Derya Şanlıtürk: “Hastalıklarla büyüdüm şimdi çakı gibi sporcuyum”

Beden eğitimi öğretmenliği, futbol, voleybol, basketbol, güreş, ragbi, kayak, sörf, badminton, bocce, masa tenisi, satranç, bunların hepsinde hakemlik, antrenörlük, sporculuk… İşte Derya Şanlıtürk’ün hayat hikayesi…

ÇOCUKLUĞU HASTALIKLARLA GEÇTİ

Doruktakiler 2023’te ödül alanlarla röportaj:

-ÖZGEÇMİŞİNİZİ ANLATIR MISINIZ?..

-7 Kasım 1987 yılında, öğretmen anne ve babanın 4. çocuğu olarak doğdum. Erkek olarak doğmam istendiği için belki de erkeği aratmayan bir çocukluk dönemim oldu. İlkokul çağında hastalığım anlaşıldı. O zamana kadar hastalıklarla büyüdüm. Hastalığım tespit edilince de geçirdiğim iki ameliyat sonrasında sağlığıma kavuştum. Bu süreçte olanlar beni her zaman daha fazla çaba sarf etmeye yönlendirdi. Fiziksel olarak arkadaşlarımdan hep daha geç yol kat ettim.

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTTİ

-Meslek yaşantınız nasıl başladı ve gelişti?..

-Ailem eğitimci olduğum için benim yaşadıklarıma rağmen beni okutmayı başardı ve okul öncesi öğretmeni oldum. Daha sonra da sporu çok sevdiğim için Sakarya üniversitesi Beden eğitimi öğretmenliği bölümünü bitirip, beden eğitimi öğretmeni olarak Bayraktar Ortaokulu’ndan sonra Mehmet Akif Ersoy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi proje okulunda beden eğitimi öğretmeni oldum. Meslek hayatım KPSS ile atanarak başladı. Daha önce öğrencilik yıllarımda birçok iş tecrübem oldu. Otelde bulaşıkçılık, plajda mısır ve midye satma, hakemlik, antrenörlük, cankurtaranlık gibi birçok işte çalıştım.

-Mesleğim bir yaşam biçimim diyebilir misiniz?..

-Mesleğim kesinlikle benim yaşam biçimim. Hatta yaşam biçimim olduğu için bu mesleği tercih ettim. Mesleğimi aşk ile yapıyorum.

- Kadın veya erkek oluşunuzun, mesleğinizdeki avantaj ve dezavantajları nelerdir?..

-Kadın ve erkek hem biyolojik hem de psikolojik olarak iki ayrı insan tipi. Boyum kısa olduğu için ciddi manada boy gerektiren sporlarda üst seviyede olamadığım için gösteremediğim hünerlerim var. Ama genelde istediğim her şeyi zamanla yapıyorum. Bir çok yerde olduğu gibi benim mesleğimde de bu farklar görülmekte. Avantajı, her kadının spora ilgisi olmadığı için bazı branşlarda ya da yarışlarda ön planda olma şansın yüksek oluyor. Yapamayacaklarından değil, tercih etmiyorlar. Dezavantajları ise erkekler kadar hızlı gelişim gösteremedikleri için, kadınları başarılı olamayacak zannedip geri plana atmak istemeleri. Yapabilen kadınlara da yapamaz, başaramaz muamelesi yapılması.

-Doruktakiler’in 2023 Anketinde ödül almanızı nasıl karşıladınız ?..

Ödül almak, yaptığım, emek verdiğim en ufak şeyin bile çok değerli olduğunu bana hatırlattı. Daha çok, daha özverili olarak çalışmalarıma devam etmem için beni teşvik etti.

-HEDEFLERİNİZ NELERDİR?..

En büyük hedefim, başta kadınları, bulunduğum şehri ve ülkemi, her daim başarılarımda en iyi şekilde temsil edip, ailemi ve sevdiklerimi onurlandırmak.