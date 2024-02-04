YILIN EĞİTİMCİSİ Güllü Yaman: "Hiçbir şey olamıyorsam bari öğretmen olayım düşüncesi yanlış"

Gül ANASAL

Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2023’te ‘Yılın Eğitimcisi” seçilen Kefken Şehit Oğuz Kır İlkokulu sınıf öğretmeni Güllü Yaman, başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Güllü Yaman ile Atatürk’e olan sevgisini ve onu öğrencilerine de sevdirmek için neler yaptığı hakkında da konuştuk. “Benim için en evrensel düşünce sistemidir” diyor Atatürkçü düşünce sistemi için… Ve gençlere Atatürk İlke ve Devrimlerine sahip çıkmalarını tavsiye ediyor. Kendisi gurur duyulacak bir öğretmen ve öğrencilerinin çok şanslı olduğunu düşünüyorum.

Güllü Yaman, “Kocaeli Gazetesi 2023 Doruktakiler – Yılın Eğitimcisi” kategorisinde birinci olarak seçilen adayımız. Ben Güllü Yaman’ın bu ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Kendisi ise, “Aslında özveriyle çalışan, bazen olanaksızı başaran gelecek kuşağın yetiştirilmesinde yol gösterici olan bütün öğretmenlerimiz yılın öğretmenleridir.” diyor.

Güllü Yaman, Kandıra’da Kefken Şehit Oğuz Kır İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapıyor.

Güllü Hanım, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

İlkokulu İç Anadolu’nun küçük bir kasabasında, Ortaokul ve lise öğrenimimi Ankara Atatürk Öğretmen Lisesinde üniversiteyi ise Bolu’da okudum. İlk görev yerimde Bolu’nun merkeze bağlı bir köyüydü. Yedi yıl birleştirilmiş sınıfta öğretmenlik yaptıktan sonra taşımalı eğitimle birlikte merkezde görev yapmaya başladım. Örgütlü toplumun önemine inandığım için çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinde üye, kurucu üye yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptım. Halen öğretmen olarak mesleğimi icra etmekteyim. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, tarihi yerleri görmeyi ve gezmeyi severim. Ekip çalışmalarına katılır sorumluluk alırım. Aldığım sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırım.

Eğitim üzerine çocuklar ile ilgilenirken onlara verdiklerinizin sonu yoktur. Devamlı yeni bir şeyler öğretmek gerekiyor. Ya siz, bundan sonra öğrencilerinizle ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Öncelikle öğrencilerimin kendilerine daha sonra karşısındakine saygı duyan iyi bir insan olmaları için uğraş veriyorum. Kendilerine özgüvenlerini geliştirmek için sınıfta belirli gün ve haftalar çerçevesinde programlar hazırlayıp sunma, okulda yapılan etkinliklere katılım sağlıyorum. Bir halkoyunu ekibi oluşturmak, öğrencilerimle bir piyes sergilemek hatta dördüncü sınıfı bitirdiklerinde kendi şiir ya da öykülerden oluşan bir kitapçık oluşturmak gibi düşüncelerim var.

Geleceğe yönelik nasıl gençler yetiştirmek istiyorsunuz?

Düşünen, düşündüklerini söyleyebilen, akla ve bilime dayalı hareket eden, empati kurabilen, Atatürk sevgisiyle dolu, Atatürkçü düşünceye sahip çevresine duyarlı, ailesini ve ülkesini seven gençler yetiştirmek istiyorum.

Güllü Hanım, 2024 yılı size, “Kocaeli Gazetesi 2023 Doruktakiler - Yılın Eğitimcisi ” ödülünü getirdi. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Aldığınız bu ödülün, sizin eğitimciliğiniz açısından önemi nedir?

Aslında özveriyle çalışan, bazen olanaksızı başaran gelecek kuşağın yetiştirilmesinde yol gösterici olan bütün öğretmenlerimiz yılın öğretmenleridir. Ben bu meslek grubunun içindeki kıvılcımlardan biriyim. Öncelikle çok şaşırdığımı ifade etmeliyim. Tabi ki yaptığımız mesleğin takdir görmesi gurur vericidir. İnsanı motive eder. Benim de motivasyonumu arttırdı. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim.

Eğitim için, öğrencileriniz için yapmış ya da yapacak olduğunuz projelerden kısaca bahseder misiniz?

Aslında üstte belirtmiştim. Bir halk oyunları ekibi, tiyatro grubu oluşturmak ve öğrencilerimin kendi şiir ve öyküleriyle bir kitapçık oluşturmak... Eminim öğrencilerim ve velilerimle birlikte bunu da başaracağız.

Gönülden Atatürk sevgisi ile dolu olduğunuzu biliyorum. Peki, Atatürk sevgisini öğrencilerinize aşılamak için neler yapıyorsunuz?

Daha önce ki görüşmemizde Atatürk ile ilgili düşüncelerimi dile getirmiştim. Atatürk’ün bize bıraktığı eserler ve yaşamını bilmek kendisine olan sevgiyi pekiştirmek için yeterli olacaktır.

Ben sınıf öğretmeni olarak öğrencilerim okuma yazmayı öğrendiklerinde onlar için Atatürk’ün hayatı ile ilgili cep kitabı oluşturmuştum. Türkçe derslerinde Atatürk’ten anılara... Atatürk konulu şiirlere yer veriyor, görsel sanatlar dersinde Atatürk albümleri ve Atatürk’le ilgili kolaj çalışmaları yapmaya özen gösteriyorum. Hatta bu yaptığımız çalışmaları koridorda sergiliyoruz. Atatürk köşemizi öğrencilerimizin katılımıyla düzenlemeye özen gösteriyorum. Ve ayrıca Atatürk konusunda, Atatürk ile ilgili film ve belgesel izletmek gerektiğini eklemek isterim.

Kitap okuma alışkanlığını elde etmeleri için öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz?

Öncelikle derslerimde zaman buldukça kitap okumaları yapıyoruz. Bunun dışında okumalar için bir form oluşturdum çocuklar okuduğu kitaplarla ilgili olarak o formları doldurup bana teslim ediyorlar. Ayrıca velilerimle birlikte düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak için yatmadan önce okumalarına özen göstermelerini sağlamaya çalışıyoruz. İkinci dönem daha önce uyguladığım her ay için bir kitap seçip öğrencilerimiz okurken ve evde okuma saati yaparak fotoğraflamak ve okuduğu kitabın bir bölümünü birlikte canlandırarak video şeklinde yollamalarını rica edeceğim.

Çocukların başarılarının yanında onların psikolojileri ve diğer etkenler için neler yapıyorsunuz?

Öncelikle öğrencilerimin evlerini ziyaret ettim. Yaşadıkları ortamla ilgili bilgi edindim. Elimizden geldiği kadar onları okul ortamı dışında da izlemek neye ihtiyaçları olduğunu tespit etmekle başladım sınıfımda öfke kontrolü, akran zorbalığı gibi sorunlar olmaması için gereken tedbirleri almaya çalışıyorum. Bunun dışında uzman yardımı gereken sorunlar olursa öğrencilerimi ve velilerimi yönlendirmeye çalışıyorum.

Öğrencileriniz arasında beyin fırtınası yapıyor musunuz?

Elbette öğrencilerime kavram vermek yerine o kavramı buldurmaya çalışıyorum, okudukları konu üzerinde onları düşündürmek ve fikirlerini almak, öykü tamamlatmak gibi çalışmalar yapıyoruz.

Teknoloji çağındayız ve yapay zeka insanlığı etkisi altına almış durumda. Her gün daha da ileriye gidiyor. Yapay zeka, sizce iyi ya da kötü anlamda eğitimi nasıl etkileyecek?

Yapay zeka dendiğinde avantaj ve dezavantajlarını ele almak gerekir. Yapay zeka dünya barışına mı hizmet edecek yoksa yeni savaşlar mı ortaya çıkaracak bilmiyorum. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Bu güne kadar izlediğim yapay zeka ile ilgili filmler beni korkutuyor. İnsanları üretimden uzaklaştırıp, tüketime yönlendiriyor. İnsanları tembelleştirecek, işsizliği artıracak, insanların birbirleriyle iletişimini azaltacak diye düşünüyorum. Örneğin resim yapmak yerine yapay zekaya yaptıracaksınız. Hayal gücünüzü yok edecek yaratıcılığınızı bitirecek. Açıkçası bu konuda endişe duymaktan kendimi alamıyorum.

Güllü Hanım, kendi deneyimlerinize dayanarak öğretmen olmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz?

Öğretmen öğretimi etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Derse hazırlıklı ve planlı gelmeleri gerektiğini bilmeleri gerekir. Öğretmenler birçok rolü birlikte yürütmek ve üstlenmek zorundadır. Onlara moral vermek, rehberlik etmek hatta yeri geldiğinde ana- babalık etmektir. Bu nedenle aklı ve bilimi yücelten aydın birer birey olmaları mesleklerini çok sevmelerini, öğretmenlik mesleğini “Hiçbir şey olamıyorsam bari öğretmen olayım.” diye tercih etmemeleri gerektiğini, psikolojilerinin sağlam ve sabırlı olmaları gerektiğini bilerek bu mesleği seçmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Güllü Hanım, bize değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

Ben de sizlere teşekkür ederim Gül Hanım.