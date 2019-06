Ahmet kalinci - Ramazan ŞENGÜN , çok yanlış konuşmuşsun ve ben birkez daha sana oy vermediğim icin cok doğru bir karar vermişim , sen once belediye baskanimi üst ,muhtarmi onu öğren senden öncede BIZIM mahallemiz on numaraydi bunuda unutma sakin ! Muhtar olmadan önce omrunde bir kere kahveyemi geldin ? Aktif bir insanmiydin? Bunlari bir sor kendine ,bana selamsız ramazan demiyorlar ama sana diyorlar , bence sen mehmet amcaya dua et ,dua et ki muhtarlığı birakti ,yok belediye baskani benimle iyi gecinsinmis gülüyorum buna ben :) ,bundan once ki baskanlarada böyle konussaydin keşke dahada yazmam herkez kimin ne olduğunu biliyor .