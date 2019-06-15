Körfez Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu: Muhtarlık, cumartesi ve pazar günleri açık olacak

31 Mart seçimlerinin belki de en heyecanlı geçtiği bölgelerden biri Körfez Fatih Mahallesi olmuştu. Burada seçimleri aldığı 2 bin 585 oy ile Salih Yolcu kazandı. Fakat seçim sonrasında yapılan itirazlar nedeniyle seçim biraz sürüncemeye girdi. Çünkü rakipleri, usulsüz olduğu iddiasıyla seçim kuruluna itirazda bulunmuştu.

KURULDA DA KAZANDI

Fakat bu itiraz reddedildi. Sonunda Salih Yolcu’nun sandıkta aldığı destek seçim kurulu kararı ile resmiyet kazandı. Hırslı bir kişiliğe sahip olan yeni muhtar Salih Yolcu, bugüne kadar muhtarlığın yatarak yapılan iş olarak görüldüğünü söylüyor. Dahası “Ben öyle olmayacağım. Ofisim hafta sonlarında da açık kalacak” diyecek kadar da kendinden emin.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1966 Kars doğumluyum. 25 yıldır Körfez Fatih Mahallesi’nde ikamet ediyorum. 29 yıl milli eğitim müdürlüğünde belli kademelerde görevler yaptım. En son Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yaparken 2016 yılında emekli oldum. Son 3 yıldır da mahallemizin kanat önderlerinin isteğiyle muhtarlık sürecini başlattım. Evliyim, 4 çocuk ve 3 torun sahibiyim.

Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz?

Mahallemizin kanaat önderleri ve büyüklerimizin yönlendirmesi ile muhtarlık için aday olmaya karar verdim. Ardından saha çalışmalarımıza başladık. Genç yaşta emekli olduğum ve bürokrasiyi bildiğim için muhtar olmam istendi. Adaylık süreci bu şekilde başladı. 3 yıldır da muhtarlıkla ilgili çalışıyorum, ilk kez aday oldum ve seçimi kazandım. Bu saatten sonra mahallemizin sorunlarının tespiti ve nasıl faydalı olacağımıza bakmamız gerekiyor

“BELGE PARASI ALINMAYACAK”

Yeni dönemde yapmak istediğimiz ve farklı olduğunu düşündüğünüz çalışmanız ne olacak?

Muhtarlık yan gelir elde etmek için ya da yan gelip yatmak amacıyla yapılan bir iş olarak görülüyordu. Toplum bu durumdan rahatsızdı. Biz de bu anlayışı yıkmak istedik. Kimse muhtarlığı yan gelir ve yan gelip yatma makamı olarak kullanmamalı… Bundan sonra muhtarlık hizmetinden alınan ücreti tamamen kaldırıyoruz. Hiçbir evrak parayla verilmeyecek.

MUHTARLIK HAFTA SONU AÇIK KALACAK

Bu muhtarlıkta artık büro memuru gibi çalışılmayacak. Sabah 08.30-09.00 akşam 15.30-16.00 gibi arasında çalışma dönemi bitecek. Bununla ilgili çok şikayet vardı. Biz muhtarın görevinin 7 gün 24 saat olduğunu söyledik. Kamu ve kuruluşlarla alakalı olarak da mesai saatleri vardır, o da 08.00 ile 17.00 arasıdır. Hatta bir adım daha öteye geçerek muhtarlığımızı hafta sonu da açacağımızı ilan ediyorum. Cumartesi ve pazar günleri, hafta içi çalışan vatandaşlarımız için muhtarlığımız 13.00 ile 15.00 saatleri arasında açık olacak. Hafta içi 07.30-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Fatih Mahallesi’nde kaç adayla yarıştınız?

Burada 5 aday yarıştık. Mevcut muhtar İsmail Karan; 3 dönemdir bu görevi yürütüyordu. Yeniden aday oldu ve artık emekliliği gelmişti. Diğer adaylar, Kurban Özüm, Mustafa Karaman ve Şirin Ayhan’dı. Kendimi çok şanslı görüyordum. Bilinçli ve donanımlıydım.

Sonuç olarak; 9 bin 400 seçmeni bulunan mahallemizde 2 bin 585 oy bana çıktı. Mevcut muhtar İsmail Karan bin 916, Şirin Ayhan bin 900, Kurban Özüm 573 ve Mustafa Kahraman da 224 oy aldı.

Mahallenizde seçimler iptal edilmek istenmişti, buna ne sebep oldu?

Aza sayısını 10 olarak değerlendirdik. Büyükşehirlerde 8 ile sınırlanmıştı. Seçim günü sandık başkanı bana bilgilendirme yaptı ve pusulalardaki iki ismi çizmiştik. Ayrıca daha önce ev ziyaretlerinde dağıttığım ve son iki ismin çizili olmadığı pusulalarla kullanılan 30 oyum sandık sayımı sırasında iptal edilmişti. Buna rağmen rakiplerimiz seçimi iptal için başvuruda bulunmuşlar. Ancak itiraz reddedildi.

Son olarak Fatih Mahallesi sakinlerine nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Topluma yararlı olabilmek için yola çıktık. Hakkımda seçimle alakalı karalama yapmak istediler, ama aldığım oy onlara en büyük cevaptır. Bu saatten sonra mahallem ve insanlarım için varım. Ben büro muhtarı değil, saha muhtarı olacağım. Özellikle imar ve şehircilikle alakalı bölgemi iyi bir yere taşıyacağım. İhtiyacı olan ailelere ulaşıp onları rahat ettirmeye çalışacağım. Uzun süre muhtar kalmayacağım. Ben yatan bir muhtar olsam uzun süre yapardım. Ama ben çalışacağım ve samimiyetimi herkes iyi biliyor. Röportaj: Bülent EKİNCİ

SALİH YOLCU’NUN AZALARI

Rahmi AKSOY

Türkan ERDOĞAN

Gökhan ÜLKER

Alaaddin TOY

Sevim K. DAĞ

Sibel KESKİNKILIÇ

Gönül KOYNUKÇU

Selman KARABUĞA