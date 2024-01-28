"Taze kuruyemiş kuruyemişçiden alınır"

DORUKTAKİLER 2023 YILIN MARKASI

ÖNDER KURUYEMİŞ

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Röportaj: Hakan YAĞCIOĞLU

Gazetemiz tarafından geleneksel düzenlenen DORUKTAKİLER 2023’te “Yılın Markası” seçilen Önder Kuruyemiş, İzmit Akça Cami Caddesi’nde ve İnönü Caddesi’nde faaliyet gösteriyor.

Kentin sembollerinden biri haline gelen Önder Kuruyemiş’in hikâyesi, neredeyse tamamen futbolla dolu. Baba Yunanistan göçmeni Ferruh Önder, rahmetli olana kadar ayağını topa değmedi. Oğulları Feridun (Çapraz), Fahrettin (Sarı Fırtına-Çekirdek), Suat (Sarı) futbol sahalarında adeta fırtına gibi estiler. Kocaelispor’un kurulduğu Çukurbağ’ın da sembolleri oldular. Onların çocukları da birer futbolcu oldu. Mert ve Emirhan Önder Kocaelispor’da oynadı ve kaptanlık yaptı… İşte onların öyküleri…

“DONDURMA SATARAK BAŞLADIK”

-Özgeçmişinizi ve şirketin geçmişini anlatır mısınız?

-Babamız, Yunanistan’dan göçtüğümde İzmit’e gelmiş. Burada ilk olarak makine dondurması satmaya başlamış. Daha sonrasında fırında çekirdek yaparak hayatını idame ettirmiş. Ardından 3 kardeş olarak baba mesleğimizi devam ettirdik. Babamız rahmetli Ferruh Önder 1 Nisan 1926 Yunanistan Selanik İskeçe doğumlu. 31 Mayıs 2019’da vefat etti. Annemiz rahmetli Server Önder, 12 Ağustos 1938 doğumlu. Onu da 6 Mayıs 2010’da kaybettik. Nurlar içinde yatsınlar. Eski hal binası ve Avcılar’daki mekanımız adeta bir buluşma mekanı olmuştu. Tüm Kocaelisporlular ve esnaf bir arada olurduk ve hepimiz koyu Kocaelisporluyuz. Kocaelisporlu futbolcular da bizden alış veri yaparlar. Bu marka büyüdü ve çocuklarımız, torunlarımızla yaşamaya devam ediyor. Kocaeli halkına hizmet etmekten onur duyuyoruz. Tabii ki hepimiz futbolcuyuz ve ailemiz tam bir futbolcu ordusu.

-Mesleğimiz bir yaşam biçimi diyebilir misiniz?..

-Kesinlikle öyle. Biz babamızdan bu mesleği öğrendik. Kuruyemişlerimizin tadı hep damaktadır. Kentte kurulan diğer kent dışı markalara rağbet yoktur. Kocaelili ve İzmitliler bizden alış veriş yaparlar. Doğal olarak bizim de yaşam biçimimiz kuruyemişçiliktir.

“TABİİ Kİ FUTBOLCULUK”

-Mesleğinizi yaparken, çok isteyip de yapamadığınız bir başka hüneriniz var mı ?..

-Tabii ki futbol... Kuruyemişçilikteki ustalığımız futbola da yansıdı. Fahrettin Önder Süper Lig’de, Kocaelispor’da profesyonel olarak oynadı. Ankaragücü’nde de oynadı. Feridun Önder’in lakabı Çapraz’dır. Malofisspor’da oynadı. Rahmetli İsmail Yağcıoğlu ağabey hocasıydı. Suat Önder Malofis, Alikahya başta olmak üzere birçok kulüpte oynadı.

-DORUKTAKİLER’İN 2023 anketinde ödül almanızı nasıl karşıladınız ?..

-Kentimizin sembolü gazetemizin geleneksel Doruktakiler Anketi’nde ödül kazanmamız bizim için çok güzel. Demek ki İzmitli hemşerilerimize bu zamana kadar güzel hizmet vermişiz. Ne mutlu bize!.. Bütün İzmitli hemşerilerimize teşekkür ederiz. Bu onura ve güvene layık olmaya devam edeceğiz. Torunlarımız da bu mesleği sürdüreceklerdir. İstanbul’da Kurukahveci Mehmet Efendi neyse, İzmit’te de Önder Kuruyemiş odur. Taze kuruyemiş kuruyemişçiden alınır.

Yunanistan Selanik İskeçe doğumlu baba rahmetli Ferruh Önder hiç futbol oynamadı ama 3 oğlu ve 2 torunu sıkı birer futbolcu oldular. Anne rahmetli Server Önder de Pamukova doğumluydu.

FERİDUN ÖNDER

20 Ağustos 1958 Çukurbağ doğumlu. Malofisspor’da oynadı. İzmit Lisesi mezunu.

FAHRETTİN ÖNDER

2 Temmuz 1962 Çukurbağ doğumlu. Türk futbolunun yıldız isimlerindendi. İzmit Sanat Okulu mezunu...

SUAT ÖNDER

28 Şubat 1968 Çukurbağ doğumlu. Amatör liglerde Malofis’te oynadı. İzmit Ortaokulu mezunu…

Sarısu’da İzmit Belediyesi kampında rahmetli Yalçın Kıldıran, Suat Önder ile beraber kamp ateşi yakmıştı.