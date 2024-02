Yılın Girişimcisi Tolga Kısacıklıoğlu: Yaptığımız işi iyi biliyoruz yenilikleri sıkı takip ediyoruz

Erkan Ünal

Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2023’te “YILIN GİRİŞİMCİSİ” seçilen Galva Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Kısacıkoğlu, şirketler ilgili bilgi verdi, hedeflerinden söz etti.

Sayın Kısacıkoğlu, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1975 yılında İstanbul’ da doğdum. İlkokulu İzmit Ulugazi İlkokulu’ nda bitirdikten sonra, orta ve lise eğitimimi İstanbul FMV Işık Lisesi; üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’ nde, yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri Stetson Üniversitesi’nde tamamladım. Evli , 1 kız çocuğu babasıyım. Satranç sporuna yüksek ilgim vardır, 2017 Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli Satranç şampiyonuyum. Türkiye satranç birinci liginde mücadele eden Galva Metal Spor Kulübü’ nün de başkanıyım.

GALVA METAL ne zaman kuruldu?

2005 yılında kurulmuştur.

GALVA METAL’i kurma fikri nasıl doğdu?

Profesyonel çalışma hayatımda, sektörün büyük firmalarından bir tanesinde ihracat müdürü olarak görev yapıyorken, bazı pazar fırsatlarını görerek değerlendirme kararı aldım.

GALVA METAL ilk kurulduğunda kaç kişiydi? Şu an kaç kişi çalışıyor?

Kuruluşu 2 kişiden oluşmaktadır; bugün itibariyle yaklaşık 150 kişilik bir ekip olmuştur.

GALVA METAL ne üretiyor?

Galva Metal Çelik Servis Merkezi(ÇSM) olarak, yassı çelikler konusunda üst düzey uzmanlığa sahiptir. ÇSM’ inde soğuk, galvanizli ve boyalı saclar üzerine müşterilerinin taleplerine yönelik boy kesme, haddeleme, gofrajlama, dilme, trapez ve göz yaşı desenli sac üretimi hizmetlerini yürütmekte; ayrıca kendi markası olan Galva Fence galvanizli bahçe çitleri üretmektedir.

GALVA METAL’in verdiği hizmetler nelerdir? Müşterilerine ne gibi avantajlar sağlıyor?

Bir önceki soruda faaliyetlerimizden bahsederken belirttiklerime ilave olarak; müşteri odaklı, hızlı teslimat, güven ve eksiksiz güler yüzlü bir ekip ile sektörüne örnek bir firma olmaya gayret ediyoruz. Tesisimizde diğer firmaların yapmakta zorlanacağı, tolerans, hız, mukavemet, kalınlık gibi, en azından bir parametrede farklı ürünler üretmeye özen gösteriyor.

GALVA METAL olarak sizi ön plana çıkaran iş ve hizmetleriniz nelerdir? Rakiplerinize göre neyi farklı yapıyorsunuz? Müşterileriniz neden Galva Metal’i tercih ediyor? Başarınızın sırrı nedir?

Yaptığımız işi iyi biliyoruz, yenilikleri çok sıkı takip ediyoruz, bizler ve paydaşlarımızın lehine olan ne varsa, arayıp bulmak için yılmadan çaba gösteriyoruz, sürekli eğitim ile yenileniyoruz. Sözünün, ürünün, ekibinin her zaman arkasında, müşterisinin her zaman yanında; önceliği ticari kazançtan da önemli olan değer yaratmak ve istikrarlı ilişkiler kurmak ve yürütmek diyebiliriz. Ayrıca patron şirketlerinden önemli bir fark olarak, her birimin kendi alanında inisiyatifleriyle, hızlı karar alınabilen bir firma olmamızın da fark yarattığını söyleyebiliriz.

GALVA METAL’in AR-GE çalışmalarından da bahseder misiniz?

Ar-ge aktivitelerimiz daha çok grubun diğer firması olan Galva Makine’de ilerliyor. Orada Türkiye’de üretilmeyen bazı yeni teknolojileri geliştirip Türk sanayicisinin hizmetine sunuyoruz.

GALVA METAL olarak ana müşterileriniz kimlerdir?

Beyaz eşya üreticileri, inşaat grubu, elektrik ve enerji sektörü başta olmak üzere hemen hemen her endüstriyel sanayi sektöründe müşterilerimiz var diye belirtebiliriz.

GALVA METAL’in ülkemizde ve dünyada galvaniz üretimindeki yeri nedir?

Bir üreticiye bağlı olmayan, bağımsız kendi ürün grubunda Türkiye’nin en büyük çelik servis merkeziyiz. Gelişen Türk sanayisi için sacları istenilen formlara getirip hizmet etmek yoluyla müşterilerimizin verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye’nin ilk 1000 İhracat firmasından biriyiz. Düzenli olarak yurt dışına sevkiyatlar yapıyoruz. Bu amaçla yurt dışında iki adet depomuz var.

GALVA METAL olarak Almanya’nın 140 yıllık köklü firmalarından olan Leverkusen merkezli Wuppermann ile ortak oldunuz. Ortaklık sürecini ve şu anki durumu değerlendirebilir misiniz? Ortaklığın ne gibi katkıları oldu size?

Yaklaşık 10 yıl önce % 35 oranında firmamıza ortak oldular. Firmamızın gelişimi açısından önemli bir tarihtir. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca hem tedarikçimiz, hem yatırımcımız olarak, know-how açısından da desteklerini esirgemediler. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde kendileriyle anlaşarak ayrılma kararı aldık ve firmamız % 100 olarak hisselerinin sahibi oldu. Almanlar şu dönemde, Türkiye’ de daha temkinli ilerlemek istedikleri için; bizler ise yatırım ve gelişimlerle büyüme hedeflerimize devam etmek istediğimiz için orta nokta bulmak konusunda aynı yerde durmaya devam edemedik. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Biz vizyonumuzdan sapmadan, yatırımlarımıza devam edeceğiz.

GALVA METAL’in aldığı ödüllerden de bahseder misiniz?

İlk 1000 ihracatçı, en hızlı büyüyen 48. firma, 3 yıldır aralıksız olarak İSO ikinci 500 şirket listesinde yükselmek, uzun yıllardır sektörün ilk 10 ihracat firması içerisinde yer almak diyebiliriz

GALVA METAL’in sahip olduğu kalite sistemi ve belgeler nelerdir?

İSO 9001, İSO 14001,İSO 45001

GALVA METAL kaç ülkeye ihracat yapıyor?

Güncelde yaklaşık 45 ülke; tarihi boyunca 90 ülke.

GALVA METAL’in orta ve uzun vadede hedefleri nelerdir? Yatırım planlarınızda neler yer alıyor?

Arslanbey’deki bina inşaatımız tamamlanınca, 17.352 m2 kapalı alana ulaşacaktır. Ayrıca mevcut makine parkımızı yüksek teknolojili yeni makinalarla değiştiriyoruz. Bütün bunlar tamamlanınca 2025 yılında 200.000 ton işleyebilen bir tesis haline geleceğiz.

Yılın girişimcisi olarak, Kocaeli’de girişimci olmak isteyenlere ne tavsiyelerde bulunursunuz?

Bol bol örnek aldıkları kişilerin biyografilerini okumalarını tavsiye ederim. Hayat her zaman fırsatlar, sürprizler ve zorluklar yaratıyor. Başka insanların yaşadıklarından öğrenerek, kendi başınıza gelmeden o tecrübeleri yaşamak çok kıymetli diye düşünüyorum. Gençler mutlaka çok düzey İngilizce bilmeli ve kendini yatırım yapmak istedikleri sektör konusunda geliştirerek bilgi küpü haline getirmelerini tavsiye edebilirim.

Galvaniz sektöründe yeterince ihracat yapmamamızı neye bağlıyorsunuz?

5-10 yıl önce Türkiye kendi galvaniz ihtiyacı yetmeyen bir ülkeydi. Daha sonra Türk girişimcisi cesurca yatırımlar yaptı. Şu anda galvaniz üretimi 3,5 milyon ton, kurulu kapasiteler 7 milyon tonlara kadar geldi. Bununla ihracat yapılacağı öngörülüyordu. Ancak Avrupa Birliği bizim bu kadar yatırım yaptığımızı görünce kendi sanayicisini korumak için serbest Pazar anlaşması, gümrük birliği anlaşması olmasına rağmen öce kota koyuyorum dedi. Şu rakama kadar vergisiz, şu rakamdan sonra yüzde yirmi beş. O da yetmedi 2 sene önce anti damping vergisi çıkarttı. Diğer yandan Avrupa Birliği’nden şirketlerin malları vergisiz olarak gelmeye devam ediyor. Bu kadar üretim fazlası varken ithalat da ülkeye geliyor. Dış ticaret tabii ki devlet boyutunda yönetilmesi gereken bir şey. Bizim ihracatımızın yüzde altmışı Avrupa Birliği’ne. Avrupa Birliği bize bunu yaparken devletimizin de bir şeyler yapması gerekiyor.

Çözüm önerisi ne olabilir daha fazla ihracat yapmak için?

Biz ürünümüzü rulo saç olarak değil de otomotiv olarak tost makinesi olarak, klima olarak endüstriyel ürünler olarak daha katma değerli ürünler olarak Avrupa’ya satmanın yolunun bulmamız lazım. Bunun için tabii ki kredi faizlerinin düşmesi lazım. Ülke şartlarının müsait olması lazım. Yabancı sermaye için ülkemizin tekrar cazip olması lazım. Aslında çok iyi örneklerimiz var. Arçelik, Vestel, Toyota, Ford gibi örneklerin artması lazım. Volkswagen yatırımını kaçırdık mesela.