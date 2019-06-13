Henüz çok genç bir isim Mustafa Kabak… Aynı zamanda İzmit Belediyesi’nde amir olarak görev yapıyor. Yasalar elverdi ve Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi’nde muhtar adayı oldu. Kullanılan oyların çok büyük bir bölümünü alarak, üstelik mevcut muhtarı da devirerek göreve seçildi. Belli ki bölgesinde çok sevilen bir sima.

İKİ KURUMDA ÇALIŞACAK

Muhtarlık görevinde aykırı bir duruyu var aslındı. Yapmak istediği o kadar çok şey var ki… Çünkü heyecanı var. Her ne kadar kanunen 2 gün belediyede 3 gün muhtarlıkta çalışma hakkı olmasına rağmen o haftanın 5 mesai gününü de her iki kurumda çalışarak geçirmek isteyecek kadar azimli. Dahası muhtarlığın emeklilikten sonra ek gelir kapısı olarak görülmemesi gerektiğini savunuyor. Çünkü ona göre sadece muhtarlık hizmet aracı olmalı ve zamanı gelince de bırakılabilmeli.

BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Önemli hedefleri var; mahallesindeki engellilere tek tek ulaşmak istiyor. Engelli bir yüzücüye de sponsor bularak Türkiye şampiyonluğu hedefine ulaşmasına destek olma fikrini, “En özel projem” diyerek savunuyor. Spor kulübü kurarak burayı gençlere emanet etmek istiyor. Dahası Kocatepe’yi örnek bir mahalle haline getirmek istiyor. Dediğimiz gibi azimli bir muhtar Mustafa Kabak…

Sizi tanıyabilir miyiz?

1985 yılında Kocaeli’de dünyaya geldim, Aslen Taşköprülüyüm. Babam rahmetli iş adamı Sezai Kabak’tı. ÜNSA Makine isimli bir fabrikamız vardı. Annem ev hanımı ve 5 kardeşiz. Ben de bekarım, annem ve kardeşlerimle birlikte yaşıyorum.

Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz?

Belediyede temizlik işleri amiriyim. Bizim muhtarlarla haftada iki defa gezilerimiz oluyor. Mahallesi için mücadele eden muhtarları görüyordum. Bu dönemde muhtarlara olan bakış açısını net bir şekilde görme imkanım oldu. Baktım, öyle çok da genç muhtarımız yok, gençleri temsil etme adına ben de yapabilir miyim diye kendime sordum. Ardından muhtar olmak için kolları sıvadım. Birçok yerde artık genç muhtarlarımız görev yapıyor. Mahallesine sahip çıkan bir muhtarın yaşı başı bence hiç önemli değil.

Seçim sürecinde mahallenizde toplam kaç muhtar vardı?

Mahallemizde 4 aday olarak yarıştık. Benim dışımda mevcut muhtarımız Metin Günaydın, Bayburtlular Derneği Başkanı Mustafa Varol, bir de market işleten bir ağabeyimiz olan Salih Kamber adaydı. 5 binden fazla nüfusumuz var, 3 bin kadar da seçmenimiz… 3 bin seçmenimizden 2 bin 500’ü oy kullandı. 988 oy alarak seçimi ben kazandım. Çok özverili çalıştım. Mahalle halkımız da sağ olsunlar sahip çıktılar. Tüm azalarımız muhtar gibi çalıştı.

BU BÖLGENİN TEMİZLİĞİNDEN BEN SORUMLUYUM

Bu dönemde belediyede görev yapıyor olmamın da bir yerde avantajını yaşadım diyebilirim. Zaten muhtarlarla müşterek çalışıyordum. Bu bölgenin temizlik işlerinden sorumluyum. Ben muhtarlığı emekli olduktan sonra ek gelir olsun diye yapılıyor olması algısını yıkmak istiyorum. Muhtarlık görevim sırasında mahalleme hizmet etmek için aday olduk. Kanunen 2 gün belediyede 3 gün muhtarlıkta çalışma hakkım var, ama ben 5 gün hem işimi hem muhtarlığı yapmak istiyorum. Yeni başkanımızla da görüşeceğim.

Göreviniz döneminde mahalleniz için neler yapmak istiyorsunuz?

Benim derdim, mahallenin temizliği, yolların düzenlenmesi, lambaların yanması falan değil. Onları zaten yapmamız lazım. Bu konular hakkında açıkçası sorun yaşayacağımızı da zannetmiyorum. Asıl yapmamız gereken insana dokunan projeler. Mesela bir engelli kardeşimizi sosyal hayata kazandırabilir miyiz, bizim için en büyük hizmet bu olurdu herhalde. O bütün projelerden daha önemli benim için. Ben de bir engelli yakınıyım. Mahallemizde 25 kadar engelli vatandaş var. Bunlardan ulaşabildiğimiz kadarına ulaşıp isteklerini karşılayıp sorunlarını çözüme kavuşturulabiliriz.

EN ÖZEL PROJEM!

13-15 yaşında bir engelli yüzücü kardeşimiz var. Çok da başarılı bir sporcu… Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor. Bu çocuğu hedefine ulaştırabilirsek ne mutlu bize. Kardeşimize bir sponsor bulmayı düşünüyoruz. En güzel projelerimden biri bu olacak…

“SPOR KULÜBÜ KURULACAK”

Gençlerle alakalı olarak Kuruçeşmespor’u yeniden kurmak istiyoruz. Yıllar önce böyle bir kulübümüz vardı. Bölgemiz için gerçekten büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kocatepe sınırlarımız içinde profesyonel bir futbol sahamız var, bir de kapalı halı sahamız bulunuyor. Bu tesisler kulübümüze entegre edilebilir. Daha önce bu konuda sözler almıştır ve yeni dönem için de takipçisi olacağız. Erkekler ve bayanlarla ilgili bir spor merkezi yapmayı düşünüyoruz.

“BÜYÜK HEDEFLERİM VAR”

Benim hayalim uzun süreli muhtarlık yapmak değil. Yaptıklarımla insanların gönlüne girip, takdirini kazanıp bir dönem sonra başka görevlere talip olmak istiyorum. Fakat geleceğe dönük çok uzun süreli hayaller de kurmamak lazım. Ne kadar matematik yaparsak yapalım, Allah’ın da bir hesabı var. Ama dediğim gibi uzun soluklu bir hesap yapmayacağım.

“ÖRNEK BİR MAHALLE OLACAĞIZ”

Seçim dönemi kapı kapı gezdim, şimdi de teşekkür etmek için gezeceğim. Telefon numaramı da tek tek bütün hanelere vereceğim. Mahalleli beni muhtarlıkta aramasın, telefonla ulaşılabilen bir kişi olacağım. Onlar bana gelmesin, ben onların ayağına gideceğim. Ben seçim öncesi kimseye bir şey vaat etmedim. Ama vaadimi seçildikten sonra veriyorum ve mahallemizi örnek bir mahalle yapacağız diyorum. Röportaj: Bülent EKİNCİ

MUSTAFA KABAK’IN AZALARI

İsmail TİMUR

Yusuf MİSKETOĞLU

Günnur OK

Zeki GÜRELER

Ahmet DEMİR

Aziz Ömer ŞİMŞEK

Recep KAZEL

Ekrem TÜRK