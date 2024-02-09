09 Şub 2024 - 20:00- G: Röportaj

Yılın Esnafı Muzaffer Yazıcı: "Tam 71 yıldır hayallerini kumaşlara yazıyor"

DORUKTAKİLER 2023’te ‘Yılın Esnafı’ seçilen Gönül Terzihanesinin sahibi Muzaffer Yazıcı, hayatı boyunca başka hiç bir meslek yapmayarak kendisini terziliğe adadı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
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Yılın Esnafı Muzaffer Yazıcı: "Tam 71 yıldır hayallerini kumaşlara yazıyor" mask

DORUKTAKİLER 2023 YILIN ESNAFI: Muzaffer YAZICI

Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2023’te ‘Yılın Esnafı’ seçilen 71 yıllık terzi Muzaffer Yazıcı, mesleğini yaşam biçimi haline getirirken ustalığını Gönül Terzihanesi’nde gösteriyor

DİLE KOLAY, TAM 71 YIL…

Muzaffer Yazıcı 1942 yılında Trabzon’da doğdu. 70 yıllık terzi olan Yazıcı, 11 yaşında Trabzon’da meslek hayatına çırak olarak başladı. 17 yaşında kendi dükkanını açan Yazıcı, 20 yaşında askerliğini yapmak için Kocaeli’ye geldi. Burada amcası bulunan usta terzi, askerlikten sonra Kocaeli’de amcasıyla beraber yaşamaya devam etti. Acısu’da kendi dükkanını açan Yazıcı, hala aynı yerde mesleğini tam 71 yıldır devam ettiriyor.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Bir zamanlar kadın terziliği de yapan Yazıcı, daha sonrasında erkek terziliğine başladı. 1981 yılında, Balıkesir’de, Terziler Konfederasyonu’nun düzenlediği yarışmada Türkiye Birincisi oldu. Daha sonra kısa bir sürede Terziler Odası Başkanlığı yaptı. Türkiye’nin tanınmış iş insanlarına kıyafetler diken Yazıcı, hayatı boyunca başka hiç bir meslek yapmayarak kendisini terziliğe verdi.

“GURUR DUYDUM”

Hayatını terzilik mesleğine adayan Muzaffer Yazıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Terziler Odası’nın düzenlediği ödül töreninde, Meslekte 70. Yıl Onur Ödülü’ne layık görüldü. Hayatı boyunca insanların şık giyinmesini sağlayan Yazıcı, DORUKTAKİLER 2023’te ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu, gurur duyduğunu söyledi.

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09 Şub 2024 - 20:00 -

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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