’e gönülden bağlıyız. Bilvesile partimizin birbirinden değerli tüm aday adaylarına da izninizle başarılar dilemek istiyorum.

-Gençlerle ilgili projeleriniz nelerdir?

Gençlerimizin, kötü alışkanlıklar edinmelerini önlemek en önemli önceliğimizdir. Gençlerin zaman geçirebilmeleri için çeşitli bölgelere, sosyal etkinlik alanları ve spor tesisleri yapılıp var olanlarının sayılarının artırılması çalışmaları yapacağız. Mahallelerde yeni futbol, basketbol sahaları yapılması da, daha çok sayıda gencimize spor yapma imkanı sağlayacaktır. Güreş ve diğer amatör spor branşları da, dün olduğu gibi bundan sonra da desteklenmeye devam edilmelidir. Kocaelispor ve İzmit Belediyespor şehrimizin en önemli markalarındandır ve hemşehrilik bilincinin gelişmesi açısında da büyük önem taşımaktadır. Amatör futbol kulüplerimiz desteklenerek, İzmit Belediyespor’la entegrasyonu sağlanmalı ve profesyonel takım oyuncularının ilçemizin gençlerinden oluşması teşvik edilmelidir. Özel sektör ile işbirliği yapılarak ilçemizde özel üniversitelerin açılması en büyük hayallerimdendir.

MUHACIR BİR AİLENİN KIZIYIM

Ailem İzmit Yeniköylüdür, 1923 Mubadele muhacır ı bir ailenin kızıyım,Yeniköy, Akmeşe, Gündoğdu, Karatepe, Doğantepe Hacıhızır ve Veliahmet mahallelerinde yoğun bir şekilde yaşayan akrabalarım vardır kendim Cedit mahallesi doğumluyum çocukluğum ve gençliğim Çukurbağ mahallesinde geçti 8 yıldır Topçular mahallesinde ikamet ediyorum yine İnönü caddesi, 42 evler ve İzmit sanayide iş yerlerimiz mevcut buralarda çok kıymetli komşularımız ve dostlarımız vardır Ticari faaliyetlerimizden dolayı Kocaeli ticaret odasının aktif bir üyesiyim yine bir çok dernek ve vakfa üyeliğim mevcut Yahyakaptan, Yuvam, Kuruçeşme ve Karabaş mahallerlerinde yaşayan bir çok okul ve ticari faaliytlerimizden dolayı eş dost ve arkadaşlarımız mevcuttur kısacası bu şehirde karşılığı olan güçlü bir aday adayı olduğuma inanıyorum.

ESNAF OLUNCA TABİ SOKAĞIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ

İzmitimizde bizim en büyük avantajımız İzmit’te yıllarca esnaflık yapmış olmaktır. Yetmiş yıldır esnafız, Ailemin İzmit’te yetmiş yıllık hiçbir lekesi olmayan geçmişe sahip olan esnaflığı vardır esnaf kızıyım… Yapmış olduğumuz esnaflıkta sektör olarak sektöre ve şehre yön veren bir firmaya sahibiz. Esnaf olunca tabi sokağın ne istediğini biliyoruz. Esnaf dostlarımız arkadaşlarımız var. Biz her siyasi partiden oy alacağımıza cani gönülden inanıyoruz. Bunun nedeni biz bu insanlarla hayatın belirli evrelerinde toplumun her kademesinde beraberiz. Yerel seçimlere de sizde takdir edersiniz ki kişi odaklı oy verilir."

Şevval Oruç KİMDİR?

1995 yılında İzmit’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ulugazi İlkokulu, İzmit Ortaokulu ve Sabancı Lisesi’nde tamamladı, yüksek öğrenimine ise Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencisi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi olarak devam etmektedir. İş yaşamına Baskicenter Dijital Baskı Sistemleri firmasında yönetim kurulu üyesi olarak devam etmekte olup, 2014 – 2017 yılları arasında baskicenter bünyesindeki çeşitli departmanlarda yönetici olarak çalıştı. 2017 Mart ayı itibarıyla pazarlama, stratejik planlama & kurumsal gelişim, ve sosyal sorumluluk projelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi görevini devam ettirmektedir. 2016 yılında şah dijital baskı reklam ve medya hizmetleri firmasını kurdu. Eğitim ve ticari faaliyetleri alanında bir çok kurs seminer ve fuarlara katılarak çeşitli sertifika ve diploma sahip oldu.