Doç. Dr. Songül Çuhadaroğlu Büyükkale: 6 Şubat’taki depremde son 100 yılın en büyük felaketiyle karşı karşıyaydık

Erkan ÜNAL

Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2023’te ‘YILIN SAĞLIKÇISI” seçilen Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Uzmanı Songül Çuhadaroğlu Büyükkale, başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Songül Hanım ile sağlık konusunda, 6 Şubat 2023’te merkez üssü Kahramanmaraş olan depremi konuştuk.

Songül hanım merhaba. Sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Karadeniz’den göç etmiş bir ailenin yedi çocuğundan biri olarak Kocaeli’nde doğdum. Kocaeli yoğun göç almış bir şehir olmasından dolayı içinde çok farklı kültürleri barındırıyor. Bu kültürler içinde büyümüş olmak meslek hayatımda çok yerde yardımcı olduğunu yıllar sonra fark ettim. Aşağı Yuvacık Köyü İlkokulu'ndan mezun oldum. İlkokul öğretmenim Gülcan Sertkaya olmasa idi bugün belki burada olmayabilirdim. Hazırlık sınıfını Zonguldak TED kolejinde okuduktan sonra Kocaeli Anadolu Lisesine nakil olarak geldim. Kocaeli Anadolu Lisesinde merhum Fen Bilgisi öğretmenim Savaş Yılmaz ve Almanca öğretmenim Faruk Suyadal’ı ayrıca anmak isterim. Kimse 10 yaşındaki bir çocuğun ne dediğini çok önemsemez iken ne kadar değer verdiğini hiç unutmadık Savaş Öğretmenimizin.

Doktor olmaya nasıl karar verdiniz?

Ailem hayatımın her evresinde sırtımı dayadığım yer oldu. Onların verdiği desteği daha çocukken kazandırdığı cesareti ve eğitim konusunda gösterdiği gayretin hakkının ödenmeyeceğini biliyorum. Fen puanımın yüksek olması ve babamın önerisi üzerine Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp fakültesine girdim. Fizik ve matematikle ilgilenirken tıp fakültesine girmek tamamen farklı bir alan, ancak içindeki mekanik sistemleri okumak iyi geliyordu. Fakültenin ilk yıllarında kardeşimi ve en yakın arkadaşımı kaybetmiş olmamın mesleğe devamında en önemli payı oynadığını düşünüyorum.

Yıllar boyunca başarılı bir şekilde icra ettiğiniz meslek hayatınızdan bahseder misiniz?

Hekimlik ve hakimlik yapmış herkesin insanlarla ilgili bir hikayesi vardır. Çünkü insan hayatları üzerine bir hüküm vermek zorunda kalırsınız ve bu çok ağır bir yük. Tam içindeyseniz bazen kendinize bile anlatamayacağınız anılarınız mevcut olacaktır. İlk mecburi hizmet yerim Kastamonu iline bağlı Cide ilçesi Merkez Sağlık Ocağı idi. Ardından göğüs cerrahisi uzmanlığımı yapmak üzere Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine atandım. Kısa bir süre sonra hastanede uzun süre yatmamı gerektiren ciddi bir hastalık ve yürüyemediğim bir dönem oldu. Sonrasında göreve başladığımda 17 Ağustos depreminde gece tek cerrahi nöbetçisi idim. Aynı gün Kocaeli’ne ulaştım fay hattı yaşadığım yerden geçiyordu. Gölcük Devlet Hastanesi bahçesindeki çadır hastanede çalıştım. Aynı yıl Kasım Düzce depreminde de bölgedeydim.

GÖĞÜS CERRAHİ AMELİYATI

Mevcut durumlarda acil anlarda ne yapabilirim? sorusunun tek cevabı yaptığım işi en iyi şekilde öğrenmem idi. Cerrahi branşta çalıştığım hastane ülkenin en çok göğüs cerrahi ameliyatı yapılan kurumu idi ve en zor vakalarla, kısıtlı imkanlarda acilde, yoğun bakımda hastaların tedavisini üstleniyorduk. Bundan dolayı hem bu zor durumlarda nasıl davranacağınızın hem de bu sorunları çözmek için neler yapmanız gerektiğinin yapıtaşlarının kurmaya başladık. Bu süreçte cerrahiye devam edip etmeme kararı çok önemli yer tutar çünkü ciddi fedakarlık gerektirir. Ülkedeki hekim sayısının ancak buna yetebilmesi ve hastaların başka hiçbir şanslarının olmaması, ‘’ Devam etmek ve çözüm üretmek zorundayız’’ düşüncesini oluşturmuştu. Bunu iletmek isterim çünkü bu düşünce ve o yıllardaki emeğimizle ileride ne yapabileceğimizi biz bile tahmin edemezdik o günlerde. Aynı dönemde klinikte eğitim aldığım uzman abim Dr.Adnan Sayar Halide Edip Adıvar'ın torununun oğlu idi.

SORUNUN İÇİNDEYSENİZ…

Hem uzmanlık eğitimimde hem de uzmanlık eğitimi alan asistanlarımızla Akciğer Nakli Merkezi kurarken bize mesleğimizde en ileri noktayı göstermiş; bunun gerçekleşmesini sağlamış ve her zaman yanımızdaki kişi olmuştur. Eğer sorunun içindeyseniz çözüm üretirsiniz. Biz sorunun tam içindeydik ve bir çözüm üretmemiz gerekiyordu ve tüm emeğimizle bilgimizi kullanarak bir arada çalışarak bu çözümü ürettik. Bu çözüme ulaşana dek her türlü savaşı vermiştik artık. En çok hatırladığım sözlerden biri '' Bir toplumda farklı insanlar her zaman ötelenirler, ben olmasam da bu insanlara ayrı özen gösterin, ayakta bekletmeyin bir yere oturtun ve sorunlarını çözün'' öğüdü idi.

Kocaeli’deki görev yıllarınızda neler yaşadınız?

Uzmanlık mecburi hizmet atamamda deprem sonrası hala prefabrik binada olan Düzce Dr T.Tokgöz Devlet Hastanesinde başladım sonrasında Kocaeli Devlet hastanesine yine hala prefabrik binada olan cerrahide çalıştım. Birlikte çalıştığım doktor abilerim (Cerrahide üst kıdemdekilere ‘’Abi’’ demek bir gelenekti) , hemşire hanımlar, tüm acil ve yoğun bakım ekibi ile geçirdiğimiz zamanlar ve hala devam eden dostluklarımız çok kıymetlidir benim için. Hepimiz deprem sonrası bir toplumda, trafik kazası, iş kazası en yoğun olan bir sanayi kentinde sınırlı imkanlarda çalışıyorduk ve herkes elinden geleni yapıyordu. Tüm çevre illerden hasta kabul ediyorduk devlet hastanesi altyapısında. Branşımda tek hekim olduğu için kurumlarda en son sorunu çözmek üzere il icabı ile Seka Devlet, Kocaeli Devlet ve Derince Sigorta Hastanesine tek kişi bakıyorduk.

YOĞUN BİR ÇALIŞMA SÜRECİ

Kocaeli'nden sonra Şanlıurfa 500 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine tayin oldum. Bölgede yine yoğun bir çalışma süreci olmuştu. 2009 yılında o dönemde İsviçre'de eğitimde olan hocam Prof Dr Adnan Sayar Akciğer Nakli'nde birlikte çalışmayı teklif etmişti. Çok mutlu olsam da tayinim çıktığı için Urfa'ya gitmek zorunda kaldım. Ardından istifa edip 2010 yılında uzman olarak tekrar Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH 'ne tayinim çıktı ve akciğer nakli eğitimi almak üzere İsviçre Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Belçika Leuven Üniversitesi Tıp Fakültesi Nakil Kliniklerinde bulundum. Prof Dr İlhan İnci, Prof Dr G.Verleden ve Prof Dr D.V. Raemdonck 'u ayrıca destekleri için anmak isterim. European Respiratory Society (ERS) 'de bizlere her zaman destek oldular ve Akciğer Nakli Kliniğimize gelip bizi ziyaret ettiler.

Türkiye ve dünyadaki akciğer nakli hakkında özet olarak bilgi alabilir miyiz?

Akciğer nakli teknik olarak en zor sistemleri içerir bu yüzden cihazlardaki teknik gelişmeler ve ECMO cihazlarının ortaya çıkması en önemli rolü oynamıştır. Türkiye’de ilk yaşayan akciğer nakli 2009 yılında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH' de eğitimini almış olan ve akciğer naklini Süreyyapaşa EAH' de gerçekleştirmiş olan Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu tarafından yapılmıştır. Ardından 2012 yılında Yedikule EAH' de bizim ekibi kurarak hocam Prof. Dr. Adnan Sayar ile benim bulunduğum kendi kliniğimizde akciğer nakillerine başladık. Aynı yıl Ankara Yüksek İhtisas EAH' de nakillere başladı. Bu süreçte İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi akciğer nakilleri yapsa da bir süre sonra üniteler kapandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde nakil biriminin kurulumuna da destek verdik klinik olarak. 2012 -2015 yılları arasında 29 hastaya 31 akciğer nakli yaptık. Akciğer nakli yaptığımız 2 hastaya tekrar akciğer nakli Re-transplantasyon yaptık ve ilk yaşayan re-transplantasyon vakası bizim olgumuzdur. Nakil yaptığımız hastaların 1 yıl sonraki yaşam sağkalımları Toronto/ Kanada ve Leuven/ Belçika Nakil ünitelerinin kurulum sağkalımları ile aynıdır. Halen 10 yıldır hayatına devam eden hastalarımız mevcut.

Meslek hayatınız boyunca yaşadığınız en ilginç olay neydi?

En ilginç olaylardan biri İsviçre Zürih Üniversitesinde Akciğer Nakli eğitimi için bulunduğumda idi. Başladığım gün akciğer nakli ameliyatına girdim ve birer gün arayla 3 organ bağışı olması üzerine art arda nakil ameliyatları olmuştu. Son nakil ameliyatında iken tekrar organ çıktığı bildirildiğinde sorumlu cerrah ''Artık alamayacak kadar üst üste vaka yaptık, diğer birime yönlendirin '' diye belirtip sonra bana dönüp '' Sen ne zaman dönüyorsun?, sen geldiğinden beri üst üste vaka çıkıyor yorulduk artık '' demişti. Bazen 3 ay organ bağışı olmadığını ilettiler.

Görev yaptığınız sürece hastalarınızla ilişkiniz nasıl oldu?

Hekimlik mesleğine en zor yerinden başladım gibi düşünüyorum hep. Bu zorluklarla çalışmaya alışınca sonrasında olaylara daha farklı yaklaşıyorsunuz. Hastaları her şeye rağmen hayatın iyi yönünü görmeleri ve yapabileceklerini yapmaya devam etmeleri konusunda cesaretlendirmeye çalıştım. Hayatı kaybetme kaygısı o kadar zor bir duygu ki. Hem bunu giderip hem de bunu yaşarken onları güldürebilmek zor ama imkansız değil. Onları anladığınız anda onlar da sizin gayretinizi anlıyor. Sadece acil durumlarda kontrolü ele almak zorundasınız özellikle cerrahi branş için iletmek isterim çünkü hata payınız yoktur ve tüm olasılıkları hesap etmeniz gerekir. Var olduğunu bildiğim bir seçeneği hayat kurtarıcı olduğu anda uygulayamıyorsam çok üzülüyorum. Hiçbir şey mazereti haklı çıkarmaz ve her şeyden önce hastaya, kendinize ve dışarda bir kelime bekleyen hasta anne babasına bir cevap vermeniz gerekir. En zor anlardan biri Çocuk Esirgeme Yurdundan gelen 17 yaş evladı ameliyat ederken yanında kendi yaşlarında arkadaşlarının refakatçi kalması idi. Hiçbir kelime bulamadığımı hatırlıyorum söyleyecek.

Mesleğinizi yaparken en çok ne sizi yorar ve mutlu eder?

Çocukluğumdan beri çok yorulmuyordum ve bu özellikle akciğer nakli gibi uzun süren cerrahilerde devam etmemde önemli oldu hep. Şu an düşününce tek hekim çalışmam, acil durumlar için farklı yerlerde çalışmam ki Avrupa yakasında nöbetlerde tüm göğüs cerrahi nöbetçisi biz oluyorduk ve Esenyurt Devlet Hastanesi, Haseki EAH, Okmeydanı EAH hastanesi gibi birçok yere gidip acil cerrahi işlemler yapıyorduk. Bütün süreçlerde iş yapmak değil asıl sistemsel sorunlar daha zor geliyordu. En mutlu eden şey ise zor olan, tam o anda herkesin ''Bu olmayacak ''deyip umutsuzluğa düştüğü anda ''Arkadaşlar biz buradaysak bunu yapmak için buradayız, yaparız '' deyip onların morallerini düzeltip yapabildiğimiz anlardı. Kalp ritmi durmuş olan hastaya CPR yaparken sürekli monitore bakarsınız, atımların yeniden geri geldiğini gördüğümüzdeki duyguyu anlatmak mümkün değil. Her şey stabilleştiğinde kenara çekilir ve bir yere çöker kalırsınız öylece. Onun için bu durumlarda birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınızın sizde ayrı bir yeri olur.

Yılda kaç ameliyat yapıyorsunuz?

Kamuda çalıştığım dönemde kendi kliniğimizde yılda 400 civarı şimdi ise yılda 100 göğüs cerrahi ameliyatı yapıyoruz.

Akciğerlerimizi korumak için ne yapmalıyız?

Akciğer cilt dışında dış ortama en açık olan organ. Tüm dış maddelere maruz kaldığından hava kirliliği, sigara, elektronik sigara ve nargile hepsi toksik. Neler yapmak gerekliliği üzerine çok güzel istatistiksel çalışmalar yayınladı covid döneminde. Özellikle belirtmek istediğim ve endüstrileşme ile azalan tek şey ''yürümek'' ve ''hareket etmek ''. Ayrıca yeterince uyumak. Ve en önemlisi de obezite çünkü tüm kanser oranlarını ciddi ölçüde artıyor. Stresin bunların oluşumundaki etkisi çok büyük.

Covid döneminden bir anınızı anlatabilir misiniz?

Akciğer nakli yaptığımız için yoğun bakımlardaki hastalarda ECMO (Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu) destek amaçlı da çağrıldığımız durumlar en zor anlardı. Yoğun bakımdaki anılardan bahsetmek çok zor. Tam 4 ay yoğun bakımda kalan hastaya defalarca her iki akciğer boşluğuna göğüs tüpü takmak zorunda kalmıştım. En son trakeostomi ve homevent ile kata çıktı yoğun bakımdan 4 ay sonra ve 6. ayda taburcu oldu. Yürüyerek kontrole geldi sonra. Oturduk birbirimize bakıp çok da konuşmadık. Birbirimizi maske altındaki halimizle biliyorduk sadece. Hiçbirimizin söyleyecek cümlesi kalmamıştı.

Yılın sağlıkçısı seçildiniz bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Yılın sağlıkçısı seçilmem dolayısı ile öncelikle anmak istediğim, hayatın bana en güzel anlarını sunan çok çocuklu ailemde fedakarlık yapıp benim bugünlere gelmemi sağlayan ve bugün hayatta olmayan iki kardeşime ve tüm ailemin her bir ferdine, genç yaşta kaybettiğim ve dünyada olsa idi bugün hayatın çok farklı olacağına inandığım sıra arkadaşıma, her birinden bir anı taşıdığım tüm kaybettiklerime ve ayrıca yaşamım boyunca belki kısa süre karşılaştığım ama beni hep anlayan, destekleyen ve dünyanın öbür ucunda olsa da omzumu döndüğümde orada sonsuza kadar olacağını bildiğim dostlarıma, Kocaeli Anadolu Lisesinde ve üniversitede varlıkları ile yanımda olan tüm dostlarıma; mesleğimde büyük emeği geçen hocam Prof. Dr Adnan Sayar’a, çalışma hayatımda 1999 depremi ve Şubat 2003 depremlerinde 3 yıl süren covid pandemisinde, doğuda sınır ötesinde ve tüm acil durumlarda canla başla çalıştıklarına şahit olduğum, kötü geçen nöbetlerde hep yanımda olan tüm meslektaşlarım, asistanlarım ve sağlık çalışanlarına var oldukları için teşekkür etmek isterim.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Şubat 2023 depreminde birlikte çalıştığım tüm meslektaşlarıma, UMKE ekiplerine, Türk Eczacılar Birliğine sonrasında destekte hep yanımızda olan sosyal hizmet uzmanlarına, öğretmen arkadaşlarıma ve bölgedeki kurum müdürlerine ve çalışanlarına da ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu ödülü depremde kaybettiğimiz Dr. Ceren Açıkalın ve Hemşire Fatma Tekdal’a anısına atfederek tüm sağlık çalışanları adına kabul etmek isterim. Ve bu süreci kurup yaşatan tüm emeği geçenlere ayrıca teşekkür etmek isterim.

1999 depremi ''1 '' ise 2023 Şubat Depremi ''10'' idi…

6 Şubat depremi sürecinde neler yapınız? Bölgeye gittiniz diye biliyorum.

6 Şubat sabahı ilk 06;45 de deprem olduğunu haber aldığımda o gün ameliyatımız vardı. Hocama haber vererek önce sağlık müdürlüğüne ulaşmaya çalıştım sonrasında 112’de çalışan bir arkadaş sayesinde Bakırköy 112 Komutaya gittim orada tanıştığım Adıyamanlı Dr Mahmut ile birlikte havalimanına oradan da UMKE ekibine dahil olarak ikinci uçak ile saat 13:00 gibi Antep'e indik. Antep Nurdağı’na giden ilk yardım ekibi biz idik. O an orada olan iki doktor arkadaşın Dr.Esad ve Dr. Ebru'nun bizi gördüğündeki sözlerini hiç unutamam. O günleri ve sonrasındaki 5 günü burada anlatmam mümkün değil. Ki ben 99 depreminde Gölcük DH 'de çalışmış birisi idim. Sadece diyebileceğim 19999 depremi ''1 '' ise 2023 Şubat Depremi ''10'' idi. 199 99 depreminde kayıpları olan biri olarak bunları iletmek isterim. Hayatımda daha kötü ne görebilirim diyordum öncesinde ama daha kötüsünün de olduğunu görmüştüm artık. Bunları düşünecek vakitte yoktu.

İSPANYA KURTARMA EKİBİ

Hepimiz kendimizi acil durumuna alıp hiçbir şey düşünmeden 5 gün boyunca çalıştık. Nurdağı’ndaki tek devlet hastanesi yıkılmış idi ve dışarda tipi vardı. İlk gece bahçedeki iki çadırda idik. Bir aracın farları ile çadırın içini aydınlatmak zorunda kaldık. Sabah ortalık aydınlandığında yıkımın ne kadar büyük olduğunu gördük. Ertesi gün bir ilkokul bahçesine sahra çadırı kurarak enkazdan çıkarılan yaralılara acil müdahale ettik. Eksik malzeme ve ilaçlarımızı kardeşim ve eşi eczacı idi onlar aracılığıyla İstanbul Ecza Odasına bildiriyordum ve oradan gelen yardım uçakları ile Antep’e geliyor oradan giden ambulanslar dönerken bize ancak ulaştırıyordu. Gelen yurtdışı enkaz kurtarma ekiplerine de enkazlarda yardımcı oluyorduk. Üçüncü gün ancak çayımız olabilmişti. Cuma gece Antep Havalimanında askeri kargo uçağı ile Adıyaman'a oradan da İspanya Kurtarma Ekibi ile Ankara'ya nakledildik. Orada çalıştığımız arkadaşlar ile kurduğumuz grubumuzda hala devam ediyor.

KOCAELİ ANADOLU LİSESİ 90 MEZUNLARI

Covid döneminde iken doktor arkadaşlarla ek yardımlaşma ağları kurmak zorunda kalmıştık. Şubat depremi olduğunda acilen bu ağı kullanıp bölgede aktif çalışan hekim ve görevli arkadaşlardan 7/24 ihtiyaçları soran ve gruba ileten arkadaşlar oldu. Acilen bölgede 24 saat kesintisiz çalışmak zorunda olan sağlık ekiplerinin acil ihtiyaçlarını sağlamaya başladık. Adana Tabip Odası yıkılmamıştı orada Dr. Figen Hanım tüm ihtiyaçlarımızı ekiple tespit edip yardım gönderiyordu. Bölgeden döndüğümde bölgenin durumunu aktardığımda daha neler yapabiliriz düşüncesi ile Kocaeli Anadolu Lisesi 90 mezunları olarak sınıf arkadaşlarımla ek bir destek gurubu kurduk ve hepimiz ilk günlerde acil ihtiyaç olan çadır, ısıtma ihtiyacını karşıladık. İlk aylarda hekim olmam nedeni ile kaşeli imzalı evrak hazırlayarak bölgeye girecek araç şoförlerine iletiyordum ancak o şekilde kontrol noktalarında geçebiliyor ve bölgedeki hekim arkadaşlar, sağlık personeli ve sosyal hizmet uzmanlarına doğrudan ulaştırabiliyorduk ve yardımları karşılayabiliyorlardı.

EĞİTİM İHTİYAÇLARI

Bu transferlerde özellikle yardımcı olan ve sonrasında da hep destek iki kişiye borcumu ödeyebileceğimi sanmıyorum. Ardından ileriki aylarda eğitim ihtiyaçlarını ve özellikle kadın ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere gruptaki birçok arkadaşımız gönülden destek verdi ve bölgedeki ağımızdan gelen haberler sayesinde doğru yerlere ulaştırabildik. Biliyorum ki toplumdaki herkes ilk aylarda kendi ellerinden geleni ve fazlasını bireysel olarak ya da destek grupları ile bölgeye ulaştırdı. Ek olarak iletmek isterim ki bize destek olan hukuk alanında yetkili dolayısı ile de ivedilikle 2023 üniversite sınavı için akademideki liseden sınıf arkadaşımızla hazırladığımız öneriyi Kocaeli Anadolu Lisesi 90 grubumuz adına ilettik ve ardından Mayıs ayında deprem bölgesindeki üniversite Sınavına girecek çocuklara ek kontenjan hakkı Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından tanındı.

TOPLUM TRAMVA YAŞADI

Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri olan en büyük felaket ile karşı karşıyaydık ve çok büyük bir nüfus etkilenmiş ve çocuklar tüm olaylara şahitlik etmişlerdi. Toplumun bu yıkıcı derin travma sonrası umudunu ayakta tutabilmesi için en küçük destek bile çok önem taşıyordu artık, yoksa toplumu kaybedeceğimizi biliyorduk. Dr Gamze , Dr Esad ile birlikte yazın sıcağında, Eylül’de okullar açıldığında ve şimdi kışın zor koşullarında 11 aydır bölgede hiç kesintisiz çalışmaya devam eden hekim arkadaşlar, sağlık çalışanları, öğretmen, sosyal hizmet uzmanları, kurum çalışanları ile destek grubumuz ile halen bölgedeki kitap, giysi, yaşam ihtiyaçlarını belirleyip desteğe devam etmekte ve çadırda, konteynerdaki geliri olmayan insanları kalkındırmak üzere yapabilecekleri iş eğitimi sağlayıp malzemelerini karşılayıp ayağa kalkmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken bize destek veren herkese tek tek teşekkür etmek isterim. Borcumuzu ödeyemeyeceğimizi biliyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Birçoğu ile hala yüz yüze tanışamadığım insanlara; özellikle covid salgınının ardından depremle yerle bir olan bölgedeki sağlık alanında çalışan tüm arkadaşlarıma hangi kelimeleri söyleyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananların tarifini şu anda yapmak imkansız sadece bunu biliyorum. Birçok kare var hayatım boyunca hiç hafızamdan silinmeyecek ancak iki kişiyi ayrıca anmak isterim. Hatay EAH’de enfeksiyon hastalıkları uzmanı olup 3 yıl covidde çalışan ve deprem sonrası 16 yaşındaki evladı ile cenazesi bulunamayan Dr Ceren Açıkalın ve Adıyaman’da deprem sonrası içinde bulunduğu konteyner ile sel sularında kızı ile hayatını kaybeden Hemşire Fatma Tekdal Hanım. Hiçbir zaman unutmayacağız onları.

“Sağlık çalışanlarının sistemin

yükünü tolere edecek gücü azaldı”

Türkiye’de sağlıkçıların çoğu şiddete maruz kalıyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl çözüm bulunabilir?

Bugün tüm bu olanlardan sonra sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti tanımlamam mümkün değil. Evet biliyoruz bir toplumun belli bir yüzdeki ruhsal olarak gerçekten hasta ve tedavi alıyordur. Ancak sistemin getirdiği yükü fazlasıyla üzerinde taşıyan ve hiçbir gelişmiş ülkede bulunmayan nüfus yoğunluğuna gece gündüz, tatil bayram demeden bakmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının, toplumun şiddetini ve sistemin yükünü tolere edecek gücü azaldı. Ne yazık ki bunu kimse görmüyor. Bu ülkenin üniversite sınavında ilk 10‘a giren evladının acilde dişlerinin yumrukla kırıldığını biliyorum. Hiçbir kamu kurumunda gidip personeli dövemezsiniz ancak tüm toplum bütün sorunlarını bize yansıtıyor ve sistem de toplumu mutlu etmek için sağlık alanını öne sürüyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Diğer yandan sağlık alanı silah endüstrisinden çok gelirin elde edildiği bir alana dönüşmüş durumda ve ülkemizde bu durumdan sonsuz gelir elde edenler mevcut iken bütün bu haksız sürecin yükünü sağlık çalışanları çekmektedir. Bu sürecin çözmek için hem sistem hem de toplum yönünden düzenleme gereklidir. Sistemin planlaması ve çalışma koşullarının belirlenmesi gereklidir. Dünyada hiçbir ülkede böyle çalışma saatleri mevcut değil. Çalışma saatleri ve iş yükü, baskı en önemli sorunları oluşturmaktadır. Toplumun ise eğitilmesi gereklidir. Bunun için acele plan hazırlanmalıdır.

DEPREM VE EKONOMİK SÜREÇ

Özellikle covid ardından gelen deprem ve ekonomik sürecin toplumdaki stresi artırması ile oluşan hastalıklarla yüz yüzeyiz şimdi. Bu biz sağlık çalışanları için çok acı. Bu nedenle belirtmek isterim ki evet biz sağlık alanındakiler elimizde geleni yapacağız toplumu kurtarmak için ama toplumdaki insanları bulundukları süreçlerden dışarı çıkarmak için acilen önlemler alınmalı sistemsel anlamda bunu özellikle belirtmek isterim. Biz barajın suları ilk yükseldiğinde su seviyesinin arttığı ilk görenlerdeniz acilde. Ve bütün bunları görmenin yükü ağır.