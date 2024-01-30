ZANÂATINI YAŞATANLAR: KALAYCI İLYAS BAYKAL

Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2023’te Zanaatını Yaşatanlar ödülüne Tarihi Bakırcılar Çarşısı esnafı İlyas Baykal layık görüldü. 52 yıldır kalaycılık mesleğini yapan Baykal, mesleği ağabeylerinden öğrendiğini dile getirdi. Dile kolay tam 52 yıl… İşte İlyas Baykal’ın meslek hikâyesi…

Kendinizden bahseder misiniz?

Bu işe ağabeylerimle birlikte başladık. Yanlarında çırak olarak başladım. Biz 8 kardeştik. 2 kız 6 erkek. Tüm erkekler bu işi biliyordu. Şu an yalnızca ben ve en büyük ağabeyim kaldık. Diğerleri rahmetli oldu. 52 senedir çarşıda mesleğimi yapıyorum. Hayat biçimi haline geldi artık. Ağabeylerim bu mesleği çok uzun süredir yapıyorlardı. Ben de yanlarında çırak olarak başladım ve 52 senedir devam ettiriyorum.

“Mesleğim bir yaşam biçimim’ diyebilir misiniz?

Şimdilerde işlerimiz eskisi kadar yoğun değil. 80’ler den önce işlerimiz bir hayli yoğundu. Şu anda bu mesleği yaparak hayatı idame ettiremezsin. Ben Akmeşe’de köyümde çiftçilik yapıyorum, aynı zamanda emekliyim. Yoksa diğer türlü sadece bu işi yaparak geçinmek çok zor olur. Ben aslında köyden buraya ilk geldiğimde, ağabeylerim çırak bulamadıkları için beni yanlarına aldılar. Normalde motor ustası ya da kaynak ustası olmak istiyordum. Şimdilerde de olduğu gibi o zamanlarda da bu meslek için çırak bulmak çok zordu. Ağabeylerim beni yanlarına aldı. O zamanlar sanayi işlerine ilgim vardı, şu anda da var. Zaman zaman giderim, sanayide arkadaşlarım var, gezerim oraları, ama biz bu meslekte yoğrulduk artık.

-HEDEFLERİNİZ NELERDİR?..

-Şu anda işler büyütmek gibi bir hedefimiz yok. Zamanında olsaydı büyütebilirdim ama artık hem hayat şartları, hem de talep meselesi var. Şu anda 66 yaşındayım. Çocuklarım da başka meslekler yapıyorlar zaten. Burada gidebildiği yere kadar götüreceğiz.

- Ödül alacak olmanızı nasıl karşıladınız?

-Ödüle layık görüldüğüm için duygulandım açıkçası. Biz tek kaldığımız için mi öyle hissettim bilmiyorum, ama gurur duydum, ödüle layık görüldüğüm için. Eski esnaflardan biz kaldık burada. Tabii ki mutlu oldum haberi duyunca…