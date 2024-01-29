"Kalibre Boru çevreye çok duyarlı"

YILIN SANAYİ ŞİRKETİ KALİBRE BORU

Mustafa KÜPÇÜ

Nereden nereye…

Kalibre Boru’nun kuruluş öyküsü hayli ilginç.

Öykü, 1977 yılında başlıyor.

Şerif Ünan’ın da görev yaptığı Mannesmann Boru Fabrikası’nda bir yılı aşkın grev sürüyor. Bir gün, Şerif Ünan iş çıkışında işçiler tarafından alkışlanıyor! Ünan, istifa etmiş ve görevden ayrılmıştır.

O yıllarda yaşanan petrol krizi ve döviz sıkıntısı nedeniyle, yurt dışından da boru ithalatı yapılamıyor.

Ünan, kendisi gibi istifa ederek işten ayrılan iki arkadaşıyla bir araya geliyor. Üç arkadaş, tazminatlarını ortaya koyarak Kalibre Boru’yu kuruyorlar. Kiralık ve hayli küçük bir mekanda, kendilerinin ürettiği makinalarla, henüz ülkede üretilemeyen sanayi borularını üretmeye başlıyorlar. Öncelikle, tekstil sektörünün ihtiyacı olan ürünleri üretiyorlar.

Daha sonra, otomotiv sektörünün bagaj borularını üretiyorlar. İthal edilemeyen ne kadar boru varsa, ard arda Kalibre Boru’da üretiliyor.

Bir süre sonra diğer iki arkadaş kendi işlerini kurmak üzere ayrılıyorlar ve Kalibre Boru Şerif Ünan’ın üzerinde kalıyor.

1986’da, yeni bir fabrika kuruluyor.

Temel ilke “İnovasyon ve sürekli gelişim” olarak belirleniyor. Artık yurtdışı pazarlara açılıyor Kalibre Boru.

İlk ihracat 1994 yılında gerçekleşiyor. Yurt içi Pazar da giderek büyüyor.

2002 yılında, otomotiv sektörünün değişen ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için ikinci bir fabrika faaliyete başlıyor. Kurulan kesme fabrikasında çapak alma, vibrasyon, delme pres ve boyama gibi işlenmiş parçaların üretimine geçilerek küresel otomotiv ve OEM tedarikçileri ile işbirliğine gidiliyor.

Otomotiv sektöründeki gelişmeler, daha hafif ürünlerin üretimine zorluyor. Özellikle son yıllarda revaçta olan elektrikli araçlar için alüminyum parçalar üretmek gerekiyor. Üçüncü fabrika da bu amaçla Sakarya-3. Organize sanayi Bölgesi’nde kuruluyor.

Kalibre Boru, son 5 yıldır, elektrikli araçların pil taşıma platformlarını ve Türk Hava Yolları uçaklarının koltukları için şasi karkaslarını ve diğer parça ihtiyaçlarını üretiyor.

Kalibre Boru bugün, dünyadaki otomatik garaj kapıları, panjur sistemlerinin motor kılıf borusu üretimlerinin üçte birini karşılıyor.

Siparişlerini tam zamanında teslim edebilmek için Almanya, Polonya ve Meksika’da servis merkezleri kurulmuş.

Üretimin ana girdisi olan alüminyumu, artık kendi tesislerinde ve atık maddeleri işleyerek sağlıyor.

Çevre duyarlılığı temel ilkemiz…

Şerif Ünan, 1978’den bu güne bilfiil emek vererek yaşadığı gelişmeleri anlatırken büyük bir heyecan duyuyor. Ve, ekliyor;

“Bir sanayici olarak insana, yaşadığımız ülkeye ve dünyaya olan sorumluluklarımızı asla unutmuyoruz. Çevre duyarlılığımızı hep ön planda tutuyoruz. Çünkü, benim çocuklarım ve torunlarım da bu ülkede yaşayacaklar. Bu nedenle, tüm tesislerimizin çatılarını güneş panelleriyle donattık ve artık kendi enerjimizi de kendimiz üretiyoruz. Karbon ayak izini düşürmek için ciddi uygulamalar içindeyiz. Öylesine ki, fabrikalarımızın çevrelerindeki boş alanlarda çeşitli meyve ağaçları diktik ve büyüttük. Şimdi, çalışanlarımızla birlikte kendi ürettiğimiz meyveleri yiyoruz.

Bizi müşterilerimiz büyüttü…

Başarınızın temel değerleri neler? Diye soruyorum, Ünan yanıtlıyor;

“Bizi, öncelikle müşterilerimiz büyüttü. Onlarla birlikte ortak çözümler ürettik. Bilime, araştırmaya (AR-GE) ve sürekli yenileşmeye titizlikle uyduk. Şirket yönetiminde ve üretimde “nitelikli ve gelişmeye açık” insanlarla çalıştık. Emeğe saygılı olduk. Çünkü, ben de emeğimle üretimde yer aldım. Çevreye hep saygılı olduk. Yaşadığımız kent ve ülkemiz için sorumluluklarımızın olduğunu hiç unutmadık.

Son olarak; Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılını, Kalibre Boru 45. Yılını kutluyor. Ve, bu yıl “Yılın Sanayi Kuruluşu” olarak seçilmemizde en büyük emeği olan tüm çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.”

İzmitli işadamı Şerif Ünan tarafından 46 yıl önce kurulan Kalibre Boru, yıllar içinde hedefini hep büyük tuttu ve sonunda dünya otomotiv sektörünün “en büyükleri” arasına girmeyi başardı.

Kalibre Boru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile Şubat 2023 itibariyle Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazandı.

Türk Hava Yolları’nın satın aldığı tüm uçakların koltukları Kalibre Boru Tesisleri’nde yapılmakta.

Kalibre Boru, kendi enerjisini üretip karbon ayak izini düşürmek için çatılarına güneş panelleri kurdu.

Elektrikli araçların pil taşıyıcı gövdeleri üretiliyor.

Her otomobilde Kalibre Boru’dan bir parça var

Kalibre Boru, 1978 yılında İzmitli işadamı Şerif Ünan tarafından kuruldu. Otomotiv sektörünün nabzını iyi tuttu, teknolojiye önem verdi, Türkiye’de yapılmayanları yaptı, sağlıklı büyüdü ve sonunda “global bir firma” olmayı başardı. Kalibre Boru’nun İzmit’teki üç, Adapazarı’ndaki bir üretim tesisi ile Almanya, İngiltere ve Polonya’daki lojistik merkezlerinde toplam 1000 kişi çalışıyor. Tesislerde, dünyadaki pek çok otomobil firması için her türlü çelik ve alüminyum parçası üretiliyor ve ürünlerin yüzde 80’i ihraç ediliyor.