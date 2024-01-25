"Vakfın üç temel hedefi; Eğitim, Kültür ve Sağlık"

YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

KYÖV-Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı

Mustafa KÜPÇÜ

Gazetemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen DORUKTAKİLER 2023’te “Yılın Sivil Toplum Örgütü” seçilen KYÖV-Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı, Kocaeli’de eğitimi verdiği destekle adından sıkça söz ettiriyor.

“Onlar, 1947 yılında kurulan Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin ikinci kuşak üyeleri ve yöneticileriydi.

Yaşadıkları kent ve ülkenin geleceği için bir şeyler yapmak, geleceğe saygın bir miras bırakmak istiyorlardı.

Onlar, değişik meslek gruplarından, aynı ortak değer ve sorumluluğu taşıyan “sorumluluk duyguları” gelişmiş insanlardı.”

Bir şey yapmalı…

KYÖD Başkanı Şerif Ünan ve arkadaşları, üyelerinden görev isterken, iki önemli proje sundular. Kocaeli ölçeğinde yayın yapan bir radyo ve bir de Eğitim vakfı oluşturmak.

Önceki kuşak, burs ve yurt olanakları sağlayarak, bu kentin daha çok gencinin üniversite öğrenimi görmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı.

“Düne ait ne varsa, dünle birlikte gitti cancağzım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” diyordu Mevlana. Onlar da, yaşadıkları çağa ve ülkenin ihtiyacına uygun yeni hedefler koymak istediler.

72 KYÖD üyesi bir araya geldi, maddi olanaklarını ve manevi duygularını harmanladılar, KYÖV-Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı böyle kuruldu.

“Yenilmesi gereken en büyük düşman cehalettir…”

Böyle söylüyordu Mustafa Kemal Atatürk.

Cehaletin karşıtı, bilim ve bilinçti. Gelişmiş, vatandaşları üretken, başarılı, yaşadığı çağın koşullarına uyumlu bir toplum ve ülke ancak eğitimle mümkündü. Ama “bilimin aydınlığında bir eğitim.”

KYÖV bu inanç ve hedefle oluştu.

Vakfın üç temel hedefi belirlendi; Eğitim, Kültür ve Sağlık.

Bir okul kuruluyor…

Vakıf üyeleri, eğitim alanındaki hedeflerini gerçekleştirmek için, bir okul kurmak üzere 30 dönümlük bir arazi satın aldılar.

Bu arazi üzerinde, bir okul kampüsü kurmak üzere yola çıktılar.

1999 yılında, “yatay mimari” anlayışı ile, derslikleri, laboratuvarları, konferans salonu, sanat bölümleri, kapalı spor salonu ve doğa ile bütünleşik açık alanları ile okul kampüsü kurulmuş ve çağın depremine rağmen eğitim süreci başlatılmıştı.

Eğitimin, gerçek amaçlarına uygun, çağdaş bir düzeyde olabilmesi için, eğitim ilkeleri üzerine “kurumsallaşma” gerekiyordu. Bu konuda, ülkemize en değerli bir bilim kurumu olan “ODTÜ-Geliştirme Vakfı” ile birliktelik kuruldu.

ODTÜ-KYÖV Özel Kocaeli Okulları böyle oluştu.

Ana sınıfı, ilkokulu, ortaokulu ve son olarak Lisesi ile örnek bir eğitim kampüsü oluşturuldu.

Öğrenci Merkezli, Çağdaş bir eğitim kurumu

ODTÜ Geliştirme vakfı danışmanlığındaki eğitim, öğrenciyi merkeze koyan, bağımsız öğrenmeyi ve bilimsel bakış açısını geliştirmeyi hedefleyen bir programı içeriyordu.

Öğrencileri teknolojideki hızlı değişime ayak uydurabilen, “dünya vatandaşı” bireyler olarak geleceğe hazırlamak temel hedefti.

Öğretmenler ve yöneticiler, ilkeleri belirlenmiş eğitim programına uygun, titizlikle seçilmiş, mesleğinin en iyileriydi.

“Paylaşımcı, üretken ve bilimsel düşünmeyi benimseyen, sürekli gelişimi hedefleyen bir eğitim kültürü.

Zengin bir öğretim programı

Eğitimin programının temel amaçlarından biri, öğrencilerin öz benliğini geliştirmek, problem çözme ve karar verme becerileri kazandırmaktır. Çocukluktan gençliğe uzanan yolda, engeller ancak böyle aşılabilir, gelişme ve başarılarla dolu bir yaşam süreci böyle gerçekleşebilirdi. Her öğrencinin farklı eğitim ve öğretim yaklaşımı ve “sürdürülebilirlik” hedefi göz önünde bulundurarak oluşturulmuş eğitim süreci, kültürel ve sportif faaliyetlerle çok yönlü bir gelişim hedeflenmektedir. Veliler de bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdırlar.

Başarıları ile onur duyan bir okul…

ODTÜ-KYÖV okullarında uygulanan istikrarlı bir eğitim programı, akademik başarılarla ödülleniyor. LGS-Liselere Giriş Sınavı başarıları, istikrarlı bir çalışmanın ürünü ve kanıtı olarak görülüyor. Ortaokul mezunu olan öğrencilerin pek çoğu “burslu öğrenci” olarak diledikleri lise düzeyi okullarda öğrenim görme olanağı buluyorlar. Okul mezunu olan istisnasız tüm öğrenciler üniversite sınavlarında da büyük başarılar kazanıyorlar ve iş sahibi olduktan sonra önce KYÖD, sonra da KYÖV üyesi oluyorlar.

Ya, İngilizce öğrenim başarısı?

Okulun, “okul öncesi eğitim” bölümünde başlayan İngilizce öğrenimi, sonraki sınıflarda da laboratuvar ortamında sürdürülüyor ve okul mezunları mükemmel İngilizceleri ile hayata daha bir güçlü sarılıyorlar. Öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerileri geliştiriliyor.

Okulda Spor ve Kültürel Etkinlikler…

Okulda spor, vazgeçilmez bir yaşam biçimi olarak yaşanıyor. Basketbol, beden eğitimi, voleybol, tekvando dallarında etkin bir spor programı uygulanıyor. Öğrenciler, yeteneklerine göre spor seçimi yapabiliyorlar.

Kültürel etkinliklerde öncelik, Kocaeli’nin kültürel ve tarihi yaşamına ayrılıyor. Okulun çok amaçlı zengin bir kütüphanesi öğrencilere açık.

2018’de başlayan “Çocuk Edebiyat Ödülleri Yarışması” her yıl yenileniyor. Amaç, çocukların estetik algılarını, okuma alışkanlığını, düş gücünü ve yaratıcılıklarını geliştirmek.

Ve Sağlık…

Her yıl, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim görevlileriyle işbirliği yapılarak sağlık konusunda öğrencilerin çok yönlü bilinçlenmeleri teşvik ediliyor.

KYÖV Yönetim Kurulu

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Yönetiminde Başkan Şerif Ünan’ın yanı sıra; Cihat Uçar, Süleyman Annak, Ufuk Topaloğlu, Cengiz Sarıbay, Yavuz Ulugün, Fuat Biçici, yer alıyorlar.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Başkan Şerif Ünan

Yönetim

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Başkan Şerif Ünan ve yönetim kurulu üyeleri Cihat Uçar, Süleyman Annak, Ufuk Topaloğlu, Cengiz Sarıbay, Yavuz Ulugün ve Fuat Biçici bir arada.