Toprağa hiç ilaç vermeden ‘sertifikalı organik tarım’ yapıyorlar

YILIN ÇEVRECİSİ; VİCDAN-AYHAN KARABUDAK

Mustafa Küpçü

Gazetemiz tarafından geleneksel düzenlenen DORUKTAKİLER 2023’te “Yılın Çevrecisi” seçilen Vicdan-Ayhan Karabudak çifti, sertifikalı organik tarım yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

27 yıl önceydi. Banka çalışanı Vicdan Hanım ile sanayi emekçisi ve sendikacı Ayhan Bey, emekli oldular.

Üç çocuk yetiştirmişlerdi; Doç. Dr. Engin, Ziraat Mühendisi Levent ve pilot olan kızları Tülin, onların ilk ürünleri, gurur kaynaklarıydı.

Kalan yaşamlarını doğal bir ortamda, doğa ile barışık, huzur içinde ve yine emekleriyle üreterek yaşamak istediler. Karamürsel-İznik arasında, Çamdibi köyünde 10 dönüm arazi aldılar. Çevrede hiç yerleşim yeri yoktu. Önce, yine kendi emekleriyle bir “taş ev” yaptılar. Arazi çevresine çam fidanları diktiler. Egzoz kirliliğini ve şiddetli rüzgarı engellesin diye!

Sıra, toprağı işlemeye gelmişti ki, toprağın üretimsiz olduğu acı gerçeği çıktı karşılarına. Önceki sahibi, “OT İLACI” dökmüş ve toprağı katletmişti! Yedi yıl sabırla, yüzlerce traktör kasası hayvan gübresi ve yurtdışından temin ettikleri “bakterilerle” beslediler toprağı.

Sonra, toprağa ve çevre koşullarına uygun, “Sertifikalı organik tarım” yapmaya başladılar.

Farklı bir üretim modeli

Vicdan Hanım ve Ayhan Bey, hiç ilaç vermeden üretim yapıyorlar, çapa yapmıyorlar.

“iyi bakteriler” ile üretim yapıyor, son derece olumlu sonuç alıyorlar. İyi bakteri sayısı artınca, hastalık da olmuyor.

Ayhan Bey, çevredeki ormanlık alanları göstererek;

“Ormanları düşünün, ne çapalama var ne gübre. Peki nasıl coşuyorlar? İyi bakteriler sayesinde” diyor.

Arazilerine meyve fidanları dikmişler. Sonra, 290 adet Hünnap, 90 adet Zeytin ve 250 adet Ceviz fidanı ekmişler. Zeytinden halen bekledikleri verimi alamadıklarını, bunun yakın çevredeki göletin nem oranını yükseltmesine bağlıyorlar. Yakında olumlu sonuç alacaklarına inanıyorlar.. “Çetin Ceviz”i incelemiş ve birkaç çuval toplayıp köklendirmişler. Sonra da üzerine Amerikan cevizi aşılamış, çok güzel verim almışlar.

Sonra, “Hünnap Pekmezi” üretmeye başlamışlar.

Hünnap hayat kurtarıyor!

Ayhan Bey anlatıyor;

“Günde 3 paket sigara içerdim. KOAH hastası oldum. Ciğer ölçümü yaptırdım, kapasite yüzde 45 çıktı. Verilen ilaçları kullanmama rağmen 6 ay sonra yüze 28’e düştüğü anlaşıldı!

Eşimin yaptığı Hünnap Pekmezi çok hoşuma gitmişti ve ben sık sık yiyordum. 3 ay sonra yeniden doktora gittim, test yapıldı, ciğerlerimin kapasitesinin yüzde 65’e çıktığına tanık olduk. Şimdi yüzde 70-75’lerdeyim. Rahmetli doktor Resul Patan Hünnap Pekmezi kullandı, çok faydasını gördü. Kandaki değerleri yükseltiyor, solunum sistemine iyi geliyor. Püresi, şeker hastalığına da iyi geliyor. Türkiye’de Hünnap üzerine 4 araştırma yapılmış. Ama çeşitli ülkelerde yapılmış yüzlerce araştırma olduğunu öğrendik. Alzaymır’a da iyi geliyormuş.”

“Sebze adalarında çapasız üretim”

Sebze bahçelerini geziyoruz. “Sebze adaları” oluşturmuşlar. Özel toprak kullanıyor, çapa yapmıyorlarmış! “Nasıl yani?” diye soruyorum;

“toprağı 50-60 cm. kazıyor, ıslanmış karton koyuyoruz. Bir süre sonra solucan ürüyor. Mutfaktan çıkan organik atıkları da toprağa döküyoruz. Solucanlar toprakta çalışan bedava işçiler! Topraktaki zararlıları yiyorlar. Bakın biz toprağı çapalamıyor, ağaç diplerindeki otları temizlemiyoruz! Güneş ışıkları toprağın altına etki ederse verimli toprak bozuluyor.”

İnternet Sitesi kurmuşlar;

Vicdan ve Ayhan Karabudak, sürekli araştırıyor, uygulama yapıyor ve her geçen gün yaşadıkları doğal ortamı Cennete çeviriyorlar. Yedikleri, içtikleri her şeyi kendileri üretiyorlar. Örneğin; ekmek üretiyorlar. Hemen her türlü meyve ve sebzeyi “organik” olarak üretiyorlar.

Bir de internet sitesi kurmuşlar. Vicdananne.net üzerinden siteye girebiliyorsunuz. Bu sitede hem kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor hem de organik ürünlerini tanıtıyor ve pazarlıyorlar. Bu siteye girenler, otobüslerle ziyaretlerine geliyorlar. Kartal Belediyesi de “Organik Pazar” etkinliğine davet etmiş ve 2 yıl süreyle katılmışlar.

Etkin Mikroorganizmalar…

Ayhan Bey; “Biz, ürünlerimize 15 çeşit bakteri atıyoruz” diye söze giriyor. Ve, sürdürüyor; “Meyveleri kimyasal ilaçlarla zehirliyorlar ve kötü bakteriler ağacı istila ediyor. Ormanlar ise, doğal olarak üreyen “iyi bakterilerle” coşuyor.

Sonra, ilginç bir örnek veriyor; “Çalıştığı işyerinde yaptığı iş nedeniyle elleri mayasıl olmuş bir genç kardeşime, iyi bakteriler verdim ve ellerini bununla yıkamasını söyledim. Sonra elleri yeniden sağlığına kavuştu.”

Sonra, “Etkin Mikroorganizmalar Uygulama Kitapçığı” adlı kitabı çıkarıyor. Etkin-iyi bakteriler konusunda Google da da bilgiler olduğunu ama istisnalar hariç tarım üreticilerinin bu bilgiye ulaşmadıklarını, bu yüzden ülkemizin büyük maddi kayıplara uğradığını belirtiyor.

Bilimsel Üretim Çiftliği..

Gazete olarak, verilen bilgiye dayanarak “Vicdan-Ayhan Karabudak” çiftini “Yılın Çevrecisi” adayı olarak sunmuş ve Büyük Jüri’nin oylarıyla “Yılın Çevrecisi” olarak seçilmesine vesile olmuştuk. Söyleşimiz sürerken, bir an “Burası, Bilimsel Üretim Çiftliği” olmalı. Bu iki yürekli insan, bu ülkenin tarımsal gelişmesinde saygın birer “örnek insanlar” olarak kabul edilmeli” dedim.

Büyük bir şaşkınlık ve mutlulukla bahçelerini gezdik. Ürünlerini gördük. Ağızlarından çıkan her söz kulağımıza küpe oldu. Ayrılırken, Vicdan hanıma, köken olarak nereli olduğunu ve ailesini sordum; “Balıkesir kökenli, bir ailenin çocuğuyum. Rahmetli babam Hüsnü Dursun, Savaştepe Köy Enstitüsü mezunuydu. Cesaretimi, öğrenme ve hayatla bire bir mücadele gücümü babama borçluyum” dedi.

Köy Enstitülerini kuran, köy çocuklarından bilge ve üretken insan yetiştiren, aydınlanma meşalemiz köy enstitülerinin mezunlarına Saygılarımla.

Vicdan-Ayhan Karabudak çifti, çok mutlu.

Vicdan Karabudak ve Ayhan Karabudak, gazeteci-yazar Mustafa Küpçü’nün sorularını yanıtladı.