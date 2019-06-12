31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez İzmit Hacıhızır Mahalle Muhtarı seçilen Lütfü Bodur, gazetemize çok özel açıklamalarda bulundu. Mahalle sakinleri için gelecek 5 yıl içinde hayata geçireceği projeler hakkında bilgilendirmede bulunan Bodur, özellikle sosyal açıdan farklı bir çalışma içinde olacağını dile getirdi.

“İNSANLAR HALİNDEN MEMNUN!”

“Mahallenin en önemli sorunu nedir?” sorusuna “Kentsel dönüşüm” diyerek ilginç bir yanıt veren Bodur, “Veliahmet’te kentsel dönüşüm isteniyor. Fakat Hacıhızır’da mahalle sakinlerinin böyle bir talebi yok. Hatta toplanın yargıya başvurdular. Eve ulaşmak için 70 tane merdiven çıkıyoruz. Bunlar hep sıkıntı, ama insanlar hayatlarından memnun” dedi.

Kendinizi tanıtır mısınız?

1963 Yunanistan doğumluyum. 1981 yılından bu yana da Hacıhızır Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Lokantacılık ve MÜSİAD Sosyal Tesisleri'nin de işletmeciliğini yapıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde Hacıhızır Mahallesi'nde muhtar seçildim. Muhtarlığımdaki ilk dönemin içindeyim.

Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz?

Daha önce mevcut muhtarımız Hüseyin Kılıç'ın birinci azasıydım. Seçimlerde kendisi de aday oldu. Hacıhızır Mahallesi’nde 3 aday olarak yarıştık. Hüseyin Kılıç, Mustafa Güneş ve ben adaydık. Halkın teveccühü ile ben seçildim. 5 yıl önce Hüseyin bey bana bir teklif sunmuştu, birlikte çalışmak istediğini söyledi.

Mahallemizde Hüseyin arkadaşımıza karşı tepki de vardı. Komşularımızla çıkıp konuştuk ve bir sonraki dönemde aday olacağımı söylemiştim. Hüseyin arkadaşımız da tamam demişti. Seçime 1 kaç ay kala kendisi yeniden adaylık kararı aldı ve rakibimiz oldu. Seçimlerde kendisine 170 oy fark attık. Mahallede seçmen sayısı 3 bin 260, ancak 2 bin 800 kişi sandığa giderek oyunu kullandı.

Mahallenizin sorunları neler?

Biz merkez mahallesiyiz. Kentsel dönüşüm durumu var. Benim mahallemin yüzde 80'i bunu talep etmiyor. Veli Ahmet'te isteniyor, ama bizde istenmiyor. Tabi biz de muhtar olarak çoğunluğun sesine kulak veriyoruz. Yereldeki belediyelere bu konuyu ve toplumsal kararı ilettik. Arkadaşlar toplanıp dava açtılar. Bazı bölgelerde yoldan yukarısı şuyulandırma olmuş ve onlar da risk alanı içine alındı. O yüzden burada biraz iş karıştı. Fakat kabul etmek gerekirse mahallemizde bazı yerlere kentsel dönüşüm gerekiyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DIŞINDA SORUN YOK

Bizde üst üste yapılaşma var. Eve ulaşmak için 70 tane merdiven çıkıyorsun. Bunlar hep sıkıntı, ama insanlar hayatlarından memnun. Yine de mahalle sakinleri kentsel dönüşümü istemiyor. Bizim kentsel dönüşüm haricinde sorunumuz yok. Mahallemizde 2 tane okul var. Okulla ilgili olarak da eksiğimiz bulunmuyor. Merkez mahallesi olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Hatta öğrenci sayımız yukarıda gittikçe düşüyor. Çünkü mahallede fazla genç kalmadı.

Hacıhızır önümüzdeki 5 sene boyunca nasıl bir muhtar görecek?

Ben dernekçilikten gelen bir muhtarım. O yüzden sosyal faaliyetlere çok önem veriyorum. Mahallemizde de sosyal anlamda birçok faaliyetlerde bulunacağım. Gelir gelmez Çanakkale gezisi düzenledik. Geçen hafta Bursa'daki camileri ziyaret ettik. Önümüzdeki günlerde Edirne'ye gezi düzenleyeceğiz. Mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya gayret edeceğiz.

“BAŞKAN HÜRRİYET'TEN KÜTÜPHANE İSTECEYECEĞİZ”

Cumhuriyet Parkı'nın bir kısmı Hacıhızır'a bağlı. Orada güzel sanatlar sergi salonu var. Önümüzdeki günlerde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile oranın daha güzelleşmesi ve etkin hale getirilmesi için görüşeceğiz. Salonun bulunduğu yere kütüphane yapılmasını talep edeceğiz. Orada her gün faaliyet olmasını sağlayacağız. 2 tane okulumuza muhtar olarak ne gibi katkımız olabilir onlara bakacağız.

Mahalle halkına son olarak ne söylemek istersiniz?

Birilik beraberlik içinde olmalıyız. Kimseyi ötekileştirmeden, bütünlük içinde, huzur içinde mahallemizde yaşamak istiyorum. Röportaj: Bülent EKİNCİ-Selin BECER