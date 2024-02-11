"Terzilikten başka istediğim bir meslek yoktu"

DORUKTAKİLER 2023 ZANATINI YAŞATANLAR ABDULLAH ÇELİK

Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2023’te ‘Zanaatını Yaşatanlar’ kategorisinde ödüle layık görülen 70 yıllık terzi 84 yaşındaki Abdullah Çelik, yaşantısını anlattı.

RİZE’DE BAŞLADI, İZMİT’TE DEVAM EDİYOR

‘Zanaatını Yaşatanlar’ ödülüne layık görülen Abdullah Çelik, “Mesleğime Rize’de başladım. Daha sonrasında İstanbul, Gölcük ve İzmit’te devam ettim. 70 yıldır terzilik yapıyorum. Başka hiçbir meslek yapmadım. 24 yıldır İzmit’teyim. 40 yıl Gölcük’te bu mesleğimi ifa ettim. Kalan sürede de İstanbul ve Rize’deydim. Terzilikten başka, istediğim veya özendiğim başka bir meslek yoktu” dedi.

ÇOCUKLARI TERZİLİĞİ BENİMSEMEDİ

Terzi ustası, biraz dalgın ve küskün gözlerle de olsa, kabullenmiş olarak “4 çocuğum var. Terzilik mesleği ile ilgilenmediler. Kendi işleri ve meslekleri var. Birisi Jeoloji mühendisi oldu. Diğeri Milli karateci olarak birçok derece aldı. İstiklal marşımızı birçok ülkede okuttu, bayrağımızı göndere çekti. Jeoloji mühendisi olan oğlum ise Kocaeli Üniversitesi’nde dekan yardımcılığı yapıyor” dedi.

“İŞLER ŞU AN İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL”

Bir zamanlar, özellikle bayram öncelerinde siparişe yetişemediklerini, gece gündüz çalıştıklarını söyleyen usta terzi Çelik, ekonomik durumdan söz ederken, “İşler şu anda istediğimiz gibi değil. Bozuk diyebilirim. Yıllarca çok sıkıntılar çektik elbette. Eskiden seçmece çırak alırdık. Artık bu meslekte çırak bulunmuyor. Birçok meslekte olduğu gibi. Ben de tüm gücümle çalışmaya devam ediyorum. Mesleğimi devam ettirebileceğim yere kadar sürdüreceğim.

MESLEĞİYLE GURUR DUYUYOR

Ömrümün sonuna kadar terzilik yapacağım diyebilirim. Dükkanda tek başıma çalışıyorum. Böyle de gidecek diye düşünüyorum. Kumaş üzerinde çalışmak bir sanattır. Terzilik büyük bir zanaattır. En eski mesleklerden biridir. Mesleğimle gurur duyuyorum ve hiç pişman değilim. Bu dükkan beni yeniden hayata bağlıyor. Sessiz ortamda zanaatımı sürdürebiliyorum. Ben kumaşlarımla mutluyum. DORUKTAKİLER’de ödül aldığım için tabii ki çok mutlu oldum. Her ödül alan insan gibi ben de gurur duydum. Törende inşallah orada olacağım” diyerek sözlerini tamamladı.

Terzi Abdullah Çelik, “Mesleğimle gurur duyuyorum ve hiç pişman değilim” dedi