Prof. Dr. Savaş Ceylan: "Tıp fakültelerinde eğitim standartları aynı olmalıdır"

Mustafa KÜPÇÜ
Gazetemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen DORUKTAKİLER 2023’te “Yılın Bilim İnsanı” seçilen Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Savaş Ceylan, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu. Ceylan, “Bilim, ‘merak’ duygusundan kaynaklanır. Keşfetme ve bilim arzusu taşıyan insanın bilime yönelme şansı yüksektir” dedi.
“Yılın Bilim İnsanı” seçilen Prof. Dr. Savaş Ceylan’la, Kocaeli Üniversitesi’ndeki odasında söyleşiyoruz;
Sizi bilim insanı olmaya yönlendiren temel etken nedir?
Bilecik-Bozüyük doğumluyum. Babam, Köy Enstitüsü Mezunu bir ilkokul öğretmeniydi. İki önemli kavramı ondan öğrendim; “Devleti korumak, halkımı sevmek.” Beni, bilim insanı olmaya yönlendiren babam ve annem olmuştur.
Neden Tıp alanını seçtiniz?
Annemin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tıp insanlarıyla tanıştım. İnsanlara şifa vermek çok değerli bir insanlık hizmetiydi. İkinci önemli etken, Hacettepe Tıp Fakültesi’nde tanıdığım Prof. Dr. Tunçalp Özgen hocam oldu.
Hipofiz Araştırma Merkezi’ni kurmuşsunuz. Bunun önemi nedir?
Hipofiz, 1400 gramlık beyinde 0.5 ile 1 gram arasında değişen çok küçük bir organ. Ama fonksiyonu çok yüksek. Hipofiz ve beyinle olan bağlantısını sağlayan aks-düzen, insan yaşamındaki bütün hormonal salgılanmaları, dengeleri sağlayan bir merkez. Tunçalp hoca, Hacettepe2de ilk kez burun yoluyla ameliyatlara başlamıştı. Dünyada yeniydi. Az da olsa, Trabzon Tıp Fakültesi’nde bu ameliyatları gerçekleştirdik. Kocaeli’de bir fark yaratma arzusu duydum. İskandinav ülkelerini örnek aldık. O dönem, küçük bir ülke olan Finlandiya telekomünikasyon alanında örnek olmuştu. Biz de böyle bir alan bulmalıyız diye düşündük. Hipofiz cerrahisi uzun yıllar mikroskopla yapılmıştı. Biz, ilk kez endeskop dediğimiz teknikle bu cerrahiyi gerçekleştirdik. Son 26 yıldır bu yöntemi uyguluyoruz. 2011 yılında, dönemin Rektörü Sezer Komsuoğlu sayesinde Türkiye’de ilk kez Hipofiz Araştırma Merkezi’ni kurduk. Şu anda bu merkezde yapılan ameliyat sayısı 5500’ü geçti. Bu, Avrupa’nın en yüksek rakamıdır.
Sizi başarılı bir bilim insanı yapan koşullar nelerdi?
“Keşfetme ve bilime saygı.” Bu iki unsuru içinde taşıyan insanın bilime yönelme şansı yüksektir. Çünkü, bilim “merak” duygusundan kaynaklanır. Ne var ki, merak duygusu bizim toplumumuzda çok azdır! Batıda ise hayli yüksektir. Küçük yaştan itibaren “merak” duygusunu insanlarımıza verebilmeliyiz. Bu konuda Aziz Sancar hocamız, örnektir. Bir protein için yıllarını vermiş ve bu buluşuyla Nobel ödülü kazanmıştır.
Mesleki ve bilimsel çalışmanızda size itici güç olarak katkı veren ya da engel olmaya çalışanlar oldu mu?
Üniversitemden hep destek gördüm. Ama bilimsel çalışmaya gönül verenler büyük destekler bulmayı umut etmesinler! Aksi halde “motivasyonu” kaybederler. Sizi ileriye götürecek asıl destek içinizdeki motivasyon ve enerjinizdir.
Bilimsel çalışmalarınızın belgeleri olan yayınlarınız, ülke ve dünya ölçeğindeki ilgi ve takdir ne düzeyde?
Bugüne kadar, önemli ve uluslararası indekslerce kabul görmüş dergilerde yayınlanan 111 adet yazılarım var. Bir diğer husus, bu yayınların başka araştırmacılarca kaynak gösterilmesi yani alıntıların yapılmasıdır. Çalışmalarım yaklaşık 2 bin 500 alıntıya ulaşmıştır. Ayrıca; Japonya, ABD, Güney Kore, Güney Afrika, Hindistan ve pek çok Avrupa ülkesinde düzenlenen konferans ve kurslarda sunumlar yaptım.
Ülkemizdeki tıp eğitimi üzerine görüşleriniz?
Tıp fakültesi sayısında büyük artış var. Ancak, bir reorganizasyon ya da reforma ihtiyaç var. Tıp eğitiminde standardizasyon sorunu var. En iyi fakültenizle en ücradaki tıp fakültenizin “ eğitim standardı” aynı olmalıdır.
Ya beyin göçü?
Genç nüfusta Batı’ya, Avrupa’ya ve diğer ülkelere gitme arzusu var. Bu ülkede büyük emeklerle yetiştirilen insanların bu ülkede hizmet verebilmeleri çok önemlidir.
Yorgun bir günün sonunda kendinizi nasıl yenileyebiliyorsunuz?
Ben, üniversite ile ev arasında yaşayan biriyim. Mutluluğu, huzuru ve dinlenme olanağını evimde, ailemle birlikte olarak yaşayabiliyorum. Müzik dinlemeyi, özellikle Türk Halk Müziği’ni çok severim.
Teşekkür ederim.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Terkif - Savaş hoca ayakta karşılanacak bilim insanı
Burak Okumuş - Savaş hocamız kocaelinin gururudur böyle değerli bilim insanının ilimizde hizmet etmesi bizim için büyük şanstır ALLAH sağlıkla başımızdan eksik etmesin
Göz - En iyi uzman yetiştiren Umuttepe arastima göz bölümüdür bu bölümü takdir ediyorum
Murat - ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANHER GİTTİĞİ YERDE AYAKTA KARŞILANMALI SAYGIDA KUSUR EDİLMEMESİ GEREKEN DEĞERLİ BİR İNSAN ALLAH RAZI OLSUN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.