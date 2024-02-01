"Açtığı 21 kütüphane ile şehitlerin adını yaşatıyor"

DORUKTAKİLER 2023

YILIN SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ

Mustafa ERANIL

Kentimizin tanınmış bir medya mensubu olarak çok özel bir çalışma içine girdi Mustafa Eranıl. Gazetecilik tarafının yanı sıra yazarlık hünerini de biliyorduk, ancak kendisinin sosyal anlamda sorumluluk alarak hayata geçirdiği yeni bir çalışması üzerinde durup düşünülmesi gereken bir konu haline geldi.

Eranıl, bugüne kadar topladığı tam 270 bin kitapla kuruluşuna öncülük ettiği kütüphanelere şehitlerimizin adını vererek, bu yöndü büyük bir vefa örneğini de sergiliyor. Halkın desteğini de arkasına alan ve manevi anlamda öncülük eden Eranıl, gazetemizin düzenlediği Doruktakiler 2023 yılı değerlendirmelerinde “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?

1972 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Gökdere Köyü’nde dünyaya geldim. İlkokulu köyümde, orta ve liseyi ise bağlı bulunduğum Akdağmadeni ilçesinde tamamladım. Üniversite eğitimimi ise Harran Üniversitesi’ne gerçekleştirdim. 1991 yılından bu yana gazetecilik yapıyorum. Çeşitli ulusal, yerel gazete ve haber ajanslarında vazife yaptıktan sonra 2006 yılında Körfez’de yayın hayatına başlayan ve halen sürdüren ‘Bizim Gazete’ isimli gazeteyi çıkardım. “Akdağmadeni Manileri”, “Gülünç Hakikatler”, “Körfez Şairler Antolojisi”, “Dönemin Dönekleri” isimli 4 adet basılmış, “Türkü Gözlüm” ve “Ter Sardı Tenimi, Ağladım” isimli 2 adet kitabım ise basım aşamasında bulunmaktadır. 3 çocuk babasıyım.

Kitap toplama, kütüphane kurma çalışmasına nasıl ve ne zaman başladınız?

Pandemi süreci başlamadan birkaç ay öncesiydi. Memleketim olan Yozgat Akdağmadeni ilçesinde belediye destekli bir kütüphane kurma çalışmaları girişimleri olmuştu. Bu kütüphane için kitap toplama kampanyası başlatmışlar ancak 500 kitap dahi toplayamamışlardı. Lise döneminde birlikte okuduğumuz bir arkadaşım bana ulaştı. Kampanya hakkında bilgi verdi ve kitap desteğinde bulunmamı istedi. Ben de bu kitap toplama kampanyasını başlatan kişilere ulaştım. Kütüphaneye bir şehidimizin ismini verebilirsek, kitap temin ederim dedim. Sonra resmi işlemler yapıldı. Bu kütüphaneye ‘Şehit Mehmet Köklü’ ismimin verilmesi kararlaştırıldı.

Bu kütüphane için Körfez’de bir kampanya başlattım. Kısa bir süre içinde 7 bin 500 kitap topladım. Topladığım bu kitapları, Akdağmadeni’de vazife yapan görevlilere bizzat kendim götürerek teslim ettim. Şehidimizin adının verildiği kütüphanenin kurulumunu sağlayarak, halk kütüphanesi olarak, vatandaşlarımızın hizmetine açtık.

Bugüne kadar kaç kitap topladınız? Şehitlerimizin adının verildiği kaç kütüphane açtınız?

Pandemi başlamadan birkaç ay önce başlattığım kitap toplama kampanyasına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Toplumun her kesiminden ve her düşünceye sahip insanlar, bu kitap toplama kampanyasına destek verdi. Bugün itibariyle 270 bin kitap topladım. 21 şehidimiz adına kütüphanenin kurulumunu sağladım. Yine şehitlerimiz adına olmak kaydıyla 2 tanesi Körfez’de, diğeri Yozgat’ta olmak üzere 3 kütüphane çalışmamızda devam etmektedir. Bunlardan 2 tanesini bir ay içinde açmayı planlıyoruz.

Kocaeli’de hangi şehitlerimizin adına ve nerelerde kütüphane kurulumunu sağladınız?

Şu ana kadar Körfez’de 3 şehidimiz adına kütüphane kurulumunu sağlayarak açılışını gerçekleştirdik. Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bünyesinde Şehit Emre Kaan Arlı ve Erdi Demirel Şehit Kütüphanesi’ni, Yarımca Anadolu Lisesi bünyesinde ise Şehit Bilgin Varlı Kütüphanesi’ni hizmete açtım. Körfez Ulubey Ortaokulu’nda kurulacak olan Polis Şehit Hüseyin Ölçü Kütüphanesi ve Körfez Ahmet Taner Kışları İlkokulu’nda kurulacak olan Şehit Polis Şerife Özden Kalmış Kütüphanesi için resmi izinler alındı. İki çalışma için de hazırlıklarımız sürüyor. Bir ay içinde bu kütüphanelerden birini açmayı planlıyorum.

Kütüphane kurarken nelere dikkat ediyorsunuz?

Kütüphane kurulurken tamamen ‘devlet aklı’ ile hareket etmeye özen gösteriyorum. Önce kütüphane ihtiyacı olan yeri, ardından devlet tarafından şehitlik belgesi verilmiş olan şehidimizi belirliyorum. Sonra şehidin yakınlarından, ‘Şehidimin adının, kurulacak kütüphaneye verilmesini konusunda izin veriyorum’ diye muvafakat belgesi alıyorum. Bu belge ile birlikte bir dilekçe yazarak, il ise valiliğe, ilçe ise kaymakamlığa kurulacak kütüphane için, izin verilmesi konusunda müracaatta bulunuyorum. Kaymakamlık ve Valilik, gerekli araştırmaları yapıyorlar ve uygun görülmesi halinde izin veriyorlar. Son aşamada kütüphaneyi kurmak için çalışmalarımıza başlıyoruz. Kurduğumuz kütüphanelerimizi, protokolün ve diğer katılımcıların katılımı ile açıyoruz. Yarımca’da hizmete açtığımız Şehit Bilgin Varlı Kütüphanesi’nin açılışına yaklaşık 1000 kişi katılmıştı.

Türkiye’nin birçok yerinde kütüphane açılışında bulundunuz. Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Şu anda ikamet etmiş olduğum Körfez’in dışında, Yozgat, Kütahya, Elazığ, Malatya, Maraş, Hatay, Van ve Trabzon gibi kentlerde açılan kütüphanelerimizin kitaplarını tamamladım. Ayrıca deprem sonrasında Hatay Defne’de kurulan ‘Deprem Şehitleri Çadır Kütüphanesi’nin kitaplarını Bursa Nilüfer Belediyesi’nin araçlarıyla ben gönderdim.

Bundan sonra kitap toplamaya kütüphane kurmaya devam edecek misiniz?

Kitap toplama kampanyam halen devam etmektedir. İmkânlarım dâhilinde çalışarak, şehitlerimizin adını yaşatmak, yeni yetişen nesillere şehitlerimizi tanıtmak ve yine neslimizi kitaplarla buluşturmak için kütüphane kurmaya devam edeceğim.

Gazetemizin ‘DORUKTAKİLER’ değerlendirmelerinde Sosyal Sorumluluk Projesi alanında ödüle layık görüldünüz. Düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Bugüne kadar birçok plaketle, başarı belgesi ile onurlandırıldım. Ama bu ödül benim için çok anlam ifade ediyor. Bu ödüle beni layık gören Kocaeli halkına, Kocaeli Gazetesi okurlarına, Büyük Jüri üyelerine, Kocaeli Gazetesi’nin yönetimine ve tüm emekçilerine teşekkür ediyorum. Bu ödüm benim için bir Oscar niteliğindedir.

Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl

Gazeteci Mustafa Eranıl, bağışlanan kitapların yerlerine ulaşmasında ve tüm organizasyonu ile bizzat ilgileniyor.

Mustafa Eranıl, geride kalan zaman içinde 21 kütüphanenin açılışı için 270 binin üzerinde kitap bağışı topladı.