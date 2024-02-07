Yılın İş İnsanı Ece Aslı Kocabaş: “Hangi konuda iyi iseniz oranın üzerine gidin”

Mehmet Özmen

Gazetemizin düzenlemiş olduğu DORUKTAKİLER 2023 değerlendirmelerinde “Yılın İş İnsanı” kategorisinde ödüle layık görülen Körfez’in genç ve kadın girişimcilerinden Ece Aslı Kocabaş, oluşturduğu Leda markası ve farklı mesleki dallarında kendini göstermeyi başardı. Üç şirketi bulunan ve hepsinde çok büyük başarılar elde eden Kocabaş, bir kadın olarak nasıl ayakta kaldığını, girdiği sektörlerde elde ettiği başarıları gazetemizle paylaştı.

Çalışma durumunuzu anlatabilir misiniz?

Üç şirketimiz var. Biri ilaçlar üzerine. Leda markasını 2018’de ben kurdum. Ailemde ticaretle ilgilenen kimse yoktu. Henüz 24 yaşında bir eğitim kurumu açmak istediğimi söyledim. Açıkçası karşı çıktılar. Onlara “En fazla batarız” diyerek karşılık verdim. Konuyu kız kardeşimle paylaştım. O da çekincelerini iletince biraz cesaretlendirdim. Sonrasında mesleki eğitim ve ilkyardım olarak faaliyet gösterdik. Sonrasında İstanbul ve Bursa’da şubelerimizi açtık.

Sonrasında geçmişte yardımcı olduğum hastalarım bana gelmek istediklerini söylüyorlardı. Evde tedavi talebinde bulunanlar da vardı. Burada alt katımızda boş bir yer vardı. Burayı klinik hale getirdik. Gebze’den sonra Derince çıkışına kadar başka bir fizik tedavi merkezi yok. Bu açıdan büyük bir eksiklik de giderilmiş oldu. Sonrasında ikinci iş yeri olarak fizik tedavi ve sağlıklı yaşam merkezimizi açmış olduk.

Sonrasında Cemil bey ile karşılaştık. Ben aynı zamanda fitoterapi uzmanıyım. Bitkilerle ilgili bir insanım. Sürekli bir şeyleri kurcaladım. Hastalıklarla ilgili özel bitkisel ilaçları ortaya çıkarmaya başladık. Başta ilaçları hediye ediyordum. Güzel dönüşler alınca bu açıdan yeni bir sektör haline getirip Salvevo’yu kurduk. Bu da beklediğimizden iyi bir noktada ilerliyor.

Size mahsus bir iyileşme metodunuz var mı? Ne tür çalışmalar bunlar?

Fizik tedavi kısmında bilindik manuel terapiler ve tedavi yöntemleri, ayrıca geleneksel tedavi yöntemleri var. Pandemi döneminde çokça ilgi gören hacamat, sülük ve ozon gibi yöntemler revaçta şu sıra. Benzer salgın durumlarında bulduğum kürleri kullanıyorum. Bunlar tamamen benim reçetem. Sağlık ve Tarım bakanlıkları tarafından onaylanan kürler bunlar. Bunları TÜBİTAK’a sunduk ve onay aldık.

Örneğin Salvevo ürünümüz… Şu an Türkiye’de başka üretimi olmayan ve 21 hastalığa iyi gelen bir ürün. Radar ürün diyorum ben buna. Tamamen bitkisel ve içinde hiçbir kimyasal madde yok. Ağızdan giriyor, vücudun neresinde iltihap ve enfeksiyon varsa kurutuyor. Doğal antibiyotik. Zencefil, zerdeçal, limon, sarımsak, çörek otu gibi bilindik bitkiler ve artı olarak farklı ürünler de yer alıyor. Tansiyon, karaciğer yağlanması, karaciğer enzimlerinin dengelenmesi, sirozun önünü kesene kadar ileri derecede etkileri var. Kalp damar rahatsızlıkları gibi rahatsızlıklara çözüm sağlıyor.

Leda ve Salvevo tedavi yöntemleri anlamında entegre mi?

Elbette, ben kliniğimizde Salvevo ürünlerini kullanıyorum. Bu ürün TÜBİTAK’tan inovasyon projesine dahil edildi. Orada inceleniyor ve ihracat çalışmalarımız olacak. Sonuçta Türkiye’de üretimi olmayan bir ürün olduğu için ciddi bir destek de sağlanacak gibi duruyor. İlk depomuzu da Azerbaycan’da kuruyoruz, nisan gibi aktif hale gelecek. Talep görüyoruz. Özbekistan ve Azerbaycan’a bir grup ürün gönderdik. Oradaki doktor ve ezcacıların talepleri olmuştu. Olumlu görüşler alıyoruz.

Fuar organizasyonuna dahliniz ne durumda?

KOİDER’in fuarına katılmıştık. İzmir ve Antalya’daki sektörel fuarlarda yer aldık, tanıtımımızı yaptık. Salvevo ürünümüz Özbekistan’da büyük rağbet gördü.

Türkiye’deki üretimler nerede yapılıyor?

Üretim tesisimiz Sakarya’da. Her ürünümüzün geliştirilmesi ve üretim noktasında Adapazarı’ndaki tesislerimizde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Ürünlerinizi üretirken nelere dikkat ediyorsunuz? Vatandaşlar da tüketirken nelere dikkat etmeli?

Üretirken hiçbir şekilde içinde kimyasal olmamasına özen gösteriyoruz. Gerekirse raf ömrü kısa olsun, az üretim ve seri tüketim olsun ama içinde hiçbir kimyasal bulunmasın. En çok buna dikkat ediyoruz. Bütün çalışmalarımızı ürünün içinde kimyasal olmadan antibiyotik ile aynı etkiyi yaratabilmek için yapıyoruz. Antibiyotik ağır bir ürün. Aynı etkiyi bulmak zor. Buradaki en önemli nokta antibiyotik etkisi ile vücuttaki hiçbir organa zarar vermemesi. Aynı etki ile vücuttaki iltihap ve enfeksiyonu kurutması.

Yan etki üzerine çalışmalar sonuçları nasıl?

2 bin kişinin üzerinde ürün denendi. Hiçbir yan etki görülmedi. Reflü ya da ülser olan kişilerde ilk bir hafta mide ağrısı yapabiliyor. Fakat bu da ürünün o bölgelerdeki sorunu iyileştirdiğini gösteriyor.

Pandemi ya da salgın dönemlerine yönelik yeni ilaç çalışmalarınız var mı?

Var… Yeni ürünümüz yine antibiyotik özelliği olan, bağışıklığı güçlendiren ve ateş düşürücü nitelikte olacak. Ayrıca bu ürünü çocuklar da kullanabilecek. Önümüzde 3 aylık bir sürede bitmesini hedefliyoruz. Ancak bu süre kontrol süreci ve bakanlık onayı dolayısıyla biraz daha ileri zamana yayılabilir.

Salvevo’nun normal antibiyotiğe göre iyileştirme hızı eş değer mi?

İyileştirme hızı hemen hemen aynı gibi. Ancak antibiyotiğin miligramı hastalık şiddetine göre nasıl ki yükselebiliyorsa benzer şekilde Salvevo’nun da kullanım miktarı artabilir. Mesela karaciğer yağlanmanız var ya da tansiyon hastasısınız. Bu ürünleri kullanmaya başladınız ve 2-3 ay geçti. Direkt dönüşü görebiliyorsunuz. Ayrıca bu ürünü kullanmak için hasta olmanıza gerek yok.

Diğer şirket ve çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

İlk şirketimizi bu katta kurduk. Tüm mesleki eğitimleri veriyoruz ve belgeler buradan alınabiliyor. Küçük kurumlar burada, fabrikalar gibi büyük kurumlarda ise bizzat giderek eğitimleri veriyoruz. TÜBİTAK’ta da eğitim desteği verdik. Kocaeli, İstanbul ve Bursa gibi kentlerde birçok firma ile çalışıyoruz. Pirelli, BriSA; KordSA gibi firmalar bunlar. Yerel yönetimlerin birçoğu ile iş birliğimiz var. Körfez Belediyesinin ilk eğitim birimini kurduk. Sadece Kocaeli’de 420 firmamız bulunuyor.

Bir de alanınızda en genç eğitimci özelliğiniz var…

Evet… 2023’te Sağlık Bakanlığı’nın tescillediği en genç eğitmen olarak tescillendim. Bu alanda 49’u aktif halde 700 eğitimci var. En genç ben oldum.

Fizik tedavi uygulamalarınız ile ilgili çalışmalarınızı bizimle paylaşır mısınız?

Fizik tedavi uygulamalarımızda çok ileri seviyedeyiz. Skolyoz, kifoz, ameliyat öncesi ve sonrası ortopedik ve omurga ile ilgili tüm rahatsızlıklar üzerine çalışıyoruz. Evlere de giderek hastalarımıza hizmet veriyoruz. Geleneksel yöntemler ve tedavilerle birçok ameliyat tavsiye edilen hastayı iyileştirdiğimizi rahatlıkla söyleyebiliyorum.

Ben ilaca ne kadar yaklaşmıyorsam, ameliyata da aynı şekilde mesafeliyim. Bunlar çözülebilecek problemler. Omurganızda eğrilik vardır, dizinizde yırtık vardır, sıvı kaybı bulunabilir, fıtık da olabilir. Bu tur omurga ile ilgili hastalıklarda kesinlikle sonuna kadar direnmeliler. Şu anda ameliyat olmadan iyileştirme oranımız yüzde 85 civarında.

Yaş gruplarına göre hastalıkları değerlendirir misiniz?

Yaş grubu 10 ve 25 arasında en çok skolyoz, kifoz, sırt ve omurga eğriliği var. Yine gençlerde ani hareketlerde disk problemi geliyor. Yaşlılarda sabit rahatsızlıklar söz konusu. Gençler de çok değişik rahatsızlıklarla yoğun bir şekilde geliyor.

Gençlere ve kadınlara bir girişimci olarak ne tavsiye etmek istersiniz?

Cesaret benim olma sebebimdir. Gençlerimiz ve kadınlarımız doğru olduğuna inandıkları şeylerden vaz geçmesinler. Benim ailemde ticaretle uğraşan kimse yok. Bireysellerine uygun olan, kendi içindeki eğilimiyle, kendini nerede, ne kadar yeterli hissettiği ile alakalıdır. Daha iyi olduklarına inandıkları ne ise o konunun üzerine düşmeleridir. Bunu çok değerli buluyorum. Öncelikle ben diyebilmeliler…