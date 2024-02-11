11 Şub 2024 - 20:00- G: Röportaj

"Terzilikten başka istediğim bir meslek yoktu"

70 yıldır terzilik yapan Abdullah Çelik, gazetemiz tarafından ödüle layık görülmesine çok sevindiğini, adeta yeniden mesleğe başlama heyecanı yaşadığını belirterek, “Terzilikten başka, istediğim veya özendiğim başka bir meslek yoktu. Mesleğimle gurur duyuyorum ve hiç pişman değilim” dedi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
"Terzilikten başka istediğim bir meslek yoktu" mask
"Terzilikten başka istediğim bir meslek yoktu"
Haber albümü için resme tıklayın

DORUKTAKİLER 2023 ZANATINI YAŞATANLAR ABDULLAH ÇELİK

Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2023’te ‘Zanaatını Yaşatanlar’ kategorisinde ödüle layık görülen 70 yıllık terzi 84 yaşındaki Abdullah Çelik, yaşantısını anlattı.

RİZE’DE BAŞLADI, İZMİT’TE DEVAM EDİYOR

‘Zanaatını Yaşatanlar’ ödülüne layık görülen Abdullah Çelik, “Mesleğime Rize’de başladım. Daha sonrasında İstanbul, Gölcük ve İzmit’te devam ettim. 70 yıldır terzilik yapıyorum. Başka hiçbir meslek yapmadım. 24 yıldır İzmit’teyim. 40 yıl Gölcük’te bu mesleğimi ifa ettim. Kalan sürede de İstanbul ve Rize’deydim. Terzilikten başka, istediğim veya özendiğim başka bir meslek yoktu” dedi.

ÇOCUKLARI TERZİLİĞİ BENİMSEMEDİ

Terzi ustası, biraz dalgın ve küskün gözlerle de olsa, kabullenmiş olarak “4 çocuğum var. Terzilik mesleği ile ilgilenmediler. Kendi işleri ve meslekleri var. Birisi Jeoloji mühendisi oldu. Diğeri Milli karateci olarak birçok derece aldı. İstiklal marşımızı birçok ülkede okuttu, bayrağımızı göndere çekti. Jeoloji mühendisi olan oğlum ise Kocaeli Üniversitesi’nde dekan yardımcılığı yapıyor” dedi.

“İŞLER ŞU AN İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL”

Bir zamanlar, özellikle bayram öncelerinde siparişe yetişemediklerini, gece gündüz çalıştıklarını söyleyen usta terzi Çelik, ekonomik durumdan söz ederken, “İşler şu anda istediğimiz gibi değil. Bozuk diyebilirim. Yıllarca çok sıkıntılar çektik elbette. Eskiden seçmece çırak alırdık. Artık bu meslekte çırak bulunmuyor. Birçok meslekte olduğu gibi. Ben de tüm gücümle çalışmaya devam ediyorum. Mesleğimi devam ettirebileceğim yere kadar sürdüreceğim.

MESLEĞİYLE GURUR DUYUYOR

Ömrümün sonuna kadar terzilik yapacağım diyebilirim. Dükkanda tek başıma çalışıyorum. Böyle de gidecek diye düşünüyorum. Kumaş üzerinde çalışmak bir sanattır. Terzilik büyük bir zanaattır. En eski mesleklerden biridir. Mesleğimle gurur duyuyorum ve hiç pişman değilim. Bu dükkan beni yeniden hayata bağlıyor. Sessiz ortamda zanaatımı sürdürebiliyorum. Ben kumaşlarımla mutluyum. DORUKTAKİLER’de ödül aldığım için tabii ki çok mutlu oldum. Her ödül alan insan gibi ben de gurur duydum. Törende inşallah orada olacağım” diyerek sözlerini tamamladı.

Terzi Abdullah Çelik, “Mesleğimle gurur duyuyorum ve hiç pişman değilim” dedi

11 Şub 2024 - 20:00 -

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.063.794 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL