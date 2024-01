RÖPORTAJ: Hakan YAĞCIOĞLU

Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2023’te ‘ Yılın Muhtarı’ seçilen Hatip Mahallesi Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, kendini anlattı, hedeflerinden söz etti, dinamikliğinin nereden kaynaklandığını açıkladı. Mahallede çok sevilen kadın muhtarın siyasette de önü açık. Ama o her zaman siyasilere eşit mesafede bulunarak, tüm mahallelinin ve seçmenlerin gönlünü kazandı.

EVLİ BİR ÇOÇUK ANNESİ, KAMU YÖNETİMİ MEZUNU…

-Özgeçmişinizi anlatır mısınız?..

-1986 yılında Diyarbakır'da doğdum. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum. Kariyerim boyunca farklı sektörlerde, çeşitli pozisyonlarda görev aldım. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüm. Yerel gazete ve haber sitelerinde röportajlar ve köşe yazıları yazdım. 2019 Mart yerel seçimlerinde Hatip Mahallesi'nde muhtar adayı olarak çıktığım seçimi alarak, mahallemin tarihinde seçilmiş ilk kadın muhtarı oldum. Kocaeli'nin en genç kadın muhtarıyım. Sivil toplum kuruluşları çalışmaları bünyesinde İzmit Belediyespor, İzmit Masterler, Genç Kocaelililer Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmaktayım. Evli ve bir çocuk annesiyim.

-Meslek yaşantınız nasıl başladı ve gelişti?

-Yerel yönetimlere her daim ilgim vardı. Kendimi keşfetmek ve geliştirmek gibi durmayan bir iç sesim var. İnsan odaklı çalışmayı yıllardır hep sevdim. Yerel yönetimlerin ve mahalli idarelerin en temel taşı muhtarlığı bu vesileyle tercih ettim. Vatandaşların dertleriyle dertlenmek, acılarını ve mutluluklarını birlikte yaşamak, vatandaşın memnuniyetine fayda sağlayacak yerel hizmetler için köprü olmak adına bu yola giriştim. Bu noktada vatandaşlarıma bana güvendikleri için sonsuz minnettarım. Vatandaşlarıma layık olmak adına elimden gelen mücadeleyi vermeye devam ediyorum.

MUHTARLIK YAŞAM BİÇİMİM DİYEBİLİRİM

-Mesleğim bir yaşam biçimim diyebilir misiniz?

-Açıkçası ben çocukluktan bu yana hep hareketli ve çalışmayı seven bir insan oldum. Muhtarlık yaşam biçimim diyebilirim. Sahada olmayı seviyorum. Yeni şeyler öğrenmeli ve yeni şeyler yapmalıyım. Yeni bir şeyler ortaya koyabilmenin yolunun kendini geliştirmek ve yenilemekle eşdeğer olduğunu düşünenlerdenim.

-Kadın veya erkek oluşunuzun, mesleğinizdeki avantaj ve dezavantajları nelerdir?

-Açıkçası benim açımdan hiçbir zorluğu yok. Yani ben bir işi yapıp yapmamaktan endişe duyan bir insan değilim. Benim için imkânsız denen bir şey yok. Tabii genç muhtar olunca başlangıçta birçok kişi tarafından ilgi çeken bir durum oldu. Ben bu algıyı yıktığımı düşünüyorum. Hatta bundan sonraki senelerde çok daha fazla genç muhtar göreceğimize inanıyorum.

-Mesleğinizi yaparken, çok isteyip de yapamadığınız bir başka hüneriniz var mı ?

-Kitap yazmak gibi bir hayalim de hep var. Söz uçar yazı kalır. Kalıcı eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Yazmak her şeyden önce özgürlüktür, kalıcıdır, etkili ve uzun ömürlüdür. Elbette bu özgürlüğün kanadında bende bir gün uçmak isterim.

49 YILLIK GAZETEDEN ÖDÜL ALMAK ÇOK ANLAMLI

-Doruktakiler’in 2023’te ödül almanızı nasıl karşıladınız ?

-Kocaeli’de 49 yıldır yayın yapan bir gazete, dile kolay. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doruktakiler 2023 ödülüne Yılın Muhtarı kategorisinde seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu ödül çok güzel ve çok anlamlı. Ödüle layık görülmek ve bu ödülü mahallemize kazandırmak, gurur verdi bize. Başta Kocaeli Gazetesi olmak üzere, jüride görev alan değerli jüri üyelerine ve şahsımı öneren herkese teşekkür ediyorum.

-Hedefleriniz nelerdir?

Her insanın yaşamı boyunca hedefleri ve istekleri hiç bitmez. Doğanın kanunu budur. Fakat ben hedef ve isteklerimi işime engel olacak düzeyde tutmuyorum. Şu an görevim neyse onu iyi yapmak ilk önceliğim. Halka hizmet edecek her kademe bizim için önemli. Ne iş yaparsanız yapın, gideceğiniz yolların temelini oluşturur bu durum. En azından ben bunun doğru olan olduğuna inanıyorum. Umut belki de gelecek sayfadır kim bilir?

-Teşekkür ederiz ve kutlarız…

-Asıl ben teşekkür ederim…

Hatip Mahallesi Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy

Hatip Mahallesi Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor.

………………………………