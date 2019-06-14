Duman, hırs yaptı muhtarlığı kazandı

31 Mart yerel seçimlerinde İzmit Yenimahalle’de muhtarlık görevini kazanan Yasin Duman, gazetemize çok özel açıklamalarda bulundu. 2014 yılındaki seçimleri yaklaşık 2 bin oy farkı ile kaybettikten sonra hırs yapan ve bir sonraki seçimler için çalışmaya başlayan Duman, bu kez istediği sonuca ulaştı.

“SORUNLARIMIZ FAZLA”

Duman, yaklaşık 6 bin 300 seçmenin bulunduğu mahallede farklı kaybettiği seçim için çok iyi hazırlandı. Fakat bu kez sadece 32 oy fark ile 31 Mart seçimlerinden kazanarak ayrılmayı başardı. Bölgesinin önemli bir merkez olması için çalışacağını sözlerine ekleyen Muhtar Duman, “Sorunlarımız çok fazla. Fakat bu dönemi en verimli şekilde geçirerek bu sorunlarından üstesinden geleceğiz” dedi.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1966 Kars doğumluyum. 1987 yılında İzmit Kuruçeşme’ye taşındım ve bu tarihten bu yana Yenimahalle’de oturuyorum. İnşaat işleriyle uğraştım, konut yapıp satıyordum, aynı zamanda SGK emeklisiyim.

Neden muhtar olmaya karar verdiniz, ilk defa mı aday oldunuz?

Bir arkadaşımın tavsiyesi ve ısrarıyla muhtar olmaya karar verdim. Eski muhtarlarımızdan Celalettin Cengiz de aday olmamı çok istiyordu. Geçtiğimiz dönem yine adaydım. Mevcut muhtar karşısında farklı bir şekilde seçimi kaybettim. Acemilik dönemim vardı.

Ve kaybettikten sonra hırs yaptım, bir sonraki seçimler için çalışmaya başladım.

TUNCAY AŞKIN’IN AĞABEYİYLE YARIŞTIM

Bu seçimde iki adaydık. Rakibim Ergün Aşkın’dı. Malum Ergün bey, eski muhtar Tuncay Aşkın’ın ağabeyi oluyor. Güzel bir yarış oldu. Neticede de seçimi kazandık. Şimdi vaat ettiklerimizi yerine getirme zamanıdır.

“GÜNDÜZ NUFUSU FAZLA”

Çalışma bölgenizi anlatmanız gerekirse, Yenimahalle nasıl bir bölgedir?

12 bin civarında nüfusumuz var, seçmen sayımız ise 6 bin 300 kadar. Hem merkezi denilebilecek bir bölgeyiz hem de büyük bir mahalleyiz. O yüzden sıkıntılarımız da büyük diyebiliyorum. Ulaşımla alakalı olsun, mahallenin alt kısmıyla ilgili olsun çok sorunumuz var. Bunların çözümü için uğraşacağız. Malumunuz; kendin en önemli okulları sınırlarımız içerisinde. Gündüz nüfusumuz da yüksek.

“OKUL KONUSUNU ÇÖZECEĞİM”

Sorunlarımız fazla dediniz. Bu konuda en çok üzerinde duracağınız konu nedir?

Etrafımızda kaliteli okullar bulunduğu için aileler oturmadığı halde kendilerini burada oturuyormuş gibi gösteriyorlar. Farklı bölgelerdeki ailelerin çocukları bu okullarda otururken kendi mahallemizin çocukları başka okullara gitmek zorunda kalıyor. En öncelikli sorunlarımızdan biri bu ve ben bunu çözeceğim.

BAŞARILI OLURSAK BİR 5 YIL DAHA

İmara açılmayan bölgelerimiz var bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. 5 yıllık bir süremiz var. Bu süre içerisinde bu sorunları çözmeye çalışacağız. Çözmeyi başarırsak bir dönem daha görev isteme şansımız olur. Röportaj: Bülent EKİNCİ

KURUÇEŞME YENİ MAHALLE MUHTARLIĞI

Yasin DUMAN (Muhtar)

AZALAR

Figen YORULMAZ

Erdinç AKMAN

Seyhan LENÇPER

Erol YAKUPOĞLU

Yıldız YAKUT

Murat SERBEST

Erdoğan MEMİŞ

Metin ÖZTÜRK