Atila Yenişen: "Bulunduğunuz ortamın kurbanı değil, öğrencisi olun"

Mustafa KÜPÇÜ

DORUKTAKİLER 2023’te “Yılın Profesyonel Yöneticisi” seçilen Metro-Orta Avrupa Sorumlusu Atila Yenişen, “İnsan, bulunduğu ortamın “kurbanı” olmak yerine “öğrencisi” olmalı. Kendini hayata hazırlamanın yollarını aramalı” dedi

Gazetemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen DORUKTAKİLER 2023’te “Yılın Profesyonel Yöneticisi” seçilen Metro-Orta Avrupa Sorumlusu Atila Yenişen, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu. Yenişen, “

İnsan, bulunduğu ortamın “kurbanı” olmak yerine “öğrencisi” olmalı. Kendini hayata hazırlamanın yollarını aramalı. Elbette mental ve fiziksel sağlık çok önemli. Daha sonra, iyi aile ilişkileri, sağlıklı dostluk ve arkadaşlık kurmak, hem hayata çok iyi bir hazırlık hem de iş ve sosyal yaşamda başarının sırrıdır” dedi. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, bu söyleşi, İzmit-Prag arasında online yapılmıştır.

Atila Yenişen’e ilk sorum; “Nasıl bir çocukluk ve gençlik dönemi yaşadınız?” oluyor. Yanıtlıyor;

“1972 yılında, çok geniş ve doğru bir vizyonu olan bir baba ve çok ilgili, aksiyon odaklı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Bu güzel insanlar benim kişiliğimin oluşumunun temel taşları oldular. İlkokul 4. Sınıfa kadar İzmit-Uzuntarla köyünde yaşadım. Belleğimdeki birçok ilkesel değer bu köyde oluştu. Aile büyüklerim ve çevremden çok şey öğrendim. Dünyanın her yerinde kabul görmemi ve başarılı olmamı sağlayan evrensel değerler bu güzel köyün insanları ve Çerkes kültürü ile şekillendi.

Ya eğitim?

Eğitime, anne-babamın vizyonu ve yakın ilgileri sayesinde önem verdim. İngilizce öğrenmek amacıyla Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlandım ve Karabük TED Kolejini kazandım. Sonra, yatay geçişle Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencisi oldum. Hala saygı ile andığım, çok değerli öğretmenlerim oldu.

Bu dönemde yalnızca “öğrenci” mi oldunuz?

Hayır. Öncelikle, altını çizerek belirtmeliyim ki; “İnsan, hangi aile ve kültür içinde doğacağını seçemiyor” Ama bu, “İnsan” kişiliğinin temeli oluyor! Ben, bu konuda çok şanslı olduğuma inanıyorum. Gençlik dönemimde, okul dışı zamanlarımda ve tüm tatillerimde babamın işyerinde çalıştım. Çalışma hayatı, iş ve insan yönetmenin zorluklarını öğrendim. Aynı zamanda “ hizmet etmeyi” ve hizmet alan insanlar arasındaki farklılıkları da gördüm. Öte yandan, tüm çocukluk ve gençlik yıllarımda çok iyi arkadaşlar edindim. Toplumda “nitelikli insan” davranışlarını gözlemledim ve kopyaladım! Tüm çocukluk ve gençlik yıllarımda, köklü ve sağlam dostluklar kurdum.

Ya sonraki eğitim süreciniz?

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde okudum. Ama, gerçek akademik eğitimim iş yaşamı içinde oldu. London Business School’da Yüksek Lisans yaptım. Harvard Business School’da Genel Müdürlük konusunda eğitim aldım ve halen Sofya Üniversitesi’nde doktora eğitimime devam ediyorum. Benim için yaşam, “sürekli öğrenmeyi ve yenilenmeyi” gerektiren bir sonsuz yolculuktur. İnsan, yaşam boyu bilmediği şeyleri öğrenmeye çalışmalıdır.

Profesyonel yaşamınız nasıl başladı? Nasıl gelişti? Sizi etkileyen ve yüreklendiren nedenler neydi?

Profesyonel yaşama üniversite yıllarımda başladım. Anketörlük, telefonla rezervasyon servisi, satış temsilciliği, Migros şarküteride reyon görevlisi gibi birçok işte çalıştım. 201 yılında, çalıştığım firmanın ofisini açmak için Studgard’a gittim ve altı ay kaldım. Bu süreç, benim dünyayı tanımam ve uluslararası kariyer yapma kararı almamda önemli bir temel oldu. 10 kişilik bir ekibi yönetiyordum. Henüz 23 yaşındaydım ve genç yaşta önemli bir deneyim kazanmıştım.

2017 yılında, aldığım teklif üzerine Tatilya’da “satış pazarlama müdürü” olarak göreve başladım. Önemli bilgi ve deneyim kazandım. 1999’da eşim Sinem hanımla evlilik kararı aldık, evlendik. Sinem, o dönemde Soyak’ta çalışıyordu. Ama, 2000 yılında, yeni gelen bir yönetici tarafından işten çıkarıldım. Çok zor geçen bir altı ay sonra, hayatımda en önemli kararı almayı sağlayan Mustafa Kalkandelen hayatımı değiştirdi. Kocaeli Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmenim olan ve kendisine yaşam boyu minnettar kalacağım Mustafa Bey, Metro- Türkiye Satınalma Direktörü’ydü ve bana görev önerdi.

Metro’daki görev sürecin nasıl gelişti?

Üç yıl sonra gıdalardan sorumlu yöneticiliğe atandım. 2006 yılı Şubat ayında ise, Metro-Pakistan kurucu ekibine atandım. Orada yaklaşık 5 yıl görev yaptım. Daha sonra, İspanya, Bulgaristan ve Portekiz’de Metro yönetici olarak görev yaptım. Şimdi, 4.77 milyar Avro ciro ve 14 bin çalışanın yer aldığı Metro-Orta Avrupa sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyorum.

Biraz da ailenizden söz edelim mi?

Çok şanslı bir evlilik yaptığıma inanıyorum. Eşim, kariyer yaşamım boyunca en etkin şekilde beni destekledi. Benim kariyerim için kendi kariyerini bir kenara bıraktı. Mükemmel bir eş ve anne oldu. Çocuklarımız Janset ve Aytek de don derece uyumlu, sorumluluk sahibi gençler oldular. Ailelerine, ulusal kültürlerine saygılı ve “dünya vatandaşı” kişiler oldular.

Ya bundan sonra, geleceğe yönelik projeleriniz neler?

İş yaşamının ne zaman ve nasıl gelişeceğini bilmek zor. İş yaşamı sonrası üniversitede öğretim görevlisi olarak yaşadığım ülkeye hizmet etmek istiyorum.

At ve at sporlarına da ilginiz var galiba?

Ata olan düşkünlüğüm çocukluğumda başladı. Uzuntarla’da at yarışları yapılırdı ve o yarışları hiç kaçırmazdım. Daha sonra, at sporu üzerine yoğunlaştım, Bulgaristan’da bir de atım oldu. Sonra bu atı Prag’a getirdim ve fırsat buldukça, birkaç saat bu mutluluğu yaşamaya çalışıyorum. Bence, at sporu ile liderlik kültürü arasında inanılmaz bir ilinti var. İleride bununla ilgili bir kitap yazmayı düşünüyorum.

Bir profesyonel olarak, ülkemiz gençlerine önerilerin var mı?

İnsan, bulunduğu ortamın “kurbanı” olmak yerine “öğrencisi” olmalı. Kendini hayata hazırlamanın yollarını aramalı. Elbette mental ve fiziksel sağlık çok önemli. Daha sonra, iyi aile ilişkileri, sağlıklı dostluk ve arkadaşlık kurmak, hem hayata çok iyi bir hazırlık hem de iş ve sosyal yaşamda başarının sırrıdır.

Kocaeli’nin size yönelik ödülü için neler söyleyebilirsiniz?

Doğup büyüdüğüm kentte, farkına varılmak ve geleceğin gençlerine örnek olabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Teşekkürler Kocaeli.