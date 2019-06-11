İzmit’in en kalabalık mahallelerinden biri olan Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde ikinci kez muhtarlığa seçilen Yaşar Doğan, gazetemize çok özel açıklamalarda bulundu. Sandıktan çıkarak güvenoyuyla kendini kanıtlayan Muhtar Doğan, 100 kişiden oluşan danışma meclisi ve cadde-sokak temsilcilerinden aldığı destekle Mehmet Ali Paşa’yı kendi deyimiyle “Huzur ve mutluluk mahallesi” olarak göreve devam edeceğini belirtti.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nin bir ferdi olan Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı seçildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

İzmit Belediye Başkanı’mız Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ali Paşa Mahallemizin bir kızı olarak belediye başkanı seçildi. O zaten kendisini kanıtlamış ve yetiştirmiş biri. Her şeyden öte Fatma hanım bizim milletvekilimizdi. Danışma meclisimizin de devamlı üyesiydi. Her zaman bu mahalleye hakimdi, başkanlığı mahallemize katkı sağlayacaktır.

“BENDEN ÖNCE KÖTÜ DURUMDAYDIK”

İkinci kez muhtarlık görevine seçildiniz. Geçen dönemde sizinle birlikte ne tür hizmetler Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ne kazandırıldı?

Evet, ikinci kez mahallemizde muhtar seçildim. Geçen dönemde birçok hizmeti bölgemize kazandırdığımızı söyleyebiliyorum. 5 yıl önce buralarda ATM dahi yoktu. Şimdi bankalarımız var. ATM’ler de bizimle beraber geldi. Benden önce çok kötü durumdaydık.

En büyük sıkıntımız yaya ve araç trafiği. Kapalı pazar yeri yapıldı ve etrafı kaos oldu. Haftanın iki günü burada çok zor anlar yaşıyoruz. Mehmet Ali Paşa olarak yaya trafiğine dahi cevap veremiyoruz.

“AŞAMAYACAĞIMIZ SORUN YOK”

Mahallenizde tespit ettiğiniz ve bu dönemde çözüm bulmak istediğiniz en önemli sorununuz nedir?

Bir tek ölüme çare yok, yeter ki gönül istesin. Mahallemizde aşılmayacak sorun yok. Mehmet Ali Paşa üzerinden Türkiye genelindeki en büyük sorunu imar problemleridir. Uzun dönemdir mahallede yer üstünde bulunan elektrik kablolarıyla mücadele ediyoruz. Bu sorunla 5 yıldır uğraşıyorum. Kısa vadede çözülecek gibi gözükmüyor. Elektrik kablolarının yer altına alınması fazla maliyetli. Şehrin göbeğinde elektrik kabloları örümcek ağı gibi. Mahallemizde bulunan ve yayaları engelleyen bir elektrik trafosu ise yaptığımız başvurular sayesinde bulunduğu yerden başka bir yere taşınacak. Bu sayede mahalle sakinleri daha rahat ve güvenli yürüyebilecek.

Zaman zaman gündeme getirdiğiniz yağışlar sonrasındaki su baskınları ile mahalleniz gündeme geliyor. Bu konuda nasıl bir çabanız olacak?

Evet, mahallemizde alt yapı sıkıntısı var. Her şiddetli yağmur yağışında mahallemizi su basıyor. Bunun için geçmiş dönemden beri gerekli görüşmeleri yapıyorum. Birkaç gün içinde İSU’yu ziyaret ederek yağmur suyu alt yapısının yapımını hızlandıracağız. Özellikle Zincirlikuyu ve Bağdat caddelerinde yaşanan su taşkınlarının önüne geçebilmeliyiz.

Çevre kirliliği de bölgemizin sorunlarından. 26 Haziran 2014’te yer altı çöp konteynerleri yapılmasını teklif eden ilk isim ben oldum. “Temiz bir Mehmet Ali Paşa için” anlayışıyla görev yapıyoruz. Çevre bilinci eğitimle olur. Keşke okullarımızda temizlik dersi verilse. Mahallelerimizin temiz olması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

“KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA KARŞI DURMAYA DEVAM”

Bildiğimiz kadarıyla gençlere yönelik çalışmalarınızla da biliniyorsunuz. Bu alandaki projelerinizde neler olacak?

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için elbette çalışmalarımız olacak. Geçmiş dönemde gençlik merkezimizle, spor kulüplerimizle gençleri farklı uğraşlara yönlendirdik. Bu şekilde madde bağımlılığı önemli derecede azaldı. İkinci dönemimizde de onlar için iyi olacak her türlü projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. Bağımlılara sahip çıkıp onları topluma kazandırmaya çalıştık. Kötü alışkanlıklara geçit vermeyeceğiz.

İzmit’te muhtarların genel olarak şikayetlerinden birisi de park ve yeşil alanların eksikliği… Mehmet Ali Paşa’nın bu konudaki sorunu var mı?

Park ve yeşil alan miktarımız yetersizdir, fakat bunların yapılacağı herhangi bir alanımız da yok. Ancak satılacak bir yeri belediye satın alır da çocuklara park yaparsa mümkün olur çünkü boş alan yok. Çarpık kentleşme ve betonlaşmanın etkisi de bu durumda mutlaka oldu.

“DANIŞMA MECLİSİ VE TEMSİLCİLERLE YÖNETİM”

Mehmet Ali Paşalı aydınlardan ve gönüllülerden oluşan 100 kişilik danışma meclisi ile mahalleyi yöneteceğiz. Mahallemizin yetiştirdiği profesörler, müdürler, dernek başkanları, milletvekilleri, STK temsilcileri ile hareket ediyoruz. Fatma hanım da bizim meclisimizdeydi. 6 ayda bir yaptığımız toplantılarla ve 75 cadde-sokak temsilcileriyle birlikte 5 yıldır mahallemize bu şekilde hizmet ettik, gönüllülükle devam edeceğiz.

“BAŞKANLAR BENİMLE ÇALIŞIRSA KAZANIR”

31 Mart seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kaybeden muhtar adayları inanın bana çok fazla vaatte bulundu. Bu yüzden kazanamadılar. Benim belediye başkanına ihtiyacım yok. Belediye başkanı benimle birlikte çalışırsa o kazanır. Ben kimseye olmadık vaatler vermedim. Yapamayacağım şeyleri söylemem çok komik olurdu. Ben muhtarım ne yetkim var. Ben sadece belediyeler ve resmi kurumlarla mahalle sakinleri, komşularım arasında bir köprüyüm. Büyük vaatler verenler kabul görmedi. Biz mahallemizde huzur ve mutluluğa önem veriyoruz. İnsanlar huzurlu olmadıkça altını doldursak ne olur. Röportaj: Ekin EKEN