Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli pilot Hasan Sır tarafından kurulan 2015 yılında Germiyan Orman Ürünleri firması, 4 yıllık kısa geçmişine rağmen hizmet verdiği sektörde önemli bir mesafe kat etti. Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında yer alan sanayi kuruluşlarına palet ve ihracat sandıkları üreten Germiyan Orman Ürünleri, ilk ihracatını geçtiğimiz günlerde Singapur’a gerçekleştirdi.

ASKER VE MÜHENDİS

Firmasını tanımlarken “Türk sanayisinin yükünü omuzluyoruz” ifadesini kullanan şirketin kurucusu Hasan Sır, 1993 yılında Deniz Harp Okulu’ndan başarılı bir subay olarak mezun olduğunda aynı zamanda, endüstri mühendisliği eğitimini de tamamladı.

DENİZ KUVVETLERİNDEN EMEKLİ

Donanma gemilerinde topçu subayı olarak görev yapan Sır, bir süre pilotluk da yaptı. İngiltere’de NATO görevi, ABD’de test pilotluğu ve uçuş öğretmenliği eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi’nde yönetim ve organizasyon branşında yüksek lisansını tamamlayan Sır, 25 yıl süren görevinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli oldu. Eğitim hayatını dolu dolu geçiren ve TSK’daki görevini başarıyla tamamlayan Germiyan Orman Ürünleri firmasının kurucusu Hasan Sır ile sektöre başlangıç hikayesini ve hedeflerini konuştuk. Sır, gelecekle ilgili beklentilerini büyük bir içtenlikle gazetemizle paylaştı.

“GERMİYANOĞULLARI SOYUNDAN GELİYORUM”

Hasan bey, öncelikle “Germiyan” ismi nereden geliyor?

Evet, bence de bu konu önemli. Germiyan Orman Ürünleri’nin adı tarihteki Germiyanoğulları Beyliği’nden gelmektedir. Ben o beyliğin soyuna ait bir ferdim. Germiyanoğlu Yakup Bey’in ardından gelen o sülaleye mensubum. Bu nedenle firmanın ismini Germiyan olarak belirledim. Germiyan’ın öz Türkçe’de ‘Sıcak yer’ anlamını taşıyor.

“ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE İÇ İÇEYDİM”

Firmanın kuruluşuyla ilgili bilgi verir misiniz?

Firmamız 2015 yılında kuruldu. Çocukluğumdan bu yana gerek babamın inşaat mühendisi olması nedeniyle şantiyelerde, gerekse orman ürünleri alanında faaliyet gösteren aile şirketimizle birlikte bu alan ile hep iç içe oldum ve böyle büyüdüm. Firmamızı kurduğumuz andan itibaren sektörde büyümeyi hedefledim. Şirketimizin kurumsallaşması adına önemli mesafeler kat ettik. Orman ürünleri alanında birçok ürün üretiyoruz. Kereste olarak silinmiş ve doğramalık kereste üretiminin yanı sıra lambri ve ince işlenmiş kereste türlerini de üretiyoruz.

“HAMMADDEYİ SON GRAMINA KADAR İŞLİYORUZ”

Germiyan Orman Ürünleri neler üretiyor?

Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan firmalara ihracat paletleri, sandıkları ve ahşap ambalajlar üretiyoruz. Aslında Türk sanayisinin yükünün omuzlarımızda olduğunu söyleyebiliriz.

Bu üretim sürecinde meydana gelen atıklarımızı da değerlendiriyoruz. Tomruklardan elde ettiğimiz palet ve sandığın dışında kullanılmayacak durumda olan atıklardan ise MDF, laminant parke fabrikalarında, ayrıca son iki yıldır enerji santrallerinde kullanılan odun cipsi üretimini yapıyoruz. Yani üretimimize giren tomruk son gramına kadar işlenip endüstriye kazandırılıyor.

Üretim tesisleriniz yanı sıra Kastamonu Entegre’nin Bölge Bayiliği’ni açtınız. Bu projenizdeki amacınız nedir?

Kartepe’deki üretim merkezimizin dışında Yenişehir Mahallesi’nde yer alan satış mağazamızda Türkiye’nin hem kalite hem de miktar yönünden 1 numaralı laminant parke üreticisi Kastamonu Entegre’nin bölge bayiliğini yapıyoruz. Bu mağazamızı kendi fabrikamızda üretmiş olduğumuz orman ürünlerinin de satış noktası olarak değerlendiriyoruz.

Orman ürünlerimizin birçoğu çatı ve inşaat malzemesi olarak kullanıldığı için, bir müşteri geldiği anda tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca çatı izolasyonunda kullanılan mebran ve beton kiremit satıyoruz. Kısacası yapı ve çatı malzemelerinin ana kalem malzemelerini müşterilerimize sunuyoruz.

Satın alacağınız malzemede iki özellik ararsınız; birincisi kaliteli olması, ikincisi de fiyat uygunluğu. Kalitede Türkiye’nin en iyisi, fiyatta ise Kocaeli bölge bayisiyiz, yani ilk elden satış yapıyoruz. Fabrikadan direk buraya gelen ürünlerin toptan fiyatına satışını yapıyoruz. Kocaeli’de en kaliteli malzemeyi en uygun fiyata satıyoruz. Satış sorunu yaşamamak ve en kaliteli ürünü müşteriye sunabilmek için Kastamonu Entegre’nin bölge bayiliğini aldım. Zira kendi evimde Kastamonu Entegre’nin ürettiği parkeleri kullandım.

Orman ürünleri sektörünü Türkiye’de nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de sanayicilik gerçekten çok zor, dünyada da böyle. Sanayide her durumda bandın başına bir hammadde koymak, bandın sonunda çıkan ürüne de bir pazar bulmak zorundasınız. İki tane zor etken mevcut. Üretim safhası eğitimlerle, planlamalarla ve bilinçlendirme ile çözülebilecek bir durum. Ama hammadde ve pazarlamada sanayici çok zorlanıyor.

Ülkemizde ağaç sektöründe hammadde bakımından zorluk yaşanıyor. Bunun nedeni ise şudur; Türkiye ağaç sektöründe kendine beş numara büyük bir gömlek giymiş durumda. Laminant parke üretiminde ülke olarak dünyada dördüncü sıradayız, MDF üretiminde ise dünya üçüncüsüyüz. Bunun yanında mobilya üretimi yüksek miktarlarda. Sanayide yüksek oranda kullanılıyor. Bu kadar gelişmiş ağaç sektörünün ülkede sektörün hammaddesi olan ağaç üretiminde de dünyada ilk beş ülke arasına girmesi lazım. Ancak Türkiye bu alanda ilk 20 içinde bile değil. Yani hammaddesi olamayan bir sektör Türkiye’de çok fazlaca gelişmiş durumda.

“KURUMSALLAŞMAK ŞART”

Bu zorluklar nedeniyle kurumsallaşmasını tamamlayamamış, bilinçlenmemiş firmaların yaşaması mümkün değil. 2-3 kuşaktır bu işi yaptıklarını söyleyen sektör temsilcileri var. Bence bu birikim başarı için yeterli değil. Tecrübeyi kurumsallaşmada kullanamadıysanız, bilinçlenmediyseniz, pazarlamada, hammadde alımında, makine otomasyonunuzda 3-4 kuşaktır gelen tecrübeyi, üretimde ve pazarlamada kullanamazsanız geçen sürenin hiçbir anlamı kalmaz.

“DEPLASMANDA TOP KOŞTURAN DAHA ÇOK KOŞAR”

Ben sonradan sektöre girdim. Şöyle bir deyim vardır; “Deplasmanda top koşturan daha çok koşar” derler. Ben deplasmanda top koşturuyorum. Yeri geldi ustasından, yeri geldi orman mühendisinden, yeri geldi ormanda kesim yapan ormancıdan bir şeyler öğrendim. Ormanları dolaştım, sektörle ilgili kitaplar okudum. İnternet başında sabahladım. Şu anda fabrikada bulunan ve kullanamadığım tek bir makine dahi yok. Her makinenin operatörlüğünü kendim yapabilirim. 3-4 kuşaktır ben bu işi yapıyorum diyenlerle oturup bu konuda ileri düzeyde tartışacak bilgi seviyesine ulaştım. Zaten böyle olmak zorundaydı. Bunu yapmasaydım bitmiştim dilebilirim.

“İLK İHRACATIMIZI SİNGAPUR’A YAPTIK”

Firmanızın ihracat payındaki durumu nedir?

İhracatla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Zaten Türkiye’nin ihracat yapan firmalarına palet ve sandıklarla destek veriyoruz. Bu arada Germiyan Palet ve Orman Ürünleri olarak geçen hafta ilk ihracatımızı Singapur’a yaptık. Firma yöneticileri birkaç defa Türkiye’den ve çevre ülkelerden malzeme aldıklarını, ancak kalite ve temrin olarak ilk kez memnun kaldıklarını bize ilettiler. Bundan sonra da artık bizimle çalışacaklarını söylediler.

Benim amacım günlük değil uzun süreli ticari ilişkiler kurmayı başarmak. Yani bir kez iş yapıp çok yüksek kâr etmek yerine, aynı firma ile uzun süre çalışıp daha düşük kârlarla toplamda daha çok kâr elde etmeyi amaçlıyorum. Firmamdaki en önemli prensiplerden biri de müşterinin bize ödeyeceği fiyata alabileceği ürünün en kalitelisini üretmektir.

“BİZİMLE ÇALIŞMAYI BIRAKAN FİRMA YOK”

Germiyan Orman Ürünleri hem üretici yani ilk elden satış, hem de tomruğu birçok ürüne çevirebilme imkânına sahip olduğu için, ürünlerdeki kaliteyi sağlamayı başarıyoruz. Yani bir keresteci tomruğu alır bakar, bu aslında kerestelik değil paletliktir, ama mecburen kereste yapar. Aynı şekilde bir paletçi malzemeyi alır, ancak inşaatlık kerestedir. Ama almıştır bir defa, mecbur onu palet yapımında kullanır.

Biz tomruğun nevi’ne göre uygun ürüne dönüştürüyoruz. Bu da bizim kalitemizi sağlıyor. Şu ana kadar çalıştığımız firmalardan, siparişlerini iptal eden ya da bizimle çalışmayı bırakan hiçbir firma olmamıştır.

“ÇALIŞANIMIN YÜZÜ GÜLMELİ”

Nasıl bir yöneticisiniz?

Üretim alanımız bir nevi entegre tesistir diyebilirim. Birçok MDF fabrikasının küçük bir modelini oluşturduk. Personelimiz benimle ve firmamızdan çalışmaktan mutlu. Bunun nedeni şu; onlara değer veriyorum. Çalışmalarına uygun bir ortam oluşturmayı başardık. Bu da huzur ve mutluluk içinde çalışmamızı sağlıyor. Ben çok zor bir meslek hayatımı kazasız belasız tamamladım. Geçmişte zor bir iş yapıyordum, şimdi de zor bir meslek seçtim. Ancak bu sektörde huzurlu olmayı amaçladım. Bunun için de mutlu bir iş, mutlu bir üretim istedim ve hedefime ulaşabilmek için mutlu insanlarla çalışmayı istedim. Çalışanım mutlu olursa ve yüzü gülerse ben de mutlu olurum.

“GÜVEN DUYGUSU ÇOK ÖNEMLİ”

Sektörde birçok önemli firma var diyebiliriz. Sizi rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir?

Fiyat konusunda müşterilerin birçok yerden teklif alma olanakları var. Bizden fiyat teklifi aldıklarında görecekler ki Germiyan Orman Ürünleri en kaliteli ürünü en uygun fiyata sunabiliyor. Firmamızda palet, kereste ve cips üretimi yapılıyor. Fakat bizim uygun ürünü uygun mamule dönüştürebilme yeteneğimiz var.

Kulaktan kulağa haberlerin hızlıca yayıldığı bir sektördeyiz. Yani birçok firma birbirine entegre hizmet veriyor. En ufak bir güvensizlik anında bu bütün sektöre yayılıyor. Böyle bir ortamda kurumsal ve güvenilir bir firma olduğumuzu söyleyebiliyorum. Böyle olunca da sektörde herkes o firmaya hakkını teslim ediyor. Müşteri kitlemizde; “Ürünümü 10 lira daha ucuza veririm, ama Germiyan’a veririm. 10 lira daha pahalıya alırım, ama Germiyan’dan alırım. Malımı Germiyan’a dökerim, bilirim ki param onda kalmaz, beni kesinlikle mağdur etmez” Bu da zor olan koşulları bir nebze de olsa kolaylaştırıyor.

“AHŞAP AMBALAJIN TEK İSİM OLACAĞIZ”

Şirket olarak hedefleriniz nelerdir?

Şirketi kurup üretime başladığımız zaman öncelikli hedefimiz kaliteyi yakalamaktı. Kısa vadede bu kaliteyi yakalama başarısı gösterdik. Çok kısa bir süre içinde sektörlerinde lider durumda bulunan Eczacıbaşı, Pakmaya, MMK Metalurji, Brass Yapı Sistemleri, Kastamonu Entegre, Yıldız Entegre, Trakya Cam, Knauf, Erdemir gibi firmaları müşteri portföyümüze kattık. Uzun vadeli hedefimiz ise sadece palet üretimi değil, ahşap ambalajın her türünde tek isim olmayı hedefliyoruz. Röportaj: Cihan BAYLAN / Fotoğraflar: Barış Yahya ÇİNÇİN