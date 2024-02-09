Yılın Esnafı Muzaffer Yazıcı: "Tam 71 yıldır hayallerini kumaşlara yazıyor"

DORUKTAKİLER 2023 YILIN ESNAFI: Muzaffer YAZICI
Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2023’te ‘Yılın Esnafı’ seçilen 71 yıllık terzi Muzaffer Yazıcı, mesleğini yaşam biçimi haline getirirken ustalığını Gönül Terzihanesi’nde gösteriyor
DİLE KOLAY, TAM 71 YIL…
Muzaffer Yazıcı 1942 yılında Trabzon’da doğdu. 70 yıllık terzi olan Yazıcı, 11 yaşında Trabzon’da meslek hayatına çırak olarak başladı. 17 yaşında kendi dükkanını açan Yazıcı, 20 yaşında askerliğini yapmak için Kocaeli’ye geldi. Burada amcası bulunan usta terzi, askerlikten sonra Kocaeli’de amcasıyla beraber yaşamaya devam etti. Acısu’da kendi dükkanını açan Yazıcı, hala aynı yerde mesleğini tam 71 yıldır devam ettiriyor.
TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Bir zamanlar kadın terziliği de yapan Yazıcı, daha sonrasında erkek terziliğine başladı. 1981 yılında, Balıkesir’de, Terziler Konfederasyonu’nun düzenlediği yarışmada Türkiye Birincisi oldu. Daha sonra kısa bir sürede Terziler Odası Başkanlığı yaptı. Türkiye’nin tanınmış iş insanlarına kıyafetler diken Yazıcı, hayatı boyunca başka hiç bir meslek yapmayarak kendisini terziliğe verdi.
“GURUR DUYDUM”
Hayatını terzilik mesleğine adayan Muzaffer Yazıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Terziler Odası’nın düzenlediği ödül töreninde, Meslekte 70. Yıl Onur Ödülü’ne layık görüldü. Hayatı boyunca insanların şık giyinmesini sağlayan Yazıcı, DORUKTAKİLER 2023’te ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu, gurur duyduğunu söyledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.