"Anasız babasız büyüdüm 75 yıl yorgancılık yaptım"

DORUKTAKİLER 2023

ZANAATINI YAŞATANLAR

Yorgancı Vehbi Keskin

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Yaklaşık 75 yıllık meslek hayatı, İzmit’in son yorgancısı… Vehbi Keskin. Şimdilerde sağlık problemleri yaşayan Keskin, meslek hayatına devam edemese de, 75 yıl bu mesleğe kendisini adayarak DORUKTAKİLER 2023’te, ‘Zanaatını Yaşatanlar’ ödülüne layık görüldü

Annesiz babasız büyüdü, mesleği abisinden öğrendi

1939 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. Babasını ve annesini çok küçük yaşta bir yıl arayla kaybetti. Dokuz yaşına kadar babaannesinin baktığı Vehbi Keskin önceden İstanbul’a sonra İzmit’e gelen ağabey’i sayesinde İzmit’e geldi. İstanbul’da yorgancılığı öğrenen abisi İzmit’e geldiğinde burada kardeşine babalık yaparak ve bu mesleği öğreterek beraber çalışmaya başladı.

İzmitli yorgancı çırak olarak yanına alıyor

İzmit’te yorgancılık yapan Ahmet Efendi, İstanbul’dan mal aldığı tüccara “İzmit’te usta yok bana bir tane usta lazım” demesi üzerine ağabeyini gönderiyorlar. İzmit’e gelen ağabey kardeşini de Trabzon’dan İzmit’e yanına getiriyor ve kardeşini de yorgancı olarak yetiştiriyor.

İlk dükkan istiklal caddesinde

İzmit’te ilk dükkanları İstiklal Caddesi üzerinde Kolonyacı Hikmet’in karşısındaymış. 1959 yılında Vehbi Keskin askere gidene kadar aynı yerde çalışmışlar. Vehbi Keskin lisanslı futbolcu olduğu için askerliğinde de futbola devam etmiş. İzmit’e ilk geldikleri zaman Vehbi Keskin ve ağabeyinin oturdukları evleri Kayseri Sokağı’ndaymış ve daha sonra Hacı Hızır Mahallesi’ne taşınmışlar. Dükkanları ise hemen alt caddede, Akça Camii’nin bulunduğu sokakta. Gazi Lisesi’nin ara sokağı… Keskin, eskiden o sokağın yorgancılar sokağı olduğunu belirtti. Ancak günümüzde 8 yorgancıdan yalnızca tek bir tane kaldı.

Şimdilerde sağlık problemleri var

Ayrıca tiyatrocu, oyuncu Serkan Keskin’inde babası olan Vehbi Keskin, Keskin Dikim Evi’nde mesleğini icra etmeye çalışıyor. Vehbi Keskin, yaşı dolayısıyla dükkanına eskisi kadar çok uğrayamıyor. Şimdilerde de kendisi bazı sağlık problemleri çekiyor. Dükkana yetiştirdiği ustaları sahip çıkıyor.