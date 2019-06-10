31 Mart seçimleri sona erdi. Her ne kadar milletin yüzü siyasete, yani belediye başkanlıkları için yapılan seçimlere dönük olsa da mahallelerdeki muhtarlık seçimleri de bir o kadar heyecanlıydı. Özellikle ilçelerin merkez mahallelerinde yapılan seçimler oldukça çekişmeli geçti diyebiliriz. Ve geçen yıllara nazaran mevcut muhtarlarda önemli değişiklikler yaşandı. Bu değişimin yaşandığı mahallelerden biri de İzmit Kadıköy Mahallesi… Yapılan seçimde muhtarlığı İsmail Hakkı Yıldırım’dan devralan yeni muhtar Mustafa Akdoğan, bölgede bir esnaf olarak biliniyor ve seviliyor. Mustafa beyin mahallesi için yapmak istediği birçok çalışma var. Kadıköy Mahallesi’nin sorunlarını da iyi tespit etmiş. Öncelikle bölgesine yeni bir heyecan kazandırmak ve merkez Bağdat Caddesi’ni canlandırmak öncelikli projeleri arasında yer alıyor.

Kadıköy Mahallesi’nde muhtar seçildiniz ve görevinize başladınız. Yeni dönemde yapmak istediğiniz ilk işiniz ne olacak?

Kadıköy Mahallesi, İzmit şehir merkezine en yakın mahallelerden birisi. Bu yüzden bölgemizin bir cazibe merkezi olabileceği aşikardır. Haliyle önceliğimizi buna vereceğiz. Bizim öncelikli olarak yapmak istediğimiz projemiz Bağdat Caddesi’ni canlandırmak olacak. Akşam saatleri geldiğinde bu merkezi caddemiz adeta karanlığa bürünüyor. Elbette İstanbul’daki Bağdat Caddesi olmayacak, fakat insanlarımızın huzurlu bir şekilde dolaşabileceği, banklarında oturup soluk alabileceği ve çiçeklerle gönüllerini açacağımız bir cadde haline getirmek öncelikli hedefimdir.

“KADIKÖY, ‘KÖY’ KALMIŞ”

Bölgenizin sorunlarından da söz eder misiniz?

Yaklaşık 31 yıldır Kadıköy Mahallesi’nde esnaflık yapıyorum. İnsanlarla sürekli diyalog halindeyim. Gezip gördüğümüz ve aldığımız toplumsal tepkilerle bu bölgede ne gibi sorunlar var, hepsine vakıfım. Merkezi bir mahalleyiz, fakat burası adeta ‘köy’ gibi kalmış. En ufak bir yağmurda mahalleyi sel götürüyor. Sokak ve parklar için yetersiz bir durumdayız. ATM’miz dahi yok. Mahalle sakinleri para çekmek için çarşıya gitmek ya da Mehmet Ali Paşa tarafındaki ATM’leri kullanmak zorunda. Bunlara çözüm getirmek için çalışacağız.

“KADIKÖYSPOR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Kadıköy Mahallesi sportif anlamda da bilinen bir bölge. Bu alanda ne gibi çalışmalarınız olacak?

Ben evliyim ve bir çocuk babasıyım. Bir evladım var. Bu duygusallıkla mahallemizdeki tüm gençleri de kendi evladım gibi görüyorum ve önemsiyorum. Mahallenin genç nüfusunu kötü alışkanlıklardan korumak için planlarım var.

Bu konuyu sportif faaliyetlerle daha rahat yürütebiliriz. Bu açıdan Kadıköyspor’umuz bizim için çok önemli. Kulübümüze bir bina kazandırmak için çaba harcayacağız. Şu anda kupaları bir yerde duruyor, antrenman yapacak sahamız dahi bulunmuyor. Öncelikli olarak onlara bir yer bulacağız. Daha sonra mahallenin gençlerini spora yönlendireceğiz. Bu bölgede akşam saat 8’den sonra hayat bitiyor. Haliyle gençler için ne yapabileceğimizi ekibimizle birlikte düşünüp planlamalıyız.

“SAĞLIĞIMIZ ÜÇE BÖLÜNDÜ”

Bunların yanı sıra Kadıköy Mahallesi sağlık hizmeti açısından eksik durumda. Santral Sağlık Ocağı’nın yerinin değişme durumu var. Ne kadar doğrudur bilemiyorum, eğer böyle bir değişme olacaksa yeni ocağın mahallemize gelmesini isteriz. Burada 3 tane sağlık ocağımız var ama yeterli değil. Sağlığımız adeta üçe bölünmüş halde. Bunu gerekli görüşmelerle tek bir yerde buluşturup geliştirmek istiyoruz.

“GENÇLERE DOKUNMAK LAZIM”

Seçim döneminde özellikle gençlere yönelik çalışmalarınızdan söz ediyordunuz. Bu konudaki projelerimiz neler olacak?

Evet, gençliğe önem veriyoruz. Elbette sportif alanda yapacağımız çalışmalarla onların hizmetinde olacağız, ancak bu tek başına yeterli olmaz. Sporun dışında eğitim de çok önemli. Bu anlamda mahallemizde gençlik adına bir merkez oluşturmak arzusundayız. Onların oyun oynayabileceği bir alan istiyoruz.

İzmit Belediyesi’nin Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ne açmış olduğu bir merkez var. Bu merkezlerden bir tane de Kadıköy’e istiyoruz. Gençler boşlukta olunca ne yapacağını bilemiyor. O yüzden onlara dokunmamız lazım. Kitaplarını alıp gelecekleri, akıl oyunları oynayacakları bir merkez kurulmalı. Böyle bir bina bulursak içini ben dolduracağım. Bu konuda belediyelerimizle ve başkanımız Fatma hanımla gerekli görüşmeleri yapacağız” diye konuştu. Röportaj: Ekin EKEN

KADIKÖY MAHALLESİ MUHTARI MUSTAFA AKDOĞAN’IN AZALARI

Melda OKUR

Nedim ÇİÇEK

Ahmet ÖZTAOĞLU

Nurşen BİLGİ

Vedat SEVER

Özden YILMAZ

Yakup ÇERTEL

Mustafa Akdoğan kimdir?

İzmit Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Akdoğan, 1974 yılında Konya’da dünyaya geldib. İlkokulu ve ortaokulu Konya’da bitirdi. Liseyi ise Gölcük Denizclik Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Üzmezler ve Teknomer Kırtasiye’nin ortağı olarak ticari faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Aile Birliği Başkanlığı, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor. 31 Mart seçimlerinde Kadıköy Mahallesi’nde muhtar seçilen Akdıoğan evli ve 1 çocuk babasıdır.