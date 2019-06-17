İzmit Veliahmet Mahallesi Muhtarı Kadir Kızıl: Beni kentsel dönüşüm konusunda çok üzdüler

Son dönemde kent gündemine en çok gelen mahallelerden birisi de İzmit’e bağlı Veliahmet Mahallesi’ydi. Bu bölgeyi birden bu kadar özel kılan konu ise başlatılan, daha doğrusu başlatılmak istenen kentsel dönüşüm konusu. Bilindiği gibi Veliahmet ve Hacıhızır mahalleleri riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile çalışmaların başlatılması kararı alınmıştı.

KONU KENTSEL DÖNÜŞÜM

İşin yüklenici firması da belirlenerek projenin yapım işi Veral İnşaat’a verilmişti. Ancak Resmi Gazete’de konunun yayınlanıp yürürlüğe girmesine rağmen bazı kesimlerde süreç baltalanmıştı. Daha sonra ise proje ile ilgili adım atılamamış, süreçle ilgili bekleme dönemine geçilmişti. Veliahmet Mahallesi’nin muhtarı Kadir Kızıl da bu konuda çok ilginç ifadeler kullandı.

“250 METRE YOLU ARABAYLA GİDİYORUM”

Şehrin üst kesimlerinin mezbelelik halde olduğunu belirten Muhtar Kızıl, “Mahallemize ve bu bölgeye kentsel dönüşüm yapılması şart. Bölgemize 8, 11 ya da 13 katlı binalar dikilmeli. Evim 250 metre ileride, fakat 240 tane merdiven çıkmak zorundayım. O yüzden arabayla muhtarlığa gidip geliyorum. Ancak bu süreçte ‘Mahalleyi peşkeş çektin’ denilerek üzerime gelinmesi beni çok üzdü” dedi.

Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?

1959 yılında Sakarya’nın Karasu ilçesinde dünyaya geldim. İzmit’e geleli 46 sene oldu ve bu kadar geçen yılda hep aynı mahallede, aynı adreste ikamet ediyorum. Muhtar olmadan önce bir bakkalım vardı. Bir de kahvehane işletiyorduk.

“BABAM BANA OY VERMEDİ”

Muhtar adaylığına nasıl karar verdiniz?

Eski tarihler tabi, komşularımdan biri bana bir çıktı almış. Üzerinde; ‘Veliahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl’ yazan bir kağıt getirdi. “Ne bu” dedim. “Seni bu mahalleye muhtar adayı yapacağız” dedi. Düşündüm taşındım, karşımda 37 yıllık mevcut muhtar Hüsamettin Civan vardı.

Aday olduğumda rahmetli babamdan okkalı bir tokat yemiştim, “Neden komşumuzun karşısına aday çıktın” diye. Seçime gittik, rahmetli Zühtü Başaran, mevcut muhtar rahmetli Hüsamettin Civan ve ben. Ama babam ve annem o seçimde bana değil, rakibime oy verdiler. Ben de seçimi kazanamadım.

“ARA SEÇİM OLDU”

1999 yılındaki seçimde ben kaybettim, ancak seçimi kazanan Hüsamettin amcaya o dönem veliahdın kim olacak diye sorduklarında hep beni işaret ediyordu. Seçimden bir ay sonra hastalandı ve ayrıldı. Hemen ara seçime gidildi. O dönem yine aday olmam istendi. İcazetimi aldım ve aday oldum.

O seçimi kazandım ve o günden beri Veliahmet Mahallesi’nin muhtarlığını yürütüyorum. 38 yaşında bir muhtar adayıydım. Genç yaşta olmam benim aday gösterilmemin en büyük unsuruydu. Bizim mahallede genelde muhtarlar çok uzun süreli görev yapar. Bu zamana kadar yorulmadım dersem yalan olur. Bir sonraki dönem aday olur muyum olmaz mıyım, bunu zaman gösterir.

Mahalleniz sık sık kent gündemine gelen bir bölge. Özellikle kentsel dönüşüm konusu çokça tartışıldı. Bu konuyu bizimle paylaşır mısınız?

Kentsel dönüşüm olayını çok abarttılar, gereksiz yere büyüttüler. Sıradan bir firma geldi ve bize dedi ki, “Anlaşırsak ben buraları yıkacağım. Size de kat karşılığı evlerinizi yapıp vereceğim…” Oturduk, konuştuk, anlaştık. Kimseyi mağdur etmeyeceğine dair söz aldık ve bizim mahallenin belirli bir kısmıysa sözleşme yaptı. Yüzde 80’lik kısmıyla anlaşma sağladı. Bunu çok abarttılar, mahallenin peşkeş çekildiğini bile söylediler.

Bakın şehrin yukarı bölümleri mezbelelik bir halde. O bölgelerde kentsel dönüşüm yapılması bir zorunluluk. Ben muhtar olarak mahallenin tamamından sorumluyum. Tüm fizibiliteler yapıldı, proje hazırlandı ve akademik bir hazırlık ortaya konuldu. Ben buraya 8-11-13 kat gibi daire yapılmasından yanayım. Çok güzel bir manzaramız var. Ama yolumuz bile yok.

Ben 240 basamak çıkarak evime gidebiliyorum. Evim 250 metre ileride ve ben o merdivenler yüzünden arabayla muhtarlığa gidip geliyorum. Ben bu iş yapılsın herkes hakkını alsın dedim. Bütün amacım buydu, birtakım insanlar ortaya çıkıp “Mahalleyi sattın, peşkeş çektin” dediler.

Kimsenin evine gidip yerini ver demedim…

Kimseye neden evini veriyorsun demedim…

Kimseden avanta talep etmedim…

Bir kişi çıksın bunların aksini iddia etsin, “Sen bana geldin, baskı yaptın” desin, yemin ediyorum 24 saatte mahalleyi değil İzmit’i terk edip gitmezsem namert olayım. 59 yaşındayım, bana bir kişi avanta aldın desin vallahide billahi de bunu yaparım. Bundan sonra ne olacağını ben de bekliyorum. Bir an işe başlanmasını ve insanların dairelerine kavuşmasını istiyorum. Oğlunu evlendirmek için 3 yıldır bu inşaatı bekleyen mahalle sakinlerimiz bile var…

“SİT ALANI SORUNUMUZ VAR”

Peki, bu proje şu an için neden başlamadı? Süreç bir şekilde tıkandı mı?

Tahminimce şu ortamda inşaata başlamak istemiyorlar. Ekonomik anlamda durum çok kötü, o yüzden başlamadıklarını tahmin ediyorum. Henüz bir görüşme yapılmadı.

Ayrıca belirli bölgeler için Anıtlar Kurulu’na müracaat edenler oldu. Bir de 3 buçuk kata kadar müsaade edildiği de söyleniyor. Ben de diyorum ki; Anıtlar Kurulu nedense hep bir yerleri kapatıyor, burası sit alanı diyor. İzmit’in en güzel yerleri sit alanı… Sonra o bölgeler gelişmeden öyle atıl şekilde duruyor. Çok ciddi bir büyüklüğe sahip alan sit alanı olarak kayıtlara geçiriliyor. Mahallenin batı bölgesi olduğu gibi sit alanı olarak gösterilmiş. Buralar İzmit’in en güzel yerleri.

Göreviniz döneminde birçok belediye başkanı ile çalışma imkanınız oldu. Bu dönemde yerel idarecilerle nasıl bir iletişim kurdunuz?

En başta şunu söylemek istiyorum. Açıkçası ben muhtarlık görevini yürütürken belediye bünyesinde çalışmayı onaylamıyorum. Bakın ben muhafazakar bir sosyal demokratım. Yani hakka, hukuka çok dikkat ederim. Haklının yanındayım, haksızın karşısındayım.

Evet, muhtar olarak Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya, Metin Alan, Halil Vehbi Yenice ve Nevzat Doğan ile birlikte çalıştık. Fakat bu isimlerin hiçbirinden iş gibi bir talebim olmadı. Bunun yanında bölgemdeki çok sayıda sakinimi belediyede iş sahibi olmasını sağladım. Ama kendin böyle bir düşünce içinde olmadım. Kimse bana belediyeden nemalandın diyemez ve dedirttirmem de. Muhtarlık tek iştir, ek iş değil.

Bunun dışında birlikte aynı dönemde görev yaptığımız tüm belediye başkanları ile iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterdim. Sağ olsunlar onlar da bölgemizle alakalı yaptığımız taleplerimizi geri çevirmediler. Sağlıklı bir iletişim içinde olduğumuzu söyleyebilirim.

Son olarak mahalle sakinlerinize nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Açıkçası ben geride kalan bu seçim sürecinde üzüldüm diyebilirim. Mahalle sakinlerimiz beni biraz üzdüler. Az önce bahsettiğimiz kentsel dönüşüm konusunda muhalif kesim tarafından öyle bir yaygara kopartıldı ki, bu beni çok yıprattı.

Mahalle halkımıza her zaman söylüyorum; hiçbir vaatte bulunmam, ama telefonum 24 saat açıktır. Kimin ne sorunu varsa bana ulaşacak. Ben fakiri fukarayı gözetirim, onlar için 20 yıldır dilencilik yapıyorum. İçleri rahat olsun, ben buradayım her zaman yardımcı olmaya hazırım. Keşke elimden gelse de iş isteyen gençlerin tamamına iş bulabilmek. Röportaj: Bülent EKİNCİ

VELİAHMET MAHALLESİ MUHTARI KADİR KIZIL’IN AZALARI

Kemal AKPINAR

Nihat ERİM

Arif ADANUR

Meliha CEYLAN

Sevgi CENGİZ

Ertuğrul GÜVEN

Necdet YAZAR